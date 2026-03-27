Aviso de encerramento do serviço Spotify

Obrigado por escolher os produtos da LG Electronics.

Gostaríamos de informá-lo que o serviço Spotify para determinados produtos de Áudio Multiambiente sem fio da LG não estará mais disponível devido à interrupção do SDK Spotify legado fornecido pela empresa parceira.

Serviços que serão encerrados:

Serviço de streaming de música Spotify

Modelos afetados:

▶ Sound Bar

LAS650M,MUSICFLOWHS6,

LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,

LAS751M,LAS851M,

LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,

LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,

SH6,DSH7,SH7,

DSH8,LH-175SPK,

SH7B,SH8,DSH9,

SJ6,SJ6B,

SJ8,SJ8S,SJC8,

SJ9,SJC9A

▶ Alto-falante

NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,

NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,

NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,

NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4

Data de encerramento do serviço:

31 de março de 2026

Após o encerramento do serviço:

Observe que o serviço Spotify não estará mais disponível nos modelos acima, pois a empresa parceira encerrou o suporte para o SDK Spotify legado.

Aviso legal:

Mesmo se as descrições do manual do usuário ou do serviço LG.COM indicarem que esse recurso é compatível, o encerramento do recurso ainda será aplicado após a data de encerramento indicada acima.