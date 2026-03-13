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Quarto multifuncional: ideias práticas para dormir, trabalhar e relaxar no mesmo espaço
Descubra como montar um quarto multifuncional confortável e bonito para dormir, trabalhar e relaxar no mesmo ambiente, mesmo em espaços pequenos.
O quarto multifuncional se tornou uma realidade que faz parte do estilo de vida nos últimos anos. Com o crescimento do trabalho híbrido, muitas pessoas passaram a buscar soluções para transformar o quarto em um ambiente que funcione para dormir, trabalhar e relaxar, sem abrir mão do conforto, da organização e da estética.
A boa notícia é que sim: é possível ter um quarto multifuncional pequeno, funcional e acolhedor. O segredo está no planejamento do layout, na escolha correta da iluminação e no uso de tecnologias que se integrem ao ambiente de forma discreta, ajudando a criar diferentes atmosferas ao longo do dia.
O que é um quarto multifuncional
O conceito de quarto multifuncional vai além de colocar uma escrivaninha ao lado da cama. Trata-se de um espaço pensado para ter zonas de uso bem definidas, mesmo dentro do mesmo cômodo.
Na prática, isso significa criar um quarto que:
- seja produtivo durante o dia (home office ou estudos);
- seja acolhedor para momentos de descanso e lazer;
- ajude o corpo a desacelerar à noite, favorecendo o sono.
O objetivo é ter um quarto que se adapte com facilidade às diferentes rotinas, sem parecer “uma sala de trabalho com cama”.
Layout inteligente: como dividir o quarto em três zonas sem obras
Um dos pontos mais importantes na decoração de quarto pequeno com escritório é criar uma separação visual entre áreas. Mesmo sem paredes, é possível delimitar o espaço com recursos simples e acessíveis.
As soluções mais comuns incluem:
- tapetes diferentes para cada zona;
- iluminação específica para trabalho e descanso;
- móveis compactos e multifuncionais;
- organização vertical (prateleiras e nichos);
- paleta de cores neutra, com pontos de contraste.
Essa divisão sutil ajuda o cérebro a entender que o mesmo espaço pode mudar de função ao longo do dia, algo essencial para quem trabalha e descansa no mesmo ambiente.
Quarto multifuncional pequeno: soluções que realmente funcionam
Em um quarto pequeno com home office, menos é mais. Priorize soluções que não sobrecarreguem o visual:
- escrivaninha compacta ou bancada suspensa;
- cadeira confortável com design discreto;
- poucos objetos decorativos;
- cores neutras para ampliar a sensação de espaço.
- Monitor que ajuda na performance do trabalho
Quanto mais leve e organizado o ambiente, maior a sensação de bem-estar.
Iluminação no quarto multifuncional: essencial para conforto e sono
A iluminação é um dos elementos mais importantes em um quarto multifuncional. Durante o dia, prefira luz branca neutra na área de trabalho. À noite, reduza estímulos com luz quente e indireta, criando um clima mais relaxante.
Algumas soluções simples:
- luminária de mesa para o home office;
- abajur com luz amarela próximo à cama;
- iluminação indireta em painéis ou prateleiras.
A iluminação certa ajuda o quarto a mudar de função sem precisar mudar móveis ou layout.
Home office no quarto: mais conforto e menos cansaço
Um erro comum ao trabalhar no quarto é depender apenas do notebook, o que pode gerar desconforto visual e postural. Por isso, o uso de monitores maiores tem se tornado cada vez mais comum em quartos multifuncionais.
Um exemplo alinhado a esse tipo de uso é o LG Ultra HD 32UR500-B, um monitor UHD 4K de 32 polegadas. Ele é interessante para quartos porque entrega tela grande e alta definição sem exigir um setup exagerado.
Entre as características que mais ajudam no dia a dia:
- Resolução 4K (UHD), que deixa textos e detalhes mais definidos;
- 32 polegadas, um tamanho confortável para trabalhar com várias janelas abertas;
- Boa área útil de tela, ideal para produtividade e leitura;
- Experiência mais ergonômica, reduzindo o cansaço visual em longos períodos;
- Setup mais organizado, já que permite usar o notebook fechado em alguns momentos.
TV no quarto multifuncional: uso além do entretenimento
A TV no quarto não precisa servir apenas para séries e filmes. Em ambientes multifuncionais, ela pode ajudar a criar atmosfera à noite, com imagens relaxantes como paisagens, cenas de natureza ou vídeos calmantes.
Modelos como a LG NanoCell 50NANO80ASA (50”) funcionam bem em quartos multifuncionais por equilibrar tamanho e qualidade de imagem.
Algumas características que favorecem esse tipo de uso:
- Tecnologia NanoCell, que melhora a fidelidade e a pureza das cores;
- Tela de 50”, um tamanho equilibrado para quartos médios e grandes;
- Boa qualidade de imagem para conteúdos leves, como paisagens e vídeos relaxantes;
- Timer de desligamento, ideal para quem gosta de adormecer com a TV ligada;
- Versatilidade, funcionando tanto para entretenimento quanto para criar atmosfera.
Vale destacar também a soundbar S40T, com design minimalista e compacto, que entrega clareza de voz sem distorção, fora a sua versatilidade em maximizar os momentos de lazer com um som impactante mesmo em volumes baixos.
Som no quarto: foco durante o dia e relaxamento à noite
Para criar uma experiência sonora mais agradável sem complicar o ambiente, caixas de som compactas são uma boa solução. Por exemplo, a LG xboom Bounce combina com quartos multifuncionais por oferecer som com mais presença do que o áudio do notebook ou do celular, sem exigir instalação.
Algumas características que fazem sentido para esse contexto:
- Formato compacto, fácil de posicionar sem ocupar espaço;
- Design elegante, que combina com o ambiente;
- Som encorpado e sem ruídos, ideal para playlists de foco e relaxamento;
- Uso conveniente, sem necessidade de acessórios e equipamentos extras;
- Ótima experiência também em ambientes menores, através da AI que ajusta o som ao ambiente;
- Versatilidade, som de qualidade com alta definição para o trabalho e momentos de descanso.
Como fazer o quarto mudar de função ao longo do dia
A principal diferença entre um quarto improvisado e um quarto multifuncional bem planejado está na transição entre funções.
Um bom quarto multifuncional consegue ser:
- produtivo pela manhã;
- confortável à tarde;
- relaxante à noite.
Algumas mudanças simples ajudam nessa transição:
- trocar a luz branca pela luz quente no fim do dia;
- desligar notificações e reduzir estímulos visuais;
- usar a TV para conteúdos leves ou imagens relaxantes;
- criar trilhas sonoras diferentes para foco e descanso;
- manter o espaço de trabalho organizado ao final do expediente.
Com escolhas acertadas, como um monitor confortável para trabalhar, uma TV que ajude a criar uma atmosfera relaxante e uma experiência sonora agradável, o quarto com home office deixa de ser apenas um espaço para dormir e se torna um ambiente completo, funcional e acolhedor.
Perguntas frequentes sobre quarto multifuncional (FAQ)
Como montar um home office no quarto sem perder o conforto?
Delimite uma área específica para trabalho, use iluminação direcionada e aposte em um monitor maior para melhorar a ergonomia e reduzir o cansaço visual.
TV no quarto atrapalha o sono?
Pode atrapalhar se for usada com brilho alto e conteúdos estimulantes. Imagens relaxantes, luz ambiente e o uso do timer de desligamento ajudam a minimizar impactos.
O que não pode faltar em um quarto multifuncional?
Organização, iluminação em camadas e uma separação clara entre área de descanso e área de trabalho, mesmo que apenas visual.
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