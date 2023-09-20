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แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน หน้าจอใหม่ ULTRA AMOLED ที่ให้สีสดกว่าและคมชัดกว่าปกติถึง 2 เท่า
แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน หน้าจอใหม่ ULTRA AMOLED ที่ให้สีสดกว่าและคมชัดกว่าปกติถึง 2 เท่า
ตอบสนองรวดเร็วด้วย CPU 1 GHz
ตอบสนองรวดเร็วด้วย CPU 1 GHz
แชร์ข้อมูลและความบันเทิงได้ง่ายๆ
แชร์ความบันเทิงไปยังอุปกรณ์มัลติมีเดียได้ง่ายๆ ด้วย DLNAง่ายและสนุกขึ้น เพราะสามารถแชร์ข้อมูลไปยังอุปกรณ์มัลติมีเดียอื่นๆ อาทิ ทีวี มอนิเตอร์ และโน้ตบุ๊ค* ได้อย่างง่ายดาย ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเพลง หนัง รูปถ่าย หรือ Video ก็แชร์ได้หมด ทำให้คุณสนุกเพลิดเพลินกับมัลติมีเดียครบครัน ได้อย่างเต็มอารมณ์
*การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct หรือ DLNA ต้องใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi Direct หรือ DLNA เช่นกัน และจำเป็นต้องเชื่อมต่อและใช้งานผ่าน Application*
สเปคทั้งหมด
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2G Network
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GSM 900/1800/1900
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3G Network
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HSDPA 900/2100
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Dimensions
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122.5 x 62.5 x 9.8 mm
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Type
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Ultra AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors
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Size
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480 x 800 pixels, 3.8 inches
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Alert types
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Vibration; MP3 ringtones
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Speakerphone
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Yes
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Phonebook
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Practically unlimited entries and fields, Photocall
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Call records
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Practically unlimited
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Internal
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2 GB RAM (150 MB user-available), 512 MB RAM
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Card slot
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microSD, up to 32GB
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GPRS
-
Yes
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EDGE
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Yes
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3G
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HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2.9 Mbps
-
WLAN
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Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot
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Bluetooth
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Yes, v3.0 with A2DP
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USB
-
Yes, microUSB v2.0
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Primary
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5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus
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Video
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Yes, VGA@24fps
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Secondary
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Yes, VGA
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OS
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Android OS, v2.3 (Gingerbread)
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Messaging
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SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM
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Browser
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WAP 2.0/xHTML, HTML
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Radio
-
FM radio
-
Colors
-
Black
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GPS
-
Yes, with A-GPS support
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Java
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Yes, MIDP 2.0
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Battery
-
Li-Ion 1500 mAh
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
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