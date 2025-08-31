Pralko suszarka 12/10kg

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Zdjęcia produktów na zdjęciach oraz filmach służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
Rewolucja w branży pralniczej
Oszczędność miejsca
Mieści się idealnie w małych przestrzeniach
Łatwo dostępny panel sterowania
Bez schylania i wspinania
Fabric Care
Technologia AI rozpoznaje rodzaj tkanin oraz wagę załadunku
Oszczędność czasu
Wypierz i wysusz 1 godzinę
LG WashTower™
WashTower mieści się w niewielkich przestrzeniach
WashTower™ nadaje się do każdego wnętrza, sprawiając, że przestrzeń wygląda bardziej elegancko i nowocześnie.
Kompaktowy rozmiar z łatwo dostępnym centralnym panelem sterowania
W porównaniu z pralką i suszarką ustawionymi jedna na drugiej, jest o 45 mm niższa, a centralny panel sterowania znajduje się 85 mm wyżej.
* Oszczędność miejsca w porównaniu z 60-centymetrową pralką i suszarką LG ustawioną jedna na ndrugiej.
Wybierz WashTower™, który pasuje do Twojej przestrzeni
Nasz większy model przeznaczony jest do pralek o większej pojemności, natomiast mniejszy idealnie nadaje się do ograniczonych przestrzeni.
*Testowane przez Intertek w maju 2022 r. Cykl bawełny z 2 kg ładunkiem w porównaniu z konwencjonalnym cyklem bawełny LG. (F13EJN) Przetestowano średnie uszkodzenie tkaniny, umieszczając próbki z 5 otworami i porównując klasę AI 1 z klasą AI 3 w cyklu bawełnianym.
*Tylko dla tkanin bawełnianych, mieszanych i łatwych w pielęgnacji.
*Testowane przez Intertek. Przetestowano w trzech warunkach wsadu: odzież sportowa dla kobiet (89% poliester, 11% spandex), 3 koszulki (65% poliester, 35% bawełna) oraz dwie piżamy (73% bawełna, 27% poliester). Testowano przy cyklu Speed Wash (szybkie pranie) w pralce, cyklu Small Load (szybkie suszenie) w suszarce oraz opcji „Prepare to Dry" (przygotowanie do suszenia).
*Badanie przeprowadzone przez Intertek w styczniu 2023 r., program Bawełna z opcją TurboWash™ przy wsadzie 2 kg.
Allergy Care
Zmniejsz ilość domowych roztoczy
Noś ubrania bez obaw, wiedząc, że cykl LG Allergy Care zmniejsza ilość roztoczy.
*Cykl Allergy Care zatwierdzony przez BAF (British Allergy Foundation) redukuje alergeny roztoczy kurzu domowego.
*Program higieny można pobrać za pośrednictwem aplikacji ThinQ lub wybrać bezpośrednio z Cloud Cycle w aplikacji.
*Przetestowany przez Intertek, program higieny w pralce redukuje bakterie (S. aureus, P. aeruginosa i K. pneumoniae) przy 3,6 kg ładunku testowym tkanin bawełnianych.
Dual Inverter Heat Pump™
Energooszczędny sposób suszenia
Podwójne cylindry pozwalają na szybsze suszenie i oszczędność energii.
*Testowane przez Intertek w styczniu 2021 r. Cykl Bawełna (Normalny) z 3,83 kg wsadu w porównaniu z konwencjonalną suszarką z grzałką LG. (RC90V9AV2W vs. RC9066A3F)
Automatyczne czyszczenie skraplacza
Skraplacz z wygodnym czyszczeniem
Skraplacz z funkcją Auto Cleaning samodzielnie się czyści, zapewniając bezproblemową konserwację.
Wydajna konserwacja
Aplikacja LG ThinQ™ stale monitoruje pralkę. Niezależnie od tego, czy jest to codzienna pielęgnacja, czy coś innego, aplikacja pozwala łatwo monitorować zużycie energii. Można również otrzymywać inteligentne powiadomienia i pobierać ulubione kursy.
Inteligentna łączność
Aplikacja LG ThinQ™ umożliwia łatwe łączenie się z pralką w sposób, w jaki nigdy wcześniej nie było to możliwe. Wystarczy dotknąć przycisku, aby uruchomić pralkę.
Sterowanie głosowe
Powiedz swojej pralce dokładnie, czego potrzebujesz i kiedy tego potrzebujesz. Zapytaj: „Jaki cykl ma pralka?” a głośnik AI wysłucha i sprawdzi cykl, aby Cię o tym powiadomić.
Przewodnik po instalacji WashTower™
WashTower™ to zintegrowany system, który idealnie pasuje do Twojej przestrzeni.
Sprawdzanie wymiarów biurka za pomocą miarki
Przewodnik pomiarowy
Przed instalacją zapoznaj się z poniższym przewodnikiem i obejrzyj wideo, klikając przycisk „+” poniżej.
