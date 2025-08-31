55-calowy LG QNED evo AI QNED86 Mini LED 4K Smart TV 2026

55QNED86B6B

55QNED86B6B
Front view of 55-calowy LG QNED evo AI QNED86 Mini LED 4K Smart TV 2026 55QNED86B6B
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED shown in front and side views highlights a 100-inch display with a 2230 mm-wide screen, 1277 mm screen height, 1374/1338 mm height with stand, a 49.9 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1725 by 415 mm.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED highlights Mini LED with Precision Dimming Pro through a split aurora-lit glacier mountain scene, comparing conventional LED with deeper blacks and refined contrast to achieve greater precision and clarity.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows an underwater scene of a sea turtle swimming above coral and fish, as AI recognizes and upscales each frame to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying a bold, colorful abstract artwork.
Główne cechy

  • Wyjątkowa technologia szerokiej gamy kolorów LG zapewnia niezwykle bogatą paletę barw dzięki Dynamic QNED Color Pro
  • Mini LED z technologią Precision Dimming zapewnia najostrzejszy obraz, wydobywając najdrobniejsze szczegóły
  • Nagradzany system webOS zapewnia zaawansowane funkcje AI – wspierane przez Google Gemini i Microsoft Copilot
  • Przycisk AI uruchamia AI Hub, zapewniając inteligentne, spersonalizowane wrażenia, zabezpieczone przez LG Shield
Więcej

Dlaczego LG QNED evo | Mini LED?

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED zapewnia dynamiczne wrażenia sportowe na wyraźnym ekranie, z panelami sterowanymi przez AI prezentującymi prognozy, analizy zawodników oraz dane ligowe, podczas gdy przebieg gry jest analizowany w czasie rzeczywistym.

Dynamiczny sport z LG QNED evo

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED z Dynamic QNED Color Pro wypełnia ekran żywymi, płynnymi eksplozjami wielobarwnego ruchu przypominającego farbę, prezentując zwiększoną intensywność kolorów z certyfikatem 100% objętości kolorów.

Dynamic QNED Color Pro

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED podkreśla technologię Mini LED z Precision Dimming w podzielonej scenie leśnej, porównując z konwencjonalnym LED i pokazując głębszą czerń oraz bardziej dopracowany kontrast, gdy promienie słońca przenikają przez drzewa, zapewniając większą klarowność i głębię.

Mini LED z Precision Dimming

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED z wielokrotnie nagradzanym systemem webOS Multi AI jest prezentowany na ciemnym tle z logo Microsoft Copilot i Google Gemini, co wskazuje na obsługę usług związanych ze sztuczną inteligencją dostępnych za pośrednictwem interfejsu telewizora.

Wielokrotnie nagradzany system webOS AI

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED posiada AI Hub do personalizacji, z symbolem AI nad pilotem otoczonym etykietami Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID z My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard i AI Sound Wizard.

AI Hub dla personalizacji

Emblemat LG Shield jest wyświetlany na ciemnym tle z ikonami bezpieczeństwa, podkreślając ochronę webOS dla prywatności, bezpieczeństwa danych i integralności systemu.

Zabezpieczone przez LG Shield

Jak LG QNED evo Mini LED zapewnia dynamiczne kolory w każdej scenie?

Dynamic QNED Color Pro w LG QNED evo z certyfikatem 100% objętości kolorów oraz Mini LED z Precision Dimming i zaawansowanymi strefami wygaszania współpracują, aby zapewnić niezwykle żywe kolory i detale. Ciesz się wciągającymi wrażeniami wizualnymi – od sportu po filmy i nie tylko.

Dynamic QNED Color Pro

Technologia szerokiej gamy kolorów LG oparta na nanocząsteczkach zapewnia 100% objętości kolorów w Twoim TV

Zobacz bardziej dynamiczne i intensywne kolory w ruchu dzięki technologii szerokiej gamy kolorów LG opartej na nanocząsteczkach, zastępującej Quantum Dot i zwiększającej zdolność reprodukcji barw w TV, aby wyrażać różnorodne nastroje z Dynamic QNED Color Pro.1)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED z Dynamic QNED Color Pro wypełnia ekran żywymi, płynnymi eksplozjami wielobarwnego ruchu przypominającego farbę, z płynnymi przejściami i szeroką gamą kolorów przewyższającą typowe wyświetlacze z technologią quantum dot.

