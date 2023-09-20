About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
จอมอนิเตอร์ Ultragear Full HD IPS 1ms (GTG) ขนาด 24 นิ้ว AMD Freesync Premium

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

สนับสนุน

จอมอนิเตอร์ Ultragear Full HD IPS 1ms (GTG) ขนาด 24 นิ้ว AMD Freesync Premium

24GN600-B

จอมอนิเตอร์ Ultragear Full HD IPS 1ms (GTG) ขนาด 24 นิ้ว AMD Freesync Premium

ด้านหน้า

1

lg ultragear monitor เป็นอุปกรณ์ที่ทรงพลังสำหรับการเล่นเกมของคุณ

เปลี่ยนเกม พลิกเป็นผู้ชนะ

LG UltraGear™ อุปกรณ์ที่ทรงพลังอย่างยิ่ง ช่วยเพิ่มโอกาสในการคว้าชัยชนะ

ความเร็ว

IPS 1ms (GtG) อัตราการรีเฟรช 144Hz

สี

HDR10 sRGB 99% (ปกติ)

Tech

AMD FreeSync™ Premium
IPS 1ms (GtG)

ออกแบบมาเพื่อความเร็วที่เหลือเชื่อ

ด้วย IPS 1ms เทียบได้กับ TN Speed ทำให้เกิด afterimages น้อยทีสุ่ด และเวลาตอบสนองที่รวดเร็วช่วยให้คุณเพลิดเพลินไปกับประสิทธิภาพการเล่นเกมใหม่ทั้งหมด

*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*เปรียบเทียบความเร็วกับ IPS 5ms (ภาพซ้าย) และ IPS 1ms (GtG)

อัตรารีเฟรช 144Hz

การเคลื่อนไหวอย่างลื่นไหลในเกม

ความเร็วสูงพิเศษ 144Hz ช่วยให้นักเล่นเกมส์สามารถมองเห็นเฟรมถัดไปได้อย่างรวดเร็วและทำให้ภาพดูลื่นไหล นักเล่นเกมสามารถตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามได้อย่างรวดเร็วและเล็งไปที่เป้าหมายได้อย่างง่ายดาย

*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*เปรียบเทียบความเร็วกับ IPS 5ms (ภาพซ้าย) และ IPS 1ms (GtG)

ฉากการเล่นเกมที่มีสีสันสดใสและคอนทราสต์บนจอภาพที่รองรับ hdr10 พร้อม srgb 99% (typ.)
HDR10 กับ sRGB 99% (Typ.)

สัมผัสการต่อสู้อย่างสมจริงด้วย True Colors

จอภาพนี้รองรับ HDR10 พร้อม sRGB 99% (Typ.) ทำให้ได้ภาพที่สมจริงด้วยสีสันและคอนทราสต์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะอยู่ในสนามรบใดก็สามารถช่วยให้ผู้เล่นเกมได้เห็นสีสันที่น่าทึ่งตามที่ผู้พัฒนาเกมตั้งใจไว้
AMD FreeSync™ Premium

ชัดเจน ราบรื่น และรวดเร็วกว่า

ด้วยเทคโนโลยี FreeSync™ Premium นักเล่นเกมจะได้สัมผัสกับการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลไร้รอยต่อในเกมที่มีความละเอียดสูงและรวดเร็ว ช่วยลดการฉีกขาดและการกระตุกของหน้าจอให้เหลือน้อยที่สุด

*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
*การเปรียบเทียบโหมด 'OFF' (ภาพซ้าย) และ AMD FreeSync™ Premium

ดีไซน์สวยล้ำ

โฉบเฉี่ยว เก๋ไก๋ และดื่มด่ำ

ยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมของคุณด้วยการออกแบบที่สะดุดตาและการออกแบบที่ไร้ขอบ สามารถปรับเปลี่ยนฐาน ให้เข้ากับความเอียงของจอภาพเพื่อช่วยให้คุณเล่นเกมได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น

จอภาพที่มีสไตล์และดีไซน์แบบไร้ขอบพร้อมขาตั้งแบบปรับเอียงได้

รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

การเปรียบเทียบฉากการเล่นเกมสองฉากระหว่างโหมดทั่วไปและโหมดซิงค์แอ็คชั่นแบบไดนามิกที่ลดความล่าช้าของอินพุต
Dynamic Action Sync

