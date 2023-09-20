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OPTIMUS G PRO E988 แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน หน้าจอ 5.5 นิ้ว ขุมพลัง Snapdragon 600 CPU1.7 Quad Core กล้องหลัง 13MP และกล้องหน้า 2.1MP Full HD
OPTIMUS G PRO E988 แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน หน้าจอ 5.5 นิ้ว ขุมพลัง Snapdragon 600 CPU1.7 Quad Core กล้องหลัง 13MP และกล้องหน้า 2.1MP Full HD
ถ่ายวิดีโอ และถ่ายรูป ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังได้ในเวลาเดียวกัน (Dual Recording , Dual Camera)
กล้องหลัง 13 MP และกล้องหน้า 2.1 MP (Full HD) และมาพร้อมฟังก์ชั่นมากมาย
ฟังก์ชั่นชุดชิค VR พาโนราม่า ช่วยให้คุณถ่ายภาพพาโนราม่าได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง พร้อมต่อภาพเป็นมุมมอง 360 องศา ได้อัตโนมัติ
สเปคทั้งหมด
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Network
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3G 900/2100
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Dimension : L*W*D(mm)
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150.2 x 76.1 x 9.4
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CPU
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Qualcomm Snapdragon 1.7GHz Quad-Core Processor
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Type
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Full HD IPS Display, 16M Colors
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Size
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138.7mm
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Resolution
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1920 x 1080
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Bluetooth
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4.0 (Apt-x)
-
DLNA
-
Yes
-
WI - FI DIRECT
-
Yes
-
Wi-Fi
-
802.11 a / b / g / n
-
GPS
-
Yes
-
NFC
-
Yes
-
USB
-
v2.0
-
Video Codec
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MP4 / H.263 / H.264 / Divx / WMV
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Audio Codec
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MP3/AC3/eAAC+/FLAC/WAV/WMA
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Audio Jack
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3.5
-
2nd Microphone
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Yes
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Type
-
Capacitive
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Handwriting
-
Yes
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Internal
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16 GB
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Main Camera
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13MP Full HD Autofocus
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Flash/LED
-
Yes
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Front Camera
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2.1 MP Full HD
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Features
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Geotagging, Face Detection, Image Stabilization, Panorama, HDR
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Battery
-
3140 mAh
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
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