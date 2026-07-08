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LG StanbyME 2 Max LX6 จอไลฟ์สไตล์ไร้สาย 4K ขนาด 32 นิ้ว รุ่น 32LX6BDGA

LG StanbyME 2 Max LX6 จอไลฟ์สไตล์ไร้สาย 4K ขนาด 32 นิ้ว รุ่น 32LX6BDGA

32LX6BDGA
มุมมองด้านหน้าของ LG StanbyME 2 Max LX6 จอไลฟ์สไตล์ไร้สาย 4K ขนาด 32 นิ้ว รุ่น 32LX6BDGA 32LX6BDGA
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen shown in front and side views features a 32-inch display measuring 724 mm by 421 mm. The total height including the screen is 1108–1308 mm when the screen is horizontal and 1261–1461 mm when the screen is vertical, with a 916 mm stand height.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with a 32-inch screen shows a ferris wheel image, where the larger display enhances scale and visual clarity for a deeper immersion.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen showcased in multiple home settings, highlighting its detachable and super portable screen for flexible use wherever you are—standing by a window, wall-mounted like décor, or used for viewing content anywhere.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen showcased as a Mood Maker, highlighting how it helps personalize your space—transforming into a window, poster, relaxing visuals, music turntable, or a clock.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Interactive Board Games shows users enjoying interactive touch-based board games together, highlighting engaging gameplay and shared entertainment on a large display.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Various OTT Services displays streaming app interfaces like Netflix and YouTube on and around the screen, representing access to diverse contents including dramas, movies, and music.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, GPU 10% faster processing, and 20% enhanced memory throughput.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with AI Super Upscaling shows a split image of a flying turtle with objects on its shell, with one side blurred and the other clear, demonstrating enhanced clarity and refined 4K-level detail.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Dolby Vision & Dolby Atmos shows a man watching a cinematic dragon battle in a dark room, where lifelike visuals and immersive sound create a theater-like experience at home.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with a Built-in Battery stands among wooden furniture in a stone-walled courtyard, supporting over four hours of playback in one charge for flexible viewing without a power connection.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen connected via a USB-C cable on a table, displaying a home widget interface, highlighting convenient charging and seamless device connectivity through USB-C port.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen highlights more ways to share your screen with Mirroring & Connectivity, displaying meeting materials via HDMI and seamlessly mirroring content with Google Cast, Apple AirPlay, and Apple Home support.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen is placed in a bright room with orange walls beside a window, displaying a red airplane flying across a blue sky, highlighting vivid screen content and flexible placement for relaxed viewing.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen is wall-mounted with a hanging strap in a warm-toned room, displaying a balcony ocean view through curtains, highlighting flexible placement and decorative integration within a cozy interior.
มุมมองด้านหน้าของ LG StanbyME 2 Max LX6 จอไลฟ์สไตล์ไร้สาย 4K ขนาด 32 นิ้ว รุ่น 32LX6BDGA 32LX6BDGA
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen shown in front and side views features a 32-inch display measuring 724 mm by 421 mm. The total height including the screen is 1108–1308 mm when the screen is horizontal and 1261–1461 mm when the screen is vertical, with a 916 mm stand height.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with a 32-inch screen shows a ferris wheel image, where the larger display enhances scale and visual clarity for a deeper immersion.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen showcased in multiple home settings, highlighting its detachable and super portable screen for flexible use wherever you are—standing by a window, wall-mounted like décor, or used for viewing content anywhere.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen showcased as a Mood Maker, highlighting how it helps personalize your space—transforming into a window, poster, relaxing visuals, music turntable, or a clock.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Interactive Board Games shows users enjoying interactive touch-based board games together, highlighting engaging gameplay and shared entertainment on a large display.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Various OTT Services displays streaming app interfaces like Netflix and YouTube on and around the screen, representing access to diverse contents including dramas, movies, and music.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, GPU 10% faster processing, and 20% enhanced memory throughput.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with AI Super Upscaling shows a split image of a flying turtle with objects on its shell, with one side blurred and the other clear, demonstrating enhanced clarity and refined 4K-level detail.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Dolby Vision & Dolby Atmos shows a man watching a cinematic dragon battle in a dark room, where lifelike visuals and immersive sound create a theater-like experience at home.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with a Built-in Battery stands among wooden furniture in a stone-walled courtyard, supporting over four hours of playback in one charge for flexible viewing without a power connection.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen connected via a USB-C cable on a table, displaying a home widget interface, highlighting convenient charging and seamless device connectivity through USB-C port.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen highlights more ways to share your screen with Mirroring & Connectivity, displaying meeting materials via HDMI and seamlessly mirroring content with Google Cast, Apple AirPlay, and Apple Home support.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen is placed in a bright room with orange walls beside a window, displaying a red airplane flying across a blue sky, highlighting vivid screen content and flexible placement for relaxed viewing.
LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen is wall-mounted with a hanging strap in a warm-toned room, displaying a balcony ocean view through curtains, highlighting flexible placement and decorative integration within a cozy interior.

