Aviso de encerramento do serviço Spotify

Obrigado por escolher os produtos da LG Electronics.
Gostaríamos de informá-lo que o serviço Spotify para determinados produtos de Áudio Multiambiente sem fio da LG não estará mais disponível devido à interrupção do SDK Spotify legado fornecido pela empresa parceira.
Serviços que serão encerrados:
Serviço de streaming de música Spotify
Modelos afetados:
▶ Sound Bar
LAS650M,MUSICFLOWHS6,
LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,
LAS751M,LAS851M,
LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,
LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,
SH6,DSH7,SH7,
DSH8,LH-175SPK,
SH7B,SH8,DSH9,
SJ6,SJ6B,
SJ8,SJ8S,SJC8,
SJ9,SJC9A
▶ Alto-falante
NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,
NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,
NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,
NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4
Data de encerramento do serviço:
31 de março de 2026
Após o encerramento do serviço:
Observe que o serviço Spotify não estará mais disponível nos modelos acima, pois a empresa parceira encerrou o suporte para o SDK Spotify legado.
Aviso legal:
Mesmo se as descrições do manual do usuário ou do serviço LG.COM indicarem que esse recurso é compatível, o encerramento do recurso ainda será aplicado após a data de encerramento indicada acima.