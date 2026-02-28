ทีวี 75" LG QNED AI Mini LED QNED70 4K Smart TV 2026 รุ่น 75QNED70BSA

75QNED70BSA
มุมมองด้านหน้าของ ทีวี 75" LG QNED AI Mini LED QNED70 4K Smart TV 2026 รุ่น 75QNED70BSA 75QNED70BSA
มุมมองด้านหน้าและด้านข้างของ LG NANO 4K UHD AI NU80 เน้นจอแสดงผลขนาด 75 นิ้ว ด้วยหน้าจอกว้าง 1,668 มม., ความสูงของหน้าจอ 956 มม., ความสูงรวมขาตั้ง 1,028 มม., ความหนาตัวเครื่อง 76 มม. และขนาดฐานขาตั้ง 1,535 x 413 มม.
มี LG NANO 4K UHD AI NU80 Ultra Big TV ติดตั้งบนผนังห้อง แสดงการเฉลิมฉลองของนักฟุตบอลกลางสนามกีฬาภายใต้แสงไฟที่สว่างจ้า ซึ่งเน้นถึงสีสันที่สดใส ความคมชัด และขนาดที่ดูสมจริงเต็มอารมณ์
LG NANO 4K UHD AI NU80 มาพร้อมเทคโนโลยี Nano Detail Enhancer แสดงภาพขนนก ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ alpha AI ซึ่งสามารถตรวจจับพื้นผิวได้เพื่อเพิ่มคอนทราสต์และมิติความลึก จึงให้ภาพ 4K ที่ดูมีมิติชัดเจนยิ่งขึ้น
LG NANO 4K UHD AI NU80 ชูจุดเด่นของ HDR10 Pro ผ่านภาพทิวทัศน์ที่เปรียบเทียบระหว่างภาพแบบ SDR และ HDR10 Pro ซึ่งเผยให้เห็นถึงความสว่างที่เจิดจ้าขึ้น มิติของเงาที่ลึกยิ่งขึ้น และคอนทราสต์ที่เหนือกว่าในฉากพระอาทิตย์ตกริมทะเลสาบ เพื่อรายละเอียดที่ครบถ้วนและความคมชัดที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
โปรเซสเซอร์ alpha 7 AI 4K Gen9 ของ LG NANO 4K UHD AI NU80 ส่องสว่างอยู่กลางแผงวงจรสีเหลือง เน้นถึงการประมวลผลด้วย AI ที่ชาญฉลาดและทรงพลังยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความคมชัดของภาพแบบ 4K พร้อมเพิ่มคอนทราสต์และมิติความลึกของภาพให้ดียิ่งขึ้น
LG NANO 4K UHD AI NU80 พร้อม 4K Super Upscaling และ Dynamic Tone Mapping แสดงภาพใต้น้ำของสิงโตทะเล โดย AI จะวิเคราะห์และอัปสเกลภาพในแต่ละเฟรมให้คมชัดสูงสุดถึงความละเอียดระดับ 4K
LG Shield ที่ใช้กับ LG NANO 4K UHD AI NU80 จะแสดงพร้อมกับโลโก้ LG Shield ตรงกลาง ไอคอนการรักษาความปลอดภัยด้านล่าง และตราสัญลักษณ์ 2026 CES Innovation Awards Honoree ทางด้านบน สื่อถึงการปกป้องข้อมูลและระบบ
ตราสัญลักษณ์ 2026 CES Innovation Awards Honoree ในหมวด Artificial Intelligence สำหรับ Multi-AI Search ที่ทำงานร่วมกับ Google Gemini และ Microsoft Copilot
LG NANO 4K UHD AI NU80 มาพร้อม AI Hub เพื่อการปรับแต่งประสบการณ์เฉพาะบุคคล โดยมีไอคอน AI เหนือรีโมทคอนโทรลที่รายล้อมด้วยป้ายกํากับ Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard และ AI Sound Wizard
หน้าจอหลักของ LG NANO 4K UHD AI NU80 นําทางไปยังอินเทอร์เฟซ LG Channels ที่มีช่องทีวีสด ภาพยนตร์ และเนื้อหาแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งรับชมได้ฟรี ชูจุดเด่นในการเข้าถึงตัวเลือกความบันเทิงหลายร้อยรายการได้โดยตรง โดยไม่ต้องชำระเงิน ไม่ต้องสมัครสมาชิก และไม่จำเป็นต้องใช้กล่องรับสัญญาณ
LG NANO 4K UHD AI NU80 Sports Forecast by AI Concierge แสดงผลเกมการแข่งขันฟุตบอลสดๆ พร้อมแผงควบคุม AI บนหน้าจอที่นําเสนอการคาดการณ์ผล ข้อมูลเชิงลึกของเกม และข้อมูลของลีก ซึ่งแนะนําวิธีที่ AI วิเคราะห์การเล่นเพื่อคาดการณ์ผลการแข่งขัน
LG NANO 4K UHD AI NU80 เพื่อ Ultimate Gameplay แสดงฉากเกมแอคชั่นที่รวดเร็ว พร้อมภาพเปรียบเทียบในกรอบเล็กที่เน้นถึงการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นขึ้น โดยที่รองรับได้สูงสุดถึง 60Hz, VRR, ALLM, HGiG และ GeForce NOW
LG NANO 4K UHD AI NU80 ที่มีดีไซน์เพรียวบางติดตั้งบนผนังในพื้นที่นั่งเล่นที่สว่างและโปร่งโล่ง โดดเด่นด้วยรูปทรงเรียบหรูที่กลมกลืนเข้ากับการตกแต่งภายในได้อย่างลงตัว แสดงภาพของรูปทรงนามธรรมหลากสีสันที่ดูมีชีวิตชีวา
คุณลักษณะที่สำคัญ

  • Mini LED แสดงภาพละเอียดและคมชัด
  • Dynamic QNED Color มอบสีสันตรงตามต้นฉบับ
  • α7 AI Processor 4K Gen 9 ชิปประมวลผลยกระดับภาพ 4K
  • AI TV & webOS 26 สมาร์ททีวีใช้งานง่ายที่ปรับมาเพื่อคุณ
  • Active HDR รองรับภาพ HDR 10 และ HLG
  • FILMMAKER MODE™ รับชมภาพยนตร์ในมุมมองผู้กำกับ
เพิ่มเติม
ตราสัญลักษณ์ 2026 CES Innovation Awards Honoree ในหมวด Cybersecurity สําหรับ LG Shield

CES Innovation Awards - Honoree (LG Shield)

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

ตราสัญลักษณ์ 2026 CES Innovation Awards Honoree ในหมวด Artificial Intelligence สำหรับ Multi-AI

CES Innovation Awards - Honoree (Multi-AI)

ปัญญาประดิษฐ์

ตราสัญลักษณ์ AVForums Editor's Choice ในฐานะ Best Smart TV System เป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน รวมถึงปี 2025/26

AVForums Editor's Choice - Best Smart TV System 2025/26

"8 ปีในฐานะ The Best Smart TV System"

*รางวัล CES Innovation Awards พิจารณาจากเอกสารคำอธิบายที่ส่งไปยังกรรมการ CTA ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการส่งหรือข้อกล่าวอ้างใดๆ และไม่ได้ทดสอบรายการที่ได้รับมอบรางวัล

ทําไมต้องเป็น LG NANO 4K UHD

LG NANO 4K UHD AI NU80 พร้อมเทคโนโลยี Nano Detail Enhancer แสดงภาพของขนนก ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ alpha AI ซึ่งสามารถตรวจจับพื้นผิวและระดับของสีได้ เพื่อยกระดับรายละเอียดระดับไมโครและให้คุณภาพของภาพระดับ 4K ที่สีสันสดใสและคมชัดยิ่งขึ้น

Nano Detail Enhancer

LG NANO 4K UHD AI NU80 ที่มีดีไซน์เพรียวบางติดตั้งบนผนังในพื้นที่นั่งเล่นที่สว่างและโปร่งโล่ง โดดเด่นด้วยรูปทรงเรียบหรูที่กลมกลืนเข้ากับการตกแต่งภายในได้อย่างลงตัว แสดงภาพของรูปทรงนามธรรมหลากสีสันที่ดูมีชีวิตชีวา

ดีไซน์เพรียวบาง

สัญลักษณ์ LG Shield บนพื้นหลังสีเข้มพร้อมไอคอนความปลอดภัย สื่อถึงการปกป้องของ webOS ด้านความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล และความสมบูรณ์ของระบบ

รักษาความปลอดภัยโดย LG Shield

LG NANO 4K UHD AI NU80 พร้อม Multi AI webOS ที่ได้รับรางวัล ถูกนําเสนอบนพื้นหลังสีเข้มที่มีโลโก้ Microsoft Copilot และ Google Gemini โดยสื่อถึงการรองรับบริการที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เฟซทีวี

Multi AI webOS ที่ได้รางวัล

LG NANO 4K UHD AI NU80 มาพร้อม AI Hub เพื่อประสบการณ์เฉพาะบุคคล โดยมีสัญลักษณ์ AI เหนือรีโมทคอนโทรลที่รายล้อมด้วยป้ายกํากับ Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard และ AI Sound Wizard

AI Hub สำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคล

LG NANO 4K UHD AI NU80 พร้อม LG Channels มอบความบันเทิงฟรีไม่จำกัด รวมถึงช่องทีวีสด ภาพยนตร์ และเนื้อหาแบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมการเข้าถึงตัวเลือกการรับชมที่หลากหลายได้โดยตรง

LG Channels - ความบันเทิงไม่รู้จบฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

LG NANO 4K UHD ช่วยยกระดับความคมชัดและรายละเอียดบนหน้าจอขนาดใหญ่ได้อย่างไร

LG NANO 4K UHD รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อเผยให้เห็นรายละเอียดที่สมบูรณ์ในทุกฉาก Nano Detail Enhancer จะวิเคราะห์ทุกเฟรมเพื่อเพิ่มคอนทราสต์ รายละเอียด และความสว่างในระดับนาโน อัลกอริธึมการอัปสเกลขั้นสูงช่วยยกระดับความละเอียดให้ถึงระดับ 4K รับชมเนื้อหาโปรดของคุณบนหน้าจอแบบ Ultra Big ด้วยความคมชัดและคุณภาพที่เหนือกว่า

Nano Detail Enhancer

ปรับคอนทราสต์เพื่อมิติความลึกที่สมจริงยิ่งขึ้น

ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ alpha AI โดยทีวีของคุณจะวิเคราะห์ภาพเพื่อเปิดเผยให้เห็นรายละเอียดระดับนาโน พร้อมช่วยเพิ่มคอนทราสต์และมิติความลึก เพื่อให้แต่ละฉากดูมีมิติเสมือนสามมิติที่สมจริงยิ่งขึ้น

LG NANO 4K UHD AI NU85 with Nano Detail Enhancer shows a feather image, powered by the alpha AI Processor that detects fine textures to enhance contrast and depth and deliver a clearer, more three-dimensional 4K picture.

HDR10 Pro

รายละเอียดคมชัดสีสันสดใส คอนทราสต์ที่ลุ่มลึกกว่าในทุกฉาก

รูปแบบสัญญาณ HDR10 Pro ของเรามอบไฮไลท์ที่สว่างขึ้นและเงาที่ลึกกว่าเดิม ดื่มด่ำไปกับฉากที่สว่างสดใสกว่าเดิม พร้อมรายละเอียดที่ลุ่มลึกยิ่งขึ้น 1)

LG NANO 4K UHD AI NU85 highlights HDR10 Pro in a split scenic image comparing SDR and HDR10 Pro, revealing brighter highlights, deeper shadows, and enhanced contrast in a sunset lake scene for richer detail and clarity.

โปรเซสเซอร์ alpha 7 AI 4K Gen9

อัปเกรดเพื่อการประมวลผลที่ชาญฉลาดและทรงพลังยิ่งขึ้น

โปรเซสเซอร์ alpha 7 AI ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง GPU และ CPU ซึ่งปรับปรุงใหม่ จึงสามารถปรับแต่งภาพได้ในระดับนาโน มอบความคมชัดระดับ 4K พร้อมคอนทราสต์และความลึกภาพที่ดูมีมิติที่ดียิ่งขึ้น

LG NANO 4K UHD AI NU85’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.

ทําไมต้องเป็น LG AI TV

LG AI TV ปรับภาพและเสียงให้เหมาะสม พร้อมยกระดับชีวิตให้ชาญฉลาดขึ้นในทุกวันด้วย AI Hub ที่เหมาะกับคุณ

พบประโยชน์หลัก 3 ประการของ AI Hub

การค้นหาด้วย AI หลายตัวขั้นสูงด้วย Google Gemini และ Microsoft Copilot

เพียงแค่พูดสิ่งที่คุณกำลังค้นหา จากนั้นเลือกโมเดล AI ที่เหมาะสมกับคุณที่สุด ระบบจะเชื่อมต่อกับโมเดล AI หลายตัวเพื่อมอบผลลัพธ์ที่ครอบคลุมและตรงประเด็นมากขึ้น4)

รับคำแนะนำเนื้อหาและข้อมูลส่วนบุคคล

AI Concierge แนะนำเนื้อหาและการอัปเดตที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจของคุณ ในฉากนี้จะให้คำแนะนำและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่คุณกำลังรับชม ในขณะที่ Generative AI ช่วยให้สามารถค้นหาและสร้างภาพได้5)

ทีวี LG AI จดจำเสียงของคุณและนำคุณไปยังหน้าเพจส่วนตัว (My Page) ที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ!

เมื่อเข้าสู่หน้าเพจส่วนตัวแล้ว คุณสามารถดูทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่สภาพอากาศ ปฏิทิน และวิดเจ็ต ไปจนถึงคะแนนกีฬาที่คุณชื่นชอบ6)

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

ระบบปฏิบัติการ webOS ที่ได้รับรางวัล Multi AI

webOS ที่ได้รับรางวัล ซึ่งรักษาความปลอดภัยโดย LG Shield

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

8 ปีซ้อนในฐานะระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุด

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield

ความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

เทคโนโลยีหลัก 7 ประการของ LG Shield ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยด้วยการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย อัลกอริทึมการเข้ารหัสที่ปลอดภัย ความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ที่รับประกัน การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และการควบคุมการเข้าถึง การส่งข้อมูลที่ปลอดภัย การตรวจจับและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย และการจัดการการอัปเดตที่ปลอดภัย

ความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LG Shield

โปรแกรม webOS Re:New

อัปเกรดทีวีของคุณได้ฟรีสูงสุด 5 ปี9)

AI Magic Remote

นำทางและชี้ตำแหน่งได้ง่ายเสมือนแอร์เมาส์เพื่อเพลิดเพลินกับ AI Hub

ควบคุมทีวีของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย AI Magic Remote มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและล้อเลื่อน ทำให้คุณสามารถคลิก ลาก และวาง เพื่อใช้งานเหมือนแอร์เมาส์ หรือพูดเพื่อสั่งงานด้วยเสียงได้.10)

LG NANO 4K UHD AI NU80 มาพร้อม AI Hub เพื่อการปรับแต่งประสบการณ์เฉพาะบุคคล โดยมีไอคอน AI เหนือรีโมทคอนโทรลที่รายล้อมด้วยป้ายกํากับ Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard และ AI Sound Wizard

LG NANO 4K UHD AI NU85 home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.

