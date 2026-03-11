Informacja o zakończeniu wsparcia dla usługi Spotify

Informujemy, że usługa Spotify dla wybranych urządzeń LG Wireless Multi-room Audio nie będzie już dostępna z uwagi na zakończenie wsparcia dla starszej wersji Spotify SDK, dostarczanej przez firmę partnerską.

Usługi, które zostaną wyłączone:

● Usługa streamingu muzyki Spotify

Modele objęte zmianą:

Soundbar

LAS650M, MUSICFLOWHS6,

LAS750M, MUSICFLOWHS7, LAC850M, LH-170SPK,

LAS751M, LAS851M,

LAS855M, LAC950M, LH-180SPK,

LAS950M, MUSICFLOWHS9, LAC955M,

SH6, DSH7, SH7,

DSH8, LH-175SPK,

SH7B, SH8, DSH9,

SJ6, SJ6B,

SJ8, SJ8S, SJC8,

SJ9, SJC9A

Głośniki

NP8340, NP8340B, NA9340, BH3,

NP8540, NP8540B, NA9540, BH5,

NP8740, NP8740B, NA9740, BH7,

NP8350, NP8350B, NP8350W, NA9350, BH4

Data zakończenia działania usługi:

31 marca 2026 r.

Po zakończeniu usługi:

Usługa Spotify nie będzie dostępna na powyższych modelach, ponieważ firma partnerska zakończyła wsparcie dla starszej wersji Spotify SDK.

Zastrzeżenie:

Nawet jeśli instrukcja obsługi lub opis usług na LG.COM wskazuje, że funkcja jest obsługiwana, wyłączenie usługi pozostaje w mocy po dacie wskazanej powyżej.