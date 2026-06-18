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ทีวี 43" LG SMART TV AI LB65 Full HD Smart TV 2026 รุ่น 43LB6550PSA

ทีวี 43" LG SMART TV AI LB65 Full HD Smart TV 2026 รุ่น 43LB6550PSA

43LB6550PSA
มุมมองด้านหน้าของ ทีวี 43" LG SMART TV AI LB65 Full HD Smart TV 2026 รุ่น 43LB6550PSA 43LB6550PSA
The front view of the LG SMART TV AI LB65 FHD TV, released in 2026, displays a close-up of colorful cupcakes, featuring an alpha 5 AI Processor Gen9, HDR10 Pro, webOS, and a 43-inch display.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV shown in front and side views highlights a 43-inch display with a 955 mm-wide screen, 561 mm screen height, 617 mm height with stand, a 77.9 mm profile depth, and a stand footprint measuring 791 by 200 mm.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV highlights HDR10 Pro through a split scenic lake-and-mountain image, comparing SDR with HDR10 Pro to reveal brighter highlights, deeper shadows, and more refined contrast.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV’s alpha 5 AI Processor Gen9 glows at the center of an orange circuit board, highlighting AI processing that delivers clearer picture quality with enhanced sharpness and depth.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV with Dynamic Tone Mapping enhances a forest bear scene by analyzing tonal curves frame by frame, delivering richer textures with improved color contrast and visual clarity.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV with Virtual 9.1.2 by AI Sound fills a modern living space as an astronaut movie scene plays on screen, with multi-directional sound spreading through the room to enhance immersion throughout the space.
LG Shield, applied toLG SMART TV AI LB65 FHD TV, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
มุมมองด้านหน้าของ ทีวี 43" LG SMART TV AI LB65 Full HD Smart TV 2026 รุ่น 43LB6550PSA 43LB6550PSA
The front view of the LG SMART TV AI LB65 FHD TV, released in 2026, displays a close-up of colorful cupcakes, featuring an alpha 5 AI Processor Gen9, HDR10 Pro, webOS, and a 43-inch display.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV shown in front and side views highlights a 43-inch display with a 955 mm-wide screen, 561 mm screen height, 617 mm height with stand, a 77.9 mm profile depth, and a stand footprint measuring 791 by 200 mm.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV highlights HDR10 Pro through a split scenic lake-and-mountain image, comparing SDR with HDR10 Pro to reveal brighter highlights, deeper shadows, and more refined contrast.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV’s alpha 5 AI Processor Gen9 glows at the center of an orange circuit board, highlighting AI processing that delivers clearer picture quality with enhanced sharpness and depth.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV with Dynamic Tone Mapping enhances a forest bear scene by analyzing tonal curves frame by frame, delivering richer textures with improved color contrast and visual clarity.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV with Virtual 9.1.2 by AI Sound fills a modern living space as an astronaut movie scene plays on screen, with multi-directional sound spreading through the room to enhance immersion throughout the space.
LG Shield, applied toLG SMART TV AI LB65 FHD TV, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • Full HD ความละเอียดภาพ Full HD (1,920x1,080p)
  • α5 AI Processor Gen 9 ชิปประมวลผลยกระดับภาพ
  • Active HDR รองรับภาพ HDR 10 และ HLG
  • AI TV & webOS 26 สมาร์ททีวีใช้งานง่ายปรับมาเพื่อคุณ
  • AI Magic Remote รีโมทใช้สะดวกเสมือนเม้าส์ไร้สาย
เพิ่มเติม

ทำไมต้อง LG SMART TV?

ชิปประมวลผลอัจฉริยะ alpha 5 AI Processor Gen9 ใน LG SMART TV รุ่น AI LB65 FHD เปล่งประกายโดดเด่น เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของการประมวลผลภาพด้วย AI ที่ยกระดับคุณภาพภาพให้คมชัดยิ่งขึ้น เพิ่มความลึกและรายละเอียดที่สมจริงในทุกฉาก

alpha 5 AI Processor Gen9

LG SMART TV AI LB65 FHD มาพร้อมระบบเสียง Virtual 9.1.2 Ch จาก AI Sound Pro เติมเต็มพื้นที่ห้องนั่งเล่นสมัยใหม่ด้วยเสียงรอบทิศทางหลายมิติ มอบประสบการณ์เสียงสมจริงเสมือนอยู่ในเหตุการณ์ ให้ความบันเทิงเต็มอารมณ์ในทุกช่วงเวลา

AI Sound Pro - Virtual 9.1.2 Ch

LG Shield มาพร้อมระบบปกป้องความปลอดภัยขั้นสูงบน webOS ช่วยดูแลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ปกป้องข้อมูลสำคัญ และเสริมความปลอดภัยของระบบ เพื่อให้คุณใช้งานสมาร์ททีวีได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลา

Secured by LG Shield

LG SMART TV AI LB65 FHD มาพร้อมระบบ Multi AI webOS ที่ได้รับรางวัลการันตี รองรับบริการ AI ชั้นนำอย่าง Microsoft Copilot และ Google Gemini ให้คุณเข้าถึงผู้ช่วยอัจฉริยะและคอนเทนต์ได้อย่างสะดวก ผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและล้ำสมัย

Award-winning Multi AI webOS

ยกระดับประสบการณ์เฉพาะคุณด้วย AI Hub for Personalization ศูนย์รวมฟีเจอร์อัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็น Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID พร้อม My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard และ AI Sound Wizard ที่ช่วยปรับแต่งภาพ เสียง และคำแนะนำคอนเทนต์ให้ตรงกับความชอบของคุณโดยเฉพาะ

AI Hub for Personalization

LG SMART TV AI LB65 FHD มาพร้อม LG Channels ที่มอบความบันเทิงฟรีแบบจัดเต็ม ทั้งช่องทีวีถ่ายทอดสด ภาพยนตร์ และคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟ ให้คุณเข้าถึงตัวเลือกความบันเทิงที่หลากหลายได้โดยตรง ครบจบในที่เดียวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

LG Channels – ความบันเทิงไม่รู้จบ ฟรี!

อะไรที่ทำให้ LG SMART TV แตกต่าง?

LG SMART TV ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง alpha AI Processor ที่ยกระดับคุณภาพภาพให้คมชัดสมจริง พร้อมอัปเกรดประสบการณ์เสียงให้ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยี HDR10 Pro ช่วยเพิ่มคอนทราสต์ให้ภาพมีมิติชัดเจน ส่วน AI Sound Pro เติมเต็มเสียงให้ลึกและคมชัดมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมาพร้อมระบบ webOS ที่ได้รับรางวัลการันตี ใช้งานง่าย สะดวกสบาย พร้อมฟีเจอร์อัจฉริยะจาก AI อย่าง Multi AI Search และอีกมากมาย ที่ช่วยให้การค้นหาและเข้าถึงคอนเทนต์เป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย

alpha 5 AI Processor Gen9

ขุมพลังเพื่อภาพอันน่าทึ่ง

alpha 5 AI Processor Gen9 รุ่นใหม่ ยกระดับประสิทธิภาพการประมวลผลให้กับ LG TV ของคุณ มอบภาพที่คมชัดยิ่งขึ้น เพิ่มมิติความลึก และรายละเอียดที่สมจริง เพื่อประสบการณ์การรับชมที่ดีกว่าและเพลิดเพลินได้อย่างเต็มที่ในทุกช่วงเวลา

ชิปประมวลผล alpha 5 AI Processor Gen9 ของ LG SMART TV รุ่น AI LB65 FHD เปล่งประกายโดดเด่นอยู่ใจกลางแผงวงจรสีส้ม สะท้อนพลังการประมวลผลด้วย AI ที่ช่วยยกระดับคุณภาพภาพให้คมชัดยิ่งขึ้น เพิ่มความลึกและรายละเอียดที่สมจริงในทุกมุมมอง

ชิปประมวลผล alpha 5 AI Processor Gen9 ของ LG SMART TV รุ่น AI LB65 FHD เปล่งประกายโดดเด่นอยู่ใจกลางแผงวงจรสีส้ม สะท้อนพลังการประมวลผลด้วย AI ที่ช่วยยกระดับคุณภาพภาพให้คมชัดยิ่งขึ้น เพิ่มความลึกและรายละเอียดที่สมจริงในทุกมุมมอง

HDR10 Pro

รายละเอียดคมชัด สีสันสดใส คอนทราสต์ลึกในทุกฉาก

เทคโนโลยี HDR10 Pro มอบไฮไลต์ที่สว่างยิ่งขึ้นและเงาที่ลุ่มลึกกว่าเดิม ให้คุณดื่มด่ำกับทุกฉากที่สว่างสดใส พร้อมรายละเอียดที่คมชัดและสมจริงยิ่งขึ้น. 1)

