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จอคอมพิวเตอร์ LG 24MP400-B ขนาด 23.8” Full HD IPS with AMD FreeSync™

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

สนับสนุน

จอคอมพิวเตอร์ LG 24MP400-B ขนาด 23.8” Full HD IPS with AMD FreeSync™

24MP400-B

จอคอมพิวเตอร์ LG 24MP400-B ขนาด 23.8” Full HD IPS with AMD FreeSync™

มุมมองด้านหน้า
จอแสดงผล LG IPS Full HD : สีสมจริงในทุกมุมมอง
จอแสดงผล LG IPS Full HD

สีสมจริงในมุมมองด้านกว้าง

จอภาพ LG ที่มีเทคโนโลยี IPS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของจอแสดงผลแบบคริสตัลเหลว ระยะเวลาตอบสนองสั้นลง การสร้างสีที่ดียิ่งขึ้น และผู้ใช้สามารถดูหน้าจอในมุมกว้างได้

IPS

IPS Full HD (1920x1080)

ไร้ขอบ

ดีไซน์ไร้ขอบ 3 ด้าน

FreeSync

เทคโนโลยี AMD FreeSync™

ดีไซน์ไร้ขอบ 3 ด้าน

ประสบการณ์ภาพเสมือนจริง

จอแสดงผลนี้มีขอบจอที่บางทั้งสามด้าน ทำให้แสดงผลได้มากขึ้นเต็มตา คมชัดสมจริงดูเป็นธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมที่สุด สะดวกสบายด้วยขาตั้งปรับเอียงได้.

จอแสดงผลนี้มีขอบจอที่บางทั้งสามด้าน ทำให้แสดงผลได้มากขึ้นเต็มตา คมชัดสมจริงดูเป็นธรรมชาติ

จอแสดงผลนี้มีขอบจอที่บางทั้งสามด้าน ทำให้แสดงผลได้มากขึ้นเต็มตา คมชัดสมจริงดูเป็นธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมที่สุด

*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง.

การออกแบบการยศาสตร์ที่มีคุณสมบัติด้านการปรับความเอียง
ดีไซน์ตามหลักสรีรศาสตร์

พื้นที่ทำงานที่สะดวกสบาย

การปรับความเอียงได้อย่างสะดวกสบายที่มาพร้อมการออกแบบตัวเครื่องแบบเรียบง่ายช่วยให้คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมที่สุด

ปกป้องสายตาของคุณด้วยคุณสมบัติถนอมสายตา

Reader Mode

การรับชมดียิ่งขึ้น

Reader Mode ปรับอุณหภูมิสีและความสว่างที่ใกล้เคียงกับการอ่านหนังสือจากกระดาษ เพื่อเป็นการลดความเหนื่อยล้าของดวงตาและช่วยให้อ่านเอกสารในจอภาพได้อย่างสบายตามากขึ้น

Flicker Safe

ถนอมสายตา

Flicker Safe ช่วยลดการกะพริบที่มองไม่เห็นบนหน้าจอ ซึ่งช่วยลดอาการล้าของดวงตา ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายในระยะยาว

*รูปภาพจำลองเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
**การคาดการจำนวนตัวเลขมาจากการทดสอบภายในของ LG ที่ใช้รุ่น 24MP400 เมื่อเดือนมีนาคม 2021 ตัวเลขอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานจริง.

OnScreen Control ที่ให้อินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบใช้งานง่าย
OnScreen Control

อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ง่ายดายมากขึ้น

คุณสามารถปรับแต่งส่วนการทำงานโดยการแยกจอแสดงผลหรือตัวเลือกจอมอนิเตอร์แบบพื้นฐานด้วยการคลิกเมาส์ไม่กี่ครั้ง

*หากต้องการดาวน์โหลด OnScreen Control ล่าสุด เยี่ยมชม LG.COM
*รูปภาพผลิตภัณฑ์และ OnScreen Control ในวิดีโอมีไว้สำหรับการจัดแสดงตัวอย่างเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงและ OnScreen Control ของจริง.