Zobacz certyfikat 100% objętości kolorów dla LG QNED evo2)

Mini LED z Precision Dimming

Mini LED z Precision Dimming zapewnia większą klarowność dzięki lepszemu kontrastowi i detalom

Mini LED i zaawansowane strefy wygaszania współpracują, aby kontrolować światło, poprawiając kontrast, szczegółowość i klarowność obrazu.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED podkreśla technologię Mini LED z Precision Dimming w podzielonej scenie leśnej, porównując z konwencjonalnym LED i pokazując głębszą czerń oraz bardziej dopracowany kontrast, gdy promienie słońca przenikają przez drzewa, zapewniając większą klarowność i głębię.

*Powyższe obrazy mają charakter symulacyjny i służą wyłącznie celom ilustracyjnym.

Procesor AI alpha 8 4K Gen3

Zaawansowany silnik AI z nawet 5 razy szybszą wydajnością NPU

Procesor nowej generacji rozszerza możliwości telewizora, umożliwiając AI tworzenie wrażeń dopasowanych do Twoich preferencji – z ostrzejszym obrazem 4K, bogatszym dźwiękiem i żywszym kolorem. 3)

Procesor AI alpha 8 4K Gen3 w LG QNED evo AI QNED85 Mini LED rozświetla się niebieskim światłem na płycie głównej, podkreślając wydajność przetwarzania AI dzięki 5-krotnie szybszemu przetwarzaniu neuronowemu NPU, o 10% większej mocy grafiki GPU oraz o 20% zwiększonej przepustowości pamięci.

Dlaczego LG AI TV?

LG AI TV optymalizuje obraz i dźwięk, jednocześnie upraszczając codzienność dzięki spersonalizowanemu AI Hub

Dowiedz się więcej o LG AI TV

AI HDR Remastering

Ulepsz każdą klatkę do jakości HDR

AI automatycznie optymalizuje kolor, jasność i kontrast, podnosząc jakość SDR do poziomu HDR dla bardziej realistycznego obrazu.

Odkryj 3 kluczowe korzyści AI Hub

Zaawansowane wyszukiwanie Multi AI z Google Gemini i Microsoft Copilot

Po prostu powiedz, czego szukasz, a następnie wybierz model AI, który najbardziej Ci odpowiada. System łączy się z wieloma modelami AI, aby zapewnić szersze, bardziej odpowiednie wyniki.7)

Uzyskaj spersonalizowane rekomendacje i informacje dotyczące treści

AI Concierge sugeruje treści i aktualizacje dostosowane do Twoich zainteresowań. Funkcja „In This Scene” zapewnia odpowiednie rekomendacje i informacje na podstawie tego, co oglądasz, podczas gdy generatywna sztuczna inteligencja umożliwia wyszukiwanie i tworzenie obrazów.8)

LG AI TV rozpoznaje Twój głos i prowadzi Cię do sekcji My Page – dopasowanej specjalnie do Ciebie!

W sekcji „Moja strona” zobaczysz wszystko od razu – od pogody, kalendarza i widżetów po ulubione wyniki sportowe.9)

Odznaka Honoree CES Innovation Awards 2026 pokazana na ciemnym tle. Architektura Multi-AI została wyróżniona w kategorii Sztuczna Inteligencja.

Wielokrotnie nagradzany system webOS AI

Nagradzany webOS – teraz zabezpieczony przez LG Shield

Odznaka AVForums Editor’s Choice dla LG webOS 25 – Best Smart TV System 2025/2026.

Przez 8 lat najlepszym systemem Smart TV 

Emblemat LG Shield jest wyświetlany na ciemnym tle z ikonami bezpieczeństwa, podkreślając ochronę webOS dla prywatności, bezpieczeństwa danych i integralności systemu. Wyświetlana jest również odznaka CES Innovation Awards 2026 Honoree.

Osłona LG

Bezpieczeństwo, któremu możesz zaufać

7 kluczowych technologii LG Shield chroni Twoje dane dzięki bezpiecznemu przechowywaniu i zarządzaniu danymi, zaawansowanej kryptografii, integralności oprogramowania, uwierzytelnianiu i kontroli dostępu, bezpiecznej transmisji danych, wykrywaniu i reagowaniu na incydenty oraz bezpiecznym aktualizacjom.

Bezpieczeństwo, któremu możesz zaufać Dowiedz się więcej o LG Shield

webOS Re:New Program

Aktualizuj swój telewizor bezpłatnie nawet przez 5 lat11)

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection

Twój telewizor LG został zaprojektowany z myślą o długiej żywotności dzięki LG Quad Protection

Od sprzętu po oprogramowanie – telewizor LG jest chroniony. Wbudowane kondensatory chronią przed wysokim napięciem, w tym wyładowaniami atmosferycznymi, a półprzewodniki zostały zaprojektowane z myślą o ochronie przed przepięciami. Żel silikonowy i powłoki ochronne zabezpieczają chipsety przed wilgocią, a LG Shield chroni również Twoje dane.

Pilot AI Magic Remote

Uwolnij wszystkie możliwości AI Experience za pomocą jednego przycisku

Jeden przycisk AI to wszystko, czego potrzeba, aby uzyskać dostęp i kontrolować wszystkie interakcje oparte na sztucznej inteligencji. Pokrętło przewijania i natychmiastowe komendy głosowe sprawiają, że każda funkcja jest pod pełną kontrolą.12)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED posiada funkcję AI Hub do personalizacji, z ikoną AI nad pilotem otoczoną etykietami Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID z My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard i AI Sound Wizard.

Zanurz się w każdym meczu sportowym

Prognozy sportowe dzięki AI Concierge

Korzystaj z przewidywań gier za pomocą sztucznej inteligencji

AI analizuje statystyki i formę Twojej drużyny, aby przygotować prognozy meczu. Dopinguj jeszcze mocniej – wspieraj swoją drużynę, mając pod ręką te analizy generowane przez AI.13)

TruMotion

Wygładzanie ruchu dopasowane do każdego gatunku

AI Genre Selection rozpoznaje gatunek treści, a TruMotion dopasowuje poziom juddera, aby zastosować właściwe wygładzanie i zapewnić naturalny obraz w filmach, sporcie i nie tylko.

Sports Alert

Ustaw alerty i nie przegap ani chwili

Uchwyć każdą chwilę akcji. Ustaw alerty i otrzymuj powiadomienia o terminarzu meczów, wynikach i nie tylko.

Wkrocz do świata stworzonego do wygrywania

Najlepsza rozgrywka

Graj, aby wygrać dzięki zwiększonej częstotliwości odświeżania do 288 Hz

Doświadcz ultraszybkiej rozgrywki dzięki 144 Hz, AMD FreeSync Premium i VRR. Dzięki funkcji Motion Booster zwiększającej częstotliwość odświeżania w celu zmniejszenia rozmycia ruchu i pierwszemu w historii kontrolerowi z certyfikatem BT ULL, możesz cieszyć się wysoką wydajnością, idealną do rywalizacji w grach.14)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED dla maksymalnych wrażeń z gry prezentuje dynamiczną scenę wyścigu o wysokiej prędkości z rozmytym porównaniem podkreślającym Motion Booster 288, przy wsparciu 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG oraz GeForce NOW.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED z Bluetooth Ultra Low Latency pokazuje na ekranie bezprzewodowy kontroler „Razer Wolverine V3 Bluetooth”, wskazując zoptymalizowaną obsługę kontrolerów Bluetooth dla responsywnej rozgrywki.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED jest wyposażony w LG Gaming Portal z układem centrum gier, łączącym polecane treści i kafelki gier w ujednoliconym interfejsie, który rozszerza się, zapewniając dostęp do Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW i aplikacji do gier webOS.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED z Game Dashboard i Optimizer pokazuje dwa ekrany gry obok siebie oraz menu na ekranie do regulacji ustawień rozgrywki, takich jak odświeżanie, opóźnienie i tryby obrazu w czasie rzeczywistym.
Ultra niska latencja Bluetooth

Pierwszy na świecie telewizor z obsługą kontrolerów Bluetooth Ultra Low Latency

Poznaj ultra-niskie opóźnienie i wysoką wydajność w cloud gamingu dzięki obsłudze kontrolerów Bluetooth Ultra Low Latency, ograniczając opóźnienie wejścia do poniżej 2,5 ms. Ciesz się płynnym, responsywnym sterowaniem jak przy połączeniu przewodowym – nawet podczas grania w chmurze.15)

LG Gaming Portal

Twoje kompleksowe centrum gier

Odkrywaj tysiące gier w NVIDIA GeForce Now, natywnych aplikacjach webOS i nie tylko. Łatwe wyszukiwanie gier na pilota lub gamepada, a nawet konkurowanie z innymi graczami za pośrednictwem trybu wyzwania.16)

Pulpit nawigacyjny i optymalizator gier

Z łatwością dostosuj ustawienia gry do swojego stylu.

