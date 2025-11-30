We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Filter Assembly,Overflow,Parts Assembly
คุณลักษณะที่สำคัญ
- ข้อต่อตัวกรองสายน้ำเข้าเครื่องซักผ้า สำหรับเชื่อมต่อระหว่างเครื่องซักผ้าและก็อกน้ำแบบธรรมดา ช่วยกรองน้ำให้สะอาดมากยิ่งขึ้น
ตำแหน่งติดตั้ง
* ตำแหน่งติดตั้งจริงของชิ้นส่วนนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของผลิตภัณฑ์
* สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นของคุณ
How to Use
Connecting Screw-Type Hose to Tap Without Thread.
For more detailed information, please refer to the product manual for your model.
ขั้นตอนที่ 1
Loosen the 4 fixing screws ①
ขั้นตอนที่ 2
Remove the guide plate ② if the tap is too large to fit the adapter.
ขั้นตอนที่ 3
Push the adapter onto the end of the tap so that the rubber seal is connected to be watertight. Tighten the 4 fixing screws.
ขั้นตอนที่ 4
Push the inlet hose ③ vertically upwards so that the rubber seal within the hose can adhere completely to the tap and then tighten the hose by screwing it to the right.
สรุป
ขนาด
สเปคทั้งหมด
ขนาดและน้ำหนัก
เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.)
4
ความยาว (ซม.)
8.1
ข้อมูลทั่วไป
หมวดหมู่
ข้อต่อสายยาง
หมายเลขชิ้นส่วน
AGM30066433
