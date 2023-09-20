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OPTIMUS L5 II แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน 4.1 Jelly Bean CPU 1GHz Single Core หน้าจอขนาด 4 นิ้ว พร้อมหน่วยความจำภายใน 4 GB
OPTIMUS L5 II แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน 4.1 Jelly Bean CPU 1GHz Single Core หน้าจอขนาด 4 นิ้ว พร้อมหน่วยความจำภายใน 4 GB
ดีไซน์เรียบหรู มีสไตล์ มากับปุ่มโฮมพร้อมไฟ LED
ก้าวกระโดดไปกับ Smart Funtion Advanced Quick Memo ล้ำสมัย ก้าวกระโดดไปกับ Smart Funtion
แล้วแชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ทันที
ก้าวกระโดดไปกับ Smart Funtion Advanced Quick Memo ล้ำสมัย ก้าวกระโดดไปกับ Smart Funtion
สเปคทั้งหมด
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3G Network
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HSDPA 7.2 Mbps (900 / 2100)
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Dimensions
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117.5 x 62.2 x 9.2 mm
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Size
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4.0"
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Resolution
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WVGA (800 x 480)
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Bluetooth
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3.0
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WI - FI DIRECT
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Yes
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A-GPS
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Yes
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USB
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2.0 High Speed
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Camera
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5MP AF
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FM RADIO
-
Yes
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RAM
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512MB LPDDR
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ROM
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4GB eMMC
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QuickMemo
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Yes
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Quick Button
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Yes
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CHEESE SHUTTER
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Yes
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
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