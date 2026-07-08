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LG StanbyME 2 Max LX6 จอไลฟ์สไตล์ไร้สาย 4K ขนาด 32 นิ้ว รุ่น 32LX6BDGA
LG StanbyME 2 Max LX6 จอไลฟ์สไตล์ไร้สาย 4K ขนาด 32 นิ้ว รุ่น 32LX6BDGA
32LX6BDGA
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คุณลักษณะที่สำคัญ
- Bigger 32”4K จอเคลื่อนที่ขนาด 32 นิ้ว คมชัดระดับ 4K
- Movable & Portable screen เคลื่อนย้ายสะดวก มีแบตเตอรี่ในตัว
- Rotate & Touch screen หน้าจอสัมผัส ปรับหมุนได้
- Various OTT เพลิดเพลินกับแอปความบันเทิงบน webOS 26
- Dolby Vision & Atmos ภาพและเสียงดังโรงภาพยนตร์
- Motion Art Screen ปรับแต่งธีมของคุณด้วย Mood Maker
*รางวัล CES Innovation Awards พิจารณาจากเอกสารบรรยายรายละเอียดที่ส่งให้คณะกรรมการตัดสิน CTA ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งเข้าประกวดหรือคำกล่าวอ้างใด ๆ และไม่ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
Why LG StanbyME 2 Max?
หน้าจอขนาดใหญ่ขึ้น 32 นิ้ว
ภาพคมชัดและมีรายละเอียดระดับ 4K UHD
หน้าจอถอดแยกได้และพกพาสะดวกเป็นพิเศษ
บริการ OTT ที่หลากหลาย
Secured by LG Shield
ใหญ่ขึ้น ไปได้ทุกที่ ไปให้สุดกับ Max
หน้าจอพกพาสะดวกเป็นพิเศษ ตอนนี้ใหญ่กว่าเดิม
หน้าจอ 32 นิ้ว
ขนาดใหญ่ขึ้น ดื่มด่ำยิ่งกว่าเดิมด้วยหน้าจอ 32 นิ้ว
StanbyME 2 Max ใหม่ มาพร้อมหน้าจอขนาด 32 นิ้ว ให้พื้นที่รับชมที่กว้างขึ้นและประสบการณ์ที่ดื่มด่ำยิ่งกว่าเดิมสำหรับทุกคอนเทนต์ที่คุณชื่นชอบ
Roll & Carry
ใช้งานในแบบของคุณ ทุกเวลา ทุกที่
เพลิดเพลินกับวิธีรับชมที่หลากหลายบนหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น ให้ทุกช่วงเวลาดื่มด่ำยิ่งกว่าเดิม เคลื่อนย้ายได้ด้วยขาตั้งแบบปรับได้ ถอดออกเพื่อแขวน หรือใช้งานได้เหมือนแท็บเล็ต
ทุกคอนเทนต์ที่คุณชื่นชอบ ไปกับคุณได้ทุกที่
Bring relaxation into your space
จากการทำงานสู่ห้องครัว อยู่เคียงข้างคุณเสมอ
เพิ่มสไตล์ให้พื้นที่ของคุณได้หลากหลายยิ่งขึ้น
Mood Maker
ค้นหาธีมที่ให้ความรู้สึกเป็นตัวคุณ
แสดงสไตล์ของคุณด้วยธีมต่าง ๆ เช่น นาฬิกา โปสเตอร์ หน้าต่าง ผ่อนคลาย และเครื่องเล่นแผ่นเสียงดนตรี
LG Gallery+
เติมสไตล์ให้พื้นที่ของคุณด้วยคอนเทนต์หลากหลายให้เลือกสรร
LG Gallery+ ให้คุณเข้าถึงผลงานศิลปะ วิดีโอสร้างบรรยากาศ และคอนเทนต์ภาพอื่น ๆ กว่า 100 รายการ เพื่อยกระดับพื้นที่ของคุณ พร้อมอัปเดตคลังคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอ ให้คุณปรับแต่งบ้านในแบบของคุณด้วยคอนเทนต์ที่คัดสรรมาเพื่อสะท้อนสไตล์ของคุณ
ความบันเทิงที่มากกว่า ความสนุกที่มากขึ้นบนหน้าจอของคุณ
Let’s Draw ด้วย Generative AI
เติมสไตล์งานศิลป์ให้กับภาพวาดของคุณ
ใช้ตัวเลือก Generative AI ในแอป Let’s Draw เพื่อเปลี่ยนภาพวาดของคุณให้เป็นสไตล์งานศิลป์ที่หลากหลาย เช่น ภาพประกอบ การ์ตูน และคาแรกเตอร์ต่าง ๆ
เกมกระดานแบบอินเทอร์แอคทีฟ
สนุกกับเกมกระดานไปด้วยกัน