LG SMART TV AI LB65 FHD แสดงศักยภาพของ HDR10 Pro ผ่านภาพเปรียบเทียบทิวทัศน์ทะเลสาบและภูเขาแบบแบ่งครึ่ง ระหว่าง SDR และ HDR10 Pro ให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยฝั่ง HDR10 Pro โดดเด่นด้วยไฮไลต์ที่สว่างกว่า เงาที่ลึกกว่า และคอนทราสต์ที่ละเอียดมีมิติมากขึ้น มอบภาพที่สมจริงและน่าประทับใจในทุกฉากการรับชม

LG SMART TV AI LB65 FHD แสดงศักยภาพของ HDR10 Pro ผ่านภาพเปรียบเทียบทิวทัศน์ทะเลสาบและภูเขาแบบแบ่งครึ่ง ระหว่าง SDR และ HDR10 Pro ให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยฝั่ง HDR10 Pro โดดเด่นด้วยไฮไลต์ที่สว่างกว่า เงาที่ลึกกว่า และคอนทราสต์ที่ละเอียดมีมิติมากขึ้น มอบภาพที่สมจริงและน่าประทับใจในทุกฉากการรับชม

Why LG AI TV?

LG AI TV ยกระดับภาพและเสียงให้ดีที่สุด พร้อมทำให้ทุกวันของคุณฉลาดยิ่งขึ้นด้วย AI Hub ที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LG AI TV ได้ที่หน้า AI TV Microsite ﻿
LG SMART TV AI LB65 FHD ที่มาพร้อม Dynamic Tone Mapping ช่วยยกระดับฉากหมีในป่าให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ด้วยการวิเคราะห์และปรับโทนภาพในแต่ละเฟรม เผยรายละเอียดพื้นผิวที่ชัดเจนขึ้น สีสันที่เข้มลึก และภาพที่คมชัดสมจริงมากกว่าที่เคย

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED with 4K Super Upscaling shows an orca swimming over a coral reef and fish, as AI upscales every frame toward 4K quality, then zooms out to reveal a child watching up close, immersed in the vivid detail.

Dynamic Tone Mapping

ปรับความสว่างและรายละเอียดให้ดียิ่งขึ้นในทุกเฟรม

Dynamic Tone Mapping วิเคราะห์ภาพแบบเฟรมต่อเฟรม และปรับโทนสีอย่างแม่นยำ เพื่อมอบสีสันที่สมจริงยิ่งขึ้น พร้อมคอนทราสต์ที่คมชัดและมีมิติมากกว่าเดิมในทุกฉากการรับชม

LG SMART TV AI LB65 FHD พร้อมระบบ Virtual 9.1.2 Ch by AI Sound เติมเต็มพื้นที่ห้องนั่งเล่นสมัยใหม่ ขณะฉากภาพยนตร์นักบินอวกาศกำลังฉายบนหน้าจอ ด้วยเสียงหลายทิศทางที่โอบล้อมรอบห้อง มอบประสบการณ์ความบันเทิงที่สมจริงและดื่มด่ำอย่างเหนือระดับ

LG SMART TV AI LB65 FHD พร้อมระบบ Virtual 9.1.2 Ch by AI Sound เติมเต็มพื้นที่ห้องนั่งเล่นสมัยใหม่ ขณะฉากภาพยนตร์นักบินอวกาศกำลังฉายบนหน้าจอ ด้วยเสียงหลายทิศทางที่โอบล้อมรอบห้อง มอบประสบการณ์ความบันเทิงที่สมจริงและดื่มด่ำอย่างเหนือระดับ

Virtual 9.1.2 Ch

เสียงรอบทิศทางเต็มอารมณ์ด้วย Virtual 9.1.2 Ch

AI Sound ใช้อัลกอริทึมอัจฉริยะในการวิเคราะห์และอัปสเกลเสียง เพื่อสร้างประสบการณ์เสียงที่จำลองระบบเซอร์ราวด์เสมือนจริง แม้ไม่ต้องเชื่อมต่อลำโพงภายนอกเพิ่มเติม.2)

ค้นพบ 3 จุดเด่นสำคัญของ AI Hub

ค้นหาขั้นสูงด้วย Google Gemini และ Microsoft Copilot

เพียงแค่พูดสิ่งที่คุณต้องการค้นหา จากนั้นเลือก AI ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ ระบบจะเชื่อมต่อกับหลากหลาย AI โมเดล เพื่อมอบผลลัพธ์ที่ครอบคลุม ลึกขึ้น และตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น.3)

