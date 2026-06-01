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Smart TV LG OLED AI 4K B6 55 polegadas 2026

Smart TV LG OLED AI 4K B6 55 polegadas 2026

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Vista frontal de Smart TV LG OLED AI 4K B6 55 polegadas 2026 OLED55B6PSA
The front view of the LG OLED evo AI C6, released in 2026, displays an image of layered, multicolored forms, featuring Hyper Radiant Color Tech, Perfect Black & Perfect Color, along with the World’s No.1 OLED TV for 13 Years badge.
LG OLED evo AI C6 shown in front and side views highlights a 77-inch display with a 1711 mm-wide screen, an overall height of 982 mm, and an ultra-slim 47.1 mm depth without a stand.
LG OLED evo AI C6 featuring Hyper Radiant Color Tech, delivering Perfect Black, Perfect Color, X3.2 brighter display, and alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine.
LG OLED evo AI C6 with Brightness Booster Pro shows a dark scene where glowing particles surrounding a deer silhouette, delivering up to 3.2x brighter peak brightness with higher luminance and clearer detail.
LG OLED evo AI C6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.
LG OLED evo C6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI C6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
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Vista frontal de Smart TV LG OLED AI 4K B6 55 polegadas 2026 OLED55B6PSA
The front view of the LG OLED evo AI C6, released in 2026, displays an image of layered, multicolored forms, featuring Hyper Radiant Color Tech, Perfect Black & Perfect Color, along with the World’s No.1 OLED TV for 13 Years badge.
LG OLED evo AI C6 shown in front and side views highlights a 77-inch display with a 1711 mm-wide screen, an overall height of 982 mm, and an ultra-slim 47.1 mm depth without a stand.
LG OLED evo AI C6 featuring Hyper Radiant Color Tech, delivering Perfect Black, Perfect Color, X3.2 brighter display, and alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine.
LG OLED evo AI C6 with Brightness Booster Pro shows a dark scene where glowing particles surrounding a deer silhouette, delivering up to 3.2x brighter peak brightness with higher luminance and clearer detail.
LG OLED evo AI C6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.
LG OLED evo C6 AI TV’s alpha 11 AI Processor 4K Gen3 glows in purple and blue light on a dark circuit board, highlighting the Dual AI Engine and delivering NPU up to x5.6 faster, CPU 50% faster, and GPU 70% stronger performance.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI C6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
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Principais recursos

  • Preto perfeito e Cores Perfeitas garantem contraste mais profundo, cores vívidas e precisas em qualquer iluminação.
  • Até 144 Hz em 4K com compatibilidade com G-SYNC e FreeSync Premium para jogos mais suaves e com excelente desempenho.
  • O premiado webOS oferece experiências avançadas de IA — com tecnologia Google Gemini e Microsoft Copilot.
  • O botão AI desbloqueia o AI Hub para uma experiência inteligente e personalizada, protegida pelo LG Shield.
Mais
2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Cybersecurity category for LG Shield

CES Innovation Awards - Premiada (LG Shield)

Cibersegurança

2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category for Multi-AI

CES Innovation Awards - Premiada (Multi AI)

Artficial Intelligence

AVForums Editor’s Choice badge as Best Smart TV System for 8 consecutive years, including 2025/26

AVForums Editor's Choice - Melhor plataforma de Smart TV 2025/26

"8 anos como a melhor plataforma de Smart TVs"

*Os Prêmios de Inovação CES são baseados em materiais descritivos enviados aos jurados. A CTA não verificou a precisão de nenhuma das informações enviadas ou das alegações feitas, nem testou o produto premiado.

Por que escolher a LG OLED B6?

LG OLED AI B6, featuring Perfect Black & Perfect Color, shows a split planetary scene contrasting weaker blacks on the left with clearer detail, deeper blacks, and more vivid color expression on the right.

Preto Perfeito e Cores Perfeitas

LG OLED AI B6 for unbeatable gameplay in 4K 144Hz shows a high-speed motorcycle racing game in motion, with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos displayed at the top.

Jogabilidade imbatível em 4K 144Hz

LG OLED AI B6 with Award-winning Multi AI webOS is presented on a dark background featuring Microsoft Copilot and Google Gemini logos, indicating support for AI-related services accessible through the TV interface.

webOS premiado com Multi-AI

LG OLED AI B6 features AI Hub for personalization, with an AI symbol above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

AI Hub para personalização

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity.

Protegida por LG Shield

Como a LG OLED B6 oferece qualidade de imagem superior?

A LG OLED B6 oferece qualidade de imagem 4K impressionante com precisão em nível de pixel, garantindo Preto Perfeito em todas as condições de iluminação e Cor Perfeita certificada para 100% de Volume e Fidelidade de Cor. Com o Processador AI Alpha 8 Ger3, ela aprimora os detalhes 4K e as cores vibrantes, além de otimizar o som para uma experiência de visualização excepcional.

Preto Perfeito e Cores Perfeitas

Preto perfeito e cores perfeitas em qualquer iluminação

A TV OLED da LG possui as tecnologias Preto Perfeito e Cores Perfeitas, com certificação UL, oferecendo contraste mais profundo, brilho aprimorado e cores vívidas e precisas. Veja cada estrela com clareza, mesmo em ambientes bem iluminados.1)

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

LG OLED AI B6 features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

LG OLED AI B6 features the Eyesafe RPF 40 from UL certification badge, indicating verified reduced blue light performance.

Com certificação Eyesafe para reduzir a luz azul, cada quadro proporciona conforto aos seus olhos2)

Processador AI Alpha 8 Ger3

IA avançada com desempenho NPU X5.0 mais rápido

Nosso processador de última geração aprimora os recursos da sua TV, permitindo que a IA proporcione uma experiência de visualização personalizada de acordo com suas preferências, com detalhes 4K mais nítidos, som mais rico e cores vibrantes.3)

LG OLED AI B6’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, GPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

LG OLED AI B6’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, GPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Por que escolher a LG AI TV?

A LG AI TV otimiza a imagem e o som, tornando o seu dia a dia mais inteligente com o Hub de IA personalizado

Explore more about LG AI TV

AI HDR Remastering

Aprimore cada quadro para a qualidade HDR

A IA otimiza automaticamente a cor, o brilho e o contraste, elevando a qualidade da imagem SDR para níveis HDR, proporcionando visuais mais ricos e realistas.

Descubra 3 benefícios excepcionais do AI Hub

Google Gemini & Microsoft Copilot

Basta dizer o que você está procurando e selecionar o modelo de IA mais adequado. O sistema se conecta a vários modelos de IA para fornecer resultados mais abrangentes e relevantes.7)

Conteúdo personalizado recomendado para você

O AI Concierge sugere conteúdo e atualizações personalizados de acordo com seus interesses. O recurso "Nesta Cena" fornece recomendações e informações relevantes com base no que você está assistindo, enquanto a IA Generativa permite pesquisar e criar imagens.8)

My Page desbloqueada por reconhecimento de voz com IA

Ao acessar My Page, você pode ver tudo rapidamente, desde a previsão do tempo, calendário e widgets até os resultados dos seus esportes favoritos.9)

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

webOS premiado com Multi-AI

O premiado webOS agora protegido pelo LG Shield

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

A melhor plataforma de Smart TV por 8 anos

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield

Segurança que você pode confiar

As 7 tecnologias principais do LG Shield garantem a segurança dos seus dados com armazenamento e gerenciamento de dados seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridade de software garantida, autenticação de usuário e controle de acesso, transmissão de dados segura, detecção e resposta a eventos de segurança e gerenciamento seguro de atualizações.

Segurança que você pode confiar Discover more about LG Shield

webOS Re:New Program

Atualizações gratuitas por até 5 anos12)

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection

Sua TV LG foi projetada para durar com a LG Quad

Do hardware ao software, sua TV LG está protegida. Capacitores integrados protegem contra altas voltagens, incluindo descargas atmosféricas, enquanto os semicondutores são projetados com proteção contra surtos. Gel de silicone e revestimentos protetores protegem os chipsets da umidade e até mesmo seus dados permanecem seguros e protegidos com o LG Shield.

Controle AI Magic

Navegue facilmente e aponte como um mouse para aproveitar o AI Hub

Controle sua TV facilmente com o controle AI Magic. Com um sensor de movimento e uma roda de rolagem, clique, arraste e solte para usá-lo como um mouse aéreo ou simplesmente fale para usar comandos de voz. 13)

LG OLED AI B6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

Por que escolher a TV Game LG OLED?

Jogabilidade ultrassuave e sem interrupções

Jogue em 4K 144Hz com compatibilidade com G-Sync e AMD FreeSync

Com 144Hz, a ação permanece mais nítida e fluida em todos os jogos. A compatibilidade com G-SYNC e o AMD FreeSync Premium mantêm o movimento estável e sem interrupções, enquanto o VRR e o baixo input lag ajudam a tornar cada movimento responsivo, proporcionando uma vantagem confiável no jogo.14)

LG OLED AI B6 compares 144Hz vs 60Hz in a motorcycle racing game, showing the 144Hz panel as ultra-smooth and tear-free. NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos appear at top left.

LG OLED AI B6 compares 144Hz vs 60Hz in a motorcycle racing game, showing the 144Hz panel as ultra-smooth and tear-free. NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos appear at top left.

Resposta certificada de 0,1 ms, sem ghosting

Com seu tempo de resposta de pixel de 0,1 ms e ALLM para latência ultrabaixa, cada comando é renderizado com precisão imediata. Essa capacidade de resposta aprimorada mantém a jogabilidade rápida, nítida e controlada, oferecendo uma clara vantagem competitiva.15)

Jogabilidade imersiva com HGiG e ClearMR 9000

O HGiG mantém o mapeamento de tons HDR fiel à intenção do criador, enquanto o ClearMR 9000 reduz o desfoque de movimento para uma nitidez suave e de alto nível em ações rápidas no jogo. O resultado é uma jogabilidade imersiva com visuais que permanecem consistentemente precisos e nítidos em todos os momentos.16)

LG OLED AI B6 with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.

LG OLED AI B6 with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.

Bluetooth Ultra Low Latency

A primeira no mundo a suportar controles BT ULL

Experimente jogos na nuvem de baixíssima latência e alto desempenho com o suporte para controles Bluetooth de baixíssima latência, reduzindo o atraso de entrada para menos de 3,0 ms. Desfrute de um controle perfeito e responsivo, com a mesma sensação de uma conexão com fio, mesmo jogando na nuvem.18)

LG OLED AI B6 displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Portal de Games

Seu centro completo para games— sem necessidade de console

Explore milhares de jogos do NVIDIA GeForce Now, aplicativos nativos do webOS e muito mais. Encontre facilmente jogos para controle remoto ou gamepad e até mesmo dispute com outros jogadores no Modo Desafio.19)

LG OLED AI B6 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

LG OLED AI B6 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

Painel de Controle e Otimizador de Jogos

Ajuste facilmente as configurações do jogo para se adequarem ao seu estilo

Personalize sua experiência de jogo facilmente usando o Painel de Controle de Jogos para um controle rápido e em tempo real e o Otimizador de Jogos para ajustar suas configurações preferidas. Ajuste a taxa de atualização, a latência e os modos visuais para otimizar cada sessão de jogo com facilidade.

Por que a LG OLED é a opção perfeita para quem curte design?

Design ultrafino que se adapta ao seu estilo de vida moderno

Com suas bordas estreitas e perfil ultrafino, a tela ganha destaque, criando uma aparência mais limpa e uniforme. De ponta a ponta, o design parece ininterrupto, integrando-se ao seu espaço.20)

LG OLED AI B6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a rainbow-toned landscape with layered mountain forms on screen.

LG OLED AI B6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a rainbow-toned landscape with layered mountain forms on screen.

Descubra obras-primas ilimitadas com a LG Gallery+

LG Gallery+

Decore seu espaço com uma variedade de conteúdos à sua escolha

O LG Gallery+ permite que você acesse mais de 100 obras de arte, vídeos de ambiente e outros conteúdos visuais para aprimorar seu espaço. Com atualizações regulares da biblioteca, personalize sua casa com conteúdo selecionado que reflita seu estilo.22)

LG OLED AI B6’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

LG OLED AI B6E’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

BGM com música lounge

Crie a atmosfera ideal

Crie a atmosfera perfeita com músicas que combinem com as imagens. Use músicas recomendadas de acordo com suas preferências ou conecte-se via Bluetooth para reproduzir suas próprias faixas.

LG OLED AI B6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG OLED AI B6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Minhas Fotos

Acesse facilmente o Google Fotos e mostre suas memórias

Conecte sua conta do Google Fotos à sua TV de forma prática, usando apenas seu celular. Personalize seu espaço sem esforço, usando conteúdo da sua própria biblioteca de fotos.25)

LG OLED AI B6 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Painel de Informações

Mantenha-se atualizado com um painel personalizado completo

Veja informações importantes rapidamente. Receba atualizações meteorológicas, alertas esportivos, visualize seu Google Agenda e até configure notificações para o Home Hub, suas reservas de visualização e muito mais.

Modo Galeria

Alterne entre a TV e obras de arte sem interrupções

Com o Modo Galeria ativado, sua TV continua economizando energia mesmo enquanto exibe suas obras de arte selecionadas, adicionando um toque de estilo e elegância ao seu ambiente.34)

Controle automático de brilho

Optimal brightness in any light

O Controle de Brilho ajusta automaticamente a tela com base na iluminação ambiente, garantindo uma visualização nítida e confortável em qualquer ambiente..26)

Motion Sensor

Responde à sua presença

A detecção de movimento permite que sua TV responda de forma inteligente, alternando entre os modos dependendo da sua presença.27)

LG Channels

Entretenimento sem fim e grátis

O LG Channels reúne diversos conteúdos de plataformas ao vivo e sob demanda em um único lugar, tornando mais fácil do que nunca encontrar o conteúdo que você adora.28)

LG OLED AI B6 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to Google Home and LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Conectividade Inteligente

Home Hub, sua plataforma completa para casa inteligente

O Home Hub reúne todos os seus dispositivos inteligentes. Conecte, controle e interaja perfeitamente com seus dispositivos IoT domésticos, incluindo o Google Home e muito mais.29)

O verdadeiro cinema, preservado em detalhes exatos

  • Dolby Vision & FILMMAKER Ambient MODE

    Experimente o cinema como o diretor o idealizou com Dolby Vision e o FILMMAKER MODE com Compensação de Luz Ambiente, que se adapta ao ambiente e mantém as imagens o mais próximo possível da sua forma original.30)

  • Dolby Atmos

    Ao renderizar o som como objetos de áudio imersivos de 360° em vez de canais estáticos, o sistema cria um ambiente de cinema em casa onde os detalhes e a profundidade permanecem fiéis à cena.

Mergulhe em cada partida

A soundbar LG eleva cada cena com um som surround mais completo

WOW Orchestra

Sistema de som surround completo da TV LG e da Soundbar sincronizadas

Ao sincronizar a TV e a Soundbar como um só sistema, a profundidade e a direcionalidade são ampliadas para uma experiência surround mais completa.33)

A LG OLED AI B6 com WOW Orchestra e WOWCAST exibe uma cena de concerto com uma barra de som abaixo da tela, enquanto ondas sonoras gráficas se estendem pela sala de estar para transmitir um som surround sem fio e sincronizado.

A LG OLED AI B6 com WOW Orchestra e WOWCAST exibe uma cena de concerto com uma barra de som abaixo da tela, enquanto ondas sonoras gráficas se estendem pela sala de estar para transmitir um som surround sem fio e sincronizado.

LG OLED B6, certified by Intertek for resource efficiency, shown with a certification badge emphasizing reduced environmental impact across materials, energy use, and recycled content.

LG OLED B6, certified by Intertek for resource efficiency, shown with a certification badge emphasizing reduced environmental impact across materials, energy use, and recycled content.

Eco friendly

Projetada para uma sustentabilidade em que você pode confiar. Reconhecida por instituições globais

As TVs LG são projetadas para reduzir o impacto ambiental e possuem certificação Intertek por sua eficiência no uso de recursos, desde a utilização de materiais e consumo de energia até a reciclagem de conteúdo.36)

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

Acessibilidade

Recursos de acessibilidade tornam a experiência de visualização mais inclusiva

As TVs LG são projetadas pensando na acessibilidade, com recursos como Filtro de Ajuste de Cor, Guia de Língua de Sinais e suporte para conectividade direta com dispositivos de áudio assistivo.

Aviso Legal

*As imagens acima nesta página de detalhes do produto são apenas para fins ilustrativos. Consulte as imagens da galeria para uma representação mais precisa.

*As especificações e os recursos variam de acordo com a região, o modelo e o tamanho.

*A disponibilidade do serviço varia de acordo com a região e o país.

*Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas do aplicativo de terceiros.

*É necessário ter uma conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar os serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming. Sem uma conta LG, somente conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) e TV terrestre/aberta (somente para TVs com sintonizadores) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma conta LG.

1)*O monitor OLED da LG possui certificação Intertek com fidelidade de cores de 100%, medida de acordo com o padrão CIE DE2000 com 125 cores. 

*O Volume da Gama de Cores (CGV) do monitor é equivalente ou superior ao CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificado independentemente pela Intertek. 

*O monitor OLED da LG possui certificação UL para Preto Perfeito e Cores Perfeitas. 

*O desempenho real pode variar dependendo da iluminação ambiente e do ambiente de visualização.

 

2)**As telas das LG OLEDs foram certificadas com o selo Low Blue Light Platinum da UL.

 

3)*Comparado com modelos de 2025 com o Processador AI Alpha 8 Ger2, baseado em comparações internas de spec

 

4)*O AI Picture Pro funciona com qualquer conteúdo protegido por direitos autorais em serviços OTT.

*As imagens são ampliadas para uma qualidade semelhante a 4K. Os resultados podem variar dependendo da resolução da fonte.

 

5)*Deve ser ativado através do menu Modo de som. O som pode variar de acordo com o ambiente de audição.

 

6)*O som pode variar de acordo com o ambiente de audição.

 

7)*AI Search (Copilot) está disponível em modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD com webOS Re:New Program, incluindo modelos lançados a partir de 2022.

*É necessária uma conexão com a internet e os serviços de IA de parceiros podem estar sujeitos a alterações ou exigir uma assinatura.

*Este recurso pode variar de acordo com a região e o modelo e não está disponível em países onde o suporte a LLM não é fornecido.

 

8)*Alguns desses recursos podem não ser compatíveis com determinadas regiões ou modelos.

*Os menus exibidos podem ser diferentes no lançamento. *As recomendações de palavras-chave variam de acordo com o aplicativo e a hora do dia.

*O cartão "Nesta Cena" está disponível em países que oferecem suporte a EPG (Guia Eletrônico de Programação).

*O cartão "Em Exibição" não está disponível na Netflix e em outros aplicativos de provedores de conteúdo, portanto, não será exibido.

*O cartão "IA Generativa" está disponível em determinadas regiões ou modelos.

 

9)*O conteúdo exibido pode ser reduzido ou limitado, dependendo da região e da conectividade da rede.

*O suporte ao Voice ID pode variar de acordo com a região e o país e está disponível em TVs OLED, QNED e NANO 4K UHD lançadas a partir de 2024, bem como em TVs MRGB e FHD lançadas a partir de 2026.

*Funciona apenas com aplicativos que suportam a conta Voice ID.

*O bloqueio pode ser desbloqueado por alguém com uma voz semelhante e, se a voz mudar devido a problemas de saúde ou outros fatores, o reconhecimento pode não funcionar corretamente.

*Os widgets fornecidos podem variar de acordo com o país e estão sujeitos a alterações ou descontinuação sem aviso prévio.

*My Page se aplica a TVs OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD de 2026.

 

10)*É necessária conexão com a internet.

*É possível vincular o Ai Chatbot ao atendimento ao cliente.

*Em países onde o PNL não é compatível, o acesso e o uso do aplicativo por voz podem não estar disponíveis.

 

12)*O webOS Re:New é um programa de atualização de software disponível apenas em modelos selecionados. O número de atualizações e a duração do suporte do Re:New podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

*O cronograma de atualizações, bem como os recursos, aplicativos e serviços, podem variar de acordo com o modelo e a região.

*Os recursos, conteúdos e serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

 

14)*Funciona apenas com jogos ou entradas de PC que suportam 144Hz.

*Compatível com NVIDIA G-Sync nas placas de vídeo RTX 20, RTX 30, RTX 40 e GTX 16. GPUs mais antigas não são compatíveis com G-Sync.

 

15)*As telas OLED da LG foram certificadas pela Intertek com "tempo de resposta de 0,1 (gray to gray) e desempenho qualificado para jogos".

 

16)*O HGiG é um grupo voluntário de empresas dos setores de jogos e monitores de TV que se reúne para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogos em HDR.

*O suporte ao HGiG pode variar de acordo com o país.

*Apenas os modelos OLED G6 de 83/77/65/55/48 polegadas possuem certificação ClearMR 10000.

*ClearMR é um programa de certificação da VESA para avaliar o desempenho do monitor em relação ao desfoque de movimento.

 

18)*No modo ULL, apenas um controle (gamepad) pode ser conectado. O uso de outros dispositivos Bluetooth pode ser afetado.

*Para melhor desempenho, recomenda-se conexão Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

 

19)*O suporte para serviços de jogos na nuvem pode variar.

*Alguns serviços de jogos podem exigir assinatura e gamepad.

*O gamepad é vendido separadamente.

 

20)*Os requisitos de instalação podem variar.

 

22)*O conteúdo disponível pode variar conforme a região e está sujeito a alterações.

*O serviço está disponível mediante assinatura paga. Teste gratuito de um mês disponível com login e cadastro de forma de pagamento. A assinatura é renovada automaticamente para um plano pago, a menos que seja cancelada antes do término do período de teste. A assinatura pode ser cancelada a qualquer momento durante o período de teste.

 

25)*O recurso funciona quando você está conectado à sua conta do Google Fotos e tem pelo menos 10 fotos no aplicativo.

 

26)*Brightness sensors may vary by model and country.

 

27)*A economia de energia só se aplica quando o Modo Galeria e o recurso Sempre Pronto estão ativados. Se o recurso Sempre Pronto estiver desativado, o Modo Galeria consumirá a mesma quantidade de energia que quando a TV está ligada.

*Os sensores de brilho podem variar conforme o modelo.

*Os sensores de movimento estão disponíveis apenas nos modelos W6 e G6.

 

28)*O suporte para determinados canais LG varia conforme a região.

 

29)*A LG é compatível com dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Os serviços e recursos compatíveis com 'Matter' podem variar dependendo dos dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser feita pelo aplicativo ThinQ para dispositivos móveis.

 

30)*FILMMAKER Ambient MODE é uma marca registrada da UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE com Dolby Vision é compatível.

*FILMMAKER Ambient MODE inicia automaticamente nos aplicativos Apple TV+ e Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona em modelos equipados com sensor de luz.

 

31)*O cartão "In This Scene" está disponível em países que oferecem suporte a EPG.

*O escopo do suporte pode variar de acordo com o país.

*As informações fornecidas pelo AI Concierge são apenas para fins informativos gerais e podem não ser precisas. A LG não assume qualquer responsabilidade por ações ou decisões tomadas com base nessas informações.

 

33)*A soundbar pode ser adquirida separadamente.

*O controle do modo de som pode variar conforme o modelo.

*Observe que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma conexão de rede para atualizações.

*O uso do controle remoto da TV LG é limitado a determinados recursos.

 

36)*A Eficiência de Recursos aplica-se aos seguintes modelos e é válida até 31 de dezembro de 2026: OLED W6, G6, C6, CS6, B6, MRGB95, 9M, 85 QNED85

*Para saber mais, visite https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home.

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