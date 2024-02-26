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จอคอมพิวเตอร์ LG UltraGear™ ขนาด 32 UHD Gaming Monitor รีเฟรชเรท 144Hz

คุณสมบัติ

แกลเลอรี่่

สเปค

รีวิว

สนับสนุน

สถานที่จำหน่าย

จอคอมพิวเตอร์ LG UltraGear™ ขนาด 32 UHD Gaming Monitor รีเฟรชเรท 144Hz

32GR93U-B

จอคอมพิวเตอร์ LG UltraGear™ ขนาด 32 UHD Gaming Monitor รีเฟรชเรท 144Hz

มุมมองด้านหน้า

Born to Game.

Born to Game

ความเร็ว

IPS 1ms (GtG) Response Time

144Hz Refresh Rate

จอเกมมิ่ง

27" UHD (3840X2160)

VESA DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 95% (Typ.)

เทคโนโลยี

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium

มันแสดงยานอวกาศในอวกาศ ภาพมีความสดใสและชัดเจนมาก

UHD 4K Display

ภาพการเล่นเกมที่น่าทึ่ง

จอแสดงผล UHD 4K รองรับการแสดงสีที่มีความเที่ยงตรงสูงเพื่อสร้างฉากที่สดใส

*ภาพด้านบนเป็นการจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง

มันแสดงยานอวกาศในอวกาศ ภาพมีความชัดเจนและมีสีสัน

HDR400 with DCI-P3 95% (Typ.)

สัมผัสการต่อสู้ที่แท้จริงด้วยสีที่แท้จริง

จอภาพนี้รองรับสเปกตรัมสีที่กว้าง 95% (ประเภท) ของช่วงสี DCI-P3 ซึ่งแสดงสีที่มีความเที่ยงตรงสูงสำหรับการผลิตซ้ำด้วย VESA DisplayHDR™ 400 ช่วยให้รับชมภาพที่สมจริงได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสนามรบใดก็ตาม มันสามารถช่วยให้เกมเมอร์มองเห็นสีสันอันน่าทึ่งตามที่ผู้พัฒนาเกมตั้งใจไว้

*ภาพด้านบนเป็นการจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง

IPS 1ms (GtG)

ความเร็วที่โดดเด่น ดื่มด่ำไปกับการเล่นเกม

ด้วย IPS 1ms ซึ่งช่วยลด Reverse Ghosting และให้เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเกมที่ดื่มด่ำยิ่งขึ้นด้วยประสิทธิภาพขั้นสูง

มันแสดงภาพเคลื่อนไหวสองอันที่เปรียบเทียบว่าเป็นหุ่นยนต์ ภาพเคลื่อนไหวทั้งสองมีลักษณะเหมือนกัน แต่ภาพเคลื่อนไหวแรกไม่ได้ใช้ 1ms(GtG) มีความชัดเจนน้อยกว่าอีกภาพหนึ่ง

*เลือก 'โหมดที่เร็วขึ้น' เพื่อดำเนินการ 'เวลาตอบสนอง 1ms' (การปรับเกม → เวลาตอบสนอง → โหมดที่เร็วขึ้น)

*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง

มันแสดงแอนิเมชั่นเปรียบเทียบสองอัน ซึ่งเป็นรถที่วิ่งอยู่ในเกม ภาพเคลื่อนไหวทั้งสองมีลักษณะเหมือนกัน แต่ภาพเคลื่อนไหวแรกที่ไม่ใช้อัตราการรีเฟรช 144Hz จะมีความชัดเจนน้อยกว่าอีกภาพหนึ่ง
144Hz Refresh Rate

หน้าจอที่รวดเร็ว การเล่นเกมที่ราบรื่น

ความเร็วที่รวดเร็วถึง 144Hz ช่วยให้เกมเมอร์มองเห็นเฟรมถัดไปได้อย่างรวดเร็วและทำให้ภาพดูราบรื่น ผู้เล่นสามารถตอบสนองต่อคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วและเล็งไปที่เป้าหมายได้อย่างง่ายดาย

*หากต้องการเปิดใช้งาน 144Hz จำเป็นต้องใช้พีซีที่มีการ์ดกราฟิกที่รองรับ DisplayPort 1.4 (DSC) หรือ HDMI 2.1