รับคำแนะนำคอนเทนต์และข้อมูลที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ

AI Concierge แนะนำคอนเทนต์และอัปเดตต่าง ๆ ตามความสนใจของคุณ ฟีเจอร์ In This Scene จะแนะนำข้อมูลและคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องแบบเรียลไทม์จากสิ่งที่คุณกำลังรับชมอยู่ ขณะที่ Generative AI ช่วยให้คุณค้นหาและสร้างรูปภาพได้อย่างง่ายดาย.4)

LG AI TV สามารถจดจำเสียงของคุณ และพาเข้าสู่ My Page ที่ปรับแต่งตามโปรไฟล์ของคุณโดยเฉพาะ

ใน My Page คุณสามารถดูข้อมูลสำคัญได้ครบในหน้าเดียว ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ ปฏิทิน วิดเจ็ตต่าง ๆ ไปจนถึงคะแนนกีฬาทีมโปรดของคุณ.5)

ตราสัญลักษณ์ CES Innovation Awards 2026 Honoree ปรากฏบนพื้นหลังสีเข้ม โดยเทคโนโลยี Multi‑AI Architecture ได้รับการยกย่องในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์)

ตราสัญลักษณ์ CES Innovation Awards 2026 Honoree ปรากฏบนพื้นหลังสีเข้ม โดยเทคโนโลยี Multi‑AI Architecture ได้รับการยกย่องในหมวดหมู่ Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์)

webOS Multi AI การันตีด้วยรางวัลระดับโลก

LG SMART TV AI LB65 FHD พร้อม AI Chatbot แสดงข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอที่ตรวจพบปัญหาทีวีปิดเองกะทันหัน พร้อมแนะนำวิธีแก้ไขก่อนที่ผู้ใช้จะร้องขอ แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ AI ในการตรวจจับและให้คำแนะนำเชิงรุกผ่านอินเทอร์เฟซของทีวี

AI Chatbot

รู้ปัญหาก่อนที่คุณจะเอ่ยถาม

เมื่อทีวีของคุณเริ่มมีความผิดปกติ ระบบจะตรวจจับปัญหาโดยอัตโนมัติ และแสดงคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนบนหน้าจอ ช่วยให้คุณแก้ไขได้ทันที หรือเชื่อมต่อไปยังฝ่ายสนับสนุนได้อย่างรวดเร็ว.6)

LG SMART TV AI LB65 FHD TV พร้อมการเชื่อมต่ออัจฉริยะ แสดงอินเทอร์เฟซ Home Hub บนหน้าจอ แสดงการเชื่อมต่อกับ Google Home และ LG ThinQ พร้อมแผงควบคุมสำหรับทีวี อุปกรณ์ และแอปต่างๆ ในรูปแบบการควบคุมเดียว

การเชื่อมต่ออัจฉริยะ

Home Hub แพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะแบบครบวงจร

Home Hub รวบรวมอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน เชื่อมต่อ ควบคุม และโต้ตอบกับอุปกรณ์ IoT ในบ้านของคุณได้อย่างราบรื่นผ่านระบบนิเวศอัจฉริยะที่รองรับ.10)

ดื่มด่ำไปกับทุกการแข่งขันกีฬา

การพยากรณ์กีฬาโดย AI Concierge

รับคำทำนายผลการแข่งขันด้วย AI

AI วิเคราะห์สถิติและประสิทธิภาพของทีมของคุณเพื่อทำนายผลการแข่งขัน เชียร์ให้เต็มที่และสนุกกับการสนับสนุนทีมของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เหล่านี้.11)

การแจ้งเตือนกีฬา

ตั้งค่าการแจ้งเตือนและไม่พลาดทุกช่วงเวลา

จับทุกช่วงเวลาของการแข่งขัน ตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณและรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับตารางการแข่งขัน คะแนน และอื่นๆ ของทีมของคุณ

ครอบครัวที่มีเด็กและปู่ย่าตายายนั่งด้วยกันบนโซฟาในห้องนั่งเล่นที่สว่างสดใส ถือรีโมทขณะดูทีวี

ครอบครัวที่มีเด็กและปู่ย่าตายายนั่งด้วยกันบนโซฟาในห้องนั่งเล่นที่สว่างสดใส ถือรีโมทขณะดูทีวี

การเข้าถึง

คุณสมบัติช่วยเหลือทำให้การรับชมครอบคลุมมากขึ้น

ทีวี LG ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเข้าถึง ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ตัวกรองการปรับสี คู่มือภาษามือ และการรองรับการเชื่อมต่อโดยตรงสำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านเสียง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 

