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Delivery & Installation Service

มากกว่าการส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
คือการส่งมอบความสบายใจ

ตั้งแต่จัดส่ง ติดตั้ง ไปจนถึงขนย้ายเครื่องเก่า LG พร้อมดูแลทุกขั้นตอน

เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและไร้กังวล

ความมุ่งมั่นของ LG

Customer First ลูกค้าคือคนสำคัญที่สุด

ลูกค้าคือคนสำคัญที่สุด

ตั้งแต่การจัดส่ง การติดตั้ง ไปจนถึงบริการหลังการขาย เราพร้อมดูแลทุกขั้นตอนให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกสำหรับคุณ

Peace of Mind สบายใจทุกการส่งมอบ

สบายใจทุกการส่งมอบ

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ LG จัดส่งสินค้าอย่างใส่ใจ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของคุณถึงมืออย่างปลอดภัยและพร้อมใช้งาน

Professional Care บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ

บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ

ดูแลและให้บริการเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ด้วยเครื่องมือเฉพาะทางและมาตรฐานการบริการระดับมืออาชีพ

Hassel-Free Installation ติดตั้งง่าย ไร้กังวล

ติดตั้งง่าย ไร้กังวล

มีบริการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คุณเริ่มใช้งานได้อย่างสะดวกและมั่นใจ

บริการจัดส่งบริการติดตั้งLG Best Careคำถามที่พบบ่อย (FAQ)

พื้นที่ให้บริการจัดส่ง

LG ให้บริการ จัดส่งและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีทั่วประเทศไทย (ยกเว้นพื้นที่หวงห้ามและเกาะนอกพื้นที่ให้บริการ) โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมบริการขนย้ายเครื่องเก่าเพื่อความสะดวกในการเริ่มต้นใช้งาน

 

บริการจัดส่งมีให้บริการ วันจันทร์–วันเสาร์ ในช่วงเวลา 09.00–15.00 น. หรือ 16.00–20.00 น. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคิวงานและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ โดยไม่มีบริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

เงื่อนไขการจัดส่งสำหรับพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เกาะ

เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ครอบคลุมทั่วประเทศ LG มีบริการจัดส่งถึงบ้านสำหรับพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เกาะ โดยอาจมีเงื่อนไข ระยะเวลาจัดส่ง และค่าบริการเพิ่มเติมตามประเภทพื้นที่

 

พื้นที่ให้บริการพิเศษ

1. พื้นที่เกาะ
พื้นที่ที่ต้องใช้เรือหรือแพขนานยนต์ในการขนส่งสินค้า เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะช้าง

2. พื้นที่นอกเขตให้บริการ
ได้แก่ เกาะลันตา เกาะกูด เกาะสีชัง และเกาะยาว

3. พื้นที่ห่างไกล
พื้นที่ดอยสูง พื้นที่ชายแดน หรือพื้นที่ที่อยู่ห่างจากศูนย์กระจายสินค้า เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน และบางอำเภอในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

 

ค่าบริการเพิ่มเติม

สำหรับการจัดส่งไปยังพื้นที่พิเศษ อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมจากอัตราปกติ

  • ค่าบริการเพิ่มเติมเริ่มต้น 500 บาทต่อชิ้น
  • ครอบคลุมค่าระวางเรือ ค่าขนส่งเพิ่มเติม และค่าบริหารจัดการสำหรับพื้นที่เข้าถึงยาก

ระยะเวลาจัดส่งเพิ่มเติม

พื้นที่เกาะ

  • ค่าบริการเพิ่มเติม เริ่มต้น 500 บาทต่อชิ้น
  • ระยะเวลาจัดส่งเพิ่มจากปกติประมาณ 3–5 วันทำการ

หมายเหตุ: การจัดส่งจะดำเนินการเฉพาะสถานที่ที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อเท่านั้น กรณีสถานที่จัดส่งไม่มีลิฟต์หรือมีข้อจำกัดด้านการขนส่ง อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

สินค้าที่ไม่ต้องติดตั้ง

  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล: จัดส่งภายใน 3–5 วันทำการ สำหรับคำสั่งซื้อที่ชำระเงินเรียบร้อยก่อนเวลา 10.00 น. ของวันทำการ
  • ต่างจังหวัด: จัดส่งภายใน 5–7 วันทำการ

สินค้าที่มีบริการติดตั้งเพิ่มเติม

สำหรับสินค้าที่ต้องใช้บริการติดตั้งเพิ่มเติมและมีค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการติดตั้งให้กับผู้ให้บริการโดยตรงก่อนวันนัดหมาย เพื่อความสะดวกในการเตรียมอุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง

  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล: ใช้เวลา 5–8 วันทำการ
  • ต่างจังหวัด: ใช้เวลา 8–10 วันทำการ

หมายเหตุ: ระยะเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามพื้นที่จัดส่ง ความพร้อมของสินค้า และคิวการให้บริการติดตั้งในแต่ละช่วงเวลา

 

เงื่อนไขและขอบเขตการติดตั้ง

TVs

บริการติดตั้งทีวี

 

การติดตั้งแบบติดผนัง

บริการของเราครอบคลุมการจัดส่งสินค้า แกะกล่อง และติดตั้งทีวีบนผนังอย่างปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ติดตั้งที่เหมาะสม ณ ตำแหน่งที่กำหนด พร้อมตั้งค่าเบื้องต้นและปรับจูนช่องสัญญาณอัตโนมัติ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันที

หลังการติดตั้ง ทีมงานจะดำเนินการเก็บและนำบรรจุภัณฑ์ออกจากพื้นที่ให้เรียบร้อย

 

การติดตั้งแบบตั้งโต๊ะ

บริการของเราครอบคลุมการจัดส่งสินค้า แกะกล่อง ประกอบตัวเครื่องและขาตั้ง พร้อมติดตั้งในตำแหน่งที่กำหนดอย่างปลอดภัย

ทีมงานจะดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นและปรับจูนช่องสัญญาณอัตโนมัติ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันที พร้อมเก็บและนำบรรจุภัณฑ์ออกจากพื้นที่หลังดำเนินการเสร็จสิ้น

Refrigerators

บริการติดตั้งตู้เย็น

 

บริการติดตั้งตู้เย็นของ LG ครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้า แกะกล่อง และติดตั้ง ณ ตำแหน่งที่ลูกค้ากำหนดภายในบ้าน

ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการปรับระดับตู้เย็นให้เหมาะสม พร้อมประกอบชิ้นส่วนที่จำเป็น เช่น ชั้นวางและลิ้นชัก รวมถึงนำวัสดุป้องกันและบรรจุภัณฑ์ออกอย่างเรียบร้อย

นอกจากนี้ ทีมงานจะเชื่อมต่อตู้เย็นเข้ากับระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน และสำหรับรุ่นที่รองรับ จะช่วยตั้งค่าและเชื่อมต่อกับแอป LG ThinQ™ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันอัจฉริยะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ก่อนส่งมอบ ทีมงานจะทดสอบการทำงานเบื้องต้นเพื่อให้มั่นใจว่าตู้เย็นพร้อมใช้งานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: การติดตั้งครอบคลุมเฉพาะการติดตั้งพื้นฐานตามมาตรฐานของ LG ไม่รวมงานดัดแปลงพื้นที่ งานระบบไฟฟ้า หรืองานอื่น ๆ นอกเหนือจากขอบเขตการให้บริการที่กำหนดไว้.

Styler

บริการติดตั้งตู้อบถนอมผ้าอัจฉริยะ

 

บริการติดตั้งตู้อบถนอมผ้าอัจฉริยะของ LG ครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้า แกะกล่อง และติดตั้ง ณ ตำแหน่งที่ลูกค้ากำหนดภายในบ้าน

ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการนำวัสดุป้องกันและอุปกรณ์ล็อกสำหรับการขนส่งออก พร้อมประกอบชิ้นส่วนที่จำเป็น เช่น ชั้นวางและถาดรองน้ำ เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

นอกจากนี้ ทีมงานจะเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน และสำหรับรุ่นที่รองรับ จะช่วยตั้งค่าและเชื่อมต่อกับแอป LG ThinQ™ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันอัจฉริยะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ก่อนส่งมอบ ทีมงานจะทดสอบการทำงานเบื้องต้นเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: การติดตั้งครอบคลุมเฉพาะการติดตั้งพื้นฐานตามมาตรฐานของ LG และไม่รวมงานดัดแปลงพื้นที่ งานระบบไฟฟ้า หรือบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากขอบเขตการให้บริการที่กำหนดไว้.

