Informacja o zakończeniu wsparcia dla usługi Spotify
Dziękujemy za korzystanie z produktów LG Electronics.
Informujemy, że usługa Spotify dla wybranych urządzeń LG Wireless Multi-room Audio nie będzie już dostępna z uwagi na zakończenie wsparcia dla starszej wersji Spotify SDK, dostarczanej przez firmę partnerską.
Usługi, które zostaną wyłączone:
● Usługa streamingu muzyki Spotify
Modele objęte zmianą:
Soundbar
LAS650M, MUSICFLOWHS6,
LAS750M, MUSICFLOWHS7, LAC850M, LH-170SPK,
LAS751M, LAS851M,
LAS855M, LAC950M, LH-180SPK,
LAS950M, MUSICFLOWHS9, LAC955M,
SH6, DSH7, SH7,
DSH8, LH-175SPK,
SH7B, SH8, DSH9,
SJ6, SJ6B,
SJ8, SJ8S, SJC8,
SJ9, SJC9A
Głośniki
NP8340, NP8340B, NA9340, BH3,
NP8540, NP8540B, NA9540, BH5,
NP8740, NP8740B, NA9740, BH7,
NP8350, NP8350B, NP8350W, NA9350, BH4
Data zakończenia działania usługi:
31 marca 2026 r.
Po zakończeniu usługi:
Usługa Spotify nie będzie dostępna na powyższych modelach, ponieważ firma partnerska zakończyła wsparcie dla starszej wersji Spotify SDK.
Zastrzeżenie:
Nawet jeśli instrukcja obsługi lub opis usług na LG.COM wskazuje, że funkcja jest obsługiwana, wyłączenie usługi pozostaje w mocy po dacie wskazanej powyżej.