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • Bigger 32”4K จอเคลื่อนที่ขนาด 32 นิ้ว คมชัดระดับ 4K
  • Movable & Portable screen เคลื่อนย้ายสะดวก มีแบตเตอรี่ในตัว
  • Rotate & Touch screen หน้าจอสัมผัส ปรับหมุนได้
  • Various OTT เพลิดเพลินกับแอปความบันเทิงบน webOS 26
  • Dolby Vision & Atmos ภาพและเสียงดังโรงภาพยนตร์
  • Motion Art Screen ปรับแต่งธีมของคุณด้วย Mood Maker
เพิ่มเติม
2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Cybersecurity category for LG Shield

รางวัลนวัตกรรม CES – ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกย่อง (LG Shield)

Cybersecurity

AVForums Editor’s Choice badge as Best Smart TV System for 8 consecutive years, including 2025/26

รางวัล AVForums Editor's Choice – ระบบสมาร์ททีวียอดเยี่ยม ประจำปี 2025/26

“8 ปีแห่งการเป็นระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุด”

*รางวัล CES Innovation Awards พิจารณาจากเอกสารบรรยายรายละเอียดที่ส่งให้คณะกรรมการตัดสิน CTA ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งเข้าประกวดหรือคำกล่าวอ้างใด ๆ และไม่ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

Why LG StanbyME 2 Max?

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with a 32-inch screen shows a ferris wheel image, where the larger display enhances scale and visual clarity for a more immersive viewing experience.

หน้าจอขนาดใหญ่ขึ้น 32 นิ้ว

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen, featuring 4K UHD, shows a woman in colorful clothing holding flowers walking past a purple street wall, highlighting sharp and detailed resolution.

ภาพคมชัดและมีรายละเอียดระดับ 4K UHD

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen styled as a wall-mounted display in a modern living room, showing a nature scene above a sofa and a wooden table, highlighting a detachable and super portable screen.

หน้าจอถอดแยกได้และพกพาสะดวกเป็นพิเศษ

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Various OTT Services displays streaming app interfaces like Netflix and YouTube on and around the screen, representing access to diverse contents including dramas, movies, and music.

บริการ OTT ที่หลากหลาย

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen displays an LG Shield security graphic with glowing lock, shield, and user icons on a dark gradient background, highlighting built-in protection features.

Secured by LG Shield

ใหญ่ขึ้น ไปได้ทุกที่ ไปให้สุดกับ Max

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with expanded 32-inch display from 27 inches presents a zoomed-out landscape and seamlessly demonstrates use across display, interactive gaming, and clock modes for flexible daily use.

