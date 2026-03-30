Aviso de Encerramento dos Serviços

Agradecemos aos nossos clientes por escolherem os produtos da LG Electronics.

Gostaríamos de informar que o serviço da Spotify para alguns produtos de Áudio Sem-fio Multi-room da LG não estará mais disponível por

conta da descontinuação do sistema legado Spotify SDK fornecido por empresa parceira.

Serviços que serão encerrados:

Serviço de streaming de música da Spotify

Modelos afetados:

▶ Sound Bar

LAS650M,MUSICFLOWHS6,

LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,

LAS751M,LAS851M,

LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,

LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,

SH6,DSH7,SH7,

DSH8,LH-175SPK,

SH7B,SH8,DSH9,

SJ6,SJ6B,

SJ8,SJ8S,SJC8,

SJ9,SJC9A

▶ Caixas de Som

NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,

NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,

NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,

NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4

Data de encerramento:

31 de Março de 2026

Após o encerramento dos serviços:

Observe que o serviço da Spotify não estará mais disponível para os modelos acima uma vez que a empresa parceira encerrou o suporte para o sistema legado Spotify SDK.

Aviso legal:

O encerramento do referido recurso, que deixará de estar disponível a partir de 31.º de março de 2026, ainda se aplica independentemente do manual do usuário e/ou da descrição do serviço no site LG.COM indicar o contrário.

A disponibilidade de serviços de parceiros externos pode ser alterada ou descontinuada a qualquer tempo por decisão da própria empresa parceira, independentemente da vontade da LG.

Agradecemos aos nossos clientes por escolherem os produtos da LG Electronics.

Gostaríamos de informar que o serviço da Spotify para alguns produtos de Áudio Sem-fio Multi-room da LG não estará mais disponível por

conta da descontinuação do sistema legado Spotify SDK fornecido por empresa parceira.