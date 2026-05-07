LG UltraGear evo G9| จอเกมมิ่ง 52” | The World’s Largest 5K2K 240Hz Gaming Monitor

LG UltraGear evo G9| จอเกมมิ่ง 52" | The World's Largest 5K2K 240Hz Gaming Monitor

52G930B-B
มุมมองด้านหน้าของ LG UltraGear evo G9| จอเกมมิ่ง 52” | The World’s Largest 5K2K 240Hz Gaming Monitor 52G930B-B
-15-degree angled side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
+15-degree angled side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Right side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with tilt adjustment  (52G930B)
Front view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with the stand down position (52G930B)
Right side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Right side view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with tilt adjustment (52G930B)
Top view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Top view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with right swivel (52G930B)
Top view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor with left swivel (52G930B)
Rear view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Left-rear angled view of a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Rear close-up view of the stand mount on a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
Rear close-up view of the connectivity ports on a 52-inch UltraGear evo G9, 5K2K 240Hz Gaming Monitor (52G930B)
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • หน้าจอขนาด 52 นิ้ว ความละเอียด 5K2K (5120x2160, WUHD)
  • ความโค้ง 1000R โอบล้อมทุกมุมมอง
  • มาตรฐาน VESA DisplayHDR™ 600 ภาพสว่างคมชัด สมจริง
  • อัตรารีเฟรช 240Hz ลื่นไหลทุกการเคลื่อนไหว
  • เวลาตอบสนอง 1ms (GtG) ลดภาพเบลอและภาพซ้อน
  • รองรับ DP 2.1 และ USB‑C (PD 90W) ครบจบทั้งภาพ เสียง และชาร์จไฟในสายเดียว
เพิ่มเติม

คุณภาพระดับรางวัลการันตีความเป็นเลิศ

ภาพโลโก้รางวัลจาก PC World

1 ใน 10 จอคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมแห่งปีจากงาน CES 2026

หน้าจอขนาดใหญ่ มอบประสบการณ์สมจริงเต็มอรรถรส สำหรับเกม Simulation และ First‑Person

ภาพโลโก้รางวัล Red Dot Winner 2026

รางวัล Red Dot Design Award 2026

ผู้ชนะรางวัลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากเวที Red Dot Design Award 2026

LG UltraGear evo G9 52-inch 5K2K WUHD gaming monitor with 240Hz refresh rate (52G930B)

*จากข้อมูลสเปกที่เผยแพร่ของจอเกมมิ่งความละเอียด 5K2K ณ เดือนธันวาคม 2025 รุ่น LG 52G930B เป็นจอเกมมิ่งขนาด 52 นิ้ว ความละเอียด 5K2K (5120×2160) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

**ภาพประกอบถูกจัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง

LG UltraGear gaming monitor (52G930B) feature overview with 52-inch 5K2K, 240Hz, 1ms(GtG), HDR600, 1000R curvature, DP 2.1, USB-C(PD 90W), HDMI 2.1

LG UltraGear gaming monitor (52G930B) feature overview with 52-inch 5K2K, 240Hz, 1ms(GtG), HDR600, 1000R curvature, DP 2.1, USB-C(PD 90W), HDMI 2.1

Display

World’s largest* 52-inch
5K2K gaming monitor 

ก้าวสู่มุมมองที่กว้างเต็มตาด้วยหน้าจอ 5K2K (5120x2160, WUHD) ขนาด 52 นิ้ว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก* ด้วยความสูงแนวตั้งใกล้เคียงกับจอ 42 นิ้ว อัตราส่วน 16:9 (3840x2160) หน้าจออัลตร้าไวด์ 21:9 ขนาด 52 นิ้ว มอบพื้นที่การทำงานที่กว้างขึ้น 33% เพื่อประสบการณ์การรับชมที่สมจริงยิ่งขึ้น และเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมที่หลากหลาย

This animated monitor shows the display growing from 16:9 UHD 4K to 52-inch 21:9 UltraWide 5K2K big gaming monitor with various gaming genres.

*อ้างอิงจากข้อมูลจำเพาะที่เผยแพร่ของจอเกมมิ่ง 5K2K ณ เดือนธันวาคม 2025 จอ LG 52G930B เป็นจอเกมมิ่งขนาดใหญ่ที่สุดที่มีจอแสดงผล 5K2K ขนาด 52 นิ้ว (5120x2160)

**ภาพจำลองขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง**

หน้าจอโค้ง
ที่โอบล้อมทุกการเล่นของคุณ

ความโค้งระดับ 1000R ช่วยให้ภาพบนหน้าจออยู่ในขอบเขตการมองเห็นตามธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ทำให้เกมแนวโอเพนเวิลด์และ RPG รู้สึกสมจริงและน่าดื่มด่ำยิ่งขึ้น ด้วยการโอบล้อมฉากให้ใกล้กับสายตามากขึ้น ดีไซน์หน้าจอโค้งจึงช่วยเสริมความรู้สึกเสมือนอยู่ในโลกของเกมได้อย่างลึกซึ้ง