ท้าทายเพื่อน ๆ ของคุณด้วยเกมที่ดาวน์โหลดได้ เช่น Memory Game, Billion Marbles, Spot the Difference, Chess และอีกมากมาย เล่นด้วยกันได้โดยตรงบนหน้าจอทัชสกรีน และเพลิดเพลินกับความสนุกไม่รู้จบโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ภายนอก
บริการ OTT ที่หลากหลาย
คอนเทนต์ OTT ที่สมจริงยิ่งขึ้น
ตั้งแต่ซีรีส์ ภาพยนตร์ ไปจนถึงเพลย์ลิสต์เพลง ความบันเทิงบน OTT ให้ความรู้สึกน่าดื่มด่ำยิ่งขึ้นบนหน้าจอที่ใหญ่กว่า
ภาพและเสียงที่ยกระดับด้วย AI พร้อมความคมชัดระดับ 4K UHD
4K UHD
ทุกรายละเอียดคมชัดอย่างชัดเจนด้วย 4K UHD
จอแสดงผล UHD ผสานความหนาแน่นของพิกเซลสูงเข้ากับรายละเอียดที่คมชัดและแม่นยำ เพื่อภาพที่ดูคมชัดและประณีต
alpha 8 AI Processor 4K Gen3
AI ขั้นสูง พร้อมประสิทธิภาพ NPU ที่เร็วขึ้น X5.0
โปรเซสเซอร์เจเนอเรชันใหม่ของเราช่วยยกระดับความสามารถของทีวี ให้ AI มอบประสบการณ์การรับชมที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ด้วยรายละเอียด 4K ที่คมชัดยิ่งขึ้น เสียงที่เต็มอิ่มยิ่งขึ้น และสีสันที่สดใส
AI Super Upscaling
4K Upscaling ปรับแต่งทุกเฟรมเพื่อคุณภาพภาพที่น่าทึ่ง
AI Super Upscaling ปรับแต่งคุณภาพของภาพให้สูงสุดถึงระดับ 4K และ Dynamic Tone Mapping Pro ช่วยให้ความสว่างและรายละเอียดของแต่ละวัตถุในทุกเฟรมมีความสมดุล
AI Sound Pro
เสียงแบบ Virtual 11.1.2 Channel ที่โอบล้อมและเติมเต็มทั่วทั้งห้อง
สัมผัสประสบการณ์เสียงรอบทิศทางที่สมจริงยิ่งขึ้นด้วยระบบเสียง Virtual 11.1.2 Channel โดย AI Sound Pro จะปรับแต่งคุณภาพเสียงเพื่อมอบมิติเสียงหลายทิศทาง ช่วยยกระดับประสาทสัมผัสของคุณด้วยความดื่มด่ำที่ลึกยิ่งขึ้น
Dolby Vision และ Dolby Atmos
สร้างโรงภาพยนตร์ในแบบของคุณเองด้วย Dolby Vision และ Dolby Atmos
เพลิดเพลินกับภาพและเสียงอันน่าตื่นเต้นด้วย Dolby Vision และ Dolby Atmos พร้อมลำโพงแบบ Side-firing ของหน้าจอ ให้คุณสัมผัสประสบการณ์ราวกับอยู่ในโรงภาพยนตร์ได้อย่างสบายจากที่บ้านของคุณ
ใช้งานง่าย พร้อมสำหรับทุกวัน
หน้าจอสัมผัสเต็มรูปแบบ
คอนเทนต์แบบอินเทอร์แอคทีฟเพียงปลายนิ้วสัมผัส
หน้าจอสัมผัสในตัวขนาด 32 นิ้ว ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวก พร้อมมอบวิธีเพลิดเพลินกับหน้าจอได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะวาดภาพ สำรวจคอนเทนต์เพื่อการเรียนรู้ เล่นเกม และเติมชีวิตให้ทุกไอเดียของคุณได้ด้วยการสัมผัส
แบตเตอรี่ในตัว
อัปเกรดเพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนานกว่า 4 ชั่วโมง
พกพาหน้าจอไปได้ทุกที่ด้วยพลังงานแบตเตอรี่ที่ได้รับการปรับปรุง การชาร์จหนึ่งครั้งให้การเล่นแบบไร้สายนานกว่า 4 ชั่วโมง
สาย USB-C
ชาร์จหน้าจอของคุณได้อย่างสะดวก
เชื่อมต่อหน้าจอกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย พร้อมชาร์จไปพร้อมกันด้วยพอร์ต USB-C คู่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่
การสะท้อนหน้าจอและการเชื่อมต่อ
พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อและการสะท้อนหน้าจอ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ต USB และ HDMI ในตัว หรือสะท้อนคอนเทนต์จากอุปกรณ์มือถือและแล็ปท็อปที่รองรับ เพื่อเพลิดเพลินกับคอนเทนต์ได้มากขึ้นบนหน้าจอที่ใหญ่กว่า