LG Channels

ความบันเทิงไร้ขีดจำกัด ฟรี!

LG Channels นำเสนอคอนเทนต์หลากหลายจากแพลตฟอร์มต่างๆ มาไว้ในที่เดียว ฟรี! ทำให้การค้นหาคอนเทนต์ที่คุณชื่นชอบง่ายกว่าที่เคย เริ่มรับชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง หรือติดตั้งกล่องรับสัญญาณเพิ่มเติม10)

LG NANO 4K UHD AI NU85 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

การเชื่อมต่ออัจฉริยะ

Home Hub แพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะแบบครบวงจร

Home Hub รวบรวมอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน เชื่อมต่อ ควบคุม และโต้ตอบกับอุปกรณ์ IoT ในบ้านของคุณได้อย่างราบรื่นผ่านระบบนิเวศอัจฉริยะที่รองรับ12)

พบผลงานศิลปะระดับมาสเตอร์พีซอันไร้ขีดจำกัดได้วย LG Gallery+

LG Gallery+

ตกแต่งพื้นที่ของคุณด้วยคอนเทนต์หลากหลายให้เลือก

LG Gallery+ ให้คุณเข้าถึงผลงานศิลปะ วิดีโอบรรยากาศ และคอนเทนต์ภาพอื่นๆ กว่า 100 รายการ เพื่อยกระดับพื้นที่ของคุณ ด้วยการอัปเดตคลังภาพอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถปรับแต่งบ้านของคุณด้วยคอนเทนต์ที่คัดสรรมาอย่างดีซึ่งสะท้อนถึงสไตล์ของคุณ21)

LG NANO 4K UHD AI NU85's LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

BGM with Music Lounge

สร้างบรรยากาศที่ใช่ด้วยเสียงเพลง

เติมเต็มบรรยากาศให้ลงตัวด้วยเสียงเพลงที่เข้ากับภาพบนหน้าจอ เลือกฟังเพลงที่แนะนำตามความชอบของคุณ หรือเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth เพื่อเปิดเพลงโปรดของคุณเอง

LG NANO 4K UHD AI NU85 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

My Photos

เข้าถึง Google Photos ได้อย่างง่ายดาย และแสดงช่วงเวลาแห่งความทรงจำของคุณ

เชื่อมต่อบัญชี Google Photos กับทีวีของคุณได้อย่างสะดวก เพียงใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ปรับแต่งพื้นที่ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยภาพถ่ายจากคลังรูปภาพส่วนตัวของคุณเอง24)

LG NANO 4K UHD AI NU85 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

Information Board

อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวด้วยแดชบอร์ดส่วนตัวแบบครบจบในที่เดียว

ดูข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วในหน้าจอเดียว รับอัปเดตสภาพอากาศ การแจ้งเตือนผลกีฬา ดู Google Calendar ของคุณ และตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับ Home Hub ตารางรับชมทีวี และอื่น ๆ อีกมากมาย.

Gallery Mode

เปลี่ยนจากทีวีเป็นงานศิลปะได้อย่างลงตัว

เมื่อเปิดใช้งาน Gallery Mode ทีวีของคุณยังคงช่วยประหยัดพลังงาน แม้ขณะกำลังแสดงผลงานศิลปะที่คุณเลือก พร้อมเพิ่มความมีสไตล์และความหรูหราให้กับพื้นที่ของคุณ25)

Auto Brightness Control

ความสว่างที่เหมาะสมในทุกสภาพแสง

Brightness Control จะปรับความสว่างของหน้าจอโดยอัตโนมัติตามสภาพแสงโดยรอบ เพื่อให้ภาพคมชัดและสบายตา ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใด26)

Motion Sensor

ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของคุณอย่างชาญฉลาด

ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวช่วยให้ทีวีตอบสนองได้อย่างอัจฉริยะ โดยสลับโหมดการทำงานตามว่ามีผู้ใช้งานอยู่ใกล้หรือไม่27)

ดีไซน์ที่รังสรรค์มาเพื่อยกระดับพื้นที่ของคุณ

ดีไซน์เพรียวบาง

รูปทรงเพรียวบางที่กลมกลืนกับการตกแต่งภายในของคุณ

รังสรรค์ด้วยเส้นสายแบบมินิมอลและรายละเอียดอันประณีต รูปลักษณ์ที่เรียบหรูของทีวีช่วยเพิ่มความหรูหรามีระดับให้กับบ้านของคุณ โดยไม่รบกวนสายตา

LG NANO 4K UHD AI NU80 ที่มีดีไซน์เพรียวบางติดตั้งบนผนังในพื้นที่นั่งเล่นที่สว่างและโปร่งโล่ง โดดเด่นด้วยรูปทรงเรียบหรูที่กลมกลืนเข้ากับการตกแต่งภายในได้อย่างลงตัว แสดงภาพของรูปทรงนามธรรมหลากสีสันที่ดูมีชีวิตชีวา