*การ์ดจอไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ คุณควรซื้อแยกต่างหาก

*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง

จอภาพแสดงภาพเคลื่อนไหวคุณภาพสูง

'UHD@144Hz from HDMI 2.2

เล่นเกมได้อย่างเต็มที่แต่ง่ายดาย

27GR93U สามารถรีเฟรชเรตได้สูงสุด 144Hz จาก HDMI 2.1 หมายความว่านักเล่นเกมสามารถเพลิดเพลินกับความละเอียด UHD และ 144Hz ได้อย่างเต็มที่ผ่าน DisplayPort หรือ HDMI

*รองรับอัตราการรีเฟรชตัวแปร (VRR) สูงถึง 144Hz ต้องใช้พีซีที่มีการ์ดกราฟิกที่รองรับ DisplayPort 1.4 (DSC) หรือ HDMI 2.1 เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

*การ์ดจอไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ คุณควรซื้อแยกต่างหาก

*รูปภาพจำลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ อาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริง

เทคโนโลยีที่เน้นประสบการณ์การเล่นเกมที่ลื่นไหล

เป็นภาพยานอวกาศ ครึ่งหนึ่งของภาพขาดและกระตุกมากกว่าส่วนอื่น

รองรับ NVIDIA® G-SYNC®

27GR93U เป็นจอภาพที่รองรับ G-SYNC® ที่ผ่านการทดสอบและรับรองอย่างเป็นทางการโดย NVIDIA ซึ่งสามารถมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีให้กับคุณโดยลดการกระตุกหรือกระตุกลงอย่างมาก

AMD FreeSync™ Premium

ด้วยเทคโนโลยี FreeSync™ Premium ผู้เล่นเกมสามารถสัมผัสประสบการณ์การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและลื่นไหลในเกมที่มีความละเอียดสูงและรวดเร็ว ช่วยลดการฉีกขาดและการกระตุกของหน้าจอได้อย่างมาก

Gamer-centric Design

ยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมของคุณด้วยการออกแบบที่สะดุดตาและการออกแบบที่ไร้ขอบทั้ง 3 ด้าน ฐานที่ปรับได้รองรับการเอียง ความสูง และการหมุนของจอภาพ เพื่อช่วยให้คุณเล่นเกมได้สบายยิ่งขึ้น

ภาพแสดง 3 โหมดของจอภาพไร้ขอบ 3 ด้าน เพื่อให้เกมเมอร์เล่นเกมได้สบาย ๆ เอียง ปรับความสูง และหมุนได้

จอภาพดีไซน์ไร้ขอบ

การออกแบบกรอบ

3 ด้านแทบไม่มีขอบ

จอมอนิเตอร์แบบปรับเอียงได้

เอียง

-5~15°

จอภาพปรับความสูงได้

ความสูง

110มม

จอมอนิเตอร์แบบปรับหมุนได้

หมุน

ตามเข็มนาฬิกา

โดยจะแสดงส่วนล่างของจอภาพที่มีพอร์ตหูฟังแบบ 4 ขั้วและสายหูฟังเชื่อมต่ออยู่

ช่องเสียบหูฟังแบบ 4 ขั้ว

ปลั๊กอินสำหรับเอฟเฟกต์เสียง
ที่สมจริง

เพลิดเพลินกับเกมของคุณในขณะที่สนทนาด้วยเสียงโดยเชื่อมต่ออย่างง่ายดายด้วยเอาต์พุตหูฟัง 4 ขั้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถดื่มด่ำไปกับเสียง 3D เสมือนจริงด้วย DTS Headphone :X

*ชุดหูฟังไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ คุณควรซื้อแยกต่างหาก

ภาพเคลื่อนไหวแสดงโหมดที่ปรับแต่งสำหรับเกม

Gaming GUI

GUI เกมที่ได้รับรางวัล

นักเล่นเกมสามารถใช้การแสดงผลบนหน้าจอและการควบคุมบนหน้าจอเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่การปรับตัวเลือกจอภาพพื้นฐานไปจนถึงการลงทะเบียน 'คีย์ที่กำหนดโดยผู้ใช้' ที่ผู้ใช้สามารถตั้งค่าทางลัดได้