LG UltraGear gaming monitor (52G930B) with its 1000R curved design for a more comfortable and immersive viewing experience

*ภาพเหล่านี้เป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*ลักษณะการรับชมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะห่างจากหน้าจอและท่าทางของผู้ใช้

ไฮไลต์สว่างคมชัด เก็บทุกรายละเอียดในเงามืด

ด้วยมาตรฐาน VESA DisplayHDR™ 600 ฉากสว่างจะแสดงไฮไลต์ได้โดดเด่นยิ่งขึ้น ขณะที่พื้นที่มืดยังคงรายละเอียดได้ชัดเจนมากขึ้น พร้อมขอบเขตสี DCI-P3 95% (ค่าทั่วไป) ที่ถ่ายทอดสีสันได้กว้างและแม่นยำ ช่วยให้แยกรายละเอียดได้ชัดเจนแม้ในเกมที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วหรือฉากที่มีความซับซ้อนสูง

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

Gaming monitor Speed

LG UltraGear gaming monitor (52G930B) with a 240Hz refresh rate, delivering smooth motion in a high-speed motorcycle race

ลื่นไหลเหนือระดับ
ด้วยอัตรารีเฟรช 240Hz

The high 240Hz refresh rate brings fluid, crystal-clear visuals, while minimising motion blur.

Dive into more immersive gaming with every frame.

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

ตอบสนองฉับไว เพื่อการเล่นที่เหนือกว่า

ด้วยอัตราการตอบสนอง 1ms (GtG) ช่วยลดอาการภาพซ้อนย้อนกลับ (reverse ghosting) ทำให้การเปลี่ยนภาพบนหน้าจอคมชัดและต่อเนื่องยิ่งขึ้น มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ลื่นไหล แม่นยำ และตอบสนองได้ทันใจในทุกจังหวะสำคัญ

*ภาพเหล่านี้เป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น การใช้งานจริงอาจแตกต่างไปจากนี้*

ภาพเคลื่อนไหวลื่นไหล ไม่มีสะดุด
ให้คุณโฟกัสได้เต็มที่

Minimise tears and lags with NVIDIA® G-SYNC® compatible and AMD FreeSync™ Premium technology. Experience significantly reduced screen tearing and stuttering for smooth, crystal-clear gameplay.

A high-speed racing game scene shows a green supercar chasing competitors on a track, highlighting smooth, tear-free gameplay with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium.

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*ประสิทธิภาพของฟีเจอร์นี้เปรียบเทียบกับรุ่นที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีการซิงค์

*อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าได้ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย

Usability

การเชื่อมต่อทรงพลัง
เพื่อเกมมิ่งสเตชันของคุณ

LG UltraGear evo™ 52G930B features the latest port selection to support a wide range of compatible GPUs (graphics cards) and devices. Enhance your gaming and productivity with the new DisplayPort 2.1, delivering ultra high speed gaming at 240Hz on a 52 inch large screen. USB Type-C supports display output, data transfer, and up to 90W device charging simultaneously, providing seamless laptop support through a single cable. HDMI 2.1 ensures stable connections with consoles and other devices.

DisplayPort2.1 x1

DisplayPort2.1 x1

USB Type-C™ x1

USB Type-C™ x1

(PD 90W)

HDMI™ 2.1 x2

 HDMI™ 2.1 x2  

A gaming monitor is connected to a PC, laptop, and console setup, illustrating versatile connectivity options including DisplayPort 2.1, USB Type-C, and HDMI 2.1 for high-performance gaming and productivity.

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

ดำดิ่งสู่โลกแห่งเกม PC
และคอนโซล

จอภาพ LG UltraGear™ มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ลื่นไหลและตอบสนองได้อย่างฉับไว ทั้งบน PC และคอนโซล ไม่ว่าคุณจะลุยเกมแอ็กชันความเร็วสูง หรือออกสำรวจโลกโอเพ่นเวิลด์อันกว้างใหญ่ ด้วยการรองรับ HDMI 2.1 จึงใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นกับอุปกรณ์หลากหลาย ตั้งแต่คีย์บอร์ดและเมาส์ ไปจนถึงจอยสติ๊ก พร้อมมอบภาพเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล ค่าหน่วงต่ำ และรายละเอียดสีสันสดใส เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่เต็มประสิทธิภาพในทุกแนวเกมและทุกแพลตฟอร์ม

A curved gaming monitor shows a racing game with a red supercar in a neon-lit city. Other game scenes float around the screen. A white console controller is placed in front, highlighting console play.