หน้าจอพกพาสะดวกเป็นพิเศษ ตอนนี้ใหญ่กว่าเดิม

หน้าจอ 32 นิ้ว

ขนาดใหญ่ขึ้น ดื่มด่ำยิ่งกว่าเดิมด้วยหน้าจอ 32 นิ้ว

StanbyME 2 Max ใหม่ มาพร้อมหน้าจอขนาด 32 นิ้ว ให้พื้นที่รับชมที่กว้างขึ้นและประสบการณ์ที่ดื่มด่ำยิ่งกว่าเดิมสำหรับทุกคอนเทนต์ที่คุณชื่นชอบ

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with a 32-inch screen shows a ferris wheel image, where the larger display enhances scale and visual clarity for a more immersive viewing experience in an indoor setting.

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with a 32-inch screen shows a ferris wheel image, where the larger display enhances scale and visual clarity for a more immersive viewing experience in an indoor setting.

Roll & Carry

ใช้งานในแบบของคุณ ทุกเวลา ทุกที่

เพลิดเพลินกับวิธีรับชมที่หลากหลายบนหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น ให้ทุกช่วงเวลาดื่มด่ำยิ่งกว่าเดิม เคลื่อนย้ายได้ด้วยขาตั้งแบบปรับได้ ถอดออกเพื่อแขวน หรือใช้งานได้เหมือนแท็บเล็ต

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Roll & Carry design stands by a window in a compact, white-toned room displaying a clock screen, highlighting flexible placement and easy mobility for versatile use.

ทุกคอนเทนต์ที่คุณชื่นชอบ ไปกับคุณได้ทุกที่

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen, featuring Roll & Carry design, is shown in a collage across indoor and outdoor spaces, illustrating flexible placement and versatile viewing setups for immersive entertainment anywhere.

Bring relaxation into your space

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen is displayed in two cozy room settings, bringing relaxation into your space with effortless mobility, flexible placement, and seamless use

จากการทำงานสู่ห้องครัว อยู่เคียงข้างคุณเสมอ

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Roll & Carry design is shown in three scenarios including a vertical dual monitor setup, a kitchen recipe guide, and a video display, illustrating flexible use from work to kitchen.

เพิ่มสไตล์ให้พื้นที่ของคุณได้หลากหลายยิ่งขึ้น

Mood Maker

ค้นหาธีมที่ให้ความรู้สึกเป็นตัวคุณ

แสดงสไตล์ของคุณด้วยธีมต่าง ๆ เช่น นาฬิกา โปสเตอร์ หน้าต่าง ผ่อนคลาย และเครื่องเล่นแผ่นเสียงดนตรี

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen as a Mood Maker showcases diverse content including a vintage turntable, ocean view, and clock faces, transforming into a window, poster, relaxing visuals, music playback, or clock.

LG Gallery+

เติมสไตล์ให้พื้นที่ของคุณด้วยคอนเทนต์หลากหลายให้เลือกสรร

LG Gallery+ ให้คุณเข้าถึงผลงานศิลปะ วิดีโอสร้างบรรยากาศ และคอนเทนต์ภาพอื่น ๆ กว่า 100 รายการ เพื่อยกระดับพื้นที่ของคุณ พร้อมอัปเดตคลังคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอ ให้คุณปรับแต่งบ้านในแบบของคุณด้วยคอนเทนต์ที่คัดสรรมาเพื่อสะท้อนสไตล์ของคุณ

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with LG Gallery+ displays the spiral galaxy artwork “Big, Beautiful and Blue” provided by WindowSight on screen, offering curated art that personalizes the space with a gallery-like presence.

ความบันเทิงที่มากกว่า ความสนุกที่มากขึ้นบนหน้าจอของคุณ

Let’s Draw ด้วย Generative AI

เติมสไตล์งานศิลป์ให้กับภาพวาดของคุณ

ใช้ตัวเลือก Generative AI ในแอป Let’s Draw เพื่อเปลี่ยนภาพวาดของคุณให้เป็นสไตล์งานศิลป์ที่หลากหลาย เช่น ภาพประกอบ การ์ตูน และคาแรกเตอร์ต่าง ๆ

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen featuring ‘Let’s Draw’ uses Generative AI options to transform a simple drawing into various art styles, including illustrations, cartoons, and character designs.

