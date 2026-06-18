ทีวี 32" LG SMART TV AI LB65 HD Smart TV 2026 รุ่น 32LB655BPSA

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
*ภาพด้านบนในหน้านี้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น โปรดดูภาพในแกลเลอรีเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น
*ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค รุ่น และขนาด
*ความพร้อมใช้งานของบริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ
*บริการส่วนบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบายของแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม
*จำเป็นต้องมีบัญชี LG และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าถึงบริการและคุณสมบัติอัจฉริยะบนเครือข่าย รวมถึงแอปสตรีมมิ่ง หากไม่มีบัญชี LG จะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (เช่น ผ่าน HDMI) และรับชมทีวีภาคพื้นดิน/ทีวีภาคพื้นดิน (เฉพาะทีวีที่มีจูนเนอร์) เท่านั้น การสร้างบัญชี LG ไม่มีค่าใช้จ่าย
1) *HDR10 Pro ไม่ใช่รูปแบบ แต่เป็นเทคโนโลยี Dynamic Tone Mapping ของ LG ที่ใช้กับเนื้อหา HDR10 ในแต่ละเฟรม
2) *ระดับเสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการฟัง
3) *ฟีเจอร์ AI Search (Copilot) ใช้งานได้บนทีวีรุ่น OLED / MRGB / QNED / NANO 4K UHD ที่รองรับโปรแกรม webOS Re:New รวมถึงรุ่นที่เปิดตัวตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป
*จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และบริการ AI จากพาร์ตเนอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรืออาจต้องสมัครสมาชิกเพิ่มเติม
*ฟีเจอร์นี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและรุ่นสินค้า และจะไม่รองรับในประเทศที่ยังไม่รองรับการใช้งาน LLM
4) *ฟีเจอร์บางอย่างอาจไม่รองรับในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น
*เมนูที่แสดงอาจแตกต่างกันไปเมื่อวางจำหน่าย
*คำแนะนำคำหลักจะแตกต่างกันไปตามแอปและช่วงเวลาของวัน
*การ์ด ‘ในฉากนี้’ มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG (คู่มือรายการอิเล็กทรอนิกส์)
*การ์ด ‘กำลังฉาย’ ไม่มีให้บริการในแอป Netflix และแอป CP (ผู้ให้บริการเนื้อหา) อื่นๆ ดังนั้นการ์ดนี้จะไม่แสดง
*การ์ด ‘ปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์’ มีให้บริการในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น*
5) *เนื้อหาที่แสดงอาจลดลงหรือจำกัด ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและการเชื่อมต่อเครือข่าย
*การรองรับ Voice ID อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ และใช้งานได้บนทีวี OLED, QNED, NANO 4K UHD ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป รวมถึงทีวี MRGB และ FHD ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป
*ใช้งานได้เฉพาะกับแอปที่รองรับบัญชี Voice ID เท่านั้น
*สามารถปลดล็อกได้โดยบุคคลที่มีเสียงคล้ายกัน และหากเสียงเปลี่ยนไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพหรือปัจจัยอื่นๆ การจดจำอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
*วิดเจ็ตที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*หน้าของฉันใช้ได้กับทีวี OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD ปี 2026*
6) *จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
*สามารถเชื่อมต่อแชทบอท AI กับฝ่ายบริการลูกค้าได้
*ในประเทศที่ไม่รองรับ NLP การเข้าถึงและการใช้งานแอปด้วยเสียงอาจไม่สามารถใช้งานได้*
7) *webOS Re:New เป็นโปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์และใช้งานได้เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น จำนวนการอัปเกรดและระยะเวลาการสนับสนุน Re:New อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค
*ตารางการอัปเกรด รวมถึงคุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค
*คุณสมบัติ เนื้อหา และบริการที่มีให้ใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค
8) *รีโมทนี้ช่วยให้เข้าถึงฟีเจอร์ AI ของทีวีได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการประมวลผล AI ในตัว
*การออกแบบ ความพร้อมใช้งาน และฟังก์ชันของรีโมท AI Magic Remote อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและภาษาที่รองรับ แม้จะเป็นรุ่นเดียวกันก็ตาม
*บางฟีเจอร์อาจต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
*การจดจำเสียง AI มีให้บริการเฉพาะในประเทศที่รองรับ NLP ในภาษาแม่ของตนเท่านั้น
9) *การรองรับช่อง LG บางช่องอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค
10) *LG รองรับอุปกรณ์ Wi-Fi 'Matter' บริการและคุณสมบัติที่ 'Matter' รองรับอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ การเชื่อมต่อ ThinQ และ Matter ครั้งแรกควรทำผ่านแอป ThinQ บนมือถือ
11) *การ์ด 'ในฉากนี้' มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG
*ขอบเขตการรองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
*ข้อมูลที่ AI Concierge ให้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และอาจไม่ถูกต้อง LG ไม่รับผิดชอบหรือรับภาระผูกพันใดๆ ต่อการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว