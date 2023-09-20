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แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน จอขนาด 5 นิ้ว ในสัดส่วน 4:3 ให้ภาพเต็มจอ ไม่มีขอบดำ

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

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แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน จอขนาด 5 นิ้ว ในสัดส่วน 4:3 ให้ภาพเต็มจอ ไม่มีขอบดำ

P895 Optimus Vu

แอนดรอยด์สมาร์ทโฟน จอขนาด 5 นิ้ว ในสัดส่วน 4:3 ให้ภาพเต็มจอ ไม่มีขอบดำ

สัดส่วนใหม่ 4:3 ให้ภาพเต็มจอ ไม่มีขอบดำ

อ่านและดูภาพได้เต็มจอ ไม่มีขอบดำด้วยหน้าจอ 4:3 ที่ออกแบบมาเพื่อการอ่าน e-magazine / e-book ท่องเว็บ เช็คอีเมลได้สะดวกเหมือนหน้าจอ PC และยังเหมาะกับการทำงาน ผ่านมือถือ (mobile office) เพราะสามารถอ่าน Document ต่างๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นขนาดที่เหมาะกับการเขียนข้อความ คอมเม้นท์งานวาดรูป และส่งเมลกลับ หรืออัพโหลดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ทันที

ภาพสีสดสมจริงด้วยหน้าจอ XGA IPS ให้ความสว่าง 2 เท่าถึง 650 nit

พบการรวมตัวกันอย่างอัจฉริยะของระบบภาพ True HD และ IPS ที่ให้สีสันสมจริงเป็นธรรมชาติ ชัดเจนด้วยภาพที่สว่างสวยงาม ไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้ง หรือมองภาพมุมกว้างก็ตาม

จอขนาดใหญ่ให้ความตื่นตาตื่นใจที่มากกว่า

ด้วยหน้าจอกว้าง 5 นิ้ว ช่วยให้คุณสบายตากับการทำงาน อ่าน ท่องเว็บ ดูภาพ หรือวิดีโอได้มากขึ้น

เขียนทันใจด้วยปุ่มลัด Quick Memo™ Hot key

โปรแกรม Quick Memo™ ให้คุณเขียนโน้ต คอมเม้นท์ลงบนเอกสาร พร้อมตกแต่งภาพถ่ายได้อย่างที่ต้องการ และยังเข้าถึงเมนูได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านปุ่มลัด Quick Memo™ Hot key นอกจากนี้คุณยังเชื่อมต่อไปยังแหล่งที่มาของภาพได้ด้วย Link URL ที่ติดมากับภาพ

สนุกกับ Notebook Application

สร้างสรรค์เรื่องราวสนุกๆ ของคุณด้วย Notebook Application ที่ช่วยให้คุณจัดเรียงบันทึกเป็นหมวดหมู่ ตาม Theme ต่างๆ ทั้งยังง่ายต่อการค้นหาอีกด้วย

แบตเตอรี่อัจฉริยะ SiO ให้พลังแบตเตอรี่ถึง 2,080 mAh

พบพลังงานไร้ขีดจำกัด ด้วยพลังแบตเตอรี่ถึง 2,080 mAh พร้อมเหนือกว่าด้วยฟังก์ชั่นจัดการพลังงานอัจฉริยะด้วยการเลือกใช้พลังที่แตกต่างกันในแต่ละฟังก์ชั่นการใช้งาน
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สเปคทั้งหมด

GENERAL

2G Network

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900

3G Network

HSPA+ 21Mbps 850/900/1900/2100

SIZE

Dimensions

139.6 x 90.4 x 8.5 mm

Weight

168 g

DISPLAY

Type

True HD-IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors

Size

768 x 1024 pixels, 5.0 inches

CONNECTIVITY

Bluetooth

4.0 LE

Wi-Fi

802.11 a / b / g / n

MHL

Yes

A-GPS

Yes

USB

2.0 High Speed

NFC

Yes

AUDIO/VIDEO

Video Codec

MPEG4 / H.263 / H.264

Camera

8MP AF/ 1.3MP HD

Recording

1080P@30fps

Audio Codec

MP3 / AAC / AAC+

MEMORY

RAM

1GB DDR2

USER

32GB eMMC

External

MicroSD (Up to 32GB)

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