ยิ่งหน้าจอใหญ่ขึ้น ประสบการณ์ที่ได้ก็ยิ่งสมจริงมากขึ้นเท่านั้น

เพลิดเพลินไปกับกีฬาทุกแอ็คชั่น ภาพยนตร์ทุกเรื่อง และเกมต่างๆ บน LG NANO 4K UHD Ultra Big TV ที่มีขนาดใหญ่โตเป็นพิเศษ ด้วยสีสันที่สดใสและคุณภาพของภาพอันประณีต ทุกฉากแอ็กชันจึงถ่ายทอดออกมาอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา และคมชัดในทุกรายละเอียด.13)

มี LG NANO 4K UHD AI NU80 Ultra Big TV ติดตั้งบนผนังห้อง แสดงการเฉลิมฉลองของนักฟุตบอลกลางสนามกีฬาภายใต้แสงไฟที่สว่างจ้า ซึ่งเน้นถึงสีสันที่สดใส ความคมชัด และขนาดที่ดูสมจริงเต็มอารมณ์

ดื่มด่ําสมจริงไปกับทุกเกมการแข่งขันกีฬา

การคาดการณ์ผลกีฬาด้วย AI Concierge

รับการคาดการณ์ผลการแข่งขันด้วย AI

AI จะวิเคราะห์สถิติและฟอร์มการเล่นของทีมคุณ เพื่อคาดการณ์ผลการแข่งขัน ให้คุณเชียร์ได้อย่างมั่นใจและสนุกยิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI14)

TruMotion

การปรับความลื่นไหลของภาพที่เหมาะกับทุกประเภทคอนเทนต์

TruMotion จะปรับระดับการลดภาพกระตุก (Judder) เพื่อให้ได้ความลื่นไหลที่เหมาะสม มอบประสบการณ์การรับชมที่เป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ กีฬา และอื่น ๆ

ตั้งค่าการแจ้งเตือนและไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญ

เก็บครบทุกจังหวะของการแข่งขัน เพียงตั้งค่าการแจ้งเตือน รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับตารางการแข่งขัน คะแนน และข้อมูลสำคัญของทีมโปรดของคุณ

ก้าวเข้าสู่โลกที่ปรับจูนมาเพื่อชัยชนะ

Ultimate Gameplay

เกมที่จะชนะด้วยประสิทธิภาพที่ราบรื่น

สัมผัสการเล่นเกมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วย 60Hz VRR และ Motion Booster ที่ช่วยเพิ่มอัตรารีเฟรชเพื่อลดภาพเบลอขณะเคลื่อนไหว พร้อมคอนโทรลเลอร์ที่ได้รับการรับรอง BT ULL เป็นครั้งแรก มอบประสิทธิภาพสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล่นเกมแข่งขันอย่างจริงจัง15)

LG NANO 4K UHD AI NU85 for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.

LG NANO 4K UHD AI NU85 with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.
LG NANO 4K UHD AI NU85 features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to GeForce NOW and webOS game apps.
LG NANO 4K UHD AI NU85 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.
บลูทูธ ความหน่วงต่ำพิเศษ

ทีวีเครื่องแรกของโลกที่รองรับคอนโทรลเลอร์บลูทูธ ความหน่วงต่ำพิเศษ

สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมบนคลาวด์ประสิทธิภาพสูงด้วยความหน่วงต่ำพิเศษ ด้วยการรองรับคอนโทรลเลอร์บลูทูธ ความหน่วงต่ำพิเศษ ลดความล่าช้าในการป้อนข้อมูลเหลือน้อยกว่า 3.0 มิลลิวินาที เพลิดเพลินกับการควบคุมที่ราบรื่นและตอบสนองได้ดี ให้ความรู้สึกเหมือนกับการเชื่อมต่อแบบมีสาย แม้จะเล่นบนคลาวด์ก็ตาม16)

พอร์ทัลเกม LG

ศูนย์รวมเกมครบวงจรของคุณ—ไม่จำเป็นต้องมีคอนโซล

สำรวจเกมหลายพันเกมจาก NVIDIA GeForce Now แอป webOS ดั้งเดิม และอื่นๆ ค้นหาเกมสำหรับรีโมทหรือเกมแพดได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นๆ ผ่านโหมดท้าทายได้อีกด้วย17)

แดชบอร์ดเกมและตัวปรับแต่ง

Easily fine-tune game settings to suit your play style

ปรับแต่งประสบการณ์การเล่นเกมของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้แดชบอร์ดเกมสำหรับการควบคุมแบบเรียลไทม์ที่รวดเร็ว และตัวปรับแต่งเกมเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าที่คุณต้องการ ปรับอัตราการรีเฟรช ความหน่วง และโหมดภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกเซสชั่นการเล่นเกมได้อย่างง่ายดาย

True Cinema ถ่ายทอดทุกรายละเอียดได้อย่างเที่ยงตรง

ภาพแสดง LG NANO 4K UHD AI NU80 ในสตูดิโอ ขณะที่ผู้กำกับกำลังตัดต่อภาพยนตร์อยู่ที่แผงควบคุม โดยมีโลโก้ FILMMAKER MODE ปรากฏอยู่ที่มุมซ้ายล่าง

