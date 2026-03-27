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Aviso de encerramento do serviço Spotify

Aviso03/27/2026

    Obrigado por escolher os produtos da LG Electronics.

    Gostaríamos de informá-lo que o serviço Spotify para determinados produtos de Áudio Multiambiente sem fio da LG não estará mais disponível devido à interrupção do SDK Spotify legado fornecido pela empresa parceira.

    Serviços que serão encerrados:

    Serviço de streaming de música Spotify

     

    Modelos afetados:

    ▶ Sound Bar

    LAS650M,MUSICFLOWHS6,

    LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,

    LAS751M,LAS851M,

    LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,

    LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,

    SH6,DSH7,SH7,

    DSH8,LH-175SPK,

    SH7B,SH8,DSH9,

    SJ6,SJ6B, 

    SJ8,SJ8S,SJC8,

    SJ9,SJC9A

     

    ▶ Alto-falante

    NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,

    NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,

    NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,

    NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4

     

    Data de encerramento do serviço:

    31 de março de 2026

     

    Após o encerramento do serviço:

    Observe que o serviço Spotify não estará mais disponível nos modelos acima, pois a empresa parceira encerrou o suporte para o SDK Spotify legado.

     

    Aviso legal:

    Mesmo se as descrições do manual do usuário ou do serviço LG.COM indicarem que esse recurso é compatível, o encerramento do recurso ainda será aplicado após a data de encerramento indicada acima.

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