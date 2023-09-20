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C320 Wink Slideโทรศัพท์มือถือสไลด์พร้อม Qwerty ดีไซน์กระทัดรัด กล้องระดับ 2 ล้านพิกเซล

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

สนับสนุน

C320 Wink Slideโทรศัพท์มือถือสไลด์พร้อม Qwerty ดีไซน์กระทัดรัด กล้องระดับ 2 ล้านพิกเซล

C320 Wink Slide

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C320 Wink Slideโทรศัพท์มือถือสไลด์

Facebook

เชื่อมสังคมออนไลน์ สะดวก ง่ายได้ทุกที่
ได้รับการดีไซน์ให้ใช้งานได้เหมาะสมกับหน้าจอ Facebook การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเราจะเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และสนุกขึ้น

2 Megapixel Camera  

กล้องความละเอียด 2 ล้านพิกเซลพร้อมฟังก์ชั่นการถ่ายภาพที่จะทำให้คุณถ่ายภาพสวยได้ทุกสถานการณ์

Full QWERTY Keypad  

คีย์บอร์ด QWERTY ง่ายต่อการพิมพ์ข้อความ

Push Mail  

รองรับ Push Email

Social Network  

สนุกกับการเชื่อมต่อสังคมออนไลน์ (SNS) ผ่าน Facebook และ Twitter

FM Radio  

วิทยุ FM

Facebook  

ได้รับการดีไซน์ให้ใช้งานได้เหมาะสมกับหน้าจอ Facebook การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเราจะเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และสนุกขึ้น

3.5mm Input Jack  

ช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มม.ให้เราสนุกกับเสียงเพลงยิ่งขึ้น

Bluetooth  

รองรับการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth สามารถฟังเพลงผ่านหูฟัง Bluetooth Stereo

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สเปคทั้งหมด

GENERAL

2G Network

GSM 850/900/1800/1900

SIZE

Dimensions

91 x 63 x 16.4 mm

Weight

106 g

DISPLAY

Type

TFT, 256K colors

Size

320 x 240 pixels, 2.4 inches

SOUND

Alert types

Vibration, MP3, WAV ringtones

Speakerphone

Yes

MEMORY

Phonebook

1000 contacts, Photocall

Call records

Yes

Internal

60 MB

Card slot

microSD, up to 32GB

DATA

GPRS

Yes

EDGE

Yes

Bluetooth

Yes, v2.1 with A2DP

USB

Yes, microUSB v2.0

CAMERA

Primary

2 MP, 1600x1200 pixels

Video

Yes

FEATURES

Messaging

SMS, MMS, Email, Push Email

Browser

WAP 2.0/xHTML

Radio

FM radio

Colors

Black

Java

Yes, MIDP 2.0

BATTERY

Battery

Li-Ion 900 mAh

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