Far-Field Voice Recognition
ได้ยินเสียงคุณจากอีกฝั่งของห้อง
StanbyME 2 Max สามารถจดจำเสียงของคุณได้แม้อยู่ในระยะไกล เพียงพูดว่า “Hi LG” เครื่องก็จะเริ่มฟังคำขอของคุณจากระยะไกลทันที
Simple Magnetic Remote
ติดแน่น เก็บอยู่กับที่
ไม่ต้องกังวลว่าจะหารีโมตไม่เจออีกต่อไป! ติดรีโมตคอนโทรลเข้ากับกรอบเครื่องด้วยแม่เหล็ก เพื่อจัดเก็บได้อย่างสะดวกสำหรับการใช้งานครั้งถัดไป
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
*รูปภาพด้านบนในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โปรดดูรูปภาพในแกลเลอรีเพื่อการแสดงผลที่แม่นยำยิ่งขึ้น
*ข้อมูลจำเพาะและฟีเจอร์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค รุ่น และขนาด
*ความพร้อมให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ
*บริการแบบปรับให้เหมาะกับผู้ใช้อาจแตกต่างกันไปตามนโยบายของแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม
*จำเป็นต้องมีบัญชี LG Account และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าถึงบริการและฟีเจอร์อัจฉริยะผ่านเครือข่าย รวมถึงแอปสตรีมมิง หากไม่มีบัญชี LG Account จะสามารถใช้งานได้เฉพาะการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก เช่น ผ่าน HDMI และทีวีภาคพื้นดิน/ผ่านเสาอากาศเท่านั้น เฉพาะทีวีที่มีจูนเนอร์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสร้างบัญชี LG Account
*เนื้อหาที่แสดงในหน้านี้อาจแตกต่างจากเนื้อหาที่มีให้ใช้งานจริงในบริการ Gallery+
*วิดีโอแสดงอุปกรณ์เสริม One Click Stand และอุปกรณ์เสริมสายรัดและตัวยึดติดผนัง โดยอุปกรณ์เสริมไม่ได้รวมอยู่ในชุดสินค้า
*เฉพาะอุปกรณ์เสริม One Click Standอ รุ่น 32 นิ้ว เท่านั้นที่รองรับการใช้งานกับรุ่นนี้
*หน้าจอจะชาร์จโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับแท่นวางด็อกกิ้ง และติดตั้งหน้าจอเข้ากับขาตั้ง
*ความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของพื้นผิว
*ห้ามกลิ้งหรือลากผลิตภัณฑ์กลางแจ้ง เนื่องจากอาจทำให้ส่วนล่างของผลิตภัณฑ์เสียหายได้
*ช่วงการปรับมุมหน้าจอ: หมุน (±90), ก้ม-เงย (±25), หมุนซ้าย-ขวา (±90)
*ใช้เฉพาะตัวยึดติดผนังที่ LG จัดให้เท่านั้น และควรคำนึงถึงวัสดุของผนังรวมถึงน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ระหว่างการติดตั้ง มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหา เช่น การเอียงหรือการตกหล่นได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือที่ให้มา
*โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อติดตั้งบนผนัง และห้ามใช้งานผิดวัตถุประสงค์ N249
*อุปกรณ์เสริมและการวางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
*ขอแนะนำให้ใช้ตัวยึดติดผนังที่ LG จัดให้เท่านั้น ควรคำนึงถึงน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ระหว่างการติดตั้ง มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหา เช่น การเอียงหรือการตกหล่นได้