Dishwasher

บริการติดตั้งเครื่องล้างจาน

 

บริการติดตั้งเครื่องล้างจานของ LG ครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้า แกะกล่อง และติดตั้ง ณ ตำแหน่งที่ลูกค้ากำหนดภายในบ้าน

ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการนำวัสดุป้องกันและอุปกรณ์ล็อกสำหรับการขนส่งออก พร้อมประกอบชิ้นส่วนที่จำเป็น และเชื่อมต่อเครื่องล้างจานเข้ากับระบบไฟฟ้าและระบบน้ำที่มีอยู่ตามมาตรฐานการติดตั้ง

สำหรับรุ่นที่รองรับ ทีมงานจะช่วยตั้งค่าและเชื่อมต่อกับแอป LG ThinQ™ เพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชันอัจฉริยะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ก่อนส่งมอบ ทีมงานจะทดสอบการทำงานเบื้องต้นเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องล้างจานพร้อมใช้งานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: การติดตั้งครอบคลุมเฉพาะการติดตั้งพื้นฐานตามมาตรฐานของ LG ไม่รวมงานดัดแปลงระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า หรือบริการอื่นนอกเหนือจากขอบเขตการให้บริการที่กำหนด

Water Purifier

บริการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

 

บริการติดตั้งเครื่องกรองน้ำของ LG ครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้า แกะกล่อง และติดตั้ง ณ ตำแหน่งที่ลูกค้ากำหนดภายในบ้าน

ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการนำวัสดุป้องกันและอุปกรณ์ล็อกสำหรับการขนส่งออก พร้อมประกอบอุปกรณ์ที่จำเป็น และเชื่อมต่อเครื่องกรองน้ำเข้ากับระบบไฟฟ้าและระบบน้ำที่มีอยู่ตามมาตรฐานการติดตั้ง

สำหรับรุ่นที่รองรับ ทีมงานจะช่วยตั้งค่าและเชื่อมต่อกับแอป LG ThinQ™ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและจัดการการทำงานของผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวก

ก่อนส่งมอบ ทีมงานจะทดสอบการทำงานเบื้องต้น เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องกรองน้ำพร้อมใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: การติดตั้งครอบคลุมเฉพาะการติดตั้งพื้นฐานตามมาตรฐานของ LG ไม่รวมงานดัดแปลงระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า หรือบริการอื่นนอกเหนือจากขอบเขตการให้บริการที่กำหนดไว้.

Washing Machines

บริการติดตั้งเครื่องซักผ้า / เครื่องอบผ้า

 

บริการติดตั้งของ LG ครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้า แกะกล่อง และติดตั้ง ณ ตำแหน่งที่ลูกค้ากำหนดภายในบ้าน

ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการปรับระดับเครื่อง นำวัสดุป้องกันและอุปกรณ์ล็อกสำหรับการขนส่งออก พร้อมประกอบชิ้นส่วนที่จำเป็น เช่น ตะกร้าและลิ้นชัก จากนั้นเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ และท่อระบายน้ำที่มีอยู่ตามมาตรฐานการติดตั้ง

สำหรับรุ่นที่รองรับ ทีมงานจะช่วยตั้งค่าและเชื่อมต่อกับแอป LG ThinQ™ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันอัจฉริยะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ก่อนส่งมอบ ทีมงานจะทดสอบการทำงานเบื้องต้นเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: การติดตั้งครอบคลุมเฉพาะการติดตั้งพื้นฐานตามมาตรฐานของ LG และไม่รวมงานดัดแปลงระบบไฟฟ้า ระบบประปา หรือโครงสร้างพื้นที่ติดตั้ง

Monitors

บริการติดตั้งจอภาพ

 

การติดตั้งแบบตั้งโต๊ะ

บริการของเราครอบคลุมการจัดส่งสินค้า แกะกล่อง และประกอบฐานจอภาพให้เรียบร้อย พร้อมจัดวางในตำแหน่งที่ลูกค้ากำหนด เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันที

Laptops

บริการติดตั้งคอมพิวเตอร์ (PC)

 

ปัจจุบันไม่มีบริการติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ (PC)

PuriCare® Air Care

บริการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ

 

ปัจจุบันไม่มีบริการติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับสินค้าประเภทเครื่องฟอกอากาศ โดยลูกค้าสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ตามคู่มือที่จัดส่งพร้อมสินค้า

TVs
Refrigerators
Styler
Dishwasher
Water Purifier
Washing Machines
Monitors
Laptops
PuriCare® Air Care

เงื่อนไขการจัดส่ง และการติดตั้งสินค้า

บริการจัดส่งถึงหน้าประตู (Doorstep Delivery)

เจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อนัดหมายและแจ้งการจัดส่งล่วงหน้า สินค้าจะถูกจัดส่งถึงบริเวณหน้าบ้านหรือจุดรับสินค้าที่กำหนด โดยไม่มีบริการแกะกล่อง ติดตั้ง หรือตรวจสอบสินค้า

 

บริการจัดส่งเท่านั้น (Delivery Only)

เจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อนัดหมายวันและเวลาจัดส่งล่วงหน้า สินค้าจะถูกนำส่งภายในที่พักอาศัยของลูกค้า (ไม่เกินชั้น 2) โดยไม่มีบริการแกะกล่องหรือติดตั้งสินค้า