FILMMAKER MODE

รับชมภาพยนตร์ได้ตามเจตนารมณ์ของผู้กำกับ

Filmmaker Mode จะปิดการปรับแต่งภาพเพิ่มเติม เพื่อคงไว้ซึ่งสีสัน การเคลื่อนไหว และอัตราส่วนกว้างยาวตามที่ผู้กำกับเลือกใช้ รับชมภาพยนตร์ด้วยโทนภาพและอารมณ์แบบเดียวกับที่สร้างสรรค์ขึ้นในสตูดิโอ.18)

LG Soundbar ยกระดับทุกฉากด้วยระบบเสียงรอบทิศทางที่เต็มอิ่มยิ่งขึ้น

WOW Orchestra

ระบบเสียงเซอร์ราวด์เต็มรูปแบบจากทีวีและซาวด์บาร์ LG ที่ซิงโครไนซ์กัน

ด้วยการซิงโครไนซ์ทีวีและซาวด์บาร์ให้เป็นหนึ่งเดียว ระบบจะเพิ่มความลึกและทิศทางเพื่อประสบการณ์เสียงเซอร์ราวด์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น19)

LG NANO 4K UHD AI NU85 with WOW Orchestra shows an orchestra conductor leading a performance on screen, as layered sound waves from the TV and soundbar below fill the room to create a synchronized surround sound experience.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

การเข้าถึง

คุณสมบัติช่วยเหลือทำให้การรับชมครอบคลุมมากขึ้น

ทีวี LG ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเข้าถึง ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ตัวกรองการปรับสี คู่มือภาษามือ และการรองรับการเชื่อมต่อโดยตรงสำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านเสียง

"ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 

*รูปภาพที่แสดงด้านบนในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โปรดดูภาพในแกลเลอรีประกอบ เพื่อภาพที่แสดงผลได้ถูกต้อง

*ข้อมูลจําเพาะและคุณลักษณะจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค รุ่น และขนาด

*ความพร้อมจำหน่ายแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและประเทศ

*บริการปรับแต่งเฉพาะรายต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามนโยบายของแอปจากผู้ให้บริการภายนอก

*จําเป็นต้องมีบัญชี LG และการยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าถึงบริการและคุณลักษณะอัจฉริยะที่ทำงานบนเครือข่าย รวมถึงแอปสตรีมมิ่งต่างๆ หากไม่มีบัญชี LG จะสามารถใช้ได้เฉพาะการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (เช่น ผ่าน HDMI) และทีวีภาคพื้นดิน/แบบ over-the-air (สําหรับทีวีที่มีจูนเนอร์เท่านั้น) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสร้างบัญชีผู้ใช้ LG

*เนื้อหาที่แสดงในหน้านี้อาจแตกต่างจากเนื้อหาที่มีอยู่ในบริการ Gallery+ จริง

 

1) *HDR10 Pro ไม่ใช่รูปแบบสัญญาณ แต่เป็นเทคโนโลยี Dynamic Tone Mapping เฉพาะของ LG ที่ประมวลผลแบบเฟรมต่อเฟรมสำหรับเนื้อหาแบบ HDR10

 

2) *AI Picture Pro จะใช้ได้กับเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในบริการ OTT

*ภาพได้รับการอัปสเกลเป็นคุณภาพเทียบเท่าระดับ 4K ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของต้นฉบับ

 

3) *เสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการฟัง

 

4) *AI Search (Copilot) พร้อมใช้งานในรุ่น OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD ที่เปิดใช้งาน webOS Re:New Program รวมถึงรุ่นที่วางจำหน่ายตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป

*จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และบริการ AI ของพันธมิตรอาจเปลี่ยนแปลงได้หรือต้องมีการสมัครเพื่อใช้งาน

*คุณลักษณะนี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและรุ่น และไม่สามารถใช้ได้ในประเทศที่ไม่รองรับ LLM

 

5) *อาจไม่รองรับคุณลักษณะบางอย่างเหล่านี้ในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น

*เมนูที่แสดงอาจแตกต่างกันเมื่อมีการวางจำหน่าย

*การแนะนำคำสำคัญหลักจะแตกต่างกันไปตามแอปและช่วงเวลาของวัน

*การ์ด “In This Scene”' มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG (Electronic Program Guide) เท่านั้น

*การ์ด ""On Now"" ไม่รองรับการใช้งานบน Netflix และแอป CP (ผู้ให้บริการเนื้อหา) รายอื่น ดังนั้นการ์ดดังกล่าวจะไม่แสดงผล

*การ์ด “Generative AI” มีให้บริการในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น

 

6) *เนื้อหาที่แสดงอาจลดลงหรือจำกัด ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและการเชื่อมต่อเครือข่าย

*การรองรับฟังก์ชัน Voice ID อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคและประเทศ สามารถใช้งานได้ในทีวี OLED, QNED, NANO 4K UHD ที่ออกจำหน่ายตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป รวมถึงทีวีรุ่น MRGB และ FHD ที่เปิดตัวตั้งแต่ปี 2026