เกมกระดานแบบอินเทอร์แอคทีฟ

สนุกกับเกมกระดานไปด้วยกัน

ท้าทายเพื่อน ๆ ของคุณด้วยเกมที่ดาวน์โหลดได้ เช่น Memory Game, Billion Marbles, Spot the Difference, Chess และอีกมากมาย เล่นด้วยกันได้โดยตรงบนหน้าจอทัชสกรีน และเพลิดเพลินกับความสนุกไม่รู้จบโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ภายนอก

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Interactive Board Games shows users playing Memory Game and Spot the Difference on screen while seated on the floor or at a table, enabling enabling device-free gameplay.

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Interactive Board Games shows users playing Memory Game and Spot the Difference on screen while seated on the floor or at a table, enabling enabling device-free gameplay.

บริการ OTT ที่หลากหลาย

คอนเทนต์ OTT ที่สมจริงยิ่งขึ้น

ตั้งแต่ซีรีส์ ภาพยนตร์ ไปจนถึงเพลย์ลิสต์เพลง ความบันเทิงบน OTT ให้ความรู้สึกน่าดื่มด่ำยิ่งขึ้นบนหน้าจอที่ใหญ่กว่า

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Various OTT Services displays streaming app interfaces like Netflix and YouTube on and around the screen, representing access to diverse content including dramas, movies, and music.

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Various OTT Services displays streaming app interfaces like Netflix and YouTube on and around the screen, representing access to diverse content including dramas, movies, and music.

ภาพและเสียงที่ยกระดับด้วย AI พร้อมความคมชัดระดับ 4K UHD

4K UHD

ทุกรายละเอียดคมชัดอย่างชัดเจนด้วย 4K UHD

จอแสดงผล UHD ผสานความหนาแน่นของพิกเซลสูงเข้ากับรายละเอียดที่คมชัดและแม่นยำ เพื่อภาพที่ดูคมชัดและประณีต

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen, featuring 4K UHD, shows a woman in colorful clothing holding flowers walking past a purple street wall, highlighting AI-enhanced clarity and refined visual detail.

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen, featuring 4K UHD, shows a woman in colorful clothing holding flowers walking past a purple street wall, highlighting AI-enhanced clarity and refined visual detail.

alpha 8 AI Processor 4K Gen3

AI ขั้นสูง พร้อมประสิทธิภาพ NPU ที่เร็วขึ้น X5.0

โปรเซสเซอร์เจเนอเรชันใหม่ของเราช่วยยกระดับความสามารถของทีวี ให้ AI มอบประสบการณ์การรับชมที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ด้วยรายละเอียด 4K ที่คมชัดยิ่งขึ้น เสียงที่เต็มอิ่มยิ่งขึ้น และสีสันที่สดใส

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, GPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, GPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

AI Super Upscaling

4K Upscaling ปรับแต่งทุกเฟรมเพื่อคุณภาพภาพที่น่าทึ่ง

AI Super Upscaling ปรับแต่งคุณภาพของภาพให้สูงสุดถึงระดับ 4K และ Dynamic Tone Mapping Pro ช่วยให้ความสว่างและรายละเอียดของแต่ละวัตถุในทุกเฟรมมีความสมดุล

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with AI Super Upscaling shows a split image of a flying turtle with objects on its shell, with one side blurred and the other clear, demonstrating enhanced clarity and refined 4K-level detail.

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with AI Super Upscaling shows a split image of a flying turtle with objects on its shell, with one side blurred and the other clear, demonstrating enhanced clarity and refined 4K-level detail.

