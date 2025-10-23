A música desperta sentimentos, cria memórias e transforma momentos comuns em experiências inesquecíveis. Ela embala encontros, desperta emoções e acompanha cada passo do nosso dia.

Inspirada por essa força, a LG acredita que a vida é melhor quando a tecnologia evoca felicidade. Pensando nisso, a marca trouxe ao Brasil a linha LG xboom 2025 by will.i.am, uma fusão entre design, inteligência artificial e som premium.

Mais do que uma coleção de caixas de som bluetooth, a LG xboom by will.i.am é fruto da colaboração com o cantor, produtor e vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am, um dos fundadores do lendário grupo Black Eyed Peas.

Essa união entre tecnologia e criatividade resultou em uma experiência sonora única, onde cada batida, nota e vibração são vividas de forma inteligente e personalizada.

Conheça a linha LG xboom by will.i.am

Cada modelo da nova geração LG xboom foi projetado para oferecer áudio inteligente e design premium, adaptando-se automaticamente ao gênero musical e ao ambiente.



A linha conta com três versões exclusivas: xboom Grab, xboom Bounce e xboom Stage 301, todas refinadas pelo toque criativo de will.i.am.

LG xboom Grab by will.i.am: portabilidade com design e energia

A LG xboom Grab é a caixa speaker portátil ideal para quem valoriza praticidade e estilo. Compacta e poderosa, ela conta com woofer, tweeter de cúpula de 16mm da Peerless, renomada fabricante dinamarquesa de alto-falantes, e radiadores passivos que entregam graves potentes e agudos equilibrados. Seu formato de tubo e alças ajustáveis permitem fixá-la com facilidade em mochilas, bicicletas ou onde quiser.

Com até 20 horas de autonomia, certificação IP67 e resistência de durabilidade militar (MIL-STD-810H), a Grab é ideal para viagens, encontros e trilhas sonoras diárias.

Seu design com alças ergonômicas garante conforto e mobilidade, enquanto o sistema Auracast™ permite conectar múltiplas caixas e ampliar o som.

Para quem busca intensidade e versatilidade , a LG xboom Bounce é o bluetooth speaker que combina força sonora e estilo portátil. O tweeter de cúpula de 16mm da Peerless, oferece um som limpo, dinâmico e equilibrado, ideal tanto para ambientes internos quanto para aventuras ao ar livre.

Com bateria de até 30 horas, alça ajustável, resistência IP67 à água e poeira e certificação de durabilidade militar (MIL-STD-810H), a Bounce foi feita para acompanhar o ritmo de quem não para.

Mais do que uma caixa de som, a nova LG xboom 2025 é um elemento de estilo. Seu design moderno integra-se perfeitamente à decoração da casa, valorizando cada ambiente com um toque de tecnologia e sofisticação.

A LG xboom Bounce redefine o conceito de bluetooth speaker inteligente, combinando potência, design e conectividade para todos os estilos de vida.

LG Xboom Stage 301 by will.i.am: potência e presença de palco

A LG xboom Stage 301 é feita para quem vive a música intensamente. Equipada com woofer de 6,5” e dois mid-rangers de 2,5” da Peerless, renomada fabricante dinamarquesa de alto-falantes, ela transforma qualquer ambiente em uma verdadeira festa.

Seu design em V permite diferentes posicionamentos: no chão, sobre um tripé ou reclinada, e a bateria removível de 12 horas garante liberdade total . E quando acaba a carga, é só trocar por uma bateria reserva para continuar a festa: são até 24 horas de som ininterrupto.

Com resistência à água IPX4, funções de karaokê e mixagem de DJ via app LG ThinQ, e iluminação com inteligência artificial sincronizada com a batida, a Stage 301 é a escolha de quem quer dominar o som e o palco.

FYI RAiDiO: o futuro do áudio personalizado

Um dos grandes diferenciais da linha LG xboom by will.i.am é o FYI RAiDiO, um sistema de rádio interativo com personas de AI — DJs virtuais com estilos e culturas diferentes.

Cada DJ traz sua própria energia, apresentando músicas, notícias e interações personalizadas, sem que o usuário precise procurar ou selecionar nada.

Com apenas um toque, você mergulha em um universo sonoro vivo, inteligente e feito sob medida para o seu momento.

Qual LG xboom by will.i.am é ideal para você?

LG xboom Grab



Feita para o dia a dia com estilo e praticidade.

· Bateria: até 20 horas

· Resistência: IP67 + certificação militar (MIL-STD-810H) — à prova de água, poeira e impactos

· Diferencial: Leve, design cilíndrico com pegada confortável e equilíbrio perfeito entre portabilidade e potência sonora, garantindo áudio limpo e vibrante mesmo em movimento.

· Perfil: pessoas ativas, ciclistas e quem busca liberdade e estilo com som envolvente.

LG xboom Bounce



Ideal para quem ama aventura e liberdade.

· Bateria: até 30 horas

· Resistência: IP67 + certificação militar (MIL-STD-810H) — à prova de água, poeira e impactos

· Diferencial: Com alça ajustável e som calibrado, seu design é minimalista, elegante e portátil, que se integra facilmente à decoração, como na mesa de centro, estante ou qualquer ambiente. Tudo isso com a mesma portabilidade da LG xboom Grab.

· Perfil: Quem quer potência e som de estúdio em qualquer lugar, viajantes sem abrir mão do estilo.

LG xboom Stage 301



A escolha certa para festas e apresentações.

· Bateria: Som de até 24 horas, trocando a bateria removível. Cada bateria tem até 12 horas

· Resistência: IPX4 (está protegida contra respingos de água)

· Diferencial: Karaokê, DJ Mix e som profissional com woofer de 6,5” e dois mid-rangers de 2,5” da Peerless. Design para diferentes posicionamentos: no chão, sobre um tripé ou reclinada.

· Perfil: Quem quer transformar qualquer espaço em um palco