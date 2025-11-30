About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Filter Assembly,Overflow,Parts Assembly

Filter Assembly,Overflow,Parts Assembly

AGM30066433
15 degree side view
Side view
Top view
15 degree side view
Side view
Top view

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • ข้อต่อตัวกรองสายน้ำเข้าเครื่องซักผ้า สำหรับเชื่อมต่อระหว่างเครื่องซักผ้าและก็อกน้ำแบบธรรมดา ช่วยกรองน้ำให้สะอาดมากยิ่งขึ้น

ตำแหน่งติดตั้ง

This is the installation location for the Filter Assembly and Overflow and Parts Assembly.

* ตำแหน่งติดตั้งจริงของชิ้นส่วนนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของผลิตภัณฑ์

* สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ

How to Use

Connecting Screw-Type Hose to Tap Without Thread.

For more detailed information, please refer to the product manual for your model.

* รูปภาพและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาจใช้การแสดงสำหรับโฆษณาและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ ฯลฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

* รูปภาพผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นภาพถ่ายตัดต่อและอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของจอภาพ การตั้งค่าความสว่าง และข้อมูลจำเพาะของคอมพิวเตอร์

* ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน และอาจมีจำหน่ายในบางร้านค้า

สรุป

พิมพ์

ขนาด

AGM30066433

สเปคทั้งหมด

ขนาดและน้ำหนัก　

  • เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.)

    4

  • ความยาว (ซม.)

    8.1

ข้อมูลทั่วไป

  • หมวดหมู่

    ข้อต่อสายยาง

  • หมายเลขชิ้นส่วน

    AGM30066433

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

สินค้าแนะนำ

ต้องการความช่วยเหลือ

สนับสนุน

ติดต่อเรา

ค้นหา

สัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์นี้รอบตัวคุณ