*ภาพด้านบนในหน้านี้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น โปรดดูภาพในแกลเลอรีเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

*ข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค รุ่น และขนาด

*ความพร้อมใช้งานของบริการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ

*บริการส่วนบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบายของแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม

*จำเป็นต้องมีบัญชี LG และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าถึงบริการและคุณสมบัติอัจฉริยะบนเครือข่าย รวมถึงแอปสตรีมมิ่ง หากไม่มีบัญชี LG จะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (เช่น ผ่าน HDMI) และรับชมทีวีภาคพื้นดิน/ทีวีภาคพื้นดิน (เฉพาะทีวีที่มีจูนเนอร์) เท่านั้น การสร้างบัญชี LG ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

1) *HDR10 Pro ไม่ใช่รูปแบบ แต่เป็นเทคโนโลยี Dynamic Tone Mapping ของ LG ที่ใช้กับเนื้อหา HDR10 ในแต่ละเฟรม

 

2) *ระดับเสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการฟัง

 

3) *ฟีเจอร์ AI Search (Copilot) ใช้งานได้บนทีวีรุ่น OLED / MRGB / QNED / NANO 4K UHD ที่รองรับโปรแกรม webOS Re:New รวมถึงรุ่นที่เปิดตัวตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป

*จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และบริการ AI จากพาร์ตเนอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรืออาจต้องสมัครสมาชิกเพิ่มเติม

*ฟีเจอร์นี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและรุ่นสินค้า และจะไม่รองรับในประเทศที่ยังไม่รองรับการใช้งาน LLM

 

4) *ฟีเจอร์บางอย่างอาจไม่รองรับในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น

*เมนูที่แสดงอาจแตกต่างกันไปเมื่อวางจำหน่าย

*คำแนะนำคำหลักจะแตกต่างกันไปตามแอปและช่วงเวลาของวัน

*การ์ด ‘ในฉากนี้’ มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG (คู่มือรายการอิเล็กทรอนิกส์)

*การ์ด ‘กำลังฉาย’ ไม่มีให้บริการในแอป Netflix และแอป CP (ผู้ให้บริการเนื้อหา) อื่นๆ ดังนั้นการ์ดนี้จะไม่แสดง

*การ์ด ‘ปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์’ มีให้บริการในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น*

 

5) *เนื้อหาที่แสดงอาจลดลงหรือจำกัด ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและการเชื่อมต่อเครือข่าย

*การรองรับ Voice ID อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ และใช้งานได้บนทีวี OLED, QNED, NANO 4K UHD ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป รวมถึงทีวี MRGB และ FHD ที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป

*ใช้งานได้เฉพาะกับแอปที่รองรับบัญชี Voice ID เท่านั้น

*สามารถปลดล็อกได้โดยบุคคลที่มีเสียงคล้ายกัน และหากเสียงเปลี่ยนไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพหรือปัจจัยอื่นๆ การจดจำอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

*วิดเจ็ตที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*หน้าของฉันใช้ได้กับทีวี OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD ปี 2026*

 

6) *จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

*สามารถเชื่อมต่อแชทบอท AI กับฝ่ายบริการลูกค้าได้

*ในประเทศที่ไม่รองรับ NLP การเข้าถึงและการใช้งานแอปด้วยเสียงอาจไม่สามารถใช้งานได้*

 

7) *webOS Re:New เป็นโปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์และใช้งานได้เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น จำนวนการอัปเกรดและระยะเวลาการสนับสนุน Re:New อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค

*ตารางการอัปเกรด รวมถึงคุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค

*คุณสมบัติ เนื้อหา และบริการที่มีให้ใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค

 

8) *รีโมทนี้ช่วยให้เข้าถึงฟีเจอร์ AI ของทีวีได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการประมวลผล AI ในตัว

*การออกแบบ ความพร้อมใช้งาน และฟังก์ชันของรีโมท AI Magic Remote อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและภาษาที่รองรับ แม้จะเป็นรุ่นเดียวกันก็ตาม

*บางฟีเจอร์อาจต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

*การจดจำเสียง AI มีให้บริการเฉพาะในประเทศที่รองรับ NLP ในภาษาแม่ของตนเท่านั้น

 

9) *การรองรับช่อง LG บางช่องอาจแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค

 