Z łatwością spersonalizuj rozgrywkę: Game Dashboard zapewnia szybkie sterowanie w czasie rzeczywistym, a Game Optimizer pozwala precyzyjnie dostroić ulubione ustawienia. Dostosuj częstotliwość odświeżania, opóźnienie i tryby obrazu, aby łatwo zoptymalizować każdą sesję grania.

True Cinema, zachowane w każdym detalu

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED z Dolby Atmos pokazuje artystę wykonującego na żywo muzykę akustyczną na ekranie w salonie, a zwizualizowane fale dźwiękowe otaczają przestrzeń, podkreślając immersyjny, wielokierunkowy, obiektowy dźwięk.

Dolby Vision i tryb FILMMAKER MODE

Zapewniając wyraźniejszy kontrast i bogatsze kolory, tryb FILMMAKER MODE dostosowuje się do otoczenia, aby zachować wizualizacje jak najbliżej ich oryginalnej formy i intencji twórcy.

LG Sound Suite podnosi jakość każdej sceny, zapewniając pełniejsze brzmienie przestrzenne

Sound Suite z Dolby Atmos Flex Connect

Immersyjne brzmienie dopasowane do Twoich preferencji

DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) w telewizorze LG optymalizuje dźwięk na podstawie rozmieszczenia głośników, tworząc dopasowany, głęboko immersyjny dźwięk przestrzenny bez względu na to, gdzie stoją głośniki.32)

Wzornictwo stworzone, aby podnieść rangę Twojej przestrzeni

Niezwykle smukła konstrukcja

Smukłość dopasowana do nowoczesnych przestrzeni

Zaprojektowany tak, aby harmonijnie integrować się z aranżacją wnętrza, ultracienka sylwetka TV jest czysta i wyrafinowana, nie wprowadzając wizualnego chaosu.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED w konstrukcji Super Slim Design jest zamontowany na ścianie w jasnej, otwartej przestrzeni salonu i harmonijnie wtapia się w wystrój wnętrza, wyświetlając wyrazistą, geometryczną abstrakcyjną grafikę.

Odkryj nieograniczone arcydzieła z LG Gallery+

LG Gallery+

Stylizuj przestrzeń dzięki różnorodnym treściom do wyboru

LG Gallery+ zapewnia dostęp do ponad 100+ dzieł sztuki, ambientowych wideo i innych treści wizualnych, które podnoszą charakter wnętrza. Dzięki regularnym aktualizacjom biblioteki spersonalizuj dom kuratorowanymi treściami, które odzwierciedlają Twój styl.17)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED z LG Gallery+ z BGM i Music Lounge pokazuje na ekranie scenę „Forest Evening” z leśnym jeziorem, z widocznym panelem interfejsu Music Lounge dla muzyki nastrojowej, odtwarzania przez Bluetooth i sterowania.

BGM z salonem muzycznym

Zadbaj o nastrój dzięki muzyce

Stwórz odpowiednią atmosferę dzięki muzyce, która pasuje do Twoich wizualizacji. Użyj muzyki rekomendowanej w oparciu o preferencje lub połącz się przez Bluetooth, aby odtwarzać własne utwory.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED pokazuje siatkę zdjęć Google Photos z rodzinnych ujęć, podczas gdy telefon wyświetla listę albumów z włączonym przełącznikiem albumu Family Trip.

Moje zdjęcia

Łatwy dostęp do Zdjęć Google, aby wyświetlać wspomnienia

Wygodnie połącz konto Google Photos z telewizorem za pomocą telefonu. Spersonalizuj przestrzeń bez trudu, korzystając z treści z własnej biblioteki zdjęć.18)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED jest zamontowany na zielonej ścianie nad czerwonym stolikiem i wyświetla tablicę informacyjną obejmującą pogodę, wyniki sportowe, TV Scheduler oraz Home Hub.

Tablica informacyjna

Bądź na bieżąco dzięki spersonalizowanemu panelowi

Ważne informacje w skrócie. Aktualności pogodowe i sportowe, kalendarz Google, a nawet powiadomienia Home Hub, rezerwacji i nie tylko.

