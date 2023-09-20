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จอ LG UltraGear™ ขนาด 27 UHD Gaming Monitor Refresh Rate 144Hz
จอ LG UltraGear™ ขนาด 27 UHD Gaming Monitor Refresh Rate 144Hz
ความเร็ว
IPS 1ms (GtG) Response Time
144Hz Refresh Rate
จอเกมมิ่ง
27" UHD (3840X2160)
VESA DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 95% (Typ.)
เทคโนโลยี
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium
*ภาพด้านบนเป็นการจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
*ภาพด้านบนเป็นการจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
IPS 1ms (GtG)
ความเร็วที่โดดเด่น ดื่มด่ำไปกับการเล่นเกม
ด้วย IPS 1ms ซึ่งช่วยลด Reverse Ghosting และให้เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเกมที่ดื่มด่ำยิ่งขึ้นด้วยประสิทธิภาพขั้นสูง
มันแสดงภาพเคลื่อนไหวสองอันที่เปรียบเทียบว่าเป็นหุ่นยนต์ ภาพเคลื่อนไหวทั้งสองมีลักษณะเหมือนกัน แต่ภาพเคลื่อนไหวแรกไม่ได้ใช้ 1ms(GtG) มีความชัดเจนน้อยกว่าอีกภาพหนึ่ง
*เลือก 'โหมดที่เร็วขึ้น' เพื่อดำเนินการ 'เวลาตอบสนอง 1ms' (การปรับเกม → เวลาตอบสนอง → โหมดที่เร็วขึ้น)
*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
*หากต้องการเปิดใช้งาน 144Hz จำเป็นต้องใช้พีซีที่มีการ์ดกราฟิกที่รองรับ DisplayPort 1.4 (DSC) หรือ HDMI 2.1
*การ์ดจอไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ คุณควรซื้อแยกต่างหาก
*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
*รองรับอัตราการรีเฟรชตัวแปร (VRR) สูงถึง 144Hz ต้องใช้พีซีที่มีการ์ดกราฟิกที่รองรับ DisplayPort 1.4 (DSC) หรือ HDMI 2.1 เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
*การ์ดจอไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ คุณควรซื้อแยกต่างหาก
*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
เทคโนโลยีที่เน้นประสบการณ์การเล่นเกมที่ลื่นไหล
เป็นภาพยานอวกาศ ครึ่งหนึ่งของภาพขาดและกระตุกมากกว่าส่วนอื่น
การออกแบบที่คำนึงถึงผู้เล่น
ยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมของคุณด้วยการออกแบบที่สะดุดตาและการออกแบบที่ไร้ขอบทั้ง 3 ด้าน ฐานที่ปรับได้รองรับการเอียง ความสูง และการหมุนของจอภาพ เพื่อช่วยให้คุณเล่นเกมได้สบายยิ่งขึ้น
ภาพแสดง 3 โหมดของจอภาพไร้ขอบ 3 ด้าน เพื่อให้เกมเมอร์เล่นเกมได้สบาย ๆ เอียง ปรับความสูง และหมุนได้
*ชุดหูฟังไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ คุณควรซื้อแยกต่างหาก
*หากต้องการดาวน์โหลด OnScreen Control ล่าสุด โปรดไปที่ LG.COM
*เมนูบน GUI อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync ช่วยให้นักเล่นเกมจับช่วงเวลาสำคัญแบบเรียลไทม์ ลดความล่าช้าในการป้อนข้อมูล และตอบสนองต่อคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็ว
Black Stabilizer
Black Stabilizer ช่วยให้เกมเมอร์หลีกเลี่ยงการซุ่มยิงที่ซ่อนตัวอยู่ในที่มืดที่สุด และหลบหนีสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อแฟลชระเบิด
*DAS ทำงานในพื้นหลังโดยไม่มีการตั้งค่าใดๆ
*คุณสมบัติ Crosshair ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่เปิดใช้งาน FPS Counter
*ตัวนับ FPS (เฟรมต่อวินาที): การวัดเฟรมต่อวินาที
*ตัวนับ FPS อาจแสดงค่าที่เกินอัตราการรีเฟรชสูงสุดของจอภาพ
คุณลักษณะเด่น
-
Size [Inch]
-
27
-
Resolution
-
3840 x 2160
-
Panel Type
-
IPS
-
Aspect Ratio
-
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
-
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
-
400
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
-
144
-
Response Time
-
1ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
-
Tilt/Height/Pivot
สเปคทั้งหมด
ACCESSORY
-
Display Port
-
YES
-
HDMI
-
YES(2ea)
-
USB A to B
-
YES
CONNECTIVITY
-
DisplayPort
-
YES(1ea)
-
DP Version
-
1.4 (DSC)
-
HDMI
-
YES(2ea)
-
Headphone out
-
4-pole (Sound+Mic)
-
USB Downstream Port
-
YES(2ea/ver3.0)
-
USB Upstream Port
-
YES(1ea/ver3.0)
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
-
691 x 184 x 498
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
-
613.5 x 371.6 x 51.3
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
-
613.5 x 577.7 x 253.7(↑) 613.5 x 467.7 x 253.7(↓)
-
Weight in Shipping [kg]
-
8.8
-
Weight without Stand [kg]
-
4.5
-
Weight with Stand [kg]
-
6.4
DISPLAY
-
Aspect Ratio
-
16:9
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
-
320
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
-
400
-
Color Depth (Number of Colors)
-
1.07B
-
Color Gamut (Min.)
-
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Color Gamut (Typ.)
-
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Contrast Ratio (Min.)
-
700:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
-
1000:1
-
Panel Type
-
IPS
-
Pixel Pitch [mm]
-
0.1554 x 0.1554
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
-
144
-
Resolution
-
3840 x 2160
-
Response Time
-
1ms (GtG at Faster)
-
Size [cm]
-
68.5
-
Size [Inch]
-
27
-
Viewing Angle (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
FEATURES
-
Black Stabilizer
-
YES
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync Premium
-
Auto Input Switch
-
YES
-
Color Calibrated in Factory
-
YES
-
Color Weakness
-
YES
-
Crosshair
-
YES
-
Dynamic Action Sync
-
YES
-
Flicker Safe
-
YES
-
FPS Counter
-
YES
-
HDR 10
-
YES
-
HDR Effect
-
YES
-
HW Calibration
-
HW Calibration Ready
-
NVIDIA G-Sync™
-
G-SYNC Compatible
-
Reader Mode
-
YES
-
RGB LED Lighting
-
Hexagon Lighting
-
Smart Energy Saving
-
YES
-
User Defined Key
-
YES
-
VESA DisplayHDR™
-
DisplayHDR™ 400
-
VRR
-
YES
INFO
-
Product name
-
UltraGear
-
Year
-
Y23
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
-
Tilt/Height/Pivot
-
Wall Mountable [mm]
-
100 x 100
POWER
-
AC Input
-
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (DC Off)
-
Less than 0.3W
-
Power Consumption (Sleep Mode)
-
Less than 0.5W
-
Power Consumption (Typ.)
-
50W
-
Type
-
External Power(Adapter)
SOUND
-
DTS HP:X
-
YES
SW APPLICATION
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
YES
-
LG Calibration Studio (True Color Pro)
-
YES
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
-
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-
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