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จอมอนิเตอร์ LG ขนาด 27" UHD 4K IPS รุ่น 27UP650-W VESA DisplayHDR™ 400
จอมอนิเตอร์ LG ขนาด 27" UHD 4K IPS รุ่น 27UP650-W VESA DisplayHDR™ 400
ดื่มด่ำกับจอแสดงผลขนาดใหญ่
27" IPS UHD 4K (3840x2160)
ดีไซน์ไร้ขอบ 3 ด้าน
สีสดใสและ HDR
DCI-P3 95% (Typ.)
VESA DisplayHDR™ 401
คุณสมบัติ
เอเอ็มดี ฟรีซิงค์™
ความเอียง ความสูง และเดือย
VESA DisplayHDR™ 400
HDR ที่สดใสสมจริง
|จอภาพรองรับ VESA DisplayHDR™ 400 ด้วยความสว่างและคอนทราสต์ช่วงกว้าง ช่วยให้ดื่มด่ำกับภาพได้อย่างน่าทึ่งในเกม HDR ภาพยนตร์ และรูปภาพล่าสุด
|*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
-
SDR
-
HDR Effect ON
เอฟเฟกต์ HDR ไปยังเนื้อหา SDR
จอภาพ LG UHD 4K HDR สามารถเปลี่ยนเนื้อหามาตรฐานให้เป็นวิดีโอคุณภาพ HDR ได้บนหน้าจอโดยตรง ช่วยปรับปรุงการจับคู่โทนและความสว่างของเนื้อหา SDR เพื่อประสบการณ์ที่เหมือน HDR
|*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
|*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
ปรับปรุงเกมสูงสุด 4K และ HDR
ประสบการณ์การเล่นเกมที่ดื่มด่ำ
27UP650 ยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมวิดีโอ 4K HDR ยุคใหม่ ไม่เพียงแต่นำความตื่นเต้นมาสู่ภาพที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณชนะการต่อสู้ด้วย AMD FreeSync™, โหมดเกม, Dynamic Action Sync และ Black Stabilizer
*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจในฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
*การเปรียบเทียบโหมด 'ปิด' (ภาพซ้าย) และ AMD FreeSync™
-
Conventional
-
DAS
ตอบสนองต่อฝ่ายตรงข้ามได้เร็วขึ้น
ลดความล่าช้าในการป้อนข้อมูลด้วย Dynamic Action Sync เพื่อช่วยให้นักเล่นเกมจับช่วงเวลาสำคัญแบบเรียลไทม์
|*จากตัวอย่างทั่วไปแสดงให้เห็นว่าโมเดลไม่รองรับฟีเจอร์ Dynamic Action Sync (DAS)
-
OFF
-
ON
โจมตีก่อนในความมืด
Black Stabilizer ช่วยให้เกมเมอร์หลีกเลี่ยงการซุ่มยิงที่ซ่อนตัวอยู่ในที่มืดที่สุด และหลบหนีสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อแฟลชระเบิด
|*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง
เพลิดเพลินกับเนื้อหา 4K และ HDR
อย่างเต็มตาและสมจริง
|สำรวจเนื้อหา HDR จากบริการสตรีมมิ่งที่หลากหลาย และคุณสามารถเพลิดเพลินกับความสว่างสดใสและช่วงสีที่กว้างเมื่อเล่นบนจอภาพ LG UHD 4K พร้อมเทคโนโลยี VESA DisplayHDR™ 400 ที่รองรับพื้นที่สี DCI-P3
* รีโมทคอนโทรลไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
*หากต้องการดาวน์โหลด OnScreen Control ล่าสุด โปรดไปที่ LG.COM
*รูปภาพผลิตภัณฑ์และการควบคุมบนหน้าจอในวิดีโอมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงและการควบคุมบนหน้าจอจริง
Ergonomic Design
ง่ายและสะดวกสบาย
|ขาตั้งแบบคลิกเดียวช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆ และปรับความเอียง ความสูง และแกนของหน้าจอได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อวางตำแหน่งในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
คุณลักษณะเด่น
-
Resolution
-
3840 x 2160
-
Panel Type
-
IPS
-
Aspect Ratio
-
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
-
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
