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แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน หน้าจอใหม่ ULTRA AMOLED ที่ให้สีสดกว่าและคมชัดกว่าปกติถึง 2 เท่า

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

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แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน หน้าจอใหม่ ULTRA AMOLED ที่ให้สีสดกว่าและคมชัดกว่าปกติถึง 2 เท่า

E730 Optimus Sol

แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน หน้าจอใหม่ ULTRA AMOLED ที่ให้สีสดกว่าและคมชัดกว่าปกติถึง 2 เท่า

ตอบสนองรวดเร็วด้วย CPU 1 GHz

เพิ่มความเร็วในการทำงานด้วยระบบประมวลผล 1 GHz พร้อม Android เวอร์ชั่น 2.3 ที่ช่วยให้ประสบการณ์ท่องเว็บของคุณเต็มประสิทธิภาพ และจัดการงานหลายอย่างได้พร้อมกัน โหลดหน้าเว็บได้รวดเร็วทันใจ พร้อมเล่นโปรแกรมแฟลช 10.1

ตอบสนองรวดเร็วด้วย CPU 1 GHz

สีสันสดใสด้วยหน้าจอ ULTRA AMOLED

เตรียมพร้อมสายตาคุณสำหรับหน้าจอขนาด 3.8” ที่แสดงผลให้สีเป็นธรรมชาติ สดเหมือนมองด้วยตาตัวเอง พร้อมคมชัดเป็นสองเท่าจากหน้าจอปกติ อ่านง่ายแม้อยู่ท่ามกลางแสงแดดจ้า

แชร์ข้อมูลและความบันเทิงได้ง่ายๆ

โอนถ่ายข้อมูลด้วย LG On Screen phone ผ่านสาย USB/BT/Wi-Fi directตั้งค่าการรับส่ง 2 ทางผ่านสาย USB หรือโอนผ่านเทคโนโลยีไร้สายล้ำหน้าอย่าง Wi-Fi Direct ที่พร้อมส่งถ่ายข้อมูลได้โดยไม่ต้องผ่าน router ให้ยุ่งยาก*


แชร์ความบันเทิงไปยังอุปกรณ์มัลติมีเดียได้ง่ายๆ ด้วย DLNAง่ายและสนุกขึ้น เพราะสามารถแชร์ข้อมูลไปยังอุปกรณ์มัลติมีเดียอื่นๆ อาทิ ทีวี มอนิเตอร์ และโน้ตบุ๊ค* ได้อย่างง่ายดาย ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเพลง หนัง รูปถ่าย หรือ Video ก็แชร์ได้หมด ทำให้คุณสนุกเพลิดเพลินกับมัลติมีเดียครบครัน ได้อย่างเต็มอารมณ์





*การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct หรือ DLNA ต้องใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi Direct หรือ DLNA เช่นกัน และจำเป็นต้องเชื่อมต่อและใช้งานผ่าน Application*

ดีไซน์หรู  บางเฉียบเพียง 9.8 มิลลิเมตร

ให้คุณพกพาสะดวกสบาย พร้อมออกแบบโค้งมนอย่างมีสไตล์ เพื่อให้คุณใช้งานได้อย่างกระชับมือ
พิมพ์

สเปคทั้งหมด

GENERAL

2G Network

GSM 900/1800/1900

3G Network

HSDPA 900/2100

SIZE

Dimensions

122.5 x 62.5 x 9.8 mm

DISPLAY

Type

Ultra AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors

Size

480 x 800 pixels, 3.8 inches

SOUND

Alert types

Vibration; MP3 ringtones

Speakerphone

Yes

MEMORY

Phonebook

Practically unlimited entries and fields, Photocall

Call records

Practically unlimited

Internal

2 GB RAM (150 MB user-available), 512 MB RAM

Card slot

microSD, up to 32GB

DATA

GPRS

Yes

EDGE

Yes

3G

HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2.9 Mbps

WLAN

Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot

Bluetooth

Yes, v3.0 with A2DP

USB

Yes, microUSB v2.0

CAMERA

Primary

5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus

Video

Yes, VGA@24fps

Secondary

Yes, VGA

FEATURES

OS

Android OS, v2.3 (Gingerbread)

Messaging

SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM

Browser

WAP 2.0/xHTML, HTML

Radio

FM radio

Colors

Black

GPS

Yes, with A-GPS support

Java

Yes, MIDP 2.0

BATTERY

Battery

Li-Ion 1500 mAh

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