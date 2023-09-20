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หน้าจอ IPS กว้าง 4.3 นิ้วรองรับไลฟ์สไตล์ด้วยแอนดรอยด์ 4.0 Ice Cream Sandwich

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

สนับสนุน

หน้าจอ IPS กว้าง 4.3 นิ้วรองรับไลฟ์สไตล์ด้วยแอนดรอยด์ 4.0 Ice Cream Sandwich

P705 Optimus L7

หน้าจอ IPS กว้าง 4.3 นิ้วรองรับไลฟ์สไตล์ด้วยแอนดรอยด์ 4.0 Ice Cream Sandwich

ดีไซน์หรูล้ำกับ L-STYLE พร้อมความบางเฉียบเพียง 8.8 มม.

ดีไซน์ทรงเหลี่ยมแบบโมเดิร์น
ค้นพบความโดดเด่นในดีไซน์เรียบหรู จับง่าย กระชับมือ
ความแตกต่างที่เข้ากันได้อย่างกลมกลืน
ค้นพบความล้ำของโทนสีเงินเมทัลลิกที่มาพร้อมฝาหลังที่ถูกออกแบบให้มี texture 3 มิติ ในสไตล์เฉพาะตัว

ดีไซน์หรูล้ำกับ L-STYLE พร้อมความบางเฉียบเพียง 8.8 มม.

ดีไซน์ไร้รอยเชื่อมต่อ

เพื่อความสวยเรียบหรู กลมกลืนให้ความรู้สึกอิสระยิ่งขึ้น

ล้ำหน้าทางเทคโนโลยีขั้นสุดกับแอนดรอยด์ 4.0

อัพเดทความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดของ LG Optimus L7 ที่มาพร้อมแอนดรอยด์ 4.0 Ice Cream Sandwich เพื่อตอบการใช้งานในทุกๆ ด้านได้มากกว่าเดิม

ตอบชีวิตสมาร์ทด้วยหน้าจอกว้างกว่าถึง 4.3 นิ้ว

ด้วยหน้าจอที่กว้างที่สุดถึง 4.3 นิ้ว ช่วยให้คุณอ่านข้อความอย่างสบายตา หรือไม่ว่าจะดูรูป วิดีโอ อัพเดทโซเชียล เช็คอีเมล์ ที่ทำได้อย่างเต็มอรรถรสยิ่งขึ้น ยกระดับการมองภาพให้ชัดเจนด้วยหน้าจอ IPS ให้สีเป็นธรรมชาติ ไม่สดเกินจริง

แบตเตอรี่อัจฉริยะ 1700 mAh

ใช้งานได้นานกว่ากับพลังแบตเตอรี่ 1700 mAh พร้อมค้นพบประสิทธิภาพที่เหนือกว่าด้วยฟังก์ชั่น Smart Power ที่ช่วยจัดการกับการใช้พลังแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่อัตโนมัติ

ฟังก์ชั่นกล้องสุดล้ำ ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล

ไม่พลาดกับชอตโดนๆ ด้วยเลนส์ที่ให้ความละเอียดถึง 5 ล้านพิกเซล และระบบออโต้โฟกัสที่รวดเร็วทันใจพร้อมกล้องหน้าแบบ VGA ให้คุณประทับใจกับความสามารถในการถ่ายภาพดีๆในพริบตา

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

GENERAL

2G Network

GSM 850/900/1800/1900

3G Network

HSDPA 900/2100

SIZE

Dimensions

125.5 x 67 x 8.8 mm

Weight

122 g

DISPLAY

Type

IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors

Size

480 x 800 pixels, 4.3 inches

SOUND

Alert types

Vibration; MP3 ringtones

Speakerphone

Yes

MEMORY

Internal

4 GB storage (2.4 GB user available), 512 MB RAM

Card slot

microSD, up to 32GB

DATA

GPRS

Class 12

EDGE

Class 12

3G

HSDPA 7.2 Mbps

WLAN

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA

Bluetooth

Yes, v3.0 with A2DP

USB

Yes, microUSB v2.0

CAMERA

Primary

5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash

Video

Yes, VGA@30fps

Secondary

Yes

FEATURES

OS

Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich)

Messaging

SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM

Browser

HTML5, Adobe Flash

Radio

Yes

GPS

Yes, with A-GPS support

Java

Yes, via Java MIDP emulator

BATTERY

Battery

Li-Ion 1700 mAh

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