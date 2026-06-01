About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

85QNED70BSA

85QNED70BSA

85QNED70BSA
Vista frontal de 85QNED70BSA 85QNED70BSA
Uma LG QNED AI QNED70 Mini LED, mostrada nas vistas frontal e lateral, destacando a tela de 50 polegadas com 1.112 mm de largura e 649 mm de altura, 711 mm de altura com suporte, 70,8 mm de profundidade e suporte com dimensões de 902 por 230 mm.
Uma LG QNED AI QNED70 Mini LED com Dynamic QNED Color preenche a tela com explosões nítidas e fluidas de movimentos multicoloridos, semelhantes a pinturas, exibindo uma vibração de cores aprimorada, com certificação 100% Color Volume.
Uma LG QNED AI QNED70 Mini LED destaca como seus Mini LEDs revelam texturas de rochas mais nítidas e detalhes do oceano mais claros do que os LEDs convencionais em uma cena dividida de um penhasco na costa, produzindo pretos mais profundos e contraste mais refinado para maior clareza e profundidade.
O processador alpha 7 AI 4K Gen9 da LG QNED AI QNED70 Mini LED brilha no centro de uma placa de circuito amarela, destacando o processamento de IA mais inteligente e poderoso que aprimora a nitidez da imagem 4K com contraste e profundidade aprimorados.
Uma LG QNED AI QNED70 Mini LED com 4K Super Upscaling e Dynamic Tone Mapping mostra uma cena externa em ângulo baixo de um homem entre prédios coloridos, enquanto a IA reconhece a cena e otimiza cada quadro para a resolução 4K.
O LG Shield, aplicado à LG QNED AI QNED70 Mini LED, é apresentado com o logotipo LG Shield ao centro, ícones de segurança abaixo e o selo “2026 CES Innovation Awards Honoree” acima, representando a proteção de dados e do sistema.
O selo CES Innovation Awards Honoree 2026, na categoria Inteligência Artificial, reconhece o recurso Multi-AI Search com Google Gemini e Microsoft Copilot.
Uma LG QNED AI QNED70 Mini LED apresenta o AI Hub para personalização, com um ícone de IA acima do controle remoto, cercado por etiquetas para Multi-AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com Minha Página, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.
Uma LG QNED evo AI QNED70 Mini LED com Sports Forecast do AI Concierge exibe uma partida de futebol ao vivo com um painel de IA na tela apresentando previsões, análises do jogo e dados da liga, mostrando como a IA analisa o jogo para prever os resultados da partida.
Uma LG QNED AI QNED70 Mini LED, para jogabilidade extrema, mostra uma cena de jogo de ação em ritmo acelerado com uma comparação que destaca os movimentos mais suaves, com suporte para até 60Hz, VRR, ALLM, HGiG e GeForce NOW.
Uma LG QNED AI QNED70 Mini LED é mostrada por trás, revelando um painel traseiro metálico com sulcos horizontais uniformemente espaçados que criam uma aparência limpa e estruturada e enfatizam o Linear Flow Design em toda a superfície.
Vista frontal de 85QNED70BSA 85QNED70BSA
Uma LG QNED AI QNED70 Mini LED, mostrada nas vistas frontal e lateral, destacando a tela de 50 polegadas com 1.112 mm de largura e 649 mm de altura, 711 mm de altura com suporte, 70,8 mm de profundidade e suporte com dimensões de 902 por 230 mm.
Uma LG QNED AI QNED70 Mini LED com Dynamic QNED Color preenche a tela com explosões nítidas e fluidas de movimentos multicoloridos, semelhantes a pinturas, exibindo uma vibração de cores aprimorada, com certificação 100% Color Volume.
Uma LG QNED AI QNED70 Mini LED destaca como seus Mini LEDs revelam texturas de rochas mais nítidas e detalhes do oceano mais claros do que os LEDs convencionais em uma cena dividida de um penhasco na costa, produzindo pretos mais profundos e contraste mais refinado para maior clareza e profundidade.
O processador alpha 7 AI 4K Gen9 da LG QNED AI QNED70 Mini LED brilha no centro de uma placa de circuito amarela, destacando o processamento de IA mais inteligente e poderoso que aprimora a nitidez da imagem 4K com contraste e profundidade aprimorados.
Uma LG QNED AI QNED70 Mini LED com 4K Super Upscaling e Dynamic Tone Mapping mostra uma cena externa em ângulo baixo de um homem entre prédios coloridos, enquanto a IA reconhece a cena e otimiza cada quadro para a resolução 4K.
O LG Shield, aplicado à LG QNED AI QNED70 Mini LED, é apresentado com o logotipo LG Shield ao centro, ícones de segurança abaixo e o selo “2026 CES Innovation Awards Honoree” acima, representando a proteção de dados e do sistema.
O selo CES Innovation Awards Honoree 2026, na categoria Inteligência Artificial, reconhece o recurso Multi-AI Search com Google Gemini e Microsoft Copilot.
Uma LG QNED AI QNED70 Mini LED apresenta o AI Hub para personalização, com um ícone de IA acima do controle remoto, cercado por etiquetas para Multi-AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com Minha Página, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.
Uma LG QNED evo AI QNED70 Mini LED com Sports Forecast do AI Concierge exibe uma partida de futebol ao vivo com um painel de IA na tela apresentando previsões, análises do jogo e dados da liga, mostrando como a IA analisa o jogo para prever os resultados da partida.
Uma LG QNED AI QNED70 Mini LED, para jogabilidade extrema, mostra uma cena de jogo de ação em ritmo acelerado com uma comparação que destaca os movimentos mais suaves, com suporte para até 60Hz, VRR, ALLM, HGiG e GeForce NOW.
Uma LG QNED AI QNED70 Mini LED é mostrada por trás, revelando um painel traseiro metálico com sulcos horizontais uniformemente espaçados que criam uma aparência limpa e estruturada e enfatizam o Linear Flow Design em toda a superfície.

Principais recursos

  • Experiência imersiva em uma TV Gigante, com um design linear refinado, feito para complementar o seu espaço.
  • A tecnologia exclusiva de ampla gama de cores da LG oferece uma paleta de cores incrivelmente rica com a tecnologia Cores Dinâmicas QNED
  • Clareza aprimorada e contraste excepcional com Mini LED
  • O premiado webOS oferece experiências avançadas de IA — com tecnologia Google Gemini e Microsoft Copilot
  • O botão AI desbloqueia o AI Hub para uma experiência inteligente e personalizada, protegida pelo LG Shield.
Mais

Por que escolher a LG QNED evo | Mini LED?

A LG QNED AI QNED70 Mini LED oferece uma experiência esportiva dinâmica em uma tela nítida, com painéis baseados em inteligência artificial que exibem previsões, informações sobre os jogadores e dados da liga enquanto o jogo é analisado em tempo real.

Esportes dinâmicos com a LG QNED evo

A LG QNED AI QNED70 Mini LED com Cores Dinâmicas QNED preenche a tela com explosões vívidas e fluidas de cores multicoloridas, com movimentos semelhantes a pinturas, exibindo cores vibrantes e certificadas para 100% de Volume de Cor.

Cores Dinâmicas QNED

A LG QNED AI QNED70 Mini LED destaca a tecnologia Mini LED em uma cena dividida de um penhasco costeiro, comparando-a com a tecnologia LED convencional, que oferece pretos mais profundos e um contraste mais refinado em texturas rochosas em camadas e detalhes do oceano, proporcionando maior clareza e profundidade.

Mini LED

A LG QNED AI QNED70 Mini LED com o premiado sistema operacional Multi AI webOS é apresentada em um fundo escuro com os logotipos do Microsoft Copilot e do Google Gemini, indicando suporte a serviços relacionados à inteligência artificial acessíveis pela interface da TV.

WebOS premiado com Multi-AI

A LG QNED AI QNED70 Mini LED apresenta o AI Hub para personalização, com um ícone de IA acima do controle remoto, cercado por rótulos para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

AI Hub para personalização

O logotipo do LG Shield é exibido em um fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema.

Protegida por LG Shield

Como a LG QNED Mini LED traz experiência imersiva e cores vibrantes para cada cena?

A tecnologia Cores Dinâmicas QNED da LG QNED, certificada para 100% de Volume de Cor, e nossa tecnologia Mini LED se unem para oferecer cores e detalhes ultrarrealistas. Desfrute de uma experiência imersiva, de esportes a filmes e muito mais, em uma tela ultragrande.

Descubra um novo nível de imersão com uma TV Ultra Grande

Desfrute de esportes, filmes e jogos em uma TV LG QNED Ultra Grande de tela ampla. Com cores vibrantes e qualidade de imagem refinada, a ação se desenrola com escala e clareza impressionantes.1)

A TV ultra grande LG QNED AI QNED70 Mini LED está instalada na parede de uma sala de estar, exibindo uma comemoração de vitória esportiva com cores vibrantes e qualidade de imagem refinada em toda a tela, enquanto uma família sentada no sofá vibra junto.

A TV ultra grande LG QNED AI QNED70 Mini LED está instalada na parede de uma sala de estar, exibindo uma comemoração de vitória esportiva com cores vibrantes e qualidade de imagem refinada em toda a tela, enquanto uma família sentada no sofá vibra junto.

Cores Dinâmicas QNED

Veja as cortes ganharem vida com certificação para 100% de Volume de Cor

Veja cores vibrantes e dinâmicas em movimento com a tecnologia exclusiva de ampla gama de cores da LG, que substitui o Quantum Dot e aprimora a taxa de reprodução de cores da sua TV para expressar uma variedade de emoções.

A LG QNED AI QNED70 Mini LED com Cores Dinâmicas QNED preenche a tela com explosões vívidas e fluidas de movimento multicolorido, semelhante a pintura, proporcionando uma expressão de cores vibrante e 100% de volume de cor para visuais dinâmicos.

A LG QNED AI QNED70 Mini LED com Cores Dinâmicas QNED preenche a tela com explosões vívidas e fluidas de movimento multicolorido, semelhante a pintura, proporcionando uma expressão de cores vibrante e 100% de volume de cor para visuais dinâmicos.

100% de volume de cor certiicada2)

Mini LED

Brilho refinado com precisão

Descubra um contraste mais profundo e imagens mais brilhantes com a tecnologia Mini LED da LG, que oferece controle preciso da luz para cada cena.

LG QNED AI QNED70 Mini LED destaca como sua tecnologia Mini LED revela texturas de rochas mais nítidas e detalhes do oceano mais claros do que as TVs LED convencionais em uma cena dividida em penhascos costeiros, oferecendo pretos mais profundos e contraste mais refinado para maior clareza e profundidade.

LG QNED AI QNED70 Mini LED destaca como sua tecnologia Mini LED revela texturas de rochas mais nítidas e detalhes do oceano mais claros do que as TVs LED convencionais em uma cena dividida em penhascos costeiros, oferecendo pretos mais profundos e contraste mais refinado para maior clareza e profundidade.

Processador AI Alpha 7 Ger9

Aprimorado para um processamento mais inteligente e poderoso

Impulsionado por GPU e CPU aprimorados, o Processador AI Alpha 7 Ger9 realiza otimização de imagem em nanoescala para oferecer nitidez 4K com contraste aprimorado e profundidade tridimensional.

O Processador AI Alpha 7 Ger9 da LG QNED AI QNED70 Mini LED brilha no centro de uma placa de circuito amarela, destacando o processamento de IA mais inteligente e poderoso que aprimora a nitidez da imagem 4K com contraste e profundidade aprimorados.

O Processador AI Alpha 7 Ger9 da LG QNED AI QNED70 Mini LED brilha no centro de uma placa de circuito amarela, destacando o processamento de IA mais inteligente e poderoso que aprimora a nitidez da imagem 4K com contraste e profundidade aprimorados.

O premiado webOS agora protegido pelo LG Shield

Prêmio de melhor sistema de Smart TVs por 8 anos consecutivos, incluindo 2025/26, pelo AV Forums Editor’s Choice

Prêmio de melhor sistema de Smart TVs por 8 anos consecutivos, incluindo 2025/26, pelo AV Forums Editor’s Choice

A melhor plataforma de Smart TV por 8 anos

O emblema do LG Shield é exibido em um fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Um selo de premiação do CES Innovation Awards 2026 também é mostrado.

O emblema do LG Shield é exibido em um fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Um selo de premiação do CES Innovation Awards 2026 também é mostrado.

LG Shield

Segurança que você pode confiar

As 7 tecnologias principais do LG Shield garantem a segurança dos seus dados com armazenamento e gerenciamento de dados seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridade de software garantida, autenticação de usuário e controle de acesso, transmissão de dados segura, detecção e resposta a eventos de segurança e gerenciamento seguro de atualizações.