AI Sound Pro

เสียงแบบ Virtual 11.1.2 Channel ที่โอบล้อมและเติมเต็มทั่วทั้งห้อง

สัมผัสประสบการณ์เสียงรอบทิศทางที่สมจริงยิ่งขึ้นด้วยระบบเสียง Virtual 11.1.2 Channel โดย AI Sound Pro จะปรับแต่งคุณภาพเสียงเพื่อมอบมิติเสียงหลายทิศทาง ช่วยยกระดับประสาทสัมผัสของคุณด้วยความดื่มด่ำที่ลึกยิ่งขึ้น

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with AI Sound Pro shows an orchestra scene in a plant-filled, dark cozy room, with sound waves extending toward a person reading on a sofa, illustrating immersive, room-filling audio.

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with AI Sound Pro shows an orchestra scene in a plant-filled, dark cozy room, with sound waves extending toward a person reading on a sofa, illustrating immersive, room-filling audio.

Dolby Vision และ Dolby Atmos

สร้างโรงภาพยนตร์ในแบบของคุณเองด้วย Dolby Vision และ Dolby Atmos

เพลิดเพลินกับภาพและเสียงอันน่าตื่นเต้นด้วย Dolby Vision และ Dolby Atmos พร้อมลำโพงแบบ Side-firing ของหน้าจอ ให้คุณสัมผัสประสบการณ์ราวกับอยู่ในโรงภาพยนตร์ได้อย่างสบายจากที่บ้านของคุณ

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Dolby Vision & Dolby Atmos shows a man watching a cinematic dragon battle in a dark room, where lifelike visuals and immersive sound create a theater-like experience at home.

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Dolby Vision & Dolby Atmos shows a man watching a cinematic dragon battle in a dark room, where lifelike visuals and immersive sound create a theater-like experience at home.

ใช้งานง่าย พร้อมสำหรับทุกวัน

หน้าจอสัมผัสเต็มรูปแบบ

คอนเทนต์แบบอินเทอร์แอคทีฟเพียงปลายนิ้วสัมผัส

หน้าจอสัมผัสในตัวขนาด 32 นิ้ว ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวก พร้อมมอบวิธีเพลิดเพลินกับหน้าจอได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะวาดภาพ สำรวจคอนเทนต์เพื่อการเรียนรู้ เล่นเกม และเติมชีวิตให้ทุกไอเดียของคุณได้ด้วยการสัมผัส

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen, featuring a 32-inch Full Touch Screen, enables interactive content like drawing, games, and on-screen exploration, highlighting intuitive touch control and seamless content engagement.

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen, featuring a 32-inch Full Touch Screen, enables interactive content like drawing, games, and on-screen exploration, highlighting intuitive touch control and seamless content engagement.

แบตเตอรี่ในตัว

อัปเกรดเพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนานกว่า 4 ชั่วโมง

พกพาหน้าจอไปได้ทุกที่ด้วยพลังงานแบตเตอรี่ที่ได้รับการปรับปรุง การชาร์จหนึ่งครั้งให้การเล่นแบบไร้สายนานกว่า 4 ชั่วโมง

สาย USB-C

ชาร์จหน้าจอของคุณได้อย่างสะดวก

เชื่อมต่อหน้าจอกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย พร้อมชาร์จไปพร้อมกันด้วยพอร์ต USB-C คู่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่

การสะท้อนหน้าจอและการเชื่อมต่อ

พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อและการสะท้อนหน้าจอ

เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ต USB และ HDMI ในตัว หรือสะท้อนคอนเทนต์จากอุปกรณ์มือถือและแล็ปท็อปที่รองรับ เพื่อเพลิดเพลินกับคอนเทนต์ได้มากขึ้นบนหน้าจอที่ใหญ่กว่า

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen, featuring Mirroring & Connectivity, displays meeting materials from a laptop via HDMI and mirrors a movie scene, with Google Cast, Apple AirPlay, and Apple Home logos shown above.

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen, featuring Mirroring & Connectivity, displays meeting materials from a laptop via HDMI and mirrors a movie scene, with Google Cast, Apple AirPlay, and Apple Home logos shown above.