AMD FreeSync™

Fluid and Rapid Motion

ด้วยเทคโนโลยี AMD FreeSync™ เกมเมอร์สามารถสัมผัสประสบการณ์ได้อย่างราบรื่น การเคลื่อนไหวแบบความละเอียดสูง และการเล่นเกมที่รวดเร็ว ทั้งยังช่วยลดการขาดตอนและการกระตุก

รูปภาพการเล่นเกมที่ดูลื่นไหล การเคลื่อนไหวที่แนบเนียนเมื่อเปิด AMD FreeSync™ ในขณะที่ภาพบนหน้าจอมีลักษณะขาดตอนและกระตุก เมื่อปิด AMD FreeSync™

*รูปภาพจำลองเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*การเปรียบเทียบโหมด 'ปิด' (ภาพซ้าย) และ AMD FreeSync™.

  • แบบปกติ
  • DAS
Dynamic Action Sync

ตอบโต้คู่ต่อสู้ได้เร็วยิ่งขึ้น

ลดความล่าช้าในการป้อนข้อมูลด้วย Dynamic Action Sync เพื่อช่วยให้นักเล่นเกมจับช่วงเวลาสำคัญได้แบบเรียลไทม์

*จอภาพแบบเดิมที่เป็นรุ่นของ LG ไม่รองรับคุณสมบัติ Dynamic Action Sync (DAS)
*รูปภาพจำลองเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง.

  • ปิด
  • เปิด
Black Stabilizer

ชิงโจมตีก่อนท่ามกลางความมืดมิด

Black Stabilizer ช่วยให้เกมเมอร์หลีกเลี่ยงการซุ่มโจมตีที่ซ่อนตัวอยู่ในที่มืดที่สุดและหลบหนีสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อแฟลชระเบิด

*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง.

  • ปิด
  • เปิด
จุดตัด

เล็งเป้าได้ดีกว่า

จุดเล็งเป้าอยู่ที่กึ่งกลาง เพิ่มความแม่นยำในการยิง

*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง.

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

Size [Inch]

23.8

Resolution

1920 x 1080

Panel Type

IPS

Aspect Ratio

16:9

Color Gamut (Typ.)

NTSC 72% (CIE1931)

Brightness (Typ.) [cd/m²]

250

Refresh Rate (Max.) [Hz]

75

Response Time

5ms (GtG at Faster)

Display Position Adjustments

Tilt

สเปคทั้งหมด

INFO

Product name

PC Monitor

Year

2021

MECHANICAL

Display Position Adjustments

Tilt

Wall Mountable [mm]

75 x 75

POWER

AC Input

100~240V (50/60Hz)

Power Consumption (DC Off)

Less than 0.3W

Power Consumption (Max.)

22.0W

Power Consumption (Sleep Mode)

Less than 0.3W

Power Consumption (Typ.)

19.0W

Type

External Power(Adapter)

CONNECTIVITY

D-Sub

YES(1ea)

D-Sub (Max. Resolution at Hz)

1920 x 1080 at 60Hz

HDMI

YES(1ea)

STANDARD

RoHS

YES

SW APPLICATION

OnScreen Control (LG Screen Manager)

YES

DISPLAY

Aspect Ratio

16:9

Brightness (Min.) [cd/m²]

200

Brightness (Typ.) [cd/m²]

250

Color Depth (Number of Colors)

16.7M

Color Gamut (Typ.)

NTSC 72% (CIE1931)

Contrast Ratio (Min.)

600:1

Contrast Ratio (Typ.)

1000:1

Panel Type

IPS

Pixel Pitch [mm]

0.2745 x 0.2746

Refresh Rate (Max.) [Hz]

75

Resolution

1920 x 1080

Response Time

5ms (GtG at Faster)

Size [cm]

60.4

Size [Inch]

23.8

Viewing Angle (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

DIMENSIONS/WEIGHTS

Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

615 x 148 x 410

Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

539.9 x 321.4 x 56.2

Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

539.9 x 414.4 x 190

Weight in Shipping [kg]

3.9

Weight without Stand [kg]

2.3

Weight with Stand [kg]

2.6

FEATURES

Black Stabilizer

YES

Color Weakness

YES

Crosshair

YES

Dynamic Action Sync

YES

Flicker Safe

YES

Reader Mode

YES

Smart Energy Saving

YES

AMD FreeSync™

FreeSync

Super Resolution+

YES

ACCESSORY

HDMI

YES

Others (Accessory)

User Screw (2EA)

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