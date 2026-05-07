LG UltraGear evo G9| จอเกมมิ่ง 52” | The World’s Largest 5K2K 240Hz Gaming Monitor
52G930B-B
คุณลักษณะที่สำคัญ
- หน้าจอขนาด 52 นิ้ว ความละเอียด 5K2K (5120x2160, WUHD)
- ความโค้ง 1000R โอบล้อมทุกมุมมอง
- มาตรฐาน VESA DisplayHDR™ 600 ภาพสว่างคมชัด สมจริง
- อัตรารีเฟรช 240Hz ลื่นไหลทุกการเคลื่อนไหว
- เวลาตอบสนอง 1ms (GtG) ลดภาพเบลอและภาพซ้อน
- รองรับ DP 2.1 และ USB‑C (PD 90W) ครบจบทั้งภาพ เสียง และชาร์จไฟในสายเดียว
คุณภาพระดับรางวัลการันตีความเป็นเลิศ
1 ใน 10 จอคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมแห่งปีจากงาน CES 2026
หน้าจอขนาดใหญ่ มอบประสบการณ์สมจริงเต็มอรรถรส สำหรับเกม Simulation และ First‑Person
รางวัล Red Dot Design Award 2026
ผู้ชนะรางวัลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากเวที Red Dot Design Award 2026
*จากข้อมูลสเปกที่เผยแพร่ของจอเกมมิ่งความละเอียด 5K2K ณ เดือนธันวาคม 2025 รุ่น LG 52G930B เป็นจอเกมมิ่งขนาด 52 นิ้ว ความละเอียด 5K2K (5120×2160) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
**ภาพประกอบถูกจัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
World’s largest* 52-inch
5K2K gaming monitor
ก้าวสู่มุมมองที่กว้างเต็มตาด้วยหน้าจอ 5K2K (5120x2160, WUHD) ขนาด 52 นิ้ว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก* ด้วยความสูงแนวตั้งใกล้เคียงกับจอ 42 นิ้ว อัตราส่วน 16:9 (3840x2160) หน้าจออัลตร้าไวด์ 21:9 ขนาด 52 นิ้ว มอบพื้นที่การทำงานที่กว้างขึ้น 33% เพื่อประสบการณ์การรับชมที่สมจริงยิ่งขึ้น และเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกมที่หลากหลาย
*อ้างอิงจากข้อมูลจำเพาะที่เผยแพร่ของจอเกมมิ่ง 5K2K ณ เดือนธันวาคม 2025 จอ LG 52G930B เป็นจอเกมมิ่งขนาดใหญ่ที่สุดที่มีจอแสดงผล 5K2K ขนาด 52 นิ้ว (5120x2160)
**ภาพจำลองขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง**
หน้าจอโค้ง
ที่โอบล้อมทุกการเล่นของคุณ
ความโค้งระดับ 1000R ช่วยให้ภาพบนหน้าจออยู่ในขอบเขตการมองเห็นตามธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ทำให้เกมแนวโอเพนเวิลด์และ RPG รู้สึกสมจริงและน่าดื่มด่ำยิ่งขึ้น ด้วยการโอบล้อมฉากให้ใกล้กับสายตามากขึ้น ดีไซน์หน้าจอโค้งจึงช่วยเสริมความรู้สึกเสมือนอยู่ในโลกของเกมได้อย่างลึกซึ้ง
*ภาพเหล่านี้เป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ลักษณะการรับชมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะห่างจากหน้าจอและท่าทางของผู้ใช้
ไฮไลต์สว่างคมชัด เก็บทุกรายละเอียดในเงามืด
ด้วยมาตรฐาน VESA DisplayHDR™ 600 ฉากสว่างจะแสดงไฮไลต์ได้โดดเด่นยิ่งขึ้น ขณะที่พื้นที่มืดยังคงรายละเอียดได้ชัดเจนมากขึ้น พร้อมขอบเขตสี DCI-P3 95% (ค่าทั่วไป) ที่ถ่ายทอดสีสันได้กว้างและแม่นยำ ช่วยให้แยกรายละเอียดได้ชัดเจนแม้ในเกมที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วหรือฉากที่มีความซับซ้อนสูง
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
ตอบสนองฉับไว เพื่อการเล่นที่เหนือกว่า
ด้วยอัตราการตอบสนอง 1ms (GtG) ช่วยลดอาการภาพซ้อนย้อนกลับ (reverse ghosting) ทำให้การเปลี่ยนภาพบนหน้าจอคมชัดและต่อเนื่องยิ่งขึ้น มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ลื่นไหล แม่นยำ และตอบสนองได้ทันใจในทุกจังหวะสำคัญ
*ภาพเหล่านี้เป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น การใช้งานจริงอาจแตกต่างไปจากนี้*
ภาพเคลื่อนไหวลื่นไหล ไม่มีสะดุด
ให้คุณโฟกัสได้เต็มที่
Minimise tears and lags with NVIDIA® G-SYNC® compatible and AMD FreeSync™ Premium technology. Experience significantly reduced screen tearing and stuttering for smooth, crystal-clear gameplay.
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*ประสิทธิภาพของฟีเจอร์นี้เปรียบเทียบกับรุ่นที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีการซิงค์
*อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าได้ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย
การเชื่อมต่อทรงพลัง
เพื่อเกมมิ่งสเตชันของคุณ
LG UltraGear evo™ 52G930B features the latest port selection to support a wide range of compatible GPUs (graphics cards) and devices. Enhance your gaming and productivity with the new DisplayPort 2.1, delivering ultra high speed gaming at 240Hz on a 52 inch large screen. USB Type-C supports display output, data transfer, and up to 90W device charging simultaneously, providing seamless laptop support through a single cable. HDMI 2.1 ensures stable connections with consoles and other devices.