Tryb galerii

Płynnie przełączaj się między telewizorem a dziełem sztuki

Po włączeniu trybu galerii telewizor może nadal oszczędzać energię nawet podczas wyświetlania wybranych dzieł sztuki, dodając odrobinę stylu i elegancji do przestrzeni.

Automatyczna kontrola jasności

Optymalna jasność w każdym oświetleniu

Funkcja Brightness Control automatycznie dopasowuje jasność ekranu do oświetlenia otoczenia, zapewniając wyraźny i komfortowy obraz w każdych warunkach.19)

Czujnik ruchu

Reaguje na Twoją obecność

Wykrywanie ruchu pozwala telewizorowi inteligentnie reagować, przełączając tryby w zależności od tego, czy jesteś w pobliżu, czy nie.20)

LG Channels

Bezpłatna rozrywka bez końca

LG Channels łączy różnorodne treści z platform na żywo i VOD w jednym miejscu, ułatwiając znalezienie tego, co lubisz.21)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED z Smart Connectivity wyświetla interfejs Home Hub, pokazując połączenia z Google Home i LG ThinQ, z panelami dla telewizora, urządzeń i aplikacji w jednym, przejrzystym układzie sterowania.

Inteligentna łączność

Home Hub – kompleksowa platforma dla inteligentnego domu

Home Hub łączy wszystkie inteligentne urządzenia. Bezproblemowe łączenie, sterowanie i interakcja z domowymi urządzeniami IoT w Google Home i nie tylko.22)

LG Soundbar podnosi jakość każdej sceny, zapewniając pełniejsze brzmienie przestrzenne

Orchestra Sound

Pełny dźwięk przestrzenny z telewizora LG i soundbara – w idealnej synchronizacji

Dzięki synchronizacji telewizora i soundbara system zwiększa głębię i kierunkowość, zapewniając pełniejsze wrażenia przestrzenne.24)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED z Orchestra Sound pokazuje muzyków występujących na ekranie, a nakładające się fale dźwiękowe z TV i soundbaru poniżej wypełniają salon, tworząc zsynchronizowane wrażenie dźwięku przestrzennego.

Rodzina z dziećmi i dziadkami siedzi razem na kanapie w jasnym salonie, trzymając pilota i oglądając telewizor.

Accessibility

Funkcje ułatwień dostępu sprawiają, że oglądanie staje się bardziej inkluzywne

Telewizory LG projektuje się z myślą o dostępności – m.in. z funkcjami takimi jak Color Adjustment Filter, przewodnik języka migowego oraz bezpośrednia obsługa połączeń dla urządzeń wspomagających słyszenie.

Zastrzeżenie

 

* Powyższe zdjęcia na niniejszej stronie szczegółowej produktu mają wyłącznie charakter poglądowy. Dokładniejszy obraz można znaleźć w galerii.

* Specyfikacje i funkcje różnią się w zależności od regionu, modelu i rozmiaru.

* Dostępność usługi zależy od regionu i kraju.

* Spersonalizowane usługi mogą się różnić w zależności od zasad aplikacji innych firm.

* Aby uzyskać dostęp do inteligentnych usług i funkcji sieciowych, w tym aplikacji streamingowych, wymagane jest konto LG i akceptacja odpowiednich Warunków. Bez konta LG dostępne są tylko połączenia z urządzeniami zewnętrznymi (np. HDMI) oraz telewizja naziemna/OTA (tylko w telewizorach z tunerami). Utworzenie konta LG jest bezpłatne.

1）*QNED evo oferuje szerszą gamę kolorów w porównaniu z QNED.

 

2）*Zakres gamy kolorów (Color Gamut Volume; CGV) ekranu jest równoważny lub przekracza CGV przestrzeni kolorów DCI-P3, co zostało zweryfikowane niezależnie przez firmę Intertek.

 

3）*W porównaniu do procesora AI alpha 8 2025 4K Gen2 na podstawie wewnętrznego porównania specyfikacji.

 

4）* Funkcja AI Picture Pro działa z każdą treścią chronioną prawami autorskimi w usługach OTT.

* Obrazy są skalowane do jakości zbliżonej do 4K. Wyniki mogą się różnić w zależności od rozdzielczości źródła.

 

5）* Trzeba włączyć w menu Sound Mode. Jakość dźwięku może się różnić w zależności od warunków odsłuchu. 

 

6）* Jakość dźwięku może się różnić w zależności od otoczenia.

 

7）* Funkcja AI Search (Copilot) jest dostępna w modelach OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD z obsługą programu webOS Re:New Program, w tym w modelach wydanych od 2022 roku.

* Wymagane jest połączenie z Internetem, a partnerskie usługi AI mogą ulec zmianie lub wymagać subskrypcji.

* Ta funkcja może się różnić w zależności od regionu i modelu i nie jest dostępna w krajach, w których nie jest dostępna obsługa LLM.

 

8）* Niektóre z tych funkcji mogą nie być obsługiwane w niektórych regionach lub modelach.

* Wyświetlane menu mogą się różnić w zależności od wersji.

* Rekomendacje słów kluczowych różnią się w zależności od aplikacji i pory dnia.

* Karta „In This Scene” jest dostępna w krajach obsługujących EPG (Electronic Program Guide).

* Karta „On Now” nie jest dostępna w aplikacjach Netflix i innych CP (dostawca treści), więc karta nie będzie wyświetlana.

* Karta „Generative AI” jest dostępna w niektórych regionach lub modelach.

 

9）* Ograniczona lub zredukowana zawartość może być wyświetlana w zależności od regionu i połączenia sieciowego.

* Obsługa Voice ID może różnić się w zależności od regionu i kraju i jest dostępna w telewizorach OLED, QNED, NANO 4K UHD wydanych od 2024 roku, a także w telewizorach MRGB i FHD wydanych od 2026 roku.

* Działa tylko z aplikacjami obsługującymi konto Voice ID.

* Blokada może zostać zdjęta przez osobę o podobnym głosie, a jeśli głos zmieni się z powodów zdrowotnych lub innych czynników, rozpoznawanie może nie działać skutecznie.

* Dostarczone widżety mogą się różnić w zależności od kraju i mogą ulec zmianie lub zostać wycofane bez wcześniejszego powiadomienia.

* Funkcja My Page dotyczy telewizorów OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD z 2026 roku.

 

10）* Wymagane jest połączenie z Internetem.

* Możliwe jest połączenie AI Chatbot z obsługą klienta.

* W krajach bez obsługi NLP dostęp do aplikacji i ich obsługa głosowa mogą być niedostępne.

 

11）* webOS Re:New to program aktualizacji oprogramowania dostępny wyłącznie dla wybranych modeli. Liczba aktualizacji oraz okres wsparcia Re:New mogą się różnić w zależności od produktu, modelu lub regionu.

* Harmonogram aktualizacji, funkcje, aplikacje i usługi mogą się różnić w zależności od modelu i regionu.

* Dostępne funkcje, treści i usługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia i różnić się w zależności od produktu, modelu lub regionu.

 

12）* Zapewnia szybki dostęp do funkcji AI telewizora, ale nie ma wbudowanego przetwarzania AI.

* Design, dostępność oraz funkcje pilota AI Magic Remote mogą się różnić w zależności od regionu i obsługiwanego języka, nawet w przypadku tego samego modelu.

* Niektóre funkcje mogą wymagać połączenia z internetem.

* AI Voice Recognition jest dostępne tylko w krajach, które obsługują NLP w swoim języku ojczystym.

 

13）* Karta „In This Scene” jest dostępna w krajach obsługujących EPG.

* Zakres wsparcia może się różnić w zależności od kraju.

* Informacje podawane przez AI Concierge służą wyłącznie celom ogólnym i mogą nie być dokładne. LG nie ponosi odpowiedzialności za działania lub decyzje podjęte w oparciu o te informacje.

 

14）*Weryfikacja AMD FreeSync Premium opiera się na niskim opóźnieniu wejściowym, redukcji zacinania i wydajności bez migotania.

*144 Hz to maksymalna częstotliwość odświeżania oparta na zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) i działa tylko z wejściami obsługującymi 144 Hz.

* HGiG to ochotnicza grupa firm z branży gier i telewizyjnych wyświetlaczy, które spotykają się, aby określić i udostępnić publicznie wytyczne mające na celu poprawę wrażeń konsumentów z gier w HDR.

* Wsparcie dla HGiG może się różnić w zależności od kraju.

*W trybie Motion Booster rozdzielczość może ulec zmniejszeniu w celu zapewnienia optymalnej wydajności.

