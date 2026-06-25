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Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox.

Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox.

LDNFC33LS
Vue avant de Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox. LDNFC33LS
Vue de face du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox. avec porte ouverte, modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue du dessus du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue latérale du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue latérale du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue latérale du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue latérale du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue latérale du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue du dessus du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue latérale du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue du dessus du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue latérale du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue latérale du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue latérale du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue arrière du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue avant de Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox. LDNFC33LS
Vue de face du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox. avec porte ouverte, modèle LDNFC33LS.DSSEECI
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Vue latérale du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue latérale du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue latérale du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue latérale du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue du dessus du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue latérale du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue du dessus du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue latérale du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue latérale du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue latérale du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI
Vue arrière du LG Lave-vaisselle FlushFit🅪 LG | 48 dB, SteamAssist🅪, AutoVentDry🅪, 3e panier ajust, ind. d’état au plancher, commandes front., acier inox., modèle LDNFC33LS.DSSEECI

principales caractéristiques

  • FlushFit🅪
  • AutoVent🅪 Dry
  • 3e panier ajust
  • Finition résistante aux taches
  • Fonctionnement LoDecibel🅪
  • Cuve en acier inoxydable NeveRust🅪
Plus

FlushFit🅪

Un design harmonieux pour une mise à niveau moderne

L’installation d’appareils électroménagers encastrés est l’une des tendances les plus en vogue dans les cuisines, mais soyez assurés que la conception élégante et intégrée de ce lave-vaisselle de LG est intemporelle. Le lave-vaisselle de LG s’adapte à votre espace et peut contenir un nombre impressionnant de 16 couverts en un seul chargement. Voilà une façon instantanée d’améliorer une cuisine!

FlushFit🅪

'Porte sans dégagement

AutoVent🅪 Dry

La touche finale pour une vaisselle plus sèche

La technologie AutoVent🅪 Dry améliore davantage les performances de séchage et l’efficacité énergétique en ouvrant légèrement la porte à la fin du cycle pour permettre à l’air frais de circuler, pour une vaisselle étincelante et prête à être mise sur la table dès la sortie du lave-vaisselle.

AutoVent™ Dry

AutoVent™ Dry

3e panier ajust

Un endroit pratique pour les articles difficiles à placer

Des couverts aux ustensiles à long manche en passant par les moules à tartelettes, les articles qui doivent être lavés à la main ont finalement leur place dans le lave-vaisselle. Le troisième panier pratique accueille des ustensiles de formes et de tailles variées, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire le nombre de cycles.

'Porte sans dégagement

'Porte sans dégagement

Finition résistante aux taches

Gérez les réalités de la vie avec style

Profitez de tous les avantages de l’acier inoxydable sans avoir à vous encombrer de produits nettoyants particuliers ni à porter une attention constante à votre appareil. La finition résistante aux taches de LG se nettoie facilement avec un chiffon doux et sec pour une cuisine à votre goût qui s’occupe de votre quotidien.

Finition résistante aux taches

'Porte sans dégagement

Fonctionnement LoDecibel🅪

Un nettoyage puissant, exceptionnellement silencieux

Grâce au matériau insonorisant et à notre moteur à onduleur DirectDrive🅪, vous ferez l’expérience d’un nettoyage ultra-silencieux. Cela signifie que les assiettes, les verres et les autres articles sont d’une propreté impeccable, sans interrompre votre quotidien. 

Fonctionnement LoDecibel🅪

Fonctionnement LoDecibel🅪

Cuve en acier inoxydable NeveRust🅪

Intérieur en acier inoxydable pour une tranquillité d’esprit durable

Contrairement aux cuves en plastique, la cuve en acier inoxydable NeveRust🅪 de LG offre une surface durable. La cuve intérieure en acier inoxydable contribue à améliorer les performances de séchage* et résiste à la rouille pendant des années.  

Cuve en acier inoxydable NeveRust🅪

Cuve en acier inoxydable NeveRust🅪

* Par rapport aux cuves en plastique.

Capacité de 16 couverts

Réservations pour 16

Son intérieur spacieux en acier inoxydable offre un grand volume de rangement pour de nombreux plats et verres à pied de différentes tailles. Il peut contenir jusqu'à 16 couverts.

ThinQ🅫

Restez connecté

Vous pensez devoir vérifier où en est votre vaisselle? Les lave-vaisselle intelligents de LG sont dotés de la technologie ThinQ🅫 intégrée, ce qui vous permet de recevoir des notifications sur votre téléphone intelligent lorsqu’un cycle est terminé. Votre routine de nettoyage est plus simple, de sorte que vous pouvez vous concentrer sur vos autres tâches. Vous pouvez même vérifier l’état du cycle à l’aide de commandes vocales grâce à l’assistant Google, sans même avoir à lever le petit doigt.

ThinQ🅫

ThinQ🅫

Certifié ENERGY STAR🅫

Économisez de l’argent. Économisez de l’énergie.

Les produits qui portent l’étiquette ENERGY STAR🅫 répondent à des critères rigoureux en matière d’efficacité énergétique fixés par l’Environmental Protection Agency des États-Unis (U.S. EPA). Ils vous permettent d’économiser de l’énergie et de l’argent tout en protégeant notre environnement en vous aidant à faire des choix qui contribuent à un avenir fondé sur l’énergie propre. 

Certifié ENERGY STAR🅫

Certifié ENERGY STAR🅫

Les images peuvent être simulées et mises en scène à des fins d’illustration. Les caractéristiques, les fonctionnalités et les autres spécifications réelles du produit peuvent différer et peuvent être modifies sans préavis.

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