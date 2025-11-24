Combo LG Ar Portátil 127V + Geladeira Frost Free Inverter 395L Inox Look 220V

As imagens do produto são meramente ilustrativas e podem diferir do produto real.

A imagem de nível energético é ilustrativa e pode diferir da atual. Economia de energia dependerá das condições de uso e manutenção do equipamento, e da concessionária de energia da sua região. Tabela de eficiência energética disponível pelo INMETRO: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem/tabelas-de-eficiencia-energetica.