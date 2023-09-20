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C320 Wink Slideโทรศัพท์มือถือสไลด์พร้อม Qwerty ดีไซน์กระทัดรัด กล้องระดับ 2 ล้านพิกเซล
C320 Wink Slideโทรศัพท์มือถือสไลด์พร้อม Qwerty ดีไซน์กระทัดรัด กล้องระดับ 2 ล้านพิกเซล
ได้รับการดีไซน์ให้ใช้งานได้เหมาะสมกับหน้าจอ Facebook การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเราจะเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และสนุกขึ้น
2 Megapixel Camera
Full QWERTY Keypad
คีย์บอร์ด QWERTY ง่ายต่อการพิมพ์ข้อความ
Push Mail
Social Network
สนุกกับการเชื่อมต่อสังคมออนไลน์ (SNS) ผ่าน Facebook และ Twitter
FM Radio
ได้รับการดีไซน์ให้ใช้งานได้เหมาะสมกับหน้าจอ Facebook การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเราจะเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และสนุกขึ้น
3.5mm Input Jack
Bluetooth
รองรับการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth สามารถฟังเพลงผ่านหูฟัง Bluetooth Stereo
สเปคทั้งหมด
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2G Network
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GSM 850/900/1800/1900
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Dimensions
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91 x 63 x 16.4 mm
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Weight
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106 g
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Type
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TFT, 256K colors
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Size
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320 x 240 pixels, 2.4 inches
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Alert types
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Vibration, MP3, WAV ringtones
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Speakerphone
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Yes
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Phonebook
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1000 contacts, Photocall
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Call records
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Yes
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Internal
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60 MB
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Card slot
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microSD, up to 32GB
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GPRS
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Yes
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EDGE
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Yes
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Bluetooth
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Yes, v2.1 with A2DP
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USB
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Yes, microUSB v2.0
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Primary
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2 MP, 1600x1200 pixels
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Video
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Yes
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Messaging
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SMS, MMS, Email, Push Email
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Browser
-
WAP 2.0/xHTML
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Radio
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FM radio
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Colors
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Black
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Java
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Yes, MIDP 2.0
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Battery
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Li-Ion 900 mAh
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
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