*ใช้งานได้กับแอปที่รองรับบัญชี Voice ID เท่านั้น

*ระบบล็อกอาจถูกปลดล็อกได้โดยผู้ที่มีน้ำเสียงคล้ายกัน และหากเสียงเปลี่ยนไปเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพหรือปัจจัยอื่นๆ ระบบการจดจำอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

*วิดเจ็ตที่มีให้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*My Page ใช้ได้กับทีวี OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD ปี 2026 เท่านั้น

 

7) *จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

*สามารถลิงก์ AI Chatbot เข้ากับฝ่ายบริการลูกค้าได้

*ในประเทศที่ไม่รองรับ NLP อาจไม่สามารถเข้าถึงและใช้งานแอปด้วยเสียงได้

 

8) *จําเป็นต้องอัปเดตเครือข่าย

 

9) *webOS Re:New เป็นโปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์ที่มีให้ใช้งานในบางรุ่นเท่านั้น จํานวนการอัปเกรดและระยะเวลาการสนับสนุน Re:New อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค

*กำหนดการอัปเกรด รวมถึงคุณลักษณะ แอพพลิเคชัน และบริการบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค

*คุณลักษณะ เนื้อหา และบริการต่างๆ ที่มี อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น และภูมิภาค

 

10) *ให้การเข้าถึงคุณลักษณะ AI ของทีวีได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการประมวลผล AI ในตัว

*ดีไซน์ ความพร้อมให้ใช้งาน และฟังก์ชันของ AI Magic Remote อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและภาษาที่รองรับ แม้จะเป็นรุ่นเดียวกันก็ตาม

*คุณลักษณะบางอย่างอาจต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

*AI Voice recognition มีให้บริการเฉพาะในประเทศที่รองรับ NLP ในภาษาแม่ของตนเท่านั้น

 

11) *การรองรับ LG Channels บางช่องจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

 

12) *LG รองรับอุปกรณ์ 'Matter' Wi-Fi บริการและคุณลักษณะที่รองรับ 'Matter' อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ การเชื่อมต่อเริ่มต้นสำหรับ ThinQ และ Matter ควรดำเนินการผ่านแอปมือถือ ThinQ

 

13) *ขนาดหน้าจอสูงสุดอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค

 

14) *การ์ด “In This Scene”' มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG เท่านั้น

*ขอบเขตการรองรับอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

*ข้อมูลที่นำเสนอโดย AI Concierge มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและอาจไม่ถูกต้องเสมอไป LG จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทําหรือการตัดสินใจใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

 

15) *60Hz ใช้ได้กับเกมหรืออินพุต PC ที่รองรับ 60Hz เท่านั้น

*การรองรับ HGiG อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 

16) *ในโหมด ULL สามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ (เกมแพด) ได้เพียงหนึ่งอันเท่านั้น อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ

*เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แนะนําให้ใช้การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตหรือ Wi-Fi 5GHz

 

17) *การรองรับบริการเกมบนคลาวด์อาจแตกต่างกันไป

*บริการเกมบางประเภทอาจต้องสมัครสมาชิกและใช้เกมแพด

*เกมแพดจําหน่ายแยกต่างหาก

 

18) *FILMMAKER Mode เป็นเครื่องหมายการค้าของ UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Mode จะเปิดใช้งานอัตโนมัติบนแอป Apple TV+ และแอป Amazon Prime Video

 

19) *สามารถซื้อ Soundbar แยกต่างหากได้

*Sound Mode Control อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

*โปรดทราบว่าอาจไม่สามารถใช้บริการได้ในขณะที่ทำการซื้อ ต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อทำการอัปเดต

*การใช้งานรีโมท LG TV สามารถใช้งานได้เฉพาะบางคุณลักษณะเท่านั้น

 

21) *เนื้อหาที่มีอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคและอาจเปลี่ยนแปลงได้

*จําเป็นต้องสมัครสมาชิก LG Gallery+ เพื่อเข้าถึงเนื้อหาและคุณลักษณะทั้งหมด

 

24) *คุณลักษณะนี้จะทำงานเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Photos และมีรูปภาพในแอปอย่างน้อย 10 รูป

 

25) *การประหยัดพลังงานจะมีผลก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานทั้ง Gallery Mode และ Always Ready ถ้าหากปิด Always Ready ไว้ Gallery Mode จะใช้พลังงานเท่ากับเมื่อทีวีเปิดอยู่

 

26) *เซนเซอร์ความสว่างอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

 

27) *เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวมีเฉพาะในรุ่น W6 และ G6 เท่านั้น"

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

  • PICTURE (DISPLAY) - ประเภทของจอ

    4K QNED MiniLED

  • PICTURE (DISPLAY) - อัตราการรีเฟรชภาพ

    60Hz

  • PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

    Dynamic QNED Color Pro สีสันแม่นยำตรงตามต้นฉบับ (100% Color Volume certified)

