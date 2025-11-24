Ar-Condicionado LG Dual Inverter AI Voice 12.000 BTU Quente/Frio 220V

O inverter trata-se de uma tecnologia no qual o compressor, que é o coração do ar-condicionado, leva o dispositivo inverter para regular a velocidade de rotação (frequência) do motor. Durante o funcionamento de um aparelho convencional (não-inverter), definimos uma temperatura e, assim que o ambiente atinge o resfriamento desejado, o motor desliga automaticamente. Consequentemente, quando o ambiente tem a temperatura elevada, o aparelho detecta essa variação e liga novamente para regular à temperatura configurada inicialmente. Esse ciclo de liga-desliga consome muita energia e a tecnologia inverter veio como uma ótima solução no modo de se consumir energia, o que costuma ser uma das nossas maiores preocupações no fim do mês. Os compressores inverter, não desligam e ligam o tempo todo, eles funcionam com alta ou baixa frequência de giro, regulando a temperatura, proporcionando mais estabilidade e durabilidade.

Os aparelhos de ar-condicionado LG possuem a tecnologia DUAL Inverter, que é uma evolução do inverter. Por conta do duplo rotor, o compressor pode funcionar numa frequência ainda mais baixa e com performance maximizada, e o resultado disso é um resfriamento 40% mais rápido e economia de até 70% que um ar-condicionado convencional.