-
60
-
Response Time
-
5ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
-
Tilt/Height/Pivot
สเปคทั้งหมด
ACCESSORY
-
D-Sub
-
NO
-
Display Port
-
YES
-
DVI-D
-
NO
-
HDMI
-
YES(2ea)
-
Remote Controller
-
NO
-
Thunderbolt
-
NO
-
USB A to B
-
NO
-
USB-C
-
NO
CONNECTIVITY
-
D-Sub
-
NO
-
Audio In
-
NO
-
Built-in KVM
-
NO
-
Daisy Chain
-
NO
-
DisplayPort
-
YES(1ea)
-
DP Version
-
1.4
-
DVI-D
-
NO
-
HDMI
-
YES(2ea)
-
Headphone out
-
3-pole (Sound Only)
-
LAN (RJ-45)
-
NO
-
Line out
-
NO
-
Mic In
-
NO
-
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
-
NO
-
Thunderbolt
-
NO
-
Thunderbolt (Data Transsmission)
-
NO
-
USB-C
-
NO
-
USB-C (Data Transsmission)
-
NO
-
USB Downstream Port
-
NO
-
USB Upstream Port
-
NO
DISPLAY
-
Aspect Ratio
-
16:9
-
Color Depth (Number of Colors)
-
1.07B
-
Color Gamut (Typ.)
-
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Contrast Ratio (Min.)
-
1000:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
-
1200:1
-
Curvature
-
NO
-
Panel Type
-
IPS
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
-
60
-
Resolution
-
3840 x 2160
-
Response Time
-
5ms (GtG at Faster)
-
Viewing Angle (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
FEATURES
-
Black Stabilizer
-
Black Stabilizer
-
Advanced True Wide Pol.
-
NO
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync
-
Auto Brightness
-
NO
-
Auto Input Switch
-
NO
-
Camera
-
NO
-
Color Calibrated in Factory
-
YES
-
Color Weakness
-
YES
-
Crosshair
-
NO
-
Dolby Vision™
-
NO
-
Dynamic Action Sync
-
YES
-
Flicker Safe
-
YES
-
FPS Counter
-
NO
-
HDR 10
-
YES
-
HDR Effect
-
YES
-
HW Calibration
-
NO
-
Mic
-
NO
-
Mini-LED Technology
-
NO
-
Motion Blur Reduction Tech.
-
NO
-
Nano IPS™ Technology
-
NO
-
NVIDIA G-Sync™
-
NO
-
OverClocking
-
NO
-
PBP
-
NO
-
PIP
-
NO
-
Reader Mode
-
YES
-
RGB LED Lighting
-
NO
-
Smart Energy Saving
-
YES
-
Super Resolution+
-
YES
-
User Defined Key
-
NO
-
VESA DisplayHDR™
-
DisplayHDR™ 400
-
VRR
-
NO
INFO
-
Product name
-
UHD
-
Year
-
Y21
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
-
Tilt/Height/Pivot
POWER
-
AC Input
-
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (DC Off)
-
Less than 0.3W
-
Power Consumption (Energy Star)
-
24W
-
Power Consumption (Max.)
-
44W
-
Power Consumption (Sleep Mode)
-
Less than 0.5W (HDMI/DP input condition)
-
Power Consumption (Typ.)
-
40W
-
Type
-
External Power(Adapter)
SENSOR(PANEL) UNIT
-
Pixel Pitch
-
0.1554 x 0.1554 mm
SOUND
-
Maxx Audio
-
NO
-
Bluetooth Conectivity
-
NO
-
DTS HP:X
-
NO
-
Rich Bass
-
NO
-
Speaker
-
NO
SW APPLICATION
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
YES
-
Dual Controller
-
YES
-
LG Calibration Studio (True Color Pro)
-
NO
-
LG UltraGear™ Control Center
-
NO
-
LG UltraGear™ Studio
-
NO
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
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