*อุปกรณ์เสริมและการวางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
*คอนเทนต์ที่ให้บริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
*จำเป็นต้องสมัครสมาชิก LG Gallery+ เพื่อเข้าถึงคอนเทนต์และฟีเจอร์ทั้งหมด
*ไม่รวมปากกาทัชในกล่อง และไม่มีปากกาทัชเฉพาะสำหรับ StanbyME 2 Max
*โปรดตรวจสอบความเข้ากันได้กับปากกาทัชจากผู้ผลิตรายอื่นก่อนซื้อ
*การใช้งาน Generative AI อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
*ความพร้อมใช้งานของแอปอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค และบางแอปอาจต้องสมัครสมาชิกก่อนใช้งาน
*ต้องเชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกันผ่าน Wi-Fi
*LG StanbyME 2 Max เป็นจอแสดงผลที่ทำงานบน LG webOS แม้จะมอบความสะดวกในการพกพาคล้ายแท็บเล็ต แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการพื้นฐานแบบทีวี
*ความพร้อมใช้งานของแอปอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค แอปและบริการ OTT บางรายการอาจต้องสมัครสมาชิกและชำระค่าบริการแยกต่างหาก
*เมื่อเทียบกับ alpha 8 AI Processor 4K Gen2 ปี 2025 โดยอ้างอิงจากการเปรียบเทียบสเปกภายใน
*เสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการรับฟัง
*ความพร้อมใช้งานของแอปอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค แอปบางรายการอาจต้องสมัครสมาชิกแยกต่างหาก
*ใช้งานแบบไร้สายได้นานกว่า 4 ชั่วโมงในโหมด Eco/Low Power ด้วยแบตเตอรี่ในตัว ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน ต้องใช้อะแดปเตอร์ชาร์จที่มีกำลังไฟขั้นต่ำ 100W ขึ้นไป อุปกรณ์ต้องรองรับ USB PD และรองรับการชาร์จที่เร็วขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ 140W PD 3.1
*อุปกรณ์นี้ไม่ทนน้ำหรือฝุ่น การสัมผัสแสงแดดเป็นเวลานานอาจทำให้สีซีดจางหรือเกิดปัญหากับหน้าจอได้[
*รองรับ USB 2.0, USB-C DP และ DP ALT
*หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น พอร์ต USB-C ของอุปกรณ์นั้นต้องรองรับ DP ALT
*MacOS และ iOS รองรับเฉพาะการสะท้อนหน้าจอและการชาร์จเท่านั้น
*ไม่รองรับหูฟังและเฮดโฟนแบบ USB-C
*สาย HDMI และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ต้องซื้อแยกต่างหาก
*ฟีเจอร์นี้ใช้งานได้หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันการจดจำเสียงโดยตรงของผลิตภัณฑ์ และยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
*ประสิทธิภาพการจดจำเสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมโดยรอบ ระยะการจดจำที่มีประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระยะห่าง เสียงรบกวนพื้นหลัง และสภาพการใช้งาน
สเปคทั้งหมด
PICTURE (DISPLAY)
ประเภทของจอ
4K UHD
ประเภทแบ็คไลท์
วางหลอดไฟตรงขอบจอ
ความละเอียดของหน้าจอ
ความละเอียดจอ 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
ขนาดของสินค้า
Definable Spec Only in LG.COM
อัตราการรีเฟรชภาพ
60Hz
TV Type
Definable Spec Only in LG.COM
PICTURE (PROCESSING)
Picture Processor
ชิปประมวลผล Alpha 8 AI Processor 4K Gen3
AI Genre Selection
ใช่ (SDR/HDR)
