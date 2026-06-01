65QNED70BSA

1)*O tamanho máximo da tela pode variar conforme o modelo e a região.

2)*O Volume da Gama de Cores (CGV) da tela é equivalente ou superior ao CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificado independentemente pela Intertek.

3)*O AI Picture Pro funciona com qualquer conteúdo protegido por direitos autorais em serviços OTT.

*As imagens são ampliadas para uma qualidade semelhante a 4K. Os resultados podem variar dependendo da resolução da fonte.

4)*O som pode variar de acordo com o ambiente de audição.

5)*AI Search (Copilot) está disponível em modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD com webOS Re:New Program, incluindo modelos lançados a partir de 2022.

*É necessária uma conexão com a internet e os serviços de IA de parceiros podem estar sujeitos a alterações ou exigir uma assinatura.

*Este recurso pode variar de acordo com a região e o modelo e não está disponível em países onde o suporte a LLM não é fornecido.

6)*Alguns desses recursos podem não ser compatíveis com determinadas regiões ou modelos.

*Os menus exibidos podem ser diferentes no lançamento. *As recomendações de palavras-chave variam de acordo com o aplicativo e a hora do dia.

*O cartão ""Nesta Cena"" está disponível em países que oferecem suporte a EPG (Guia Eletrônico de Programação).

*O cartão ""Em Exibição"" não está disponível na Netflix e em outros aplicativos de provedores de conteúdo, portanto, não será exibido.

*O cartão ""IA Generativa"" está disponível em determinadas regiões ou modelos.

7)*O conteúdo exibido pode ser reduzido ou limitado, dependendo da região e da conectividade da rede.

*O suporte ao Voice ID pode variar de acordo com a região e o país e está disponível em TVs OLED, QNED e NANO 4K UHD lançadas a partir de 2024, bem como em TVs MRGB e FHD lançadas a partir de 2026.

*Funciona apenas com aplicativos que suportam a conta Voice ID.

*O bloqueio pode ser desbloqueado por alguém com uma voz semelhante e, se a voz mudar devido a problemas de saúde ou outros fatores, o reconhecimento pode não funcionar corretamente.

*Os widgets fornecidos podem variar de acordo com o país e estão sujeitos a alterações ou descontinuação sem aviso prévio.

*My Page se aplica a TVs OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD de 2026.

8)*É necessária conexão com a internet. *É possível vincular o Ai Chatbot ao atendimento ao cliente.

*Em países onde o PNL não é compatível, o acesso e o uso do aplicativo por voz podem não estar disponíveis.

9)*O webOS Re:New é um programa de atualização de software disponível apenas em modelos selecionados. O número de atualizações e a duração do suporte do Re:New podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

*O cronograma de atualizações, bem como os recursos, aplicativos e serviços, podem variar de acordo com o modelo e a região.

*Os recursos, conteúdos e serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

10)*Oferece acesso rápido aos recursos de IA da TV, mas não possui processamento de IA integrado.

*O design, a disponibilidade e as funções do controle remoto Ai Magic podem variar de acordo com a região e o idioma compatível, mesmo para o mesmo modelo.

*Alguns recursos podem exigir conexão com a internet.

*O AI Voice Recognition está disponível apenas em países que oferecem suporte a PNL (Processamento de Linguagem Natural) em seu idioma nativo.

11)*O cartão ‘In This Scene’ está disponível em países que oferecem suporte a EPG.

*O escopo do suporte pode variar de acordo com o país.

*As informações fornecidas pelo AI Concierge são apenas para fins informativos gerais e podem não ser precisas. A LG não assume qualquer responsabilidade por ações ou decisões tomadas com base nessas informações.

12)*A taxa de atualização de 60Hz só funciona com jogos ou entradas de PC que suportam 60Hz.

*O HGiG é um grupo voluntário de empresas das indústrias de jogos e telas de TV que se reúne para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogos em HDR para o consumidor.

*O suporte para HGiG pode variar conforme o país.

13)*A tecnologia Bluetooth Ultra Low Latency (ULL) aplica-se apenas a alguns modelos de TVs LG de 2026 polegadas. A funcionalidade de controle ULL só é compatível com dispositivos conectados. *No modo ULL, apenas um controle (gamepad) pode ser conectado. O uso de outros dispositivos Bluetooth pode ser afetado. *Para melhor desempenho, recomenda-se a conexão via Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz. *O controle é vendido separadamente.

14)*O suporte para serviços de jogos na nuvem pode variar.

*Alguns serviços de jogos podem exigir assinatura e gamepad.

*O gamepad é vendido separadamente.

15)*FILMMAKER Ambient MODE é uma marca registrada da UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE com Dolby Vision é compatível.

*FILMMAKER Ambient MODE inicia automaticamente nos aplicativos Apple TV+ e Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona em modelos equipados com sensor de luz.

18)*O conteúdo disponível pode variar conforme a região e está sujeito a alterações.

*O serviço está disponível mediante assinatura paga. Teste gratuito de um mês disponível com login e cadastro de forma de pagamento. A assinatura é renovada automaticamente para um plano pago, a menos que seja cancelada antes do término do período de teste. A assinatura pode ser cancelada a qualquer momento durante o período de teste.

19)*O recurso funciona quando você está conectado à sua conta do Google Fotos e tem pelo menos 10 fotos no aplicativo.

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21)*Os sensores de brilho podem variar conforme o modelo.

22)*Os sensores de movimento estão disponíveis apenas nos modelos W6 e G6.

24)*O suporte para determinados canais LG varia conforme a região.

25)*A LG é compatível com dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Os serviços e recursos compatíveis com 'Matter' podem variar dependendo dos dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser feita pelo aplicativo ThinQ para dispositivos móveis.

26)*A soundbar pode ser adquirida separadamente.

*O controle do modo de som pode variar conforme o modelo.

*Observe que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma conexão de rede para atualizações.

*O uso do controle remoto da TV LG é limitado a determinados recursos.