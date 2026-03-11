About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Informacja o zakończeniu wsparcia dla usługi Spotify

03/11/2026
Drukuj
Skopiuj link

    Dziękujemy za korzystanie z produktów LG Electronics.

    Informujemy, że usługa Spotify dla wybranych urządzeń LG Wireless Multi-room Audio nie będzie już dostępna z uwagi na zakończenie wsparcia dla starszej wersji Spotify SDK, dostarczanej przez firmę partnerską.

     

    Usługi, które zostaną wyłączone:

    ● Usługa streamingu muzyki Spotify

     

    Modele objęte zmianą:

    Soundbar

     

    LAS650M, MUSICFLOWHS6,

    LAS750M, MUSICFLOWHS7, LAC850M, LH-170SPK,

    LAS751M, LAS851M,

    LAS855M, LAC950M, LH-180SPK,

    LAS950M, MUSICFLOWHS9, LAC955M,

    SH6, DSH7, SH7,

    DSH8, LH-175SPK,

    SH7B, SH8, DSH9,

    SJ6, SJ6B,

    SJ8, SJ8S, SJC8,

    SJ9, SJC9A

     

    Głośniki

    NP8340, NP8340B, NA9340, BH3,

    NP8540, NP8540B, NA9540, BH5,

    NP8740, NP8740B, NA9740, BH7,

    NP8350, NP8350B, NP8350W, NA9350, BH4

     

    Data zakończenia działania usługi:

    31 marca 2026 r.

     

    Po zakończeniu usługi:

    Usługa Spotify nie będzie dostępna na powyższych modelach, ponieważ firma partnerska zakończyła wsparcie dla starszej wersji Spotify SDK.

     

    Zastrzeżenie:

    Nawet jeśli instrukcja obsługi lub opis usług na LG.COM wskazuje, że funkcja jest obsługiwana, wyłączenie usługi pozostaje w mocy po dacie wskazanej powyżej.

    POWRÓT DO WYNIKÓW