ตอบโต้คู่ต่อสู้ได้เร็วยิ่งขึ้น

ลดความล่าช้าในการป้อนข้อมูลด้วย Dynamic Action Sync เพื่อช่วยให้นักเล่นเกมจับช่วงเวลาสำคัญได้แบบเรียลไทม์
การเปรียบเทียบฉากการเล่นเกมสองฉากระหว่างโหมดทั่วไปและโหมดโคลงสีดำที่ให้การมองเห็นที่ดีขึ้นในฉากที่เหมือนกัน
Black Stabilizer

ชิงโจมตีก่อนท่ามกลางความมืดมิด

Black Stabilizer ช่วยให้เกมเมอร์หลีกเลี่ยงการซุ่มโจมตีที่ซ่อนตัวอยู่ในที่มืดที่สุดและหลบหนีสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อแฟลชระเบิด
การเปรียบเทียบฉากการเล่นเกมสองฉากระหว่างโหมดธรรมดาและโหมดเล็งเป้าซึ่งช่วยให้เล็งได้ดีขึ้น
จุดตัด

เล็งเป้าได้ดีกว่า

จุดเล็งเป้าอยู่ที่กึ่งกลาง เพิ่มความแม่นยำในการยิง

*ภาพด้านบนที่วางอยู่ทางด้านซ้ายแสดงให้เห็นถึงโหมดทั่วไปที่คุณสมบัตินี้ไม่รองรับ
*รูปภาพจำลองที่มีไว้เพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจคุณสมบัติ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

Size [Inch]

23.8

Resolution

1920 x 1080

Panel Type

IPS

Aspect Ratio

16:9

Color Gamut (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Brightness (Typ.) [cd/m²]

300

Refresh Rate (Max.) [Hz]

144

Response Time

1ms (GtG at Faster)

Display Position Adjustments

Tilt

สเปคทั้งหมด

INFO

Product name

UltraGear

Year

2020

MECHANICAL

Display Position Adjustments

Tilt

Wall Mountable [mm]

100 x 100

POWER

AC Input

100~240V (50/60Hz)

Power Consumption (DC Off)

Less than 0.3W

Power Consumption (Max.)

34W

Power Consumption (Sleep Mode)

Less than 0.5W

Power Consumption (Typ.)

32W

Type

External Power(Adapter)

STANDARD

RoHS

YES

SW APPLICATION

OnScreen Control (LG Screen Manager)

YES

DISPLAY

Aspect Ratio

16:9

Brightness (Min.) [cd/m²]

240

Brightness (Typ.) [cd/m²]

300

Color Depth (Number of Colors)

16.7M

Color Gamut (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Contrast Ratio (Min.)

700:1

Contrast Ratio (Typ.)

1000:1

Panel Type

IPS

Pixel Pitch [mm]

0.2745 x 0.2745

Refresh Rate (Max.) [Hz]

144

Resolution

1920 x 1080

Response Time

1ms (GtG at Faster)

Size [cm]

60.4

Size [Inch]

23.8

Viewing Angle (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Color Gamut (Min.)

sRGB 97% (CIE1931)

DIMENSIONS/WEIGHTS

Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

601 x 384 x 129

Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

540.8 x 323.8 x 42.8

Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

540.8 x 408.9 x 180.5

Weight in Shipping [kg]

5.22

Weight without Stand [kg]

3.5

Weight with Stand [kg]

3.94

FEATURES

Black Stabilizer

YES

Crosshair

YES

Dynamic Action Sync

YES

Flicker Safe

YES

Reader Mode

YES

Smart Energy Saving

YES

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

Color Calibrated in Factory

YES

Auto Input Switch

YES

HDR 10

YES

HDR Effect

YES

Motion Blur Reduction Tech.

YES

ACCESSORY

Display Port

YES

CONNECTIVITY

HDMI

YES(2ea)

Headphone out

3-pole (Sound Only)

DisplayPort

YES(1ea)

DP Version

1.4

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

ต้องการความช่วยเหลือ

สนับสนุน

ติดต่อเรา