Rozmiar pralki: szerokość 600 mm, długość 1655 mm, margines boczny 10 cm, przekrój pralki 66 cm, przekrój + drzwi 118 cm, margines górny z przodu 2,5 cm, margines z obu stron 2,5 cm
1. Wykonywanie pomiarów z zaworem obok urządzenia
2. Wykonywanie pomiarów z zaworem za urządzeniem
Sprawdź, jak Twoi sąsiedzi zainstalowali WashTower™
Części i zestawy
Sprawdź, jakie części są dołączone.
Szczegółowe ilustracje części i zestawów
Najczęstsze pytania
Czy urządzenie LG WashTower ma jedną wtyczkę?
Urządzenie LG WashTower ma dwie wtyczki: jedną dla pralki i drugą dla suszarki. Dzięki temu pralka i suszarka mogą być używane jednocześnie lub oddzielnie.
Czy w przypadku awarii suszarki pralka może nadal działać?
Urządzenie LG WashTower jest jedną konstrukcją, ale ma dwie oddzielne jednostki: pralkę i suszarkę, a każda z nich ma własną wtyczkę. Jeśli więc pralka ulegnie awarii, suszarka nadal będzie działać i na odwrót.
Czy urządzenie LG WashTower jest objęte inną gwarancją?
Urządzenie LG WashTower jest jedną konstrukcją, ale ma dwie oddzielne jednostki: pralkę i suszarkę, a każda z nich ma własną wtyczkę. Jeśli więc pralka ulegnie awarii, suszarka nadal będzie działać i na odwrót.
Czym jest „Smart Pairing”?
Funkcja Smart Pairing przesyła informacje z pralki do suszarki, rekomendując jej optymalny cykl suszenia. Inaczej mówiąc, pralka może poinformować suszarkę, aby wybrała kompatybilny cykl suszenia.
Czy jest to model stosowy?
LG WashTower to pojedyncza konstrukcja z suszarką na górze i pralką na dole. Panel sterowania znajduje się pośrodku, dlatego nie jest potrzebny stołek, aby dosięgnąć panelu suszarki. Nie jest wymagany zestaw do piętrowania.
Czy drzwi można przełączyć tak, by obracały się w prawo zamiast w lewo?
Nie, zmiana kierunku obrotu drzwi nie jest możliwa w tym modelu.
Czy urządzenie jest wyposażone w wentylację czy nie?
Jest to urządzenie bez wentylacji, dzięki czemu można je instalować w różnych miejscach.
Podsumowanie
Wymiary
Wszystkie specyfikacje
MATERIAŁ I WYKOŃCZENIE
-
Typ drzwi
Czarny matowy szklany panel
-
Kolor obudowy (suszarka)
Zielony
-
Kolor obudowy (pralka)
Beżowy
POJEMNOŚĆ
-
Maks. pojemność suszenia (kg)
10
-
Maks. pojemność prania (kg)
12
STEROWANIE I WYŚWIETLACZ
-
Zegar opóźniający
3-19 godzin
-
Typ wyświetlacza
Dotykowy ekran LED
-
Wskaźnik cyfrowy
18:88
-
Wskaźnik blokady drzwi (pralka)
Tak
WYMIARY I WAGA
-
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł. mm)
658 x 1 696 x 698
-
Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.)
600x1 655x660
-
Waga (kg)
128,0
-
Waga z opakowaniem (kg)
136,0
-
Głębokość produktu od tylnej osłony do drzwi (D' mm)
1 180
-
Głębokość produktu z drzwiami otwartymi pod kątem 90˚ (D'' mm)
1 180
ULOTKA PRODUKTU (SUSZARKA)
-
Automatyczna suszarka bębnowa
Tak
-
Nagroda EU Ecolabel
Nie
-
Klasa efektywności kondensacji
A
-
Czas trwania trybu czuwania (min)
10
-
Efektywność kondensacji przy pełnym załadunku (%)
91
-
Efektywność kondensacji przy połowie załadunku (%)
91
-
Poziom hałasu (poziom mocy dźwięku) (dBA)
62
-
Pobór mocy (W) – tryb wył.
1,79
-
Pobór mocy (W) – tryb wł.