*Funkcja Motion Booster 288 zapewnia częstotliwość odświeżania do 288 Hz przy zoptymalizowanej rozdzielczości Full HD, zapewniając ultrapłynną rozgrywkę.

 

15）* Bluetooth Ultra Low Latency dotyczy tylko wybranych telewizorów LG z rocznika 2026. Funkcjonalność kontrolera ULL jest obsługiwana tylko w przypadku połączenia z kompatybilnymi urządzeniami.

* W trybie ULL można podłączyć tylko jeden kontroler (gamepad). Korzystanie z innych urządzeń Bluetooth może być utrudnione.

* W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Ethernet lub Wi-Fi 5GHz.

Funkcja kontrolerów ULL jest obsługiwana wyłącznie po podłączeniu do kompatybilnych urządzeń.

 

16）* Wsparcie dla usług gier w chmurze może się różnić.

* Niektóre usługi gier mogą wymagać subskrypcji i gamepada.

* Gamepad jest sprzedawany osobno.

 

17）* Dostępność treści może się różnić w zależności od regionu i może ulec zmianie.

* Aby uzyskać dostęp do pełnych treści i funkcji, wymagana jest subskrypcja LG Gallery+.

 

18）* Funkcja działa po zalogowaniu się na konto Zdjęcia Google, jeśli w aplikacji znajduje się co najmniej 10 zdjęć.

 

19）* Czujniki jasności mogą różnić się zależnie od modelu.

 

20）* Czujniki ruchu dostępne są wyłącznie w modelach W6 i G6

 

21）* Wsparcie dla wybranych kanałów LG Channels różni się w zależności od regionu.

 

22）* LG obsługuje urządzenia Wi-Fi „Matter”. Obsługiwane usługi i funkcje „Matter” mogą się różnić w zależności od podłączonych urządzeń. Początkowe połączenie ThinQ i Matter powinno odbywać się za pośrednictwem aplikacji mobilnej ThinQ.

 

23）*Dopasowany model Sound Suite może się różnić w zależności od kraju, regionu i modelu telewizora.

* Soundbar można kupić oddzielnie. 

* Sterowanie trybem dźwięku może różnić się zależnie od modelu.

* Po podłączeniu do soundbara obsługiwane jest nawet 13.1.7 kanałów. Obsługiwane konfiguracje kanałów mogą się różnić w zależności od modelu soundbara.

* Należy pamiętać, że usługa może nie być dostępna w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.

* Korzystanie z pilota LG TV jest ograniczone jedynie do niektórych funkcji.

 

24）* Soundbar można kupić oddzielnie.

* Sterowanie trybem dźwięku może różnić się zależnie od modelu.

* Należy pamiętać, że usługa może nie być dostępna w momencie zakupu. Aby wykonać aktualizację, wymagane jest połączenie sieciowe.

* Korzystanie z pilota LG TV jest ograniczone jedynie do niektórych funkcji.

Drukuj

Kluczowe parametry

  • PICTURE (DISPLAY) - Panel

    4K QNED MiniLED

  • PICTURE (DISPLAY) - Częstotliwość odświeżania

    120Hz natywne (VRR 144Hz)

  • PICTURE (DISPLAY) - Szeroka gama kolorów

    Dynamic QNED Color Pro (certyfikat: 100% Color Volume)

  • OBRAZ (funkcje poprawy) - Procesor

    Alpha 8 AI Procesor 4K Gen3

  • OBRAZ (funkcje poprawy) - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GAMING - FreeSync

    Tak

  • DZWIĘK - Moc Głośników

    20W

  • DZWIĘK - System Dźwięku

    2.0 Ch

  • WYMIARY I WAGA - Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

    1 236 x 716 x 29,7

  • WYMIARY I WAGA - Waga telewizora bez podstawy (kg)

    15,1

Wszystkie specyfikacje

PICTURE (DISPLAY)

  • Szeroka gama kolorów

    Dynamic QNED Color Pro (certyfikat: 100% Color Volume)

  • Częstotliwość odświeżania

    120Hz natywne (VRR 144Hz)

  • Panel

    4K QNED MiniLED

  • Rozdzielczość

    4K Ultra HD (3840*2160)

  • Typ podświetlenia

    Mini LED

OBRAZ (FUNKCJE POPRAWY)

