LG ให้บริการ จัดส่งและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีทั่วประเทศไทย (ยกเว้นพื้นที่หวงห้ามและเกาะนอกพื้นที่ให้บริการ) โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมบริการขนย้ายเครื่องเก่าเพื่อความสะดวกในการเริ่มต้นใช้งาน
บริการจัดส่งมีให้บริการ วันจันทร์–วันเสาร์ ในช่วงเวลา 09.00–15.00 น. หรือ 16.00–20.00 น. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคิวงานและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ โดยไม่มีบริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เงื่อนไขการจัดส่งสำหรับพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เกาะ
เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ครอบคลุมทั่วประเทศ LG มีบริการจัดส่งถึงบ้านสำหรับพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เกาะ โดยอาจมีเงื่อนไข ระยะเวลาจัดส่ง และค่าบริการเพิ่มเติมตามประเภทพื้นที่
พื้นที่ให้บริการพิเศษ
1. พื้นที่เกาะ
พื้นที่ที่ต้องใช้เรือหรือแพขนานยนต์ในการขนส่งสินค้า เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะช้าง
2. พื้นที่นอกเขตให้บริการ
ได้แก่ เกาะลันตา เกาะกูด เกาะสีชัง และเกาะยาว
3. พื้นที่ห่างไกล
พื้นที่ดอยสูง พื้นที่ชายแดน หรือพื้นที่ที่อยู่ห่างจากศูนย์กระจายสินค้า เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน และบางอำเภอในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ค่าบริการเพิ่มเติม
สำหรับการจัดส่งไปยังพื้นที่พิเศษ อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมจากอัตราปกติ
- ค่าบริการเพิ่มเติมเริ่มต้น 500 บาทต่อชิ้น
- ครอบคลุมค่าระวางเรือ ค่าขนส่งเพิ่มเติม และค่าบริหารจัดการสำหรับพื้นที่เข้าถึงยาก
ระยะเวลาจัดส่งเพิ่มเติม
พื้นที่เกาะ
- ค่าบริการเพิ่มเติม เริ่มต้น 500 บาทต่อชิ้น
- ระยะเวลาจัดส่งเพิ่มจากปกติประมาณ 3–5 วันทำการ
หมายเหตุ: การจัดส่งจะดำเนินการเฉพาะสถานที่ที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อเท่านั้น กรณีสถานที่จัดส่งไม่มีลิฟต์หรือมีข้อจำกัดด้านการขนส่ง อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของบริษัทฯ