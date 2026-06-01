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50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026

50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026

50NU850BPSA
Vista frontal de 50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026 50NU850BPSA
LG 50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026, 50NU850BPSA
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Vista frontal de 50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026 50NU850BPSA
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Principais recursos

  • Nano Detail Enhancer refines texture and depth for more lifelike 4K picture
  • Linear Flow Design features a refined and solid finish made to complement your space
  • Award‑winning webOS brings advanced AI experiences—powered by Google Gemini and Microsoft Copilot
  • AI Hub unlocks a smart, personalized experience, secured by LG Shield
  • Access a wide selection of live and on demand content seamlessly available through LG Channels
Mais
2026 CES Innovation Awards - premiada na categoria de Cibersegurança com LG Shield

CES Innovation Awards - Premiada (LG Shield)

Cibersegurança

2026 CES Innovation Awards - premiada na categoria de Inteligência Artificial com Multi-AI

CES Innovation Awards - Premiada (Multi AI)

Inteligência Artificial

AVForums Editor’s Choice - 8 anos como a melhor platafforma de Smart TVs, incluindo 2025/2026

AVForums Editor's Choice - Melhor plataforma de Smart TV 2025/26

"8 anos como a melhor plataforma de Smart TVs"

*Os Prêmios de Inovação CES são baseados em materiais descritivos enviados aos jurados. A CTA não verificou a precisão de nenhuma das informações enviadas ou das alegações feitas, nem testou o produto premiado.

Por que escolher a LG Nano 4K UHD?

A LG NANO 4K UHD AI NU85 com Nano Aprimoramento de Detalhes exibe a imagem de uma pena, aprimorada por meio do Processador Alpha AI, que detecta texturas e volume de cor para enaltecer microdetalhes e fornecer uma qualidade de imagem 4K mais nítida e vibrante.

O Nano Aprimoramento de Detalhes melhora a textura e a profundidade das imagens para conteúdos 4K mais realistas

A LG NANO 4K UHD AI NU85 com design Linear é apresentada em uma visão multiangular, com o painel traseiro mostrado na parte superior, uma cena de sala de estar montada na parede na parte inferior esquerda e um close da parte traseira de metal com ranhuras na parte inferior direita.

Design linear refinado, feito para complementar o seu espaço.

O logotipo do LG Shield é exibido em um fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema.

Protegida por LG Shield

A LG NANO 4K UHD AI NU85, com o premiado sistema operacional Multi AI webOS, é apresentada em um fundo escuro com os logotipos do Microsoft Copilot e do Google Gemini, indicando suporte a serviços relacionados à inteligência artificial acessíveis pela interface da TV.

WebOS Multi-AI premiado

A LG NANO 4K UHD AI NU85 apresenta o AI Hub para personalização, com um ícone de IA acima do controle remoto, cercado por rótulos para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

AI Hub para personalização

A LG NANO 4K UHD AI NU85 com LG Channels oferece entretenimento gratuito ilimitado, incluindo canais de TV ao vivo, filmes e conteúdo exclusivo, com acesso direto a uma ampla variedade de opções.

LG Channels - Entretenimento sem fim e grátis

Como a LG NANO 4K UHD AI NU85 reproduz imagens com clareza e alto nível de detalhes em uma tela grande?

LG NANO 4K UHD is made to reveal rich detail in every scene. Its Nano Detail Enhancer analyzes every frame to enhance contrast, detail, and brightness at a nano level. Sophisticated upscaling algorithms bring up resolution to 4K. Watch your favorite content in sharper, better quality.

O Nano Aprimoramento de Detalhes melhora a textura e a profundidade das imagens para conteúdos 4K mais realistas

Aprimora o contraste para uma profundidade mais realista

Com a tecnologia do Processador Alpha AI, sua TV analisa as imagens para revelar nanodetalhes, aumentando o contraste e a profundidade para oferecer cenas mais tridimensionais.

A LG NANO 4K UHD AI NU85 com Nano Aprimoramento de Detalhes exibe a imagem de uma pena, aprimorada por meio do Processador Alpha AI, que detecta texturas e volume de cor para enaltecer microdetalhes e fornecer uma qualidade de imagem 4K mais nítida e vibrante.

HDR10 Pro

Detalhes vívidos, contraste mais profundo em cada cena

Nosso formato HDR10 Pro oferece realces mais brilhantes e sombras mais profundas. Mergulhe em cenas mais luminosas com detalhes mais ricos. 1)

A LG NANO 4K UHD AI NU85 destaca o HDR10 Pro em uma imagem panorâmica dividida, comparando SDR e HDR10 Pro, revelando realces mais brilhantes, sombras mais profundas e contraste aprimorado em uma cena de pôr do sol em um lago, para maior riqueza de detalhes e nitidez.

A LG NANO 4K UHD AI NU85 destaca o HDR10 Pro em uma imagem panorâmica dividida, comparando SDR e HDR10 Pro, revelando realces mais brilhantes, sombras mais profundas e contraste aprimorado em uma cena de pôr do sol em um lago, para maior riqueza de detalhes e nitidez.

alpha 7 AI Processor 4K Gen9

Aprimorado para um processamento mais inteligente e poderoso

Driven by enhanced GPU and CPU power, the alpha 7 AI Processor performs nano-scale image optimization to deliver 4K clarity with improved caontrast and three-dimensional depth.

O Processador Alpha 7 AI 4K Ger9 da LG NANO 4K UHD AI NU85 brilha em amarelo na placa de circuito e destaca o processamento de IA mais inteligente e poderoso, que aprimora a nitidez da imagem 4K com contraste e profundidade melhorados.

O Processador Alpha 7 AI 4K Ger9 da LG NANO 4K UHD AI NU85 brilha em amarelo na placa de circuito e destaca o processamento de IA mais inteligente e poderoso, que aprimora a nitidez da imagem 4K com contraste e profundidade melhorados.

Por que escolher a LG AI TV?

A LG AI TV otimiza a imagem e o som, tornando o seu dia a dia mais inteligente com o Hub de IA personalizado.

Saiba mais sobre a LG AI TV

Descubra 3 benefícios excepcionais do AI Hub

Advanced Multi AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot

Basta dizer o que você está procurando e selecionar o modelo de IA mais adequado. O sistema se conecta a vários modelos de IA para fornecer resultados mais abrangentes e relevantes.8)

Get personalized content recommendations and information

O AI Concierge sugere conteúdo e atualizações personalizados de acordo com seus interesses. O recurso "Nesta Cena" fornece recomendações e informações relevantes com base no que você está assistindo, enquanto a IA Generativa permite pesquisar e criar imagens.9)

LG AI TV recognizes your voice and leads you to My Page tailored just for you!

Ao acessar My Page, você pode ver tudo rapidamente, desde a previsão do tempo, calendário e widgets até os resultados dos seus esportes favoritos.10)

O selo de premiado do CES Innovation Awards 2026 é exibido em um fundo escuro. A Arquitetura Multi-AI foi reconhecida na categoria Inteligência Artificial.

O selo de premiado do CES Innovation Awards 2026 é exibido em um fundo escuro. A Arquitetura Multi-AI foi reconhecida na categoria Inteligência Artificial.

WebOS Multi-AI premiado

O premiado webOS agora protegido pelo LG Shield

Prêmio de melhor sistema de Smart TVs por 8 anos consecutivos, incluindo 2025/26, pelo AV Forums Editor’s Choice

Prêmio de melhor sistema de Smart TVs por 8 anos consecutivos, incluindo 2025/26, pelo AV Forums Editor’s Choice

8 Years as the Best Smart TV System

O emblema do LG Shield é exibido em um fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Um selo de premiação do CES Innovation Awards 2026 também é mostrado.

O emblema do LG Shield é exibido em um fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Um selo de premiação do CES Innovation Awards 2026 também é mostrado.

O LG Shield, aplicado à LG NANO 4K UHD AI NU85, é mostrado com um logotipo LG Shield no centro, ícones de segurança abaixo e um selo de premiação CES Innovation Awards 2026 acima, representando a proteção de dados e do sistema.

Segurança que você pode confiar

LG Shield's 7 core technologies ensure your data stays safe with secure data storage and management, secure cryptographic algorithms, ensured software integrity, user authentication and access control, secure data transmission, security event detection and response, and secure update management.

Segurança que você pode confiar Descubra mais sobre o LG Shield

webOS Re:New Program

Atualizações gratuitas por até 5 anos13)

A proteção LG Quad é representada por quatro ícones de proteção sobre um fundo amarelo. Cada ícone indica proteção contra raios, proteção contra umidade, proteção contra surtos e proteção do webOS com LG Shield.

A proteção LG Quad é representada por quatro ícones de proteção sobre um fundo amarelo. Cada ícone indica proteção contra raios, proteção contra umidade, proteção contra surtos e proteção do webOS com LG Shield.

Proteção LG Quad

Sua TV LG foi projetada para durar com a LG Quad

From hardware to software, your LG TV is protected. Built-in capacitors protect against high voltages, including lightning strikes, while semiconductors are engineered with surge protection. Silicon gel and protective coatings shield chipsets from humidity and even your data stays safe and secure with LG Shield.

Controle AI Magic

Navegue e aponte facilmente como um mouse para aproveitar o AI Hub.

Controle sua TV facilmente com o controle AI Magic. Com um sensor de movimento e uma roda de rolagem, clique, arraste e solte para usá-lo como um mouse ou simplesmente fale para usar comandos de voz.14)

A LG NANO 4K UHD AI NU85 apresenta o AI Hub para personalização, com um ícone de IA acima do controle remoto, cercado por rótulos para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

O LG Channels reúne diversos conteúdos de plataformas ao vivo e sob demanda em um único lugar, tornando mais fácil do que nunca encontrar o conteúdo que você adora.

LG Channels - Entretenimento sem fim e grátis

Entretenimento sem fim e grátis

O LG Channels reúne diversos conteúdos de plataformas ao vivo e sob demanda em um único lugar, tornando mais fácil do que nunca encontrar o conteúdo que você adora.15)

A LG NANO 4K UHD AI NU85 com Conectividade Inteligente exibe a interface do Home Hub na tela, mostrando as conexões com o Google Home e o LG ThinQ, com painéis para TV, dispositivos e aplicativos em um único layout de controle.

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Conectividade Inteligente

Home Hub, sua plataforma completa para casa inteligente

O Home Hub reúne todos os seus dispositivos inteligentes. Conecte, controle e interaja perfeitamente com seus dispositivos IoT domésticos, incluindo o Google Home e muito mais.16)

Descubra obras-primas ilimitadas com o LG Gallery+.

LG Gallery+

Decore seu espaço com uma variedade de conteúdos à sua escolha.

O LG Gallery+ permite que você acesse mais de 100 obras de arte, vídeos de ambiente e outros conteúdos visuais para aprimorar seu espaço. Com atualizações regulares da biblioteca, personalize sua casa com conteúdo selecionado que reflita seu estilo.18)

O LG Gallery+ com música de fundo e Music Lounge da LG NANO 4K UHD AI NU85 exibe a cena do lago na floresta "Noite na Floresta" na tela, com um painel de interface do Music Lounge visível para música ambiente, reprodução via Bluetooth e controles.

Crie a atmosfera ideal com o BGM com música lounge

Set the right vibe with music

Crie a atmosfera perfeita com músicas que combinem com as imagens. Use músicas recomendadas de acordo com suas preferências ou conecte-se via Bluetooth para reproduzir suas próprias faixas.

A LG NANO 4K UHD AI NU85 exibe uma grade do Google Fotos com fotos da família, enquanto um celular mostra uma lista de álbuns com a opção "Viagem em Família" ativada.

A LG NANO 4K UHD AI NU85 exibe uma grade do Google Fotos com fotos da família, enquanto um celular mostra uma lista de álbuns com a opção "Viagem em Família" ativada.

My Photos

Easily access Google Photos and showcase your memories

Conveniently connect your Google Photos account to your TV just by using your phone. Effortlessly personalize your space by using content from your own photo library.21)

A LG NANO 4K UHD AI NU85 está montada na parede, em uma parede verde, acima de um console vermelho, exibindo um painel informativo com previsão do tempo, resultados esportivos, agendador de TV e central de controle.

Information Board

Stay updated with an all-in-one personalized dashboard

See important information at a glance. Get weather updates, sports alerts, view your Google Calendar, and even set up notifications for Home Hub, your viewing reservations and more.

Modo Galeria

Alterne entre a TV e obras de arte sem interrupções

Com o Modo Galeria ativado, sua TV continua economizando energia mesmo enquanto exibe suas obras de arte selecionadas, adicionando um toque de estilo e elegância ao seu ambiente.33)

Controle Automático de Brilho

Brilho ideal em qualquer iluminação

O Controle de Brilho ajusta automaticamente a tela com base na iluminação ambiente, garantindo uma visualização nítida e confortável em qualquer ambiente.22)

Sensor de Movimento

Responde à sua presença

A detecção de movimento permite que sua TV responda de forma inteligente, alternando entre os modos dependendo da sua presença.23)

Design, made to elevate your space

Design linear refinado, feito para complementar o seu espaço.

Acabamento refinado e sólido que complementa seu espaço

Sua TV apresenta um acabamento metálico moderno com um design linear elegante, feito para valorizar seu ambiente.24)

LG NANO 4K UHD AI NU85 with Linear Flow Design is presented in a multi-angle view, with a rear panel shown at the top, a wall-mounted living room scene at the bottom left, and a close-up of the ridged metal back at the bottom right.

Mergulhe em cada partida

Receive game predictions with AI

A IA analisa as estatísticas e o desempenho do seu time para fornecer previsões de jogos. Torça com mais intensidade e aproveite para apoiar seu time com essas informações geradas por IA.26)

Motion smoothing that adapts to every genre

O TruMotion ajusta os níveis de trepidação para aplicar a quantidade certa de suavização, proporcionando uma experiência de visualização natural em filmes, esportes e muito mais.

Set up alerts and never miss a moment

Acompanhe cada momento. Configure seus alertas e receba notificações sobre a programação dos jogos, placares e muito mais do seu time.

Entre em um mundo feito para vencer.

Gameplay definitiva

Jogue para vencer com performance suave

Desfrute de uma experiência de jogo incrível com até 60Hz e VRR. Com o primeiro controle com certificação BT ULL e altas taxas de atualização, cada momento de jogo se torna ainda mais prazeroso.28)

LG NANO 4K UHD AI NU85 for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.

A LG NANO 4K UHD AI NU85 com Bluetooth de latência ultrabaixa exibe na tela um controle de jogos sem fio com a etiqueta “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, indicando suporte otimizado para controles Bluetooth e, consequentemente, jogabilidade responsiva.
LG NANO 4K UHD AI NU85 features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to GeForce NOW and webOS game apps.
A LG NANO 4K UHD AI NU85 com Painel de Controle e Otimizador de Jogos exibe telas de jogos lado a lado e um menu na tela para ajustar configurações de jogabilidade, como taxa de atualização, latência e modos visuais em tempo real.
A LG NANO 4K UHD AI NU85 com Bluetooth de latência ultrabaixa exibe na tela um controle de jogos sem fio com a etiqueta “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, indicando suporte otimizado para controles Bluetooth e, consequentemente, jogabilidade responsiva.
LG NANO 4K UHD AI NU85 features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to GeForce NOW and webOS game apps.
A LG NANO 4K UHD AI NU85 com Painel de Controle e Otimizador de Jogos exibe telas de jogos lado a lado e um menu na tela para ajustar configurações de jogabilidade, como taxa de atualização, latência e modos visuais em tempo real.

A primeira no mundo a suportar controles BT ULL

Experience ultra-low latency, high-performance cloud gaming with Bluetooth Ultra Low Latency Controller support, reducing input delay to less than 3.0ms. Enjoy seamless, responsive control that feels just like a wired connection, even when playing in the cloud.29)

Your one-stop hub for gaming—no console required

Explore milhares de jogos do NVIDIA GeForce Now, aplicativos nativos do webOS e muito mais. Encontre facilmente jogos para controle remoto ou gamepad e até mesmo dispute com outros jogadores no Modo Desafio.30)

Easily fine-tune game settings to suit your play style

Personalize sua experiência de jogo facilmente usando o Painel de Controle de Jogos para um controle rápido e em tempo real e o Otimizador de Jogos para ajustar suas configurações preferidas. Ajuste a taxa de atualização, a latência e os modos visuais para otimizar cada sessão de jogo com facilidade.

O verdadeiro cinema, preservado em detalhes exatos.

A LG NANO 4K UHD AI NU85 é mostrada em um estúdio, onde um diretor trabalha em um painel de controle enquanto edita um filme exibido na tela. O logotipo FILMMAKER MODE aparece no canto inferior esquerdo.

A LG NANO 4K UHD AI NU85 é mostrada em um estúdio, onde um diretor trabalha em um painel de controle enquanto edita um filme exibido na tela. O logotipo FILMMAKER MODE aparece no canto inferior esquerdo.

FILMMAKER Mode

Assista aos filmes da maneira como o diretor os concebeu.

O Filmmaker Mode, desativa o processamento extra e preserva a cor, o movimento e a proporção de tela escolhidos pelo diretor. Os filmes são reproduzidos com a mesma aparência e sensação pretendidas no estúdio.31)

A soundbar LG eleva cada cena com um som surround mais completo.

WOW Orchestra

Sistema de som surround completo da TV LG e da Soundbar sincronizadas

Ao sincronizar a TV e a Soundbar como um só sistema, a profundidade e a direcionalidade são ampliadas para uma experiência surround mais completa.32)

A LG NANO 4K UHD AI NU85 com WOW Orchestra exibe uma cena de concerto com uma soundbar abaixo da tela, enquanto ondas sonoras gráficas se estendem pela sala de estar para transmitir um som surround sem fio e sincronizado.

Uma família com crianças e seus avós está sentada junta em um sofá em uma sala de estar iluminada, segurando um controle remoto enquanto assistem à TV.

Uma família com crianças e seus avós está sentada junta em um sofá em uma sala de estar iluminada, segurando um controle remoto enquanto assistem à TV.

Acessibilidade

Recursos de acessibilidade tornam a experiência de visualização mais inclusiva

As TVs LG são projetadas pensando na acessibilidade, com recursos como Filtro de Ajuste de Cor, Guia de Língua de Sinais e suporte para conectividade direta com dispositivos de áudio assistivo.

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Especificação chave

  • IMAGEM (DISPLAY) - Tipo de Painel

    4K UHD

  • IMAGEM (DISPLAY) - Frequência Nativa

    60Hz Nativo

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador

    Processador Alpha 7 com AI Gen9 4K

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • ÁUDIO - Saída de Áudio

    20W

  • ÁUDIO - Sistema de Som

    2.0 Canais

  • DIMENSÕES E PESOS - Dimensões sem base (LxAxP)

    1112 x 649 x 70,8

  • DIMENSÕES E PESOS - Peso sem base

    8,2

Todas as especificações

ACESSIBILIDADE

  • Alto Contraste

    Sim

  • Escada de Cinza

    Sim

  • Cores Invertidas

    Sim

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de Barras

    7893299969874

DIMENSÕES E PESOS

  • Dimensões sem base (LxAxP)

    1112 x 649 x 70,8

  • Dimensões com base (LxAxP)

    1112 x 711 x 230

  • Dimensões da embalagem (LxAxP)

    1215 x 750 x 114

  • Base da TV (LxAxP)

    902 x 230

  • Peso sem base

    8,2

  • Peso com base

    8,3

  • Peso da embalagem

    10,5

  • Suporte Vesa (LxA)

    300 x 200

IMAGEM (DISPLAY)

  • Tipo de Painel

    4K UHD

  • Resolução

    4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

  • Iluminação do painel

    Direto

  • Frequência Nativa

    60Hz Nativo

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

  • Processador

    Processador Alpha 7 com AI Gen9 4K

  • Upscaler AI

    4K Super Upscaling

  • Dynamic Tone Mapping

    Sim

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Sim

  • Modo de Imagem

    9 modos

  • AI HDR Remastering

    Sim

  • Auto Calibração

    Sim

ÁUDIO

  • AI Sound

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro

    Sim

  • LG Sound Sync

    Sim

  • Modo audio Compartido

    Sim

  • Saída de Áudio Simultâneo

    Sim

  • Saída de Áudio

    20W

  • WOW Orchestra

    Sim

  • Sistema de Som

    2.0 Canais

  • Direção do Som

    Inferior

  • Ajuste Acústico Adaptativo

    Compatível (Necessario Controlador Magic Remote)

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)

CONECTIVIDADE

  • Retorno de Canal de Áudio

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    Sim (v 5.3)

  • Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Sim

  • Entrada HDMI

    3 (suporta eARC, ALLM)

  • Entrada de RF (Antena/Cabo)

    1ea

  • USB

    1ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sim (Wi-Fi 5)

JOGOS

  • HGIG Mode

    Sim

  • Otimizador de Jogos

    Sim (Painel de Jogos)

  • ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

    Sim

  • VRR (Taxa de Atualização Variável)

    Sim (até 60 Hz)

SMART TV

  • Sistema Operacional

    webOS 26

  • Home Hub

    Sim (LG ThinQ)

  • LG Channels

    Sim

  • Reconhecimento Inteligente de Voz

    Sim (com o aplicativo LG ThinQ.)

  • Compatível com Apple Airplay

    Sim

  • LG Gallery+

    Sim (a disponibilidade do serviço pago varia conforme o país)

  • LG Shield

    Sim

  • Minha Página

    Sim

  • App de Controle pelo Smartphone

    Sim (LG ThinQ)

  • Google Cast

    Sim

  • Web Browser Completo

    Sim

  • AI Voice ID

    Compatível (Necessario Controlador Magic Remote)

  • Assistente de Imagem e Som com AI

    Sim

  • Controlador Magic Remote AI

    Compatível (Necessario Controlador Magic Remote)

  • AI Chatbot

    Sim

  • Compatível com Apple Home

    Sim

ALIMENTAÇÃO

  • Voltagem

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energia em stand by

    Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

  • Controle Remoto

    Controle Remoto Padrão

  • Cabo de Força

    Sim (Destacável)

TRANSMISSÃO

  • Receptor analógico de sinal

    NTSC/PAL-M/PAL-N

  • Receptor digital de sinal

    ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

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