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
ดำดิ่งสู่โลกแห่งเกม PC
และคอนโซล
จอภาพ LG UltraGear™ มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ลื่นไหลและตอบสนองได้อย่างฉับไว ทั้งบน PC และคอนโซล ไม่ว่าคุณจะลุยเกมแอ็กชันความเร็วสูง หรือออกสำรวจโลกโอเพ่นเวิลด์อันกว้างใหญ่ ด้วยการรองรับ HDMI 2.1 จึงใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นกับอุปกรณ์หลากหลาย ตั้งแต่คีย์บอร์ดและเมาส์ ไปจนถึงจอยสติ๊ก พร้อมมอบภาพเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล ค่าหน่วงต่ำ และรายละเอียดสีสันสดใส เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมที่เต็มประสิทธิภาพในทุกแนวเกมและทุกแพลตฟอร์ม
*ภาพเหล่านี้เป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
**การรองรับอัตราส่วนภาพอาจแตกต่างกันไปตามคอนโซล โปรดปรับการตั้งค่าการแสดงผลของคุณเพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการเล่นเกมที่ดีที่สุด*
ดื่มด่ำกับพลังเสียง
สเตอริโอ 10W x 2 ที่คมชัด
สัมผัสเสียงที่ชัดเจนและสมดุลจากลำโพงสเตอริโอขนาด 10W x 2 มอบประสบการณ์เสียงที่เต็มอรรถรสสำหรับการเล่นเกมและความบันเทิงในทุกวัน
สำหรับการใช้งานที่เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมต่อเฮดเซ็ตได้ง่ายผ่านช่องหูฟังแบบ 4 ขั้ว (4-pole headphone out) เพื่อเพลิดเพลินกับเสียงที่โฟกัสชัดเจน และการสื่อสารด้วยเสียงที่คมชัดระหว่างการเล่นเกม
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
ควบคุมได้ฉลาดกว่า สลับการใช้งาน
ได้อย่างไร้รอยต่อด้วย LG Switch
With the LG Switch app, it's easy to optimise your monitor for both gaming and everyday use. Effortlessly manage your monitor settings—adjust image quality and brightness to your preference, then apply your settings instantly using a hotkey. The app also lets you split the screen into 11 layouts and launch your video call platform in a click—bringing even more convenience to your setup.
*ภาพเหล่านี้เป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
*หากต้องการดาวน์โหลดแอป LG Switch เวอร์ชันล่าสุด โปรดไปที่ LG.com*
ดีไซน์เพรียวบาง ล้ำสมัย เพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะ
สัมผัสดีไซน์ประหยัดพื้นที่ที่มาพร้อมฐานปรับได้อย่างอิสระ ทั้งการหมุน (Swivel), ก้ม-เงย (Tilt) และปรับระดับความสูง (Height) เพื่อความสบายสูงสุดในทุกการใช้งาน
ขาตั้งแบบบางลดความเกะกะ พร้อมการปรับมุมหมุนได้กว้าง ช่วยใช้พื้นที่โต๊ะได้อย่างคุ้มค่า ลดพื้นที่ว่างที่ไม่จำเป็น และเติมเต็มชุดเกมมิ่งของคุณให้ดูเรียบหรู ทันสมัย และเป็นระเบียบยิ่งขึ้น
*ภาพที่แสดงเป็นภาพจำลองเพื่อช่วยให้เข้าใจคุณสมบัติได้ดียิ่งขึ้น และอาจแตกต่างจากประสบการณ์การใช้งานจริง
สเปคทั้งหมด
INFO
Product name
UltraGear
Year
Y26
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel
Wall Mountable [mm]
100 x 100mm
POWER
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
DISPLAY
Aspect Ratio
21:9
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Resolution
5120 x 2160
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
Pixel Pitch [mm]
0.2361mm x 0.2361mm
Panel Type
VA
Curvature
1000R
Contrast Ratio (Typ.)
4000:1
Contrast Ratio (Min.)
3200:1
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Color Depth (Number of Colors)
1.06B
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Brightness (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
Response Time
1ms (GtG)
Size [cm]
131
Size [Inch]
51.6
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
1302 x 680 x 344mm
Weight in Shipping [kg]
24.1kg
Weight with Stand [kg]
16.8kg
Weight without Stand [kg]
12.2kg
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
1174.6x713.1x350.0mm (UP) / 1174.6x593.1x350.0mm (Down)
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
1174.6x544.3x247.3mm
FEATURES
Black Stabilizer
YES
FPS Counter
YES
VRR
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
User Defined Key
YES
Smart Energy Saving
YES
RGB LED Lighting
Unity Hexagon Lighting
Reader Mode
YES
PIP
YES
PBP
2PBP
HW Calibration
HW Calibration Ready
HDR Effect
YES
HDR 10
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
Color Weakness
YES
Color Calibrated in Factory
Delta E<2
Auto Input Switch
YES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
ACCESSORY
USB-C
YES
Display Port
YES (ver 2.1)
HDMI
YES (ver 2.1)
CONNECTIVITY
Headphone out
4-pole (Sound+Mic)
USB-C
YES(1ea)
USB Downstream Port
YES(2ea/ver3.0)
USB-C (Data Transsmission)
YES
USB-C (Power Delivery)
90W
HDMI
YES(2ea)
DP Version
2.1
DisplayPort
YES(1ea)
USB Upstream Port
YES(via USB-C)
SOUND
Rich Bass
YES
Speaker
10W x2
SW APPLICATION
Dual Controller
YES
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
รีวิวจากผู้ใช้สินค้า