*ภาพเหล่านี้เป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

**การรองรับอัตราส่วนภาพอาจแตกต่างกันไปตามคอนโซล โปรดปรับการตั้งค่าการแสดงผลของคุณเพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการเล่นเกมที่ดีที่สุด*

ดื่มด่ำกับพลังเสียง
สเตอริโอ 10W x 2 ที่คมชัด

สัมผัสเสียงที่ชัดเจนและสมดุลจากลำโพงสเตอริโอขนาด 10W x 2 มอบประสบการณ์เสียงที่เต็มอรรถรสสำหรับการเล่นเกมและความบันเทิงในทุกวัน

สำหรับการใช้งานที่เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมต่อเฮดเซ็ตได้ง่ายผ่านช่องหูฟังแบบ 4 ขั้ว (4-pole headphone out) เพื่อเพลิดเพลินกับเสียงที่โฟกัสชัดเจน และการสื่อสารด้วยเสียงที่คมชัดระหว่างการเล่นเกม

A gaming monitor displaying a RPG game scene shows sound waves coming from the bottom of the monitor with 10W x2 stereo sound.

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

ควบคุมได้ฉลาดกว่า สลับการใช้งาน
ได้อย่างไร้รอยต่อด้วย LG Switch

With the LG Switch app, it's easy to optimise your monitor for both gaming and everyday use. Effortlessly manage your monitor settings—adjust image quality and brightness to your preference, then apply your settings instantly using a hotkey. The app also lets you split the screen into 11 layouts and launch your video call platform in a click—bringing even more convenience to your setup.

*ภาพเหล่านี้เป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

*หากต้องการดาวน์โหลดแอป LG Switch เวอร์ชันล่าสุด โปรดไปที่ LG.com*

ดีไซน์เพรียวบาง ล้ำสมัย เพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะ

สัมผัสดีไซน์ประหยัดพื้นที่ที่มาพร้อมฐานปรับได้อย่างอิสระ ทั้งการหมุน (Swivel), ก้ม-เงย (Tilt) และปรับระดับความสูง (Height) เพื่อความสบายสูงสุดในทุกการใช้งาน

ขาตั้งแบบบางลดความเกะกะ พร้อมการปรับมุมหมุนได้กว้าง ช่วยใช้พื้นที่โต๊ะได้อย่างคุ้มค่า ลดพื้นที่ว่างที่ไม่จำเป็น และเติมเต็มชุดเกมมิ่งของคุณให้ดูเรียบหรู ทันสมัย และเป็นระเบียบยิ่งขึ้น

Swivel

Swivel

Tilt

Tilt

Height

Height

Borderless design

Borderless design

Front, reare and side view of the LG UltraGear gaming monitor on a desk, with a curved design and sleek finish.

*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง

สเปคทั้งหมด

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y26

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100mm

POWER

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

DISPLAY

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Resolution

    5120 x 2160

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2361mm x 0.2361mm

  • Panel Type

    VA

  • Curvature

    1000R

  • Contrast Ratio (Typ.)

    4000:1

  • Contrast Ratio (Min.)

    3200:1

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.06B

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Response Time

    1ms (GtG)

  • Size [cm]

    131

  • Size [Inch]

    51.6

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    1302 x 680 x 344mm

  • Weight in Shipping [kg]

    24.1kg

  • Weight with Stand [kg]

    16.8kg

  • Weight without Stand [kg]

    12.2kg

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    1174.6x713.1x350.0mm (UP) / 1174.6x593.1x350.0mm (Down)

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    1174.6x544.3x247.3mm

FEATURES

  • Black Stabilizer

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • VRR

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • User Defined Key

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

  • RGB LED Lighting

    Unity Hexagon Lighting

  • Reader Mode

    YES

  • PIP

    YES

  • PBP

    2PBP

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • HDR Effect

    YES

  • HDR 10

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Color Calibrated in Factory

    Delta E<2

  • Auto Input Switch

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

ACCESSORY

  • USB-C

    YES

  • Display Port

    YES (ver 2.1)

  • HDMI

    YES (ver 2.1)

CONNECTIVITY

  • Headphone out

    4-pole (Sound+Mic)

  • USB-C

    YES(1ea)

  • USB Downstream Port

    YES(2ea/ver3.0)

  • USB-C (Data Transsmission)

    YES

  • USB-C (Power Delivery)

    90W

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DP Version

    2.1

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • USB Upstream Port

    YES(via USB-C)

SOUND

  • Rich Bass

    YES

  • Speaker

    10W x2

SW APPLICATION

  • Dual Controller

    YES

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