 

บริการจัดส่งและติดตั้ง (Delivery & Installation)

เจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อนัดหมายวันและเวลาที่สะดวกในการจัดส่ง พร้อมดำเนินการติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญของ LG ณ สถานที่ของลูกค้า

 

บริการครอบคลุมการจัดส่ง แกะกล่อง ติดตั้ง และตรวจสอบการทำงานเบื้องต้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานอย่างถูกต้อง

 

หมายเหตุ: อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์หรือบริการเสริมที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการติดตั้งมาตรฐานของ LG

ข้อตกลงและเงื่อนไขการจัดส่งสินค้าฟรี

  • บริการจัดส่งฟรีสำหรับสินค้าที่สั่งซื้อผ่าน LG.com/th เท่านั้น
  • สำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันหลังเวลาที่กำหนด วันทำการถัดไปจะถือเป็นวันเริ่มต้นของระยะเวลาจัดส่ง
  • หากสั่งซื้อสินค้ามากกว่า 1 รายการ และเป็นสินค้าคนละประเภทหรือคนละหมวดหมู่ สินค้าอาจถูกจัดส่งแยกกันและถึงปลายทางในวันแตกต่างกัน
  • กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่อยู่จัดส่งให้ถูกต้องและครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์อาจส่งผลให้การจัดส่งล่าช้า
  • ระยะเวลาจัดส่งอาจยาวนานกว่าที่กำหนดในกรณีสินค้า Pre-Order สินค้าขาดสต็อก หรือเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือข้อจำกัดด้านการขนส่ง
  • หากไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านสามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อได้ผ่านอีเมลยืนยันการสั่งซื้อที่ลงทะเบียนไว้ โดยใช้หมายเลขคำสั่งซื้อ (Order Number) เพื่อติดตามสถานะผ่าน LG.com/th
  • หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า LG โทร. 02-057-5757
  • หมายเหตุ: ระยะเวลาจัดส่งอาจแตกต่างกันไปตามประเภทสินค้า พื้นที่จัดส่ง และคิวการให้บริการในแต่ละช่วงเวลา

ดูแลครบจบที่ LG Best Care

LG Best Care คือโปรแกรมบริการดูแลและปกป้องผลิตภัณฑ์ LG เพื่อช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจ พร้อมรับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งาน

Evening Care

Evening Care+

เลือกเวลารับบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น

ช่างผู้เชี่ยวชาญของ LG พร้อมให้บริการ 17.00–20.00 น. ตั้งแต่วันอังคาร–วันศุกร์ เพื่อความสะดวกที่สอดคล้องกับเวลาของคุณ

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Bright Care

Bright Care

บริการล้างทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า LG โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยรักษาประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน

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คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q.

How do I know when my purchase will arrive?

A.

1. Upon receiving notification that the product has been picked and packed by our warehouse, you should be expecting to receive your product within 3-5 working days.

 

2. For non-installation products, you will be receiving an SMS from our logistic vendor one day before delivery. On the day of delivery, we would also send another reminder and tracking link via SMS. 

 

3. For products that require installation, we would call you on the same day where product is picked to arrange an appointment with you. We will also send a reminder SMS 1 day before delivery and on actual day.

Q.

What are the available delivery slots and timings?

A.

Our delivery services are available from Monday to Saturday, 11am to 8pm, except Public Holidays.

 

We do not provide any delivery services on Sundays.

 

You may choose your desired delivery time slots either 11am - 3pm or 4pm - 8pm, subjected to availability.

 

Do arrange your desired delivery slot with our friendly logistic partner!

Q.

What should I do if I want to reject the product upon delivery?

A.

Upon the arrival of our delivery and installation team, please inform them if you decide not to accept the product. This should be communicated before unboxing the item.

 

If you choose to accept the product, please note that LG's return and refund policy will apply. Returns or refunds for opened products will only be considered if the product is found to be defective.

หมวดหมู่สินค้า

TV Audio
ทีวีและเครื่องเสียง

เลือกซื้อทีวีและเครื่องเสียง LG ที่ตอบโจทย์ทุกความบันเทิง

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Refrigerator
ตู้เย็น

เลือกซื้อตู้เย็น LG ที่ออกแบบเพื่อความสะดวกและการถนอมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

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Washing Machine
เครื่องซักผ้า

เลือกซื้อเครื่องซักผ้า LG ที่ช่วยให้การซักผ้าเป็นเรื่องง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

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Air Conditioner
เครื่องปรับอากาศ

เลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ LG เพื่อความเย็นสบายและอากาศที่สะอาดภายในบ้าน

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