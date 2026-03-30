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Aviso de Encerramento dos Serviços

Aviso03/30/2026

    Agradecemos aos nossos clientes por escolherem os produtos da LG Electronics.

     

    Gostaríamos de informar que o serviço da Spotify para alguns produtos de Áudio Sem-fio Multi-room da LG não estará mais disponível por

    conta da descontinuação do sistema legado Spotify SDK fornecido por empresa parceira.

     

    Serviços que serão encerrados:

     

    Serviço de streaming de música da Spotify

     

    Modelos afetados:

     

    Sound Bar

    LAS650M,MUSICFLOWHS6,

    LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,

    LAS751M,LAS851M,

    LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,

    LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,

    SH6,DSH7,SH7,

    DSH8,LH-175SPK,

    SH7B,SH8,DSH9,

    SJ6,SJ6B,

    SJ8,SJ8S,SJC8,

    SJ9,SJC9A

     

    Caixas de Som

    NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,

    NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,

    NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,

    NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4

     

    Data de encerramento:

    31 de Março de 2026

     

    Após o encerramento dos serviços:

    Observe que o serviço da Spotify não estará mais disponível para os modelos acima uma vez que a empresa parceira encerrou o suporte para o sistema legado Spotify SDK.

    Aviso legal:

    O encerramento do referido recurso, que deixará de estar disponível a partir de 31.º de março de 2026, ainda se aplica independentemente do manual do usuário e/ou da descrição do serviço no site LG.COM indicar o contrário.

     

    A disponibilidade de serviços de parceiros externos pode ser alterada ou descontinuada a qualquer tempo por decisão da própria empresa parceira, independentemente da vontade da LG.

    Agradecemos aos nossos clientes por escolherem os produtos da LG Electronics.

     

    Gostaríamos de informar que o serviço da Spotify para alguns produtos de Áudio Sem-fio Multi-room da LG não estará mais disponível por

    conta da descontinuação do sistema legado Spotify SDK fornecido por empresa parceira.

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