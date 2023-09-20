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จอมอนิเตอร์ Ultragear Full HD IPS 1ms (GTG) ขนาด 24 นิ้ว AMD Freesync Premium
จอมอนิเตอร์ Ultragear Full HD IPS 1ms (GTG) ขนาด 24 นิ้ว AMD Freesync Premium
ความเร็ว
สี
Tech
ออกแบบมาเพื่อความเร็วที่เหลือเชื่อ
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*เปรียบเทียบความเร็วกับ IPS 5ms (ภาพซ้าย) และ IPS 1ms (GtG)
การเคลื่อนไหวอย่างลื่นไหลในเกม
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*เปรียบเทียบความเร็วกับ IPS 5ms (ภาพซ้าย) และ IPS 1ms (GtG)
ชัดเจน ราบรื่น และรวดเร็วกว่า
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*การเปรียบเทียบโหมด 'OFF' (ภาพซ้าย) และ AMD FreeSync™ Premium
โฉบเฉี่ยว เก๋ไก๋ และดื่มด่ำ
จอภาพที่มีสไตล์และดีไซน์แบบไร้ขอบพร้อมขาตั้งแบบปรับเอียงได้
รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*ภาพด้านบนที่วางอยู่ทางด้านซ้ายแสดงให้เห็นถึงโหมดทั่วไปที่คุณสมบัตินี้ไม่รองรับ
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
คุณลักษณะเด่น
-
Size [Inch]
-
23.8
-
Resolution
-
1920 x 1080
-
Panel Type
-
IPS
-
Aspect Ratio
-
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
-
300
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
-
144
-
Response Time
-
1ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
-
Tilt
สเปคทั้งหมด
-
Product name
-
UltraGear
-
Year
-
2020
-
Display Position Adjustments
-
Tilt
-
Wall Mountable [mm]
-
100 x 100
-
AC Input
-
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (DC Off)
-
Less than 0.3W
-
Power Consumption (Max.)
-
34W
-
Power Consumption (Sleep Mode)
-
Less than 0.5W
-
Power Consumption (Typ.)
-
32W
-
Type
-
External Power(Adapter)
-
RoHS
-
YES
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
YES
-
Aspect Ratio
-
16:9
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
-
240
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
-
300
-
Color Depth (Number of Colors)
-
16.7M
-
Color Gamut (Typ.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
Contrast Ratio (Min.)
-
700:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
-
1000:1
-
Panel Type
-
IPS
-
Pixel Pitch [mm]
-
0.2745 x 0.2745
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
-
144
-
Resolution
-
1920 x 1080
-
Response Time
-
1ms (GtG at Faster)
-
Size [cm]
-
60.4
-
Size [Inch]
-
23.8
-
Viewing Angle (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Color Gamut (Min.)
-
sRGB 97% (CIE1931)
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
-
601 x 384 x 129
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
-
540.8 x 323.8 x 42.8
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
-
540.8 x 408.9 x 180.5
-
Weight in Shipping [kg]
-
5.22
-
Weight without Stand [kg]
-
3.5
-
Weight with Stand [kg]
-
3.94
-
Black Stabilizer
-
YES
-
Crosshair
-
YES
-
Dynamic Action Sync
-
YES
-
Flicker Safe
-
YES
-
Reader Mode
-
YES
-
Smart Energy Saving
-
YES
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync Premium
-
Color Calibrated in Factory
-
YES
-
Auto Input Switch
-
YES
-
HDR 10
-
YES
-
HDR Effect
-
YES
-
Motion Blur Reduction Tech.
-
YES
-
Display Port
-
YES
-
HDMI
-
YES(2ea)
-
Headphone out
-
3-pole (Sound Only)
-
DisplayPort
-
YES(1ea)
-
DP Version
-
1.4
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
-
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