Segurança que você pode confiar Descubra mais sobre o LG Shield

webOS Re:New Program

Atualizações gratuitas por até 5 anos9)

A proteção LG Quad é representada por quatro ícones de proteção sobre um fundo amarelo. Cada ícone indica proteção contra raios, proteção contra umidade, proteção contra surtos e proteção do webOS com LG Shield.

A proteção LG Quad é representada por quatro ícones de proteção sobre um fundo amarelo. Cada ícone indica proteção contra raios, proteção contra umidade, proteção contra surtos e proteção do webOS com LG Shield.

Proteção LG Quad

Sua TV LG foi projetada para durar com a LG Quad

Do hardware ao software, sua TV LG está protegida. Os capacitores integrados protegem contra altas voltagens, incluindo descargas atmosféricas, enquanto os semicondutores são projetados com proteção contra surtos. O gel de silicone e os revestimentos protetores protegem os chipsets da umidade e até mesmo seus dados permanecem seguros com o LG Shield.

Controle AI Magic

Desbloqueie todas as experiências de IA com um único botão de IA.

Um único botão de IA é tudo o que você precisa para acessar e controlar todas as interações baseadas em IA. Com uma roda de rolagem e comando de voz instantâneo, cada controle parece fácil.10)

A LG QNED AI QNED70 Mini LED apresenta o AI Hub para personalização, com um ícone de IA acima do controle remoto, cercado por rótulos para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Mergulhe em cada partida

Receba previsões de jogos pelo AI Concierge

A IA analisa as estatísticas e o desempenho do seu time para fornecer previsões de jogos. Torça com mais intensidade e aproveite para apoiar seu time com essas informações geradas por IA.11)

TruMotion para movimentos suaves em todas as cenas

A Seleção de Gênero por IA identifica o gênero do conteúdo e o TruMotion ajusta os níveis de trepidação para aplicar a quantidade certa de suavização, proporcionando uma experiência de visualização natural em filmes, esportes e muito mais.

Mantenha-se atualizado sobre seus times favoritos com o Alerta de Esportes

Acompanhe cada momento. Configure seus alertas e receba notificações sobre a programação dos jogos, placares e muito mais do seu time.

Entre em um mundo feito para vencer.

Gameplay definitiva

Jogue para vencer com performance suave

Desfrute de uma experiência de jogo incrível com até 60Hz e VRR. Com o primeiro controle com certificação BT ULL e altas taxas de atualização, cada momento de jogo se torna ainda mais prazeroso.12)

A LG QNED AI QNED70 Mini LED para jogos de alta qualidade exibe uma cena de jogo de ação em ritmo acelerado com uma comparação em destaque, mostrando movimentos mais suaves, além de suporte para até 60Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG e GeForce NOW.

A LG QNED AI QNED70 Mini LED com Bluetooth de latência ultrabaixa exibe na tela um controle de jogos sem fio com a etiqueta “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, indicando suporte otimizado para controles Bluetooth e, consequentemente, jogabilidade responsiva.
A LG QNED AI QNED70 Mini LED exibe o Portal de Games na tela do webOS, apresentando uma central de jogos com uma interface simplificada que fornece acesso a diversos aplicativos de jogos por meio de serviços de jogos em nuvem, como o NVIDIA GeForce NOW e aplicativos do webOS.
A LG QNED AI QNED70 Mini LED com Painel de Controle e Otimizador de Jogos exibe telas de jogos lado a lado e um menu na tela para ajustar configurações de jogabilidade, como taxa de atualização, latência e modos visuais em tempo real.
A LG QNED AI QNED70 Mini LED com Bluetooth de latência ultrabaixa exibe na tela um controle de jogos sem fio com a etiqueta “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, indicando suporte otimizado para controles Bluetooth e, consequentemente, jogabilidade responsiva.
A LG QNED AI QNED70 Mini LED exibe o Portal de Games na tela do webOS, apresentando uma central de jogos com uma interface simplificada que fornece acesso a diversos aplicativos de jogos por meio de serviços de jogos em nuvem, como o NVIDIA GeForce NOW e aplicativos do webOS.
A LG QNED AI QNED70 Mini LED com Painel de Controle e Otimizador de Jogos exibe telas de jogos lado a lado e um menu na tela para ajustar configurações de jogabilidade, como taxa de atualização, latência e modos visuais em tempo real.

A primeira no mundo a suportar controles BT ULL

Experimente jogos na nuvem de baixíssima latência e alto desempenho com o suporte para controles Bluetooth de baixíssima latência, reduzindo o atraso de entrada para menos de 2,5 ms. Desfrute de um controle perfeito e responsivo, com a mesma sensação de uma conexão com fio, mesmo jogando na nuvem.13)

Seu centro completo para games— sem necessidade de console

Explore milhares de jogos do NVIDIA GeForce Now, aplicativos nativos do webOS e muito mais. Encontre facilmente jogos para controle remoto ou gamepad e até mesmo dispute com outros jogadores no Modo Desafio.14)

Ajuste facilmente as configurações do jogo com o Painel de Controle e o Otimizador de Jogos

Personalize sua experiência de jogo facilmente usando o Painel de Controle de Jogos para um controle rápido e em tempo real e o Otimizador de Jogos para ajustar suas configurações preferidas. Ajuste a taxa de atualização, a latência e os modos visuais para otimizar cada sessão de jogo com facilidade.

O verdadeiro cinema, preservado em detalhes exatos.

LG QNED AI QNED70 Mini LED is shown in a studio as a director works at a control panel while editing a movie displayed on screen. The FILMMAKER MODE logos appear at the bottom left.

LG QNED AI QNED70 Mini LED is shown in a studio as a director works at a control panel while editing a movie displayed on screen. The FILMMAKER MODE logos appear at the bottom left.

FILMMAKER Mode

Assista aos filmes da maneira como o diretor os concebeu.

Experimente o cinema como o diretor o idealizou com FILMMAKER MODE com Compensação de Luz Ambiente, que se adapta ao ambiente e mantém as imagens o mais próximo possível da sua forma original.15)

Design pensado para elevar seu espaço

Design Linear

Acabamento refinado e sólido que complementa seu espaço

Sua TV apresenta um acabamento metálico moderno com um design linear elegante, feito para valorizar seu ambiente.16)

A LG QNED AI QNED70 Mini LED com Design Linear Flow é apresentada em uma visão multiangular, com o painel traseiro mostrado na parte superior, uma cena de sala de estar com a TV instalada na parede na parte inferior esquerda e um close do painel traseiro de metal texturizado na parte inferior direita.

Descubra obras-primas ilimitadas com a LG Gallery+

LG Gallery+

Decore seu espaço com uma variedade de conteúdos à sua escolha.

O LG Gallery+ permite que você acesse mais de 100 obras de arte, vídeos de ambiente e outros conteúdos visuais para aprimorar seu espaço. Com atualizações regulares da biblioteca, personalize sua casa com conteúdo selecionado que reflita seu estilo.18)

O LG Gallery+ com música de fundo e Music Lounge da LG QNED AI QNED70 Mini LED exibe a cena do lago na floresta "Noite na Floresta" na tela, com um painel de interface do Music Lounge visível para música ambiente, reprodução via Bluetooth e controles.

Crie a atmosfera ideal com o BGM com música lounge

Crie a atmosfera perfeita com músicas que combinem com as imagens. Use músicas recomendadas de acordo com suas preferências ou conecte-se via Bluetooth para reproduzir suas próprias faixas.

A LG QNED AI QNED70 Mini LED exibe uma grade do Google Fotos com fotos da família, enquanto um celular mostra uma lista de álbuns com a opção "Viagem em Família" ativada.

A LG QNED AI QNED70 Mini LED exibe uma grade do Google Fotos com fotos da família, enquanto um celular mostra uma lista de álbuns com a opção "Viagem em Família" ativada.

Minhas Fotos

Acesse facilmente o Google Fotos e mostre suas memórias.

Conecte sua conta do Google Fotos à sua TV de forma prática, usando apenas seu celular. Personalize seu espaço sem esforço, usando conteúdo da sua própria biblioteca de fotos.21)

A LG QNED AI QNED70 Mini LED está montada na parede, em uma parede verde, acima de um console vermelho, exibindo um painel informativo com previsão do tempo, resultados esportivos, agendador de TV e central de controle.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Painel de Informações

Mantenha-se atualizado com um painel personalizado completo.

Veja informações importantes rapidamente. Receba atualizações meteorológicas, alertas esportivos, visualize seu Google Agenda e até configure notificações para o Home Hub, suas reservas de visualização e muito mais.

Alterne entre a TV e obras de arte sem interrupções

Com o Modo Galeria ativado, sua TV continua economizando energia mesmo enquanto exibe suas obras de arte selecionadas, adicionando um toque de estilo e elegância ao seu ambiente.

