We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Como transformar sua sala em um cinema com TVs e soundbars LG
Descubra como criar um verdadeiro cinema em casa com TVs LG OLED e soundbars LG. Experiência de som, imagem e emoção digna das telonas, agora no conforto da sua sala.
Imagine sentir o som das ondas quebrando à sua volta, enxergar cada detalhe nas sombras de uma cena noturna e mergulhar completamente na história sem sair de casa. Essa é a proposta da LG, que vem revolucionando a experiência de entretenimento com suas TVs LG OLED e soundbars LG. Se antes o cinema era um destino, agora ele pode caber na sua sala.
A magia da imagem perfeita com TVs LG OLED
O segredo de como transformar sua sala em um cinema, com home theater LG, começa pela imagem. Nas TVs LG OLED, cada pixel se acende e apaga individualmente, garantindo pretos absolutos, contraste infinito e cores vivas. É como se a tela desaparecesse e restasse apenas o filme diante dos seus olhos.
Para uma experiência imersiva, a LG possui diversos tamanhos de tela, mas uma TV de 65 polegadas é um ponto de partida ideal. Ela amplia o campo de visão e te transporta diretamente para dentro da história.
As TVs LG OLED foram pensadas para quem não se contenta em apenas assistir, mas quer sentir o filme. O processador com inteligência artificial analisa cada cena e ajusta brilho, som e cores de forma automática, proporcionando realismo, do brilho do fogo à penumbra do espaço sideral.
Modelos em destaque:
· LG OLED65G5PSA – Com qualidade de imagem 4K aprimorada por IA Processador Alpha 11 AI Gen2, a TV entrega uma experiência visual. O Brightness Booster Max eleva o brilho em até 1,5 vez, destacando nuances que antes passavam despercebidas.
· LG OLED65C5 – A Smart TV LG OLED evo AI C5 4K de 65 polegadas oferece uma experiência visual e sonora de alto nível, unindo qualidade de imagem 4K aprimorada e áudio surround imersivo com o potente Processador Alpha 9 AI Gen8.
Soundbars LG: Som que envolve, emociona e faz vibrar
Um bom filme pede som à altura. As soundbars LG são a parceira perfeita para as TVs OLED, criando um áudio tridimensional que preenche todo o ambiente e desperta emoção. Explosões, sussurros, trilhas sonoras ganham profundidade, enquanto a tecnologia Dolby Atmos e DTS:X fazem o som fluir em todas as direções. O resultado é um som que envolve. É o tipo de som que faz você esquecer que está no sofá da sala.
Modelos que elevam a experiência:
· LG Soundbar S95TR – Modelo premium que transforma qualquer sala em um verdadeiro espetáculo de som. Com configuração de 9.1.5 canais e 810W RMS de potência, ela entrega áudio surround que preenche o ambiente com clareza e impacto. Os alto-falantes traseiros sem fio e o suporte a Dolby Atmos criam uma imersão tridimensional, fazendo o som fluir por todos os lados. A tecnologia AI Room Calibration ajusta automaticamente o áudio ao espaço, enquanto o som espacial de nível triplo e o alto-falante traseiro de 6 canais garantem profundidade e precisão em cada detalhe.
· LG Soundbar S90TY – Com potência de 570W RMS e configuração de 5.1.3 canais, cria um som surround envolvente que preenche toda a sala. Com Dolby Atmos e DTS:X, cada detalhe ganha profundidade e direção, entregando uma experiência sonora tridimensional e realista. Equipada com AI Room Calibration Pro e AI Sound Pro, ela ajusta automaticamente o áudio ao ambiente para manter a qualidade perfeita em qualquer espaço.
O toque final: ambiente e sensações
Transformar a sala em um cinema não é só sobre tecnologia, é sobre atmosfera. A luz baixa, o sofá confortável, o cheiro de pipoca no ar completam o cenário.
As TVs LG OLED e as soundbars LG foram desenhadas para se integrar ao espaço e criar momentos memoráveis.
Dicas para um home theater perfeito:
Para montar um ambiente ideal e aconchegante, aposte em paredes de tons neutros ou escuros, cortinas que bloqueiam a luz externa para deixar a sala escurinha e uma disposição centralizada dos assentos.
Aposte em tapetes macios, que também melhoram a acústica, e inclua pontos de luz indireta ou regulável para compor uma atmosfera acolhedora. O segredo está no equilíbrio entre conforto, estética e imersão.
Conecte sua soundbar à TV, apague as luzes e deixe o espetáculo começar.
O cinema agora é seu
Com a combinação de uma TV LG OLED 65 polegadas e uma soundbar LG, você não apenas monta um sistema de som e imagem, você cria um refúgio de experiências.
É o lugar onde histórias ganham vida, onde o riso e a emoção ecoam e onde cada sessão se torna inesquecível.
Conheça toda a linha de TVs e Soundbars da LG no site: https://www.lg.com/br/
- ANTERIORpainéis profissionais de LED 24/11/2025
- PRÓXIMOMonitores gamers LG UltraGear25/11/2025
/content/lge/br/pt/sobre-a-lg/press-media/como-transformar-sua-sala-em-um-cinema-com-tvs-e-soundbars-lgisCopied
paste