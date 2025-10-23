We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG xboom by Will.i.am: caixas de som bluetooth com AI e áudio premium
Conheça a LG xboom by will.i.am 2025 , a nova geração de caixas de som bluetooth com AI, áudio premium e design pensado para o ritmo de cada pessoa.
A música desperta sentimentos, cria memórias e transforma momentos comuns em experiências inesquecíveis. Ela embala encontros, desperta emoções e acompanha cada passo do nosso dia.
Inspirada por essa força, a LG acredita que a vida é melhor quando a tecnologia evoca felicidade. Pensando nisso, a marca trouxe ao Brasil a linha LG xboom 2025 by will.i.am, uma fusão entre design, inteligência artificial e som premium.
Mais do que uma coleção de caixas de som bluetooth, a LG xboom by will.i.am é fruto da colaboração com o cantor, produtor e vencedor de nove prêmios Grammy, will.i.am, um dos fundadores do lendário grupo Black Eyed Peas.
Essa união entre tecnologia e criatividade resultou em uma experiência sonora única, onde cada batida, nota e vibração são vividas de forma inteligente e personalizada.
Conheça a linha LG xboom by will.i.am
Cada modelo da nova geração LG xboom foi projetado para oferecer áudio inteligente e design premium, adaptando-se automaticamente ao gênero musical e ao ambiente.
A linha conta com três versões exclusivas: xboom Grab, xboom Bounce e xboom Stage 301, todas refinadas pelo toque criativo de will.i.am.
LG xboom Grab by will.i.am: portabilidade com design e energia
A LG xboom Grab é a caixa speaker portátil ideal para quem valoriza praticidade e estilo. Compacta e poderosa, ela conta com woofer, tweeter de cúpula de 16mm da Peerless, renomada fabricante dinamarquesa de alto-falantes, e radiadores passivos que entregam graves potentes e agudos equilibrados. Seu formato de tubo e alças ajustáveis permitem fixá-la com facilidade em mochilas, bicicletas ou onde quiser.
Com até 20 horas de autonomia, certificação IP67 e resistência de durabilidade militar (MIL-STD-810H), a Grab é ideal para viagens, encontros e trilhas sonoras diárias.
Seu design com alças ergonômicas garante conforto e mobilidade, enquanto o sistema Auracast™ permite conectar múltiplas caixas e ampliar o som.
LG xboom Bounce by will.i.am: liberdade com potência
Para quem busca intensidade e versatilidade , a LG xboom Bounce é o bluetooth speaker que combina força sonora e estilo portátil. O tweeter de cúpula de 16mm da Peerless, oferece um som limpo, dinâmico e equilibrado, ideal tanto para ambientes internos quanto para aventuras ao ar livre.
Com bateria de até 30 horas, alça ajustável, resistência IP67 à água e poeira e certificação de durabilidade militar (MIL-STD-810H), a Bounce foi feita para acompanhar o ritmo de quem não para.
Mais do que uma caixa de som, a nova LG xboom 2025 é um elemento de estilo. Seu design moderno integra-se perfeitamente à decoração da casa, valorizando cada ambiente com um toque de tecnologia e sofisticação.
A LG xboom Bounce redefine o conceito de bluetooth speaker inteligente, combinando potência, design e conectividade para todos os estilos de vida.
LG Xboom Stage 301 by will.i.am: potência e presença de palco
A LG xboom Stage 301 é feita para quem vive a música intensamente. Equipada com woofer de 6,5” e dois mid-rangers de 2,5” da Peerless, renomada fabricante dinamarquesa de alto-falantes, ela transforma qualquer ambiente em uma verdadeira festa.
Seu design em V permite diferentes posicionamentos: no chão, sobre um tripé ou reclinada, e a bateria removível de 12 horas garante liberdade total . E quando acaba a carga, é só trocar por uma bateria reserva para continuar a festa: são até 24 horas de som ininterrupto.
Com resistência à água IPX4, funções de karaokê e mixagem de DJ via app LG ThinQ, e iluminação com inteligência artificial sincronizada com a batida, a Stage 301 é a escolha de quem quer dominar o som e o palco.
FYI RAiDiO: o futuro do áudio personalizado
Um dos grandes diferenciais da linha LG xboom by will.i.am é o FYI RAiDiO, um sistema de rádio interativo com personas de AI — DJs virtuais com estilos e culturas diferentes.
Cada DJ traz sua própria energia, apresentando músicas, notícias e interações personalizadas, sem que o usuário precise procurar ou selecionar nada.
Com apenas um toque, você mergulha em um universo sonoro vivo, inteligente e feito sob medida para o seu momento.
Qual LG xboom by will.i.am é ideal para você?
LG xboom Grab
Feita para o dia a dia com estilo e praticidade.
· Bateria: até 20 horas
· Resistência: IP67 + certificação militar (MIL-STD-810H) — à prova de água, poeira e impactos
· Diferencial: Leve, design cilíndrico com pegada confortável e equilíbrio perfeito entre portabilidade e potência sonora, garantindo áudio limpo e vibrante mesmo em movimento.
· Perfil: pessoas ativas, ciclistas e quem busca liberdade e estilo com som envolvente.
LG xboom Bounce
Ideal para quem ama aventura e liberdade.
· Bateria: até 30 horas
· Resistência: IP67 + certificação militar (MIL-STD-810H) — à prova de água, poeira e impactos
· Diferencial: Com alça ajustável e som calibrado, seu design é minimalista, elegante e portátil, que se integra facilmente à decoração, como na mesa de centro, estante ou qualquer ambiente. Tudo isso com a mesma portabilidade da LG xboom Grab.
· Perfil: Quem quer potência e som de estúdio em qualquer lugar, viajantes sem abrir mão do estilo.
LG xboom Stage 301
A escolha certa para festas e apresentações.
· Bateria: Som de até 24 horas, trocando a bateria removível. Cada bateria tem até 12 horas
· Resistência: IPX4 (está protegida contra respingos de água)
· Diferencial: Karaokê, DJ Mix e som profissional com woofer de 6,5” e dois mid-rangers de 2,5” da Peerless. Design para diferentes posicionamentos: no chão, sobre um tripé ou reclinada.
· Perfil: Quem quer transformar qualquer espaço em um palco