Brilho ideal em qualquer iluminação

O Controle de Brilho ajusta automaticamente a tela com base na iluminação ambiente, garantindo uma visualização nítida e confortável em qualquer ambiente.21)

Responde à sua presença

A detecção de movimento permite que sua TV responda de forma inteligente, alternando entre os modos dependendo da sua presença.22)

LG Channels

Entretenimento sem fim e grátis

O LG Channels reúne diversos conteúdos de plataformas ao vivo e sob demanda em um único lugar, tornando mais fácil do que nunca encontrar o conteúdo que você adora.24)

LG QNED AI QNED70 Mini LED with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to Google Home and LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Conectividade Inteligente

Home Hub, sua plataforma completa para casa inteligente

O Home Hub reúne todos os seus dispositivos inteligentes. Conecte, controle e interaja perfeitamente com seus dispositivos IoT domésticos, incluindo o Google Home e muito mais.25)

A soundbar LG eleva cada cena com um som surround mais completo.

WOW Orchestra

Sistema de som surround completo da TV LG e da Soundbar sincronizadas

Ao sincronizar a TV e a Soundbar como um só sistema, a profundidade e a direcionalidade são ampliadas para uma experiência surround mais completa.26)

A LG QNED AI QNED70 Mini LED com WOW Orchestra e WOWCAST exibe uma cena de concerto com uma soundbar abaixo da tela, enquanto ondas sonoras gráficas se estendem pela sala de estar para transmitir um som surround sem fio e sincronizado.

Uma família com crianças e seus avós está sentada junta em um sofá em uma sala de estar iluminada, segurando um controle remoto enquanto assistem à TV.

Uma família com crianças e seus avós está sentada junta em um sofá em uma sala de estar iluminada, segurando um controle remoto enquanto assistem à TV.

Acessibilidade

Recursos de acessibilidade tornam a experiência de visualização mais inclusiva

As TVs LG são projetadas pensando na acessibilidade, com recursos como Filtro de Ajuste de Cor, Guia de Língua de Sinais e suporte para conectividade direta com dispositivos de áudio assistivo.

Aviso Legal

*As imagens acima nesta página de detalhes do produto são apenas para fins ilustrativos. Consulte as imagens da galeria para uma representação mais precisa.

 

*As especificações e os recursos variam de acordo com a região, o modelo e o tamanho.

 

*A disponibilidade do serviço varia de acordo com a região e o país.

 

*Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas do aplicativo de terceiros.

 

*É necessário ter uma conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar os serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming. Sem uma conta LG, somente conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) e TV terrestre/aberta (somente para TVs com sintonizadores) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma conta LG.

 

*O conteúdo exibido nesta página pode ser diferente do conteúdo disponível no serviço Gallery+.

1)*O tamanho máximo da tela pode variar conforme o modelo e a região.

 

2)*O Volume da Gama de Cores (CGV) da tela é equivalente ou superior ao CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificado independentemente pela Intertek.

 

3)*O AI Picture Pro funciona com qualquer conteúdo protegido por direitos autorais em serviços OTT.

*As imagens são ampliadas para uma qualidade semelhante a 4K. Os resultados podem variar dependendo da resolução da fonte.

 

4)*O som pode variar de acordo com o ambiente de audição.

 

5)*AI Search (Copilot) está disponível em modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD com webOS Re:New Program, incluindo modelos lançados a partir de 2022.

*É necessária uma conexão com a internet e os serviços de IA de parceiros podem estar sujeitos a alterações ou exigir uma assinatura.

*Este recurso pode variar de acordo com a região e o modelo e não está disponível em países onde o suporte a LLM não é fornecido.

 

6)*Alguns desses recursos podem não ser compatíveis com determinadas regiões ou modelos.

*Os menus exibidos podem ser diferentes no lançamento. *As recomendações de palavras-chave variam de acordo com o aplicativo e a hora do dia.

*O cartão ""Nesta Cena"" está disponível em países que oferecem suporte a EPG (Guia Eletrônico de Programação).

*O cartão ""Em Exibição"" não está disponível na Netflix e em outros aplicativos de provedores de conteúdo, portanto, não será exibido.

*O cartão ""IA Generativa"" está disponível em determinadas regiões ou modelos.

