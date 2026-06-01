Smart TV LG OLED AI 4K B6 55 polegadas 2026

1)*O monitor OLED da LG possui certificação Intertek com fidelidade de cores de 100%, medida de acordo com o padrão CIE DE2000 com 125 cores.

*O Volume da Gama de Cores (CGV) do monitor é equivalente ou superior ao CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificado independentemente pela Intertek.

*O monitor OLED da LG possui certificação UL para Preto Perfeito e Cores Perfeitas.

*O desempenho real pode variar dependendo da iluminação ambiente e do ambiente de visualização.

2)**As telas das LG OLEDs foram certificadas com o selo Low Blue Light Platinum da UL.

3)*Comparado com modelos de 2025 com o Processador AI Alpha 8 Ger2, baseado em comparações internas de spec

4)*O AI Picture Pro funciona com qualquer conteúdo protegido por direitos autorais em serviços OTT.

*As imagens são ampliadas para uma qualidade semelhante a 4K. Os resultados podem variar dependendo da resolução da fonte.

5)*Deve ser ativado através do menu Modo de som. O som pode variar de acordo com o ambiente de audição.

6)*O som pode variar de acordo com o ambiente de audição.

7)*AI Search (Copilot) está disponível em modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD com webOS Re:New Program, incluindo modelos lançados a partir de 2022.

*É necessária uma conexão com a internet e os serviços de IA de parceiros podem estar sujeitos a alterações ou exigir uma assinatura.

*Este recurso pode variar de acordo com a região e o modelo e não está disponível em países onde o suporte a LLM não é fornecido.

8)*Alguns desses recursos podem não ser compatíveis com determinadas regiões ou modelos.

*Os menus exibidos podem ser diferentes no lançamento. *As recomendações de palavras-chave variam de acordo com o aplicativo e a hora do dia.

*O cartão "Nesta Cena" está disponível em países que oferecem suporte a EPG (Guia Eletrônico de Programação).

*O cartão "Em Exibição" não está disponível na Netflix e em outros aplicativos de provedores de conteúdo, portanto, não será exibido.

*O cartão "IA Generativa" está disponível em determinadas regiões ou modelos.

9)*O conteúdo exibido pode ser reduzido ou limitado, dependendo da região e da conectividade da rede.

*O suporte ao Voice ID pode variar de acordo com a região e o país e está disponível em TVs OLED, QNED e NANO 4K UHD lançadas a partir de 2024, bem como em TVs MRGB e FHD lançadas a partir de 2026.

*Funciona apenas com aplicativos que suportam a conta Voice ID.

*O bloqueio pode ser desbloqueado por alguém com uma voz semelhante e, se a voz mudar devido a problemas de saúde ou outros fatores, o reconhecimento pode não funcionar corretamente.

*Os widgets fornecidos podem variar de acordo com o país e estão sujeitos a alterações ou descontinuação sem aviso prévio.

*My Page se aplica a TVs OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD de 2026.

10)*É necessária conexão com a internet.

*É possível vincular o Ai Chatbot ao atendimento ao cliente.

*Em países onde o PNL não é compatível, o acesso e o uso do aplicativo por voz podem não estar disponíveis.

12)*O webOS Re:New é um programa de atualização de software disponível apenas em modelos selecionados. O número de atualizações e a duração do suporte do Re:New podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

*O cronograma de atualizações, bem como os recursos, aplicativos e serviços, podem variar de acordo com o modelo e a região.

*Os recursos, conteúdos e serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

14)*Funciona apenas com jogos ou entradas de PC que suportam 144Hz.

*Compatível com NVIDIA G-Sync nas placas de vídeo RTX 20, RTX 30, RTX 40 e GTX 16. GPUs mais antigas não são compatíveis com G-Sync.

15)*As telas OLED da LG foram certificadas pela Intertek com "tempo de resposta de 0,1 (gray to gray) e desempenho qualificado para jogos".

16)*O HGiG é um grupo voluntário de empresas dos setores de jogos e monitores de TV que se reúne para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogos em HDR.

*O suporte ao HGiG pode variar de acordo com o país.

*Apenas os modelos OLED G6 de 83/77/65/55/48 polegadas possuem certificação ClearMR 10000.

*ClearMR é um programa de certificação da VESA para avaliar o desempenho do monitor em relação ao desfoque de movimento.

18)*No modo ULL, apenas um controle (gamepad) pode ser conectado. O uso de outros dispositivos Bluetooth pode ser afetado.

*Para melhor desempenho, recomenda-se conexão Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

19)*O suporte para serviços de jogos na nuvem pode variar.

*Alguns serviços de jogos podem exigir assinatura e gamepad.

*O gamepad é vendido separadamente.

20)*Os requisitos de instalação podem variar.

22)*O conteúdo disponível pode variar conforme a região e está sujeito a alterações.

*O serviço está disponível mediante assinatura paga. Teste gratuito de um mês disponível com login e cadastro de forma de pagamento. A assinatura é renovada automaticamente para um plano pago, a menos que seja cancelada antes do término do período de teste. A assinatura pode ser cancelada a qualquer momento durante o período de teste.

25)*O recurso funciona quando você está conectado à sua conta do Google Fotos e tem pelo menos 10 fotos no aplicativo.

26)*Brightness sensors may vary by model and country.

27)*A economia de energia só se aplica quando o Modo Galeria e o recurso Sempre Pronto estão ativados. Se o recurso Sempre Pronto estiver desativado, o Modo Galeria consumirá a mesma quantidade de energia que quando a TV está ligada.

*Os sensores de brilho podem variar conforme o modelo.

*Os sensores de movimento estão disponíveis apenas nos modelos W6 e G6.

28)*O suporte para determinados canais LG varia conforme a região.

29)*A LG é compatível com dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Os serviços e recursos compatíveis com 'Matter' podem variar dependendo dos dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser feita pelo aplicativo ThinQ para dispositivos móveis.

30)*FILMMAKER Ambient MODE é uma marca registrada da UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE com Dolby Vision é compatível.

*FILMMAKER Ambient MODE inicia automaticamente nos aplicativos Apple TV+ e Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona em modelos equipados com sensor de luz.

31)*O cartão "In This Scene" está disponível em países que oferecem suporte a EPG.

*O escopo do suporte pode variar de acordo com o país.

*As informações fornecidas pelo AI Concierge são apenas para fins informativos gerais e podem não ser precisas. A LG não assume qualquer responsabilidade por ações ou decisões tomadas com base nessas informações.

33)*A soundbar pode ser adquirida separadamente.

*O controle do modo de som pode variar conforme o modelo.

*Observe que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma conexão de rede para atualizações.

*O uso do controle remoto da TV LG é limitado a determinados recursos.

36)*A Eficiência de Recursos aplica-se aos seguintes modelos e é válida até 31 de dezembro de 2026: OLED W6, G6, C6, CS6, B6, MRGB95, 9M, 85 QNED85

*Para saber mais, visite https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home.