*หากต้องการดาวน์โหลด OnScreen Control ล่าสุด โปรดไปที่ LG.COM

*เมนูบน GUI อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync ช่วยให้นักเล่นเกมจับช่วงเวลาสำคัญแบบเรียลไทม์ ลดความล่าช้าในการป้อนข้อมูล และตอบสนองต่อคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็ว

Black Stabilizer

Black Stabilizer ช่วยให้เกมเมอร์หลีกเลี่ยงการซุ่มยิงที่ซ่อนตัวอยู่ในที่มืดที่สุด และหลบหนีสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อแฟลชระเบิด

Crosshair

จุดเป้าหมายได้รับการแก้ไขตรงกลางเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการยิง

เคาน์เตอร์ FPS

ตัวนับ FPS จะช่วยให้คุณเห็นว่าทุกอย่างโหลดได้ดีแค่ไหน ไม่ว่าคุณจะตัดต่อ เล่นเกม หรือชมภาพยนตร์ ทุกเฟรมมีความสำคัญ และด้วย FPS Counter คุณจะมีข้อมูลแบบเรียลไทม์

*DAS ทำงานในพื้นหลังโดยไม่มีการตั้งค่าใดๆ

*คุณสมบัติ Crosshair ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่เปิดใช้งาน FPS Counter

*ตัวนับ FPS (เฟรมต่อวินาที): การวัดเฟรมต่อวินาที

*ตัวนับ FPS อาจแสดงค่าที่เกินอัตราการรีเฟรชสูงสุดของจอภาพ

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

Size [Inch]

31.5

Resolution

3840 x 2160

Panel Type

IPS

Aspect Ratio

16:9

Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

Brightness (Typ.) [cd/m²]

400

Refresh Rate (Max.) [Hz]

144

Response Time

1ms (GtG at Faster)

Display Position Adjustments

Tilt/Height/Pivot

สเปคทั้งหมด

ACCESSORY

Display Port

YES

HDMI

YES(2ea)

USB A to B

YES

CONNECTIVITY

DisplayPort

YES(1ea)

DP Version

1.4 (DSC)

HDMI

YES(2ea)

Headphone out

4-pole (Sound+Mic)

USB Downstream Port

YES(2ea/ver3.0)

USB Upstream Port

YES(1ea/ver3.0)

DIMENSIONS/WEIGHTS

Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

969 x 168 x 531

Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

713.9 x 428.2 x 54

Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

713.9 x 611.2 x 278(↑) 713.9 x 501.2 x 278(↓)

Weight in Shipping [kg]

11.6

Weight without Stand [kg]

6

Weight with Stand [kg]

8.3

DISPLAY

Aspect Ratio

16:9

Brightness (Min.) [cd/m²]

320

Brightness (Typ.) [cd/m²]

400

Color Depth (Number of Colors)

1.07B

Color Gamut (Min.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

Color Gamut (Typ.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

Contrast Ratio (Min.)

700:1

Contrast Ratio (Typ.)

1000:1

Panel Type

IPS

Pixel Pitch [mm]

0.1818 x 0.1818

Refresh Rate (Max.) [Hz]

144

Resolution

3840 x 2160

Response Time

1ms (GtG at Faster)

Size [cm]

80

Size [Inch]

31.5

Viewing Angle (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

FEATURES

Black Stabilizer

YES

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

Auto Input Switch

YES

Color Calibrated in Factory

YES

Color Weakness

YES

Crosshair

YES

Dynamic Action Sync

YES

Flicker Safe

YES

FPS Counter

YES

HDR 10

YES

HDR Effect

YES

HW Calibration

HW Calibration Ready

NVIDIA G-Sync™

G-SYNC Compatible

Reader Mode

YES

RGB LED Lighting

Hexagon Lighting

Smart Energy Saving

YES

User Defined Key

YES

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 400

VRR

YES

INFO

Product name

UltraGear

Year

Y23

MECHANICAL

Display Position Adjustments

Tilt/Height/Pivot

Wall Mountable [mm]

100 x 100

POWER

AC Input

100~240V (50/60Hz)

Power Consumption (DC Off)

Less than 0.3W

Power Consumption (Sleep Mode)

Less than 0.5W

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