  • PICTURE (PROCESSING) - Picture Processor

    ชิปประมวลผล Alpha 7 AI Processor 4K Gen9

  • PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

    ภาพ HDR10 / HLG

  • ระบบเสียง - เอาต์พุตเสียง

    20 วัตต์

  • ระบบเสียง - ระบบลำโพง

    2.0 Channel

  • ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm)

    1669 x 963 x 72.1

  • ขนาดและน้ำหนัก - น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg)

    22.1

สเปคทั้งหมด

การเข้าถึง

  • Invert Colors

    ใช่

  • ความคมชัดสูง

    ใช่

  • Gray Scale

    ใช่

รวมอุปกรณ์เสริม

  • รีโมท

    เมจิกรีโมท AI รุ่น MR26

  • สายไฟ

    ใช่ (Detachable)

ระบบเสียง

  • ตัวแปลงสัญญาณเสียง

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (อ้างอิงจากคู่มือ)

  • เอาต์พุตเสียง

    20 วัตต์

  • Clear Voice Pro

    ใช่

  • LG Sound Sync

    ใช่

  • เอาต์พุตเสียงพร้อมกัน

    ใช่

  • Sound Mode Share

    ใช่

  • ทิศทางของลำโพง

    ลำโพงยิงด้านล่าง

  • ระบบลำโพง

    2.0 Channel

  • WOW Orchestra

    ใช่

  • Adaptive Acoustic Tuning (การปรับแต่งเสียงแบบปรับได้)

    ใช่

  • AI Sound

    AI Sound Pro (จำลองเสียง 9.1.2)

ระบบบรอดคาสต์

  • การรับสัญญาณทีวี Analog

    ใช่

  • การรับสัญญาณทีวีดิจิตอล

    DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, only Philippines)

การเชื่อมต่อ

  • รองรับ Bluetooth

    ใช่ (v 5.3)

  • ช่องต่อ Ethernet

    1 ช่อง

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • HDMI Input

    3 ช่อง (supports eARC, ALLM)

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1 ช่อง

  • Simplink (HDMI CEC)

    ใช่

  • ช่องต่อ USB

    1 ช่อง (v 2.0)

  • Wi-Fi

    ใช่ (Wi-Fi 5)

ขนาดและน้ำหนัก

  • น้ำหนักทีวีและขาตั้ง (Kg)

    22.5

  • VESA Mounting (WxH mm)

    300 x 300

  • น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg)

    22.1

  • ขนาดทีวีและขาตั้ง (WxHxD mm)

    1669 x 1026 x 361

  • ขาตั้ง (WxD mm)

    1299 x 361

  • ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm)

    1669 x 963 x 72.1

  • ขนาดของกล่องสินค้า (WxHxD mm)

    1820 x 1085 x 162

  • น้ำหนักของกล่องสินค้า

    30.1

GAMING

  • HGIG Mode

    ใช่

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    ใช่ (สูงสุดถึง 60Hz)

  • Game Optimizer

    ใช่ (Game Dashboard)

  • ALLM (โหมดปรับค่า Input lag ให้น้อยลงอัตโนมัติ)

    ใช่

PICTURE (DISPLAY)

  • ประเภทแบ็คไลท์

    Mini LED

  • ความละเอียดของหน้าจอ

    ความละเอียดจอ 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • ประเภทของจอ

    4K QNED MiniLED

  • อัตราการรีเฟรชภาพ

    60Hz

  • Wide Color Gamut

    Dynamic QNED Color Pro สีสันแม่นยำตรงตามต้นฉบับ (100% Color Volume certified)

PICTURE (PROCESSING)

  • HDR (High Dynamic Range)

    ภาพ HDR10 / HLG

  • Picture Mode

    9 โหมด

  • Picture Processor

    ชิปประมวลผล Alpha 7 AI Processor 4K Gen9

  • โหมด FILMMAKER MODE ™

    ใช่

  • การจับคู่โทนสีแบบไดนามิค

    ใช่

  • การควบคุมความสว่างอัตโนมัติ

    ใช่

  • AI Upscaling

    4K Super Upscaling

  • AI HDR Remastering

    ใช่

  • Auto Calibration

    ใช่

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • การใช้พลังงาน Standby

    Under 0.5W

SMART TV

  • Works with Apple Home

    ใช่

  • Works with Apple Airplay

    ใช่

  • รองรับกล้อง USB

    ใช่

  • แอป Smartphone Remote

    ใช่ (LG ThinQ)

  • ระบบปฏิบัติการ (OS)

    ระบบปฏิบัติการ webOS 26

  • My Page

    ใช่

  • LG Shield ปกป้องข้อมูลผู้ใช้

    ใช่

  • LG Gallery+

    ใช่ (ความพร้อมในการให้บริการแบบเสียค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

  • การจดจำเสียงอัจฉริยะ

    ใช่

  • Home Hub

    ใช่ (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    ใช่

  • Full Web Browser

    ใช่

  • โหมด Always Ready

    ใช่

  • AI Voice ID จดจำเสียงผู้ใช้

    ใช่

  • AI Picture/Sound Wizard

    ใช่

  • เมจิกรีโมท AI

    Built-In

  • AI Chatbot

    ใช่