AI HDR Remastering
ใช่
AI Picture Pro
ใช่
AI Upscaling
Alpha 8 AI Super Upscaling 4K
การควบคุมความสว่างอัตโนมัติ
ใช่
Auto Calibration
ใช่
การจับคู่โทนสีแบบไดนามิค
ใช่ (Dynamic Tone Mapping Pro)
โหมด FILMMAKER MODE ™
ใช่
HDR (High Dynamic Range)
ภาพ Dolby Vision / HDR10 / HLG
Picture Mode
9 โหมด
GAMING
HGIG Mode
ใช่
ALLM (โหมดปรับค่า Input lag ให้น้อยลงอัตโนมัติ)
ใช่
Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)
ใช่ (สูงสุดถึง 60Hz)
Game Optimizer
ใช่ (Game Dashboard)
Motion Booster
Motion Booster 120
SMART TV
ระบบปฏิบัติการ (OS)
ระบบปฏิบัติการ webOS 26
LG Shield ปกป้องข้อมูลผู้ใช้
ใช่
Works with Apple Airplay
ใช่
รองรับกล้อง USB
ใช่
แอป Smartphone Remote
ใช่ (LG ThinQ)
AI Chatbot
ใช่
LG Gallery+
ใช่ (ความพร้อมในการให้บริการแบบเสียค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)
การจดจำเสียงอัจฉริยะ
ใช่ (with LG ThinQ app)
Home Hub
ใช่ (LG ThinQ)
รองรับการสั่งงานด้วยเสียงแบบไม่ใช้รีโมท (Hands-free Voice Control)
ใช่
Google Cast
ใช่
Full Web Browser
ใช่
AI Voice ID จดจำเสียงผู้ใช้
รองรับ (จำเป็นต้องใช้คู่กับเมจิกรีโมท AI)
AI Picture/Sound Wizard
ใช่
Works with Apple Home
ใช่
เมจิกรีโมท AI
รองรับ (จำเป็นต้องใช้คู่กับเมจิกรีโมท AI)
ระบบเสียง
เอาต์พุตเสียง
10 วัตต์
Clear Voice Pro
ใช่
Adaptive Acoustic Tuning (การปรับแต่งเสียงแบบปรับได้)
รองรับ (จำเป็นต้องใช้คู่กับเมจิกรีโมท AI)
AI Object Remastering
ใช่ (AI Object Remastering Pro)
AI Sound
Alpha 8 AI Sound Pro (จำลองเสียง 11.1.2 )
ตัวแปลงสัญญาณเสียง
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (อ้างอิงจากคู่มือ)
เสียง Dolby Atmos
ใช่
เอาต์พุตเสียงพร้อมกัน
ใช่
Sound Mode Share
ใช่
ทิศทางของลำโพง
ลำโพงยิงด้านข้าง
ระบบลำโพง
2.0 Channel
WOW Orchestra
ใช่ (ต้องใช้ลำโพงเฉพาะ)
การเชื่อมต่อ
HDMI Input
1 ช่อง (รองรับ eARC)
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 1)
Simplink (HDMI CEC)
ใช่
ช่องต่อ USB
4 ช่อง (v 2.0 : 3 ช่อง / 5V power : 1 ช่อง)
Wi-Fi
ใช่ (Wi-Fi 6E)
รองรับ Bluetooth
ใช่ (v 5.3)
การเข้าถึง
ความคมชัดสูง
ใช่
Gray Scale
ใช่
Invert Colors
ใช่
ขนาดและน้ำหนัก
ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm)
724 x 421 x 28.5
น้ำหนักทีวีและขาตั้ง (Kg)
20.3
น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg)
5.6
ขาตั้ง (WxD mm)
420 x 420
ขนาดทีวีและขาตั้ง (WxHxD mm)
724 x 1308 x 420
น้ำหนักของกล่องสินค้า
23.8
VESA Mounting (WxH mm)
- x -
ขนาดของกล่องสินค้า (WxHxD mm)
1320 x 189 x 520
POWER
Power Supply (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50/60Hz, แบตเตอรี่ในตัว (4.5 ชม.)
การใช้พลังงาน Standby
Under 0.5W
รวมอุปกรณ์เสริม
รีโมท
รีโมทขนาดเล็ก
สายไฟ
ใช่ (Detachable)
ขาตั้งแบบ One-Click
ใช่
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
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