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จอมอนิเตอร์ LG ขนาด 27" UHD 4K IPS รุ่น 27UP650-W VESA DisplayHDR™ 400

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

สนับสนุน

สถานที่จำหน่าย

จอมอนิเตอร์ LG ขนาด 27" UHD 4K IPS รุ่น 27UP650-W VESA DisplayHDR™ 400

27UP650-W

จอมอนิเตอร์ LG ขนาด 27" UHD 4K IPS รุ่น 27UP650-W VESA DisplayHDR™ 400

มุมมองด้านหน้า

LG UHD Monitor 4K

ฉากการเล่นเกมที่มีความคมชัดเป็นพิเศษ และรายละเอียดในจอแสดงผล LG UHD 4K

จอสำหรับมือโปรฯ

จอภาพ LG UHD 4K ช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเนื้อหา 4K และ HDR ได้อย่างที่คุณใฝ่ฝัน

ดื่มด่ำกับจอแสดงผลขนาดใหญ่

27" IPS UHD 4K (3840x2160)

ดีไซน์ไร้ขอบ 3 ด้าน

สีสดใสและ HDR

DCI-P3 95% (Typ.)

VESA DisplayHDR™ 401

คุณสมบัติ

เอเอ็มดี ฟรีซิงค์™

ความเอียง ความสูง และเดือย

VESA DisplayHDR™ 400

HDR ที่สดใสสมจริง

จอภาพรองรับ VESA DisplayHDR™ 400 ด้วยความสว่างและคอนทราสต์ช่วงกว้าง ช่วยให้ดื่มด่ำกับภาพได้อย่างน่าทึ่งในเกม HDR ภาพยนตร์ และรูปภาพล่าสุด

  • SDR

  • HDR

*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง

  • SDR

  • HDR Effect ON

เอฟเฟกต์ HDR ไปยังเนื้อหา SDR

จอภาพ LG UHD 4K HDR สามารถเปลี่ยนเนื้อหามาตรฐานให้เป็นวิดีโอคุณภาพ HDR ได้บนหน้าจอโดยตรง ช่วยปรับปรุงการจับคู่โทนและความสว่างของเนื้อหา SDR เพื่อประสบการณ์ที่เหมือน HDR

*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
IPS พร้อมด้วย DCI-P3 95% นำเสนอสีที่แท้จริงและมุมมองกว้าง
IPS with DCI-P3 95% (Typ.)

สีสันที่แท้จริงและมุมมองกว้าง

จอแสดงผล IPS ครอบคลุม 95% ของสเปกตรัม DCI-P3 ให้ความแม่นยำของสีที่โดดเด่นและมุมมองที่กว้าง ดังนั้นจึงให้สีที่มีความเที่ยงตรงสูงสำหรับการสร้างฉากที่สดใส เพื่อช่วยให้คุณสนุกสนานกับเนื้อหาความบันเทิงได้อย่างเพียงพอ

*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง

ปรับปรุงเกมสูงสุด 4K และ HDR

ประสบการณ์การเล่นเกมที่ดื่มด่ำ

27UP650 ยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมวิดีโอ 4K HDR ยุคใหม่ ไม่เพียงแต่นำความตื่นเต้นมาสู่ภาพที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณชนะการต่อสู้ด้วย AMD FreeSync™, โหมดเกม, Dynamic Action Sync และ Black Stabilizer

ประสบการณ์ที่ดื่มด่ำในวิดีโอเกม 4K HDR

AMD FreeSync นำเสนอการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลและรวดเร็ว

AMD FreeSync™

การเคลื่อนที่ของของไหลและความเร็ว

ด้วยเทคโนโลยี AMD FreeSync™ นักเล่นเกมสามารถสัมผัสประสบการณ์การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและลื่นไหลในเกมที่มีความละเอียดสูงและรวดเร็ว มันแทบจะลดการฉีกขาดของหน้าจอและการพูดติดอ่าง

*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจในฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง

*การเปรียบเทียบโหมด 'ปิด' (ภาพซ้าย) และ AMD FreeSync™

  • Conventional

  • DAS

ตอบสนองต่อฝ่ายตรงข้ามได้เร็วขึ้น

ลดความล่าช้าในการป้อนข้อมูลด้วย Dynamic Action Sync เพื่อช่วยให้นักเล่นเกมจับช่วงเวลาสำคัญแบบเรียลไทม์

*จากตัวอย่างทั่วไปแสดงให้เห็นว่าโมเดลไม่รองรับฟีเจอร์ Dynamic Action Sync (DAS)

  • OFF 

  • ON

โจมตีก่อนในความมืด

Black Stabilizer ช่วยให้เกมเมอร์หลีกเลี่ยงการซุ่มยิงที่ซ่อนตัวอยู่ในที่มืดที่สุด และหลบหนีสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อแฟลชระเบิด

*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง

เพลิดเพลินกับเนื้อหา 4K และ HDR

อย่างเต็มตาและสมจริง

สำรวจเนื้อหา HDR จากบริการสตรีมมิ่งที่หลากหลาย และคุณสามารถเพลิดเพลินกับความสว่างสดใสและช่วงสีที่กว้างเมื่อเล่นบนจอภาพ LG UHD 4K พร้อมเทคโนโลยี VESA DisplayHDR™ 400 ที่รองรับพื้นที่สี DCI-P3

จอภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้เพลิดเพลินกับเนื้อหา 4K และ HDR

* รีโมทคอนโทรลไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ

การควบคุมบนหน้าจอนำเสนอส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ง่ายขึ้น

OnScreen Control

ส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ง่ายขึ้น

คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานโดยแยกจอแสดงผลหรือปรับตัวเลือกจอภาพพื้นฐานได้ด้วยการคลิกเมาส์เพียงไม่กี่ครั้ง

*หากต้องการดาวน์โหลด OnScreen Control ล่าสุด โปรดไปที่ LG.COM

*รูปภาพผลิตภัณฑ์และการควบคุมบนหน้าจอในวิดีโอมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงและการควบคุมบนหน้าจอจริง

Ergonomic Design

ง่ายและสะดวกสบาย

ขาตั้งแบบคลิกเดียวช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆ และปรับความเอียง ความสูง และแกนของหน้าจอได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อวางตำแหน่งในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
จอมอนิเตอร์แบบปรับเอียงได้

Tilt

จอภาพปรับความสูงได้

Height

จอมอนิเตอร์แบบปรับหมุนได้

Pivot

ขาตั้งเพียงคลิกเดียวเพื่อการติดตั้งที่สะดวก

One Click Stand

การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมคุณสมบัติการเอียง ความสูง จุดหมุน และขาตั้งแบบคลิกเดียว

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

Resolution

3840 x 2160

Panel Type

IPS

Aspect Ratio

16:9

Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

Refresh Rate (Max.) [Hz]

60

Response Time

5ms (GtG at Faster)

Display Position Adjustments

Tilt/Height/Pivot

สเปคทั้งหมด

ACCESSORY

D-Sub

NO

Display Port

YES

DVI-D

NO

HDMI

YES(2ea)

Remote Controller

NO

Thunderbolt

NO

USB A to B

NO

USB-C

NO

CONNECTIVITY

D-Sub

NO

Audio In

NO

Built-in KVM

NO

Daisy Chain

NO

DisplayPort

YES(1ea)

DP Version

1.4

DVI-D

NO

HDMI

YES(2ea)

Headphone out

3-pole (Sound Only)

LAN (RJ-45)

NO

Line out

NO

Mic In

NO

SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

NO

Thunderbolt

NO

Thunderbolt (Data Transsmission)

NO

USB-C

NO

USB-C (Data Transsmission)

NO

USB Downstream Port

NO

USB Upstream Port

NO

DISPLAY

Aspect Ratio

16:9

Color Depth (Number of Colors)

1.07B

Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

Contrast Ratio (Min.)

1000:1

Contrast Ratio (Typ.)

1200:1

Curvature

NO

Panel Type

IPS

Refresh Rate (Max.) [Hz]

60

Resolution

3840 x 2160

Response Time

5ms (GtG at Faster)

Viewing Angle (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

FEATURES

Black Stabilizer

Black Stabilizer

Advanced True Wide Pol.

NO

AMD FreeSync™

FreeSync

Auto Brightness

NO

Auto Input Switch

NO

Camera

NO

Color Calibrated in Factory

YES

Color Weakness

YES

Crosshair

NO

Dolby Vision™

NO

Dynamic Action Sync

YES

Flicker Safe

YES

FPS Counter

NO

HDR 10

YES

HDR Effect

YES

HW Calibration

NO

Mic

NO

Mini-LED Technology

NO

Motion Blur Reduction Tech.

NO

Nano IPS™ Technology

NO

NVIDIA G-Sync™

NO

OverClocking

NO

PBP

NO

PIP

NO

Reader Mode

YES

RGB LED Lighting

NO

Smart Energy Saving

YES

Super Resolution+

YES

User Defined Key

NO

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 400

VRR

NO

INFO

Product name

UHD

Year

Y21

MECHANICAL

Display Position Adjustments

Tilt/Height/Pivot

POWER

AC Input

100~240V (50/60Hz)

Power Consumption (DC Off)

Less than 0.3W

Power Consumption (Energy Star)

24W

Power Consumption (Max.)

44W

Power Consumption (Sleep Mode)

Less than 0.5W (HDMI/DP input condition)

Power Consumption (Typ.)

40W

Type

External Power(Adapter)

SENSOR(PANEL) UNIT

Pixel Pitch

0.1554 x 0.1554 mm

SOUND

Maxx Audio

NO

Bluetooth Conectivity

NO

DTS HP:X

NO

Rich Bass

NO

Speaker

NO

SW APPLICATION

OnScreen Control (LG Screen Manager)

YES

Dual Controller

YES

LG Calibration Studio (True Color Pro)

NO

LG UltraGear™ Control Center

NO

LG UltraGear™ Studio

NO

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27UP650-W

จอมอนิเตอร์ LG ขนาด 27" UHD 4K IPS รุ่น 27UP650-W VESA DisplayHDR™ 400