Far-Field Voice Recognition

ได้ยินเสียงคุณจากอีกฝั่งของห้อง

StanbyME 2 Max สามารถจดจำเสียงของคุณได้แม้อยู่ในระยะไกล เพียงพูดว่า “Hi LG” เครื่องก็จะเริ่มฟังคำขอของคุณจากระยะไกลทันที

Simple Magnetic Remote

ติดแน่น เก็บอยู่กับที่

ไม่ต้องกังวลว่าจะหารีโมตไม่เจออีกต่อไป! ติดรีโมตคอนโทรลเข้ากับกรอบเครื่องด้วยแม่เหล็ก เพื่อจัดเก็บได้อย่างสะดวกสำหรับการใช้งานครั้งถัดไป

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 

*รูปภาพด้านบนในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โปรดดูรูปภาพในแกลเลอรีเพื่อการแสดงผลที่แม่นยำยิ่งขึ้น

*ข้อมูลจำเพาะและฟีเจอร์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค รุ่น และขนาด

*ความพร้อมให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ

*บริการแบบปรับให้เหมาะกับผู้ใช้อาจแตกต่างกันไปตามนโยบายของแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม

*จำเป็นต้องมีบัญชี LG Account และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าถึงบริการและฟีเจอร์อัจฉริยะผ่านเครือข่าย รวมถึงแอปสตรีมมิง หากไม่มีบัญชี LG Account จะสามารถใช้งานได้เฉพาะการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก เช่น ผ่าน HDMI และทีวีภาคพื้นดิน/ผ่านเสาอากาศเท่านั้น เฉพาะทีวีที่มีจูนเนอร์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสร้างบัญชี LG Account

*เนื้อหาที่แสดงในหน้านี้อาจแตกต่างจากเนื้อหาที่มีให้ใช้งานจริงในบริการ Gallery+

*วิดีโอแสดงอุปกรณ์เสริม One Click Stand และอุปกรณ์เสริมสายรัดและตัวยึดติดผนัง โดยอุปกรณ์เสริมไม่ได้รวมอยู่ในชุดสินค้า 

*เฉพาะอุปกรณ์เสริม One Click Standอ รุ่น 32 นิ้ว เท่านั้นที่รองรับการใช้งานกับรุ่นนี้

*หน้าจอจะชาร์จโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับแท่นวางด็อกกิ้ง และติดตั้งหน้าจอเข้ากับขาตั้ง

*ความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของพื้นผิว

*ห้ามกลิ้งหรือลากผลิตภัณฑ์กลางแจ้ง เนื่องจากอาจทำให้ส่วนล่างของผลิตภัณฑ์เสียหายได้

*ช่วงการปรับมุมหน้าจอ: หมุน (±90), ก้ม-เงย (±25), หมุนซ้าย-ขวา (±90)

*ใช้เฉพาะตัวยึดติดผนังที่ LG จัดให้เท่านั้น และควรคำนึงถึงวัสดุของผนังรวมถึงน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ระหว่างการติดตั้ง มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหา เช่น การเอียงหรือการตกหล่นได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือที่ให้มา

*โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อติดตั้งบนผนัง และห้ามใช้งานผิดวัตถุประสงค์ N249

*อุปกรณ์เสริมและการวางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 

*ขอแนะนำให้ใช้ตัวยึดติดผนังที่ LG จัดให้เท่านั้น ควรคำนึงถึงน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ระหว่างการติดตั้ง มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหา เช่น การเอียงหรือการตกหล่นได้

*อุปกรณ์เสริมและการวางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 

*คอนเทนต์ที่ให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

*จำเป็นต้องสมัครสมาชิก LG Gallery+ เพื่อเข้าถึงคอนเทนต์และฟีเจอร์ทั้งหมด

 

 

*ไม่รวมปากกาทัชในกล่อง และไม่มีปากกาทัชเฉพาะสำหรับ StanbyME 2 Max

*โปรดตรวจสอบความเข้ากันได้กับปากกาทัชจากผู้ผลิตรายอื่นก่อนซื้อ

*การใช้งาน Generative AI อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

 

