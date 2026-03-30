Aviso de Encerramento dos Serviços

Agradecemos aos nossos clientes por escolherem os produtos da LG Electronics.
Gostaríamos de informar que o serviço da Spotify para alguns produtos de Áudio Sem-fio Multi-room da LG não estará mais disponível por
conta da descontinuação do sistema legado Spotify SDK fornecido por empresa parceira.
Serviços que serão encerrados:
Serviço de streaming de música da Spotify
Modelos afetados:
▶ Sound Bar
LAS650M,MUSICFLOWHS6,
LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,
LAS751M,LAS851M,
LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,
LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,
SH6,DSH7,SH7,
DSH8,LH-175SPK,
SH7B,SH8,DSH9,
SJ6,SJ6B,
SJ8,SJ8S,SJC8,
SJ9,SJC9A
▶ Caixas de Som
NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,
NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,
NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,
NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4
Data de encerramento:
31 de Março de 2026
Após o encerramento dos serviços:
Observe que o serviço da Spotify não estará mais disponível para os modelos acima uma vez que a empresa parceira encerrou o suporte para o sistema legado Spotify SDK.
Aviso legal:
O encerramento do referido recurso, que deixará de estar disponível a partir de 31.º de março de 2026, ainda se aplica independentemente do manual do usuário e/ou da descrição do serviço no site LG.COM indicar o contrário.
A disponibilidade de serviços de parceiros externos pode ser alterada ou descontinuada a qualquer tempo por decisão da própria empresa parceira, independentemente da vontade da LG.
Agradecemos aos nossos clientes por escolherem os produtos da LG Electronics.
Gostaríamos de informar que o serviço da Spotify para alguns produtos de Áudio Sem-fio Multi-room da LG não estará mais disponível por
conta da descontinuação do sistema legado Spotify SDK fornecido por empresa parceira.