 

7)*O conteúdo exibido pode ser reduzido ou limitado, dependendo da região e da conectividade da rede.

*O suporte ao Voice ID pode variar de acordo com a região e o país e está disponível em TVs OLED, QNED e NANO 4K UHD lançadas a partir de 2024, bem como em TVs MRGB e FHD lançadas a partir de 2026.

*Funciona apenas com aplicativos que suportam a conta Voice ID.

*O bloqueio pode ser desbloqueado por alguém com uma voz semelhante e, se a voz mudar devido a problemas de saúde ou outros fatores, o reconhecimento pode não funcionar corretamente.

*Os widgets fornecidos podem variar de acordo com o país e estão sujeitos a alterações ou descontinuação sem aviso prévio.

*My Page se aplica a TVs OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD de 2026.

 

8)*É necessária conexão com a internet. *É possível vincular o Ai Chatbot ao atendimento ao cliente.

*Em países onde o PNL não é compatível, o acesso e o uso do aplicativo por voz podem não estar disponíveis.

 

9)*O webOS Re:New é um programa de atualização de software disponível apenas em modelos selecionados. O número de atualizações e a duração do suporte do Re:New podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

*O cronograma de atualizações, bem como os recursos, aplicativos e serviços, podem variar de acordo com o modelo e a região.

*Os recursos, conteúdos e serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

 

10)*Oferece acesso rápido aos recursos de IA da TV, mas não possui processamento de IA integrado.

*O design, a disponibilidade e as funções do controle remoto Ai Magic podem variar de acordo com a região e o idioma compatível, mesmo para o mesmo modelo.

*Alguns recursos podem exigir conexão com a internet.

*O AI Voice Recognition está disponível apenas em países que oferecem suporte a PNL (Processamento de Linguagem Natural) em seu idioma nativo.

 

11)*O cartão ‘In This Scene’ está disponível em países que oferecem suporte a EPG.

*O escopo do suporte pode variar de acordo com o país.

*As informações fornecidas pelo AI Concierge são apenas para fins informativos gerais e podem não ser precisas. A LG não assume qualquer responsabilidade por ações ou decisões tomadas com base nessas informações.

 

12)*A taxa de atualização de 60Hz só funciona com jogos ou entradas de PC que suportam 60Hz.

*O HGiG é um grupo voluntário de empresas das indústrias de jogos e telas de TV que se reúne para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogos em HDR para o consumidor.

*O suporte para HGiG pode variar conforme o país.

 

13)*A tecnologia Bluetooth Ultra Low Latency (ULL) aplica-se apenas a alguns modelos de TVs LG de 2026 polegadas. A funcionalidade de controle ULL só é compatível com dispositivos conectados. *No modo ULL, apenas um controle (gamepad) pode ser conectado. O uso de outros dispositivos Bluetooth pode ser afetado. *Para melhor desempenho, recomenda-se a conexão via Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz. *O controle é vendido separadamente.

 

14)*O suporte para serviços de jogos na nuvem pode variar.

*Alguns serviços de jogos podem exigir assinatura e gamepad.

*O gamepad é vendido separadamente.

 

15)*FILMMAKER Ambient MODE é uma marca registrada da UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE com Dolby Vision é compatível.

*FILMMAKER Ambient MODE inicia automaticamente nos aplicativos Apple TV+ e Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona em modelos equipados com sensor de luz.

 

18)*O conteúdo disponível pode variar conforme a região e está sujeito a alterações.

*O serviço está disponível mediante assinatura paga. Teste gratuito de um mês disponível com login e cadastro de forma de pagamento. A assinatura é renovada automaticamente para um plano pago, a menos que seja cancelada antes do término do período de teste. A assinatura pode ser cancelada a qualquer momento durante o período de teste.

 

19)*O recurso funciona quando você está conectado à sua conta do Google Fotos e tem pelo menos 10 fotos no aplicativo.

20)

21)*Os sensores de brilho podem variar conforme o modelo.

 

22)*Os sensores de movimento estão disponíveis apenas nos modelos W6 e G6.

 

24)*O suporte para determinados canais LG varia conforme a região.

 

25)*A LG é compatível com dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Os serviços e recursos compatíveis com 'Matter' podem variar dependendo dos dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser feita pelo aplicativo ThinQ para dispositivos móveis.

 

26)*A soundbar pode ser adquirida separadamente.

*O controle do modo de som pode variar conforme o modelo.