 

*ความพร้อมใช้งานของแอปอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค และบางแอปอาจต้องสมัครสมาชิกก่อนใช้งาน

 

*ต้องเชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกันผ่าน Wi-Fi

*LG StanbyME 2 Max เป็นจอแสดงผลที่ทำงานบน LG webOS แม้จะมอบความสะดวกในการพกพาคล้ายแท็บเล็ต แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการพื้นฐานแบบทีวี

*ความพร้อมใช้งานของแอปอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค แอปและบริการ OTT บางรายการอาจต้องสมัครสมาชิกและชำระค่าบริการแยกต่างหาก

 

*เมื่อเทียบกับ alpha 8 AI Processor 4K Gen2 ปี 2025 โดยอ้างอิงจากการเปรียบเทียบสเปกภายใน

 

*เสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการรับฟัง

 

*ความพร้อมใช้งานของแอปอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค แอปบางรายการอาจต้องสมัครสมาชิกแยกต่างหาก

 

*ใช้งานแบบไร้สายได้นานกว่า 4 ชั่วโมงในโหมด Eco/Low Power ด้วยแบตเตอรี่ในตัว ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน ต้องใช้อะแดปเตอร์ชาร์จที่มีกำลังไฟขั้นต่ำ 100W ขึ้นไป อุปกรณ์ต้องรองรับ USB PD และรองรับการชาร์จที่เร็วขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ 140W PD 3.1

*อุปกรณ์นี้ไม่ทนน้ำหรือฝุ่น การสัมผัสแสงแดดเป็นเวลานานอาจทำให้สีซีดจางหรือเกิดปัญหากับหน้าจอได้[

 

*รองรับ USB 2.0, USB-C DP และ DP ALT

*หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น พอร์ต USB-C ของอุปกรณ์นั้นต้องรองรับ DP ALT

*MacOS และ iOS รองรับเฉพาะการสะท้อนหน้าจอและการชาร์จเท่านั้น

*ไม่รองรับหูฟังและเฮดโฟนแบบ USB-C

 

*สาย HDMI และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ต้องซื้อแยกต่างหาก

 

 

*ฟีเจอร์นี้ใช้งานได้หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันการจดจำเสียงโดยตรงของผลิตภัณฑ์ และยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว

*ประสิทธิภาพการจดจำเสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ ระยะการจดจำที่มีประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระยะห่าง เสียงรบกวนพื้นหลัง และสภาพการใช้งาน

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

PICTURE (DISPLAY)

  • ประเภทของจอ

    4K UHD

  • ประเภทแบ็คไลท์

    วางหลอดไฟตรงขอบจอ

  • ความละเอียดของหน้าจอ

    ความละเอียดจอ 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • ขนาดของสินค้า

    Definable Spec Only in LG.COM

  • อัตราการรีเฟรชภาพ

    60Hz

  • TV Type

    Definable Spec Only in LG.COM

PICTURE (PROCESSING)

  • Picture Processor

    ชิปประมวลผล Alpha 8 AI Processor 4K Gen3

  • AI Genre Selection

    ใช่ (SDR/HDR)

  • AI HDR Remastering

    ใช่

  • AI Picture Pro

    ใช่

  • AI Upscaling

    Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

  • การควบคุมความสว่างอัตโนมัติ

    ใช่

  • Auto Calibration

    ใช่

  • การจับคู่โทนสีแบบไดนามิค

    ใช่ (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • โหมด FILMMAKER MODE ™

    ใช่

  • HDR (High Dynamic Range)

    ภาพ Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Picture Mode

    9 โหมด

GAMING

  • HGIG Mode

    ใช่

  • ALLM (โหมดปรับค่า Input lag ให้น้อยลงอัตโนมัติ)

    ใช่

  • Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

    ใช่ (สูงสุดถึง 60Hz)