  • Tryb obrazu

    9 trybów

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Poprawa płynności obrazu

    Motion Pro

  • FILMMAKER MODE™

    Tak

  • Dynamiczne mapowanie tonów

    Tak (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • Procesor

    Alpha 8 AI Procesor 4K Gen3

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Tak

  • QMS (Quick Media Switching)

    Tak

  • Inteligente skalowanie

    Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

  • Wygaszanie

    Precision Dimming

  • Automatyczna kalibracja

    Tak

  • AI Picture Pro

    Tak

  • Automatyczny wybór trybu obrazu do treści

    Tak (SDR/HDR)

GAMING

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Tak (do 144Hz)

  • Tryb HGIG

    Tak

  • Optymalizator gier

    Tak (Pulpit gry)

  • FreeSync

    Tak

  • Dolby Vision dla gier (4K 120Hz)

    Tak

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Tak

SMART TV

  • Kompatybilność z kamerą USB

    Tak

  • Udostępnianie ekranu telefonu (Multi View)

    Tak

  • Works with Apple Home

    Tak

  • Współpracuje z Apple Airplay

    Tak

  • Aplikacja zdalnego sterowania dla smartfonów

    Tak (LG ThinQ)

  • System

    webOS 26

  • LG Channels (z dniem premiery w Polsce)

    Tak

  • Inteligentne rozpoznawanie głosu

    Tak

  • Home Hub

    Tak (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Tak

  • Tryb Zawsze Gotowy

    Tak

  • AI Chatbot

    Tak

  • Przeglądarka Internetowa

    Tak

DZWIĘK

  • Kodeki Audio

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (patrz instrukcja obsługi)

  • Inteligentna kontrola dźwięku

    Alpha 8 AI Sound Pro (wirtualne 11.1.2 Up-mix)

  • WOW Orchestra

    Tak

  • System Dźwięku

    2.0 Ch

  • Kierunek Dźwięku

    Skierowany w dół

  • Udostępnianie dźwięku

    Tak

  • Jednoczesne Wyjście Audio

    Tak

  • LG Synchronizacja Dźwięku

    Tak

  • Czysty Głos

    Tak

  • Moc Głośników

    20W

ŁĄCZNOŚĆ

  • SPDIF (Optyczne cyfrowe wyjście audio)

    1

  • eARC / ARC (Zwrotny kanał audio)

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI Wejście

    4x (wspiera 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • RF wejścia antenowe

    2

  • Simplink (HDMI CEC)

    Tak

  • USB

    2 (2.0)

  • Wi-Fi

    Tak (Wi-Fi 5)

  • Wejście Ethernet

    1

  • Wsparcie Bluetooth

    Tak (v 5.3)

  • Gniazdo CI

    1

DOSTĘPNOŚĆ

  • Odwrócenie kolorów

    Tak

  • Skala szarości

    Tak

  • Wysoki kontrast

    Tak

WYMIARY I WAGA

  • Montaż VESA (WxH mm)

    300 x 300

  • Wymiary telewizora bez podstawy (szerokość / wysokość / głębokość mm)

    1 236 x 716 x 29,7

  • Waga telewizora z podstawą (kg)

    18,9

  • Waga telewizora bez podstawy (kg)

    15,1

  • Podstawa telewizora (szerokość / głębokość mm)

    500 x 260

  • Wymiary telewizora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość)

    1 236 x 786/746 x 260

  • Waga opakowania (kg)

    23,8

  • Wymiary opakowania (szerokość / wysokość / głębokość mm)

    1 360 x 810 x 187

ZASILANIE

  • Pobór mocy w trybie czuwania

    Poniżej 0,5W

  • Zasilanie (napięcie, częstotliwość)

    AC 100~240V 50-60Hz

AKCESORIA

  • Kabel zasilający

    Tak (odczepiany)

  • Pilot

    AI Magic Remote MR26GA / MR26GB (w/Number Key, United Kingdom / Italy)

KOD KRESKOWY

  • KOD

    8806096694138

BROADCASTING

  • Odbiór telewizji analogowej

    Tak

  • Digital TV Reception

    DVB-T2 (Terrestrial), DVB-C (Cable), DVB-S2 (Satellite)

Informacje dotyczące zgodności

Więcej informacji dotyczących zgodności
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów są zawarte w informacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu i są jest dostarczane oddzielnie.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ten produkt przetwarza dane i o swoich prawach jako użytkownik, odwiedź „Zakres danych i specyfikacje” na LG Privacy