*Observe que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma conexão de rede para atualizações.

*O uso do controle remoto da TV LG é limitado a determinados recursos.

Imprimir

Todas as especificações

ACESSIBILIDADE

  • Alto Contraste

    Sim

  • Escada de Cinza

    Sim

  • Cores Invertidas

    Sim

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de Barras

    7893299969843

DIMENSÕES E PESOS

  • Dimensões sem base (LxAxP)

    1890 x 1088 x 72,4

  • Dimensões com base (LxAxP)

    1890 x 1148 x 362

  • Dimensões da embalagem (LxAxP)

    2080 x 1215 x 169

  • Base da TV (LxAxP)

    1565 x 362

  • Peso sem base

    29,6

  • Peso com base

    30,3

  • Peso da embalagem

    39,6

  • Suporte Vesa (LxA)

    400 x 400

IMAGEM (DISPLAY)

  • Tipo de Painel

    4K QNED MiniLED

  • Resolução

    4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

  • Iluminação do painel

    Mini LED

  • Frequência Nativa

    60Hz Nativo

  • Ampla Gama de Cores

    Dynamic QNED Color (Volume de Cor 100% certificado)

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

  • Processador

    Processador Alpha 7 com AI Gen9 4K

  • Upscaler AI

    4K Super Upscaling

  • Dynamic Tone Mapping

    Sim

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Sim

  • Modo de Imagem

    9 modos

  • AI HDR Remastering

    Sim

  • Controle Automático de Brilho

    Sim

  • Auto Calibração

    Sim

ÁUDIO

  • AI Sound

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro

    Sim

  • LG Sound Sync

    Sim

  • Modo audio Compartido

    Sim

  • Saída de Áudio Simultâneo

    Sim

  • Saída de Áudio

    20W

  • Ajuste Acústico Adaptativo

    Sim

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)

  • Direção do Som

    Inferior

  • Sistema de Som

    2.0 Canais

  • WOW Orchestra

    Sim

CONECTIVIDADE

  • Retorno de Canal de Áudio

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    Sim (v 5.3)

  • Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Sim

  • Entrada HDMI

    3 (suporta eARC, ALLM)

  • Entrada de RF (Antena/Cabo)

    1ea

  • USB

    1ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sim (Wi-Fi 5)

JOGOS

  • HGIG Mode

    Sim

  • Otimizador de Jogos

    Sim (Painel de Jogos)

  • ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

    Sim

  • VRR (Taxa de Atualização Variável)

    Sim (até 60 Hz)

SMART TV

  • Sistema Operacional

    webOS 26

  • Compatível com Câmera USB

    Sim

  • App de Controle pelo Smartphone

    Sim (LG ThinQ)

  • Compatível com Apple Airplay

    Sim

  • Minha Página

    Sim

  • LG Shield

    Sim

  • LG Gallery+

    Sim (a disponibilidade do serviço pago varia conforme o país)

  • LG Channels

    Sim

  • Reconhecimento Inteligente de Voz

    Sim

  • Home Hub

    Sim (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Sim

  • Web Browser Completo

    Sim

  • Always Ready

    Sim

  • AI Voice ID

    Sim

  • Assistente de Imagem e Som com AI

    Sim

  • Controlador Magic Remote AI

    Built-In (Integrado)

  • AI Chatbot

    Sim

  • Compatível com Apple Home

    Sim

ALIMENTAÇÃO

  • Voltagem

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energia em stand by

    Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

  • Controle Remoto

    Controlador Magic Remote AI MR26

  • Cabo de Força

    Sim (Destacável)

TRANSMISSÃO

  • Receptor analógico de sinal

    NTSC/PAL-M/PAL-N

  • Receptor digital de sinal

    ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

O que as pessoas estão dizendo

Principais Ofertas

Precisa de Ajuda?

Estamos aqui para te ajudar com o que você precisar.

Obtenha suporte

Torne-Se um Membro da LG

Aproveite todos os benefícios da comunidade de membros LG, que vão de descontos especiais a serviços e ofertas exclusivas.

EntrarCadastre-se

Cupom de Boas-Vindas

Garanta 5% de desconto na sua primeira compra ao se inscrever como membro LG

Preços Exclusivos

Receba ofertas exclusivas de lançamentos de produtos em primeira mão

Entrega Grátis

Em todas as compras realizadas na LG.com.br

Entre em Contato