  • Game Optimizer

    ใช่ (Game Dashboard)

  • Motion Booster

    Motion Booster 120

SMART TV

  • ระบบปฏิบัติการ (OS)

    ระบบปฏิบัติการ webOS 26

  • LG Shield ปกป้องข้อมูลผู้ใช้

    ใช่

  • Works with Apple Airplay

    ใช่

  • รองรับกล้อง USB

    ใช่

  • แอป Smartphone Remote

    ใช่ (LG ThinQ)

  • AI Chatbot

    ใช่

  • LG Gallery+

    ใช่ (ความพร้อมในการให้บริการแบบเสียค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

  • การจดจำเสียงอัจฉริยะ

    ใช่ (with LG ThinQ app)

  • Home Hub

    ใช่ (LG ThinQ)

  • รองรับการสั่งงานด้วยเสียงแบบไม่ใช้รีโมท (Hands-free Voice Control)

    ใช่

  • Google Cast

    ใช่

  • Full Web Browser

    ใช่

  • AI Voice ID จดจำเสียงผู้ใช้

    รองรับ (จำเป็นต้องใช้คู่กับเมจิกรีโมท AI)

  • AI Picture/Sound Wizard

    ใช่

  • Works with Apple Home

    ใช่

  • เมจิกรีโมท AI

    รองรับ (จำเป็นต้องใช้คู่กับเมจิกรีโมท AI)

ระบบเสียง

  • เอาต์พุตเสียง

    10 วัตต์

  • Clear Voice Pro

    ใช่

  • Adaptive Acoustic Tuning (การปรับแต่งเสียงแบบปรับได้)

    รองรับ (จำเป็นต้องใช้คู่กับเมจิกรีโมท AI)

  • AI Object Remastering

    ใช่ (AI Object Remastering Pro)

  • AI Sound

    Alpha 8 AI Sound Pro (จำลองเสียง 11.1.2 )

  • ตัวแปลงสัญญาณเสียง

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (อ้างอิงจากคู่มือ)

  • เสียง Dolby Atmos

    ใช่

  • เอาต์พุตเสียงพร้อมกัน

    ใช่

  • Sound Mode Share

    ใช่

  • ทิศทางของลำโพง

    ลำโพงยิงด้านข้าง

  • ระบบลำโพง

    2.0 Channel

  • WOW Orchestra

    ใช่ (ต้องใช้ลำโพงเฉพาะ)

การเชื่อมต่อ

  • HDMI Input

    1 ช่อง (รองรับ eARC)

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 1)

  • Simplink (HDMI CEC)

    ใช่

  • ช่องต่อ USB

    4 ช่อง (v 2.0 : 3 ช่อง / 5V power : 1 ช่อง)

  • Wi-Fi

    ใช่ (Wi-Fi 6E)

  • รองรับ Bluetooth

    ใช่ (v 5.3)

การเข้าถึง

  • ความคมชัดสูง

    ใช่

  • Gray Scale

    ใช่

  • Invert Colors

    ใช่

ขนาดและน้ำหนัก

  • ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm)

    724 x 421 x 28.5

  • น้ำหนักทีวีและขาตั้ง (Kg)

    20.3

  • น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg)

    5.6

  • ขาตั้ง (WxD mm)

    420 x 420

  • ขนาดทีวีและขาตั้ง (WxHxD mm)

    724 x 1308 x 420

  • น้ำหนักของกล่องสินค้า

    23.8

  • VESA Mounting (WxH mm)

    - x -

  • ขนาดของกล่องสินค้า (WxHxD mm)

    1320 x 189 x 520

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50/60Hz, แบตเตอรี่ในตัว (4.5 ชม.)

  • การใช้พลังงาน Standby

    Under 0.5W

รวมอุปกรณ์เสริม

  • รีโมท

    รีโมทขนาดเล็ก

  • สายไฟ

    ใช่ (Detachable)

  • ขาตั้งแบบ One-Click

    ใช่

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