10) *LG รองรับอุปกรณ์ Wi-Fi 'Matter' บริการและคุณสมบัติที่ 'Matter' รองรับอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ การเชื่อมต่อ ThinQ และ Matter ครั้งแรกควรทำผ่านแอป ThinQ บนมือถือ

 

11) *การ์ด 'ในฉากนี้' มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG

*ขอบเขตการรองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

*ข้อมูลที่ AI Concierge ให้ไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และอาจไม่ถูกต้อง LG ไม่รับผิดชอบหรือรับภาระผูกพันใดๆ ต่อการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

  • PICTURE (DISPLAY) - ประเภทของจอ

    FHD

  • PICTURE (DISPLAY) - อัตราการรีเฟรชภาพ

    60Hz

  • PICTURE (PROCESSING) - Picture Processor

    ชิปประมวลผล Alpha 5 AI Processor Gen9

  • PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

    ภาพ HDR10 / HLG

  • ระบบเสียง - เอาต์พุตเสียง

    20 วัตต์

  • ระบบเสียง - ระบบลำโพง

    2.0 Channel

สเปคทั้งหมด

การเข้าถึง

  • Invert Colors

    ใช่

  • ความคมชัดสูง

    ใช่

  • Gray Scale

    ใช่

รวมอุปกรณ์เสริม

  • รีโมท

    เมจิกรีโมท AI รุ่น MR26

  • สายไฟ

    ใช่ (Detachable)

ระบบเสียง

  • Adaptive Acoustic Tuning (การปรับแต่งเสียงแบบปรับได้)

    ใช่

  • ทิศทางของลำโพง

    ลำโพงยิงด้านล่าง

  • Sound Mode Share

    ใช่

  • เอาต์พุตเสียงพร้อมกัน

    ใช่

  • LG Sound Sync

    ใช่

  • Clear Voice Pro

    ใช่

  • เอาต์พุตเสียง

    20 วัตต์

  • ตัวแปลงสัญญาณเสียง

    AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (โปรดดูในคู่มือ)

  • AI Sound

    AI Sound Pro (จำลองเสียง 9.1.2)

  • ระบบลำโพง

    2.0 Channel

ระบบบรอดคาสต์

  • การรับสัญญาณทีวี Analog

    ใช่

  • การรับสัญญาณทีวีดิจิตอล

    DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, only Philippines)

การเชื่อมต่อ

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Simplink (HDMI CEC)

    ใช่

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1 ช่อง

  • Wi-Fi

    ใช่ (Wi-Fi 5)

  • HDMI Input

    2 ช่อง (supports eARC)

  • ช่องต่อ USB

    1 ช่อง (v 2.0)

  • รองรับ Bluetooth

    ใช่ (v 5.3)

  • ช่องต่อ Ethernet

    1 ช่อง

GAMING

  • Game Optimizer

    ใช่ (Game Dashboard)

  • HGIG Mode

    ใช่

PICTURE (DISPLAY)

  • ประเภทแบ็คไลท์

    วางหลอดไฟแบบ Direct

  • ความละเอียดของหน้าจอ

    ความละเอียดจอ Full HD (1,920 x 1,080)

  • ประเภทของจอ

    FHD

  • อัตราการรีเฟรชภาพ

    60Hz

PICTURE (PROCESSING)

  • Picture Processor

    ชิปประมวลผล Alpha 5 AI Processor Gen9

  • Picture Mode

    7 โหมด

  • HDR (High Dynamic Range)

    ภาพ HDR10 / HLG

  • AI Upscaling

    Resolution Upscaler

  • การจับคู่โทนสีแบบไดนามิค

    ใช่

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • การใช้พลังงาน Standby

    Under 0.5W

SMART TV

  • Works with Apple Home

    ใช่

  • Works with Apple Airplay

    ใช่

  • รองรับกล้อง USB

    ใช่

  • แอป Smartphone Remote

    ใช่ (LG ThinQ)

  • ระบบปฏิบัติการ (OS)

    ระบบปฏิบัติการ webOS 26

  • My Page

    ใช่

  • LG Shield ปกป้องข้อมูลผู้ใช้

    ใช่

  • การจดจำเสียงอัจฉริยะ

    ใช่

  • Home Hub

    ใช่ (LG ThinQ)

  • Google Cast

    ใช่

  • Full Web Browser

    ใช่

  • AI Voice ID จดจำเสียงผู้ใช้

    ใช่

  • เมจิกรีโมท AI

    Built-In

  • AI Chatbot

    ใช่

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