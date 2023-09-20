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จอคอมพิวเตอร์ LG 27MP400-B ขนาด 27” Full HD IPS with AMD FreeSync™
จอคอมพิวเตอร์ LG 27MP400-B ขนาด 27” Full HD IPS with AMD FreeSync™
ดีไซน์ไร้ขอบ 3 ด้าน
ประสบการณ์ภาพเสมือนจริง
จอแสดงผลนี้มีขอบจอที่บางทั้งสามด้าน ทำให้แสดงผลได้มากขึ้นเต็มตา คมชัดสมจริงดูเป็นธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมที่สุด สะดวกสบายด้วยขาตั้งปรับเอียงได้.
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง.
ปกป้องสายตาของคุณด้วยคุณสมบัติถนอมสายตา
Reader Mode
การรับชมดียิ่งขึ้น
*รูปภาพจำลองเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
**การคาดการจำนวนตัวเลขมาจากการทดสอบภายในของ LG ที่ใช้รุ่น 24MP400 เมื่อเดือนมีนาคม 2021 ตัวเลขอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานจริง.
*หากต้องการดาวน์โหลด OnScreen Control ล่าสุด เยี่ยมชม LG.COM
*รูปภาพผลิตภัณฑ์และ OnScreen Control ในวิดีโอมีไว้สำหรับการจัดแสดงตัวอย่างเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงและ OnScreen Control ของจริง.
Fluid and Rapid Motion
รูปภาพการเล่นเกมที่ดูลื่นไหล การเคลื่อนไหวที่แนบเนียนเมื่อเปิด AMD FreeSync™ ในขณะที่ภาพบนหน้าจอมีลักษณะขาดตอนและกระตุก เมื่อปิด AMD FreeSync™
*รูปภาพจำลองเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*การเปรียบเทียบโหมด 'ปิด' (ภาพซ้าย) และ AMD FreeSync™.
-
แบบปกติ
-
DAS
ตอบโต้คู่ต่อสู้ได้เร็วยิ่งขึ้น
*จอภาพแบบเดิมที่เป็นรุ่นของ LG ไม่รองรับคุณสมบัติ Dynamic Action Sync (DAS)
*รูปภาพจำลองเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง.
-
ปิด
-
เปิด
ชิงโจมตีก่อนท่ามกลางความมืดมิด
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง.
-
ปิด
-
เปิด
เล็งเป้าได้ดีกว่า
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง.
คุณลักษณะเด่น
-
Size [Inch]
-
27
-
Resolution
-
1920 x 1080
-
Panel Type
-
IPS
-
Aspect Ratio
-
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
-
NTSC 72% (CIE1931)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
-
250
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
-
75
-
Response Time
-
5ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
-
Tilt
สเปคทั้งหมด
-
Product name
-
PC Monitor
-
Year
-
2021
-
Display Position Adjustments
-
Tilt
-
Wall Mountable [mm]
-
75 x 75
-
AC Input
-
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (DC Off)
-
Less than 0.3W
-
Power Consumption (Max.)
-
26W
-
Power Consumption (Sleep Mode)
-
Less than 0.3W
-
Power Consumption (Typ.)
-
22W
-
Type
-
External Power(Adapter)
-
RoHS
-
YES
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
YES
-
D-Sub
-
YES(1ea)
-
D-Sub (Max. Resolution at Hz)
-
1920 x 1080 at 60Hz
-
HDMI
-
YES(1ea)
-
Aspect Ratio
-
16:9
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
-
200
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
-
250
-
Color Depth (Number of Colors)
-
16.7M
-
Color Gamut (Typ.)
-
NTSC 72% (CIE1931)
-
Contrast Ratio (Min.)
-
600:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
-
1000:1
-
Panel Type
-
IPS
-
Pixel Pitch [mm]
-
0.3114 x 0.3114
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
-
75
-
Resolution
-
1920 x 1080
-
Response Time
-
5ms (GtG at Faster)
-
Size [cm]
-
68.6
-
Size [Inch]
-
27
-
Viewing Angle (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
-
678 x 158 x 450
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
-
612 x 362.5 x 56.2
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
-
612 x 454.9 x 190
-
Weight in Shipping [kg]
-
5.2
-
Weight without Stand [kg]
-
3.1
-
Weight with Stand [kg]
-
3.4
-
Black Stabilizer
-
YES
-
Color Weakness
-
YES
-
Crosshair
-
YES
-
Dynamic Action Sync
-
YES
-
Flicker Safe
-
YES
-
Reader Mode
-
YES
-
Smart Energy Saving
-
YES
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync
-
Super Resolution+
-
YES
-
HDMI
-
YES
-
Others (Accessory)
-
User Screw (2EA)
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
-
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