0,92
-
Standardowy program suszenia
Bawełna do szafy
-
Czas (min) – (pełny załadunek)
299
-
Czas (min.) – (częściowy załadunek)
160
-
Ważona efektywność kondensacji (%)
91
-
Ważony czas programu (min)
220
-
Roczne zużycie energii (kWh)
211
KOD EAN
-
Kod EAN
8806096014011
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA
-
Smart Diagnosis
Tak
-
Pobierz program
Tak
-
Monitorowanie zużycia energii
Tak
-
Zdalne włączanie i monitorowanie programu
Tak
-
ThinQ (Wi-Fi)
Tak
-
Cykl z chmury
Tak
-
Przewodnik czyszczenia bębna (pralka)
Tak
-
Inteligentne łączenie
Tak
FUNKCJE (SUSZARKA)
-
6 Motion DD
Nie
-
AI DD
Nie
-
AI Sensor Dry
Nie
-
Automatyczne czyszczenie skraplacza
Tak
-
Automatyczny restart
Nie
-
Podświetlenie bębna
Tak
-
Dual Dry
Tak
-
DUAL Inverter HeatPump
Tak
-
Podwójny filtr zgrubny
Tak
-
Tłoczenia na bębnie wewnętrznym
Tak
-
Wskaźnik braku wody
Tak
-
Sygnał zakończenia cyklu
Tak
-
Typ źródła ciepła
Elektryczna pompa ciepła
-
Inverter DirectDrive
Nie
-
LoadSense
Nie
-
Przekręcane drzwiczki
Nie
-
Czujnik suszenia
Tak
-
Typ
Suszarka kondensacyjna (bez odprowadzania powietrza)
FUNKCJE (PRALKA)
-
6 Motion DD
Tak
-
AI DD
Tak
-
Automatyczny restart
Tak
-
Podnośnik bębna
Cienki podnośnik ze stali nierdzewnej
-
Podświetlenie bębna
Tak
-
Tłoczenia na bębnie wewnętrznym
Tak
-
Sygnał zakończenia cyklu
Tak
-
ezDispense
Nie
-
System wykrywania piany
Nie
-
Inverter DirectDrive
Tak
-
Nóżki z funkcją poziomowania
Tak
-
LoadSense
Tak
-
RPM
1400
-
Bęben ze stali nierdzewnej
Tak
-
Para
Tak
-
TurboWash360˚
Tak
-
Typ
Pralka ładowana od przodu
-
Czujnik wibracji
Tak
-
Doprowadzenie wody (ciepła/zimna)
Tylko zimna woda
-
Poziom wody
Automatyczny
KARTA PRODUKTU (PRALKA)
-
Nagroda EU Ecolabel
Nie
-
Czas trwania trybu czuwania (min)
20
-
Eco 40-60 (pełne załadowanie)
0,850
-
Eco 40-60 (połowa załadunku)
0,550
-
Eco 40-60 (ćwierć załadunku)
0,320
-
Klasa efektywności energetycznej
A
-
Zużycie energii na 100 cykli (kWh)
49
-
Maks. prędkość obrotowa (obr./min)
1 350
-
Poziom hałasu podczas wirowania (moc akustyczna) (dBA)
72
-
Pobór mocy (W) – tryb wył.
0,5
-
Pobór mocy (W) – tryb wł.
0,5
-
Sprawność wirowania – klasa efektywności
A
-
Efektywność wirowania – zawartość wilgoci (%)
44,9
-
Program standardowy (tylko pranie)
Eko 40-60 40℃
-
Czas (min) – (pełny załadunek)
240
-
Czas (min) – (pół załadunku)
180
-
Czas (min) – (ćwierć załadunku)
160
-
Pojemność prania (kg)
12
-
Zużycie wody na cykl (l)
57
PROGRAMY (SUSZARKA)
-
AI Dry
Nie
-
Programy antyalergiczne (suszarka)
Tak
-
Odświeżenie pościeli
Nie
-
Duże przedmioty
Nie
-
Chłodne powietrze
Nie
-
Bawełna
Tak
-
Bawełna +
Nie
-
Delikatne
Tak
-
Pobrany cykl
Tak
-
Odświeżenie kurtki puchowej
Nie
-
Kołdra
Tak
-
Łatwa pielęgnacja
Nie
-
Dżinsy
Nie
-
Mieszane (różne tkaniny)
Tak
-
Szybki 30
Nie
-
Szybkie suszenie
Tak
-
Suszenie do szafy
Nie
-
Odświeżanie
Tak
-
Pielęgnacja skóry
Nie
-
Odzież sportowa
Nie
-
Parowa pielęgnacja bębna
Nie
-
Higieniczny parowy
Nie
-
Odświeżanie parowe Steam
Nie
-
Ręczniki
Nie
-
Ciepłe powietrze
Nie
-
Wełna
Nie
PROGRAMY (PRALKA)
-
Mycie AI
Nie
-
Programy antyalergiczne (pralka)
Nie
-
Pranie na zimno
Nie
-
Pielęgnacja koloru
Nie
-
Bawełna
Tak
-
Bawełna +
Nie
-
Ciemne pranie
Nie
-
Delikatne
Tak
-
Pobrany cykl
Tak
-
Odpompowanie+Wirowanie
Nie
-
Kołdra
Tak
-
Łatwa pielęgnacja
Nie
-
Eko 40-60
Nie
-
Delikatna pielęgnacja
Nie
-
Higieniczny (sanitarny)
Nie
-
Intensywny 60
Nie
-
Mieszane (Mieszane tkaniny)
Tak
-
Odzież zewnętrzna
Nie
-
Szybki 30
Nie
-
Szybkie pranie
Tak
-
Odświeżanie
Nie
-
Płukanie+Wirowanie
Nie
-
Ciche pranie
Nie
-
Pielęgnacja skóry
Nie
-
Szybki 14
Nie
-
Odzież sportowa
Nie
-
Pielęgnacja plam
Nie
-
Odświeżanie parowe Steam
Nie
-
Czyszczenie bębna
Nie
-
TurboWash 39
Nie
-
TurboWash 49
Nie
-
TurboWash 59
Nie
-
Wełna (ręczny/wełna)
Nie
Informacje dotyczące zgodności
-
Co mówią ludzie
Znajdź sklep w pobliżu
