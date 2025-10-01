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Lave-vaisselle FlushFit(MC) LG | 46 dB, QuadWash(MD) Pro, AutoVentDry(MC), 3e panier ajust., ind. d’état au plancher, commande sup., acier inox.
AutoVent🅪 Dry
La technologie AutoVent🅪 Dry améliore davantage les performances de séchage et l’efficacité énergétique en ouvrant légèrement la porte à la fin du cycle pour permettre à l’air frais de circuler, pour une vaisselle étincelante et prête à être mise sur la table dès la sortie du lave-vaisselle.
* Comparativement aux lave-vaisselle de LG non doté de la technologie Dynamic Heat Dryᴹᶜ
QuadWashᴹᴰ Pro
Nettoyez les taches les plus difficiles comme un pro
Affrontez le nettoyage d’après-souper comme un pro grâce au pouvoir nettoyant amélioré de QuadWashᴹᴰ Pro. Des jets à haute pression 38 % plus puissants* pulvérisent la saleté sous plusieurs angles tout en imprégnant votre vaisselle d’un million de microbulles pour aider à décomposer les résidus alimentaires tenaces et fournir une performance de nettoyage exceptionnelle.
* Par rapport à notre système QuadWashᴹᴰ standard.
FlushFitᴹᶜ
Un encastrement parfait pour une mise à niveau parfaite
L’installation d’appareils électroménagers encastrés est l’une des tendances les plus en vogue dans les cuisines, mais soyez assuré que la conception élégante et intégrée de ce lave-vaisselle de LG est intemporelle. Le lave-vaisselle de LG s’adapte à votre espace et peut contenir un nombre impressionnant de 16 couverts en un seul chargement. Voilà une façon instantanée d’améliorer une cuisine!
Système EasyRackᴹᶜ Plus
Une plus grande flexibilité signifie qu’aucun plat n’est laissé de côté
Grâce au système EasyRackᴹᶜ Plus, lavez plus en moins de fois, pour un nettoyage en toute facilité après le repas. Grâce à ses trois réglages de hauteur, la grille supérieure s’ajuste facilement pour laisser la place à de grands verres à pied sur le dessus ou à de grandes casseroles en dessous.
Indicateur d’état au sol
Indicateur de fin de cycle
Fini les approximations pour savoir quand le cycle de lavage est terminé. L’indicateur d’état au sol projette une lumière blanche sur le plancher, juste devant la porte, pour vous indiquer clairement que le cycle est complété.
Fonctionnement silencieux LoDecibelᴹᶜ
Un nettoyage paisible et silencieux
Grâce au matériau insonorisant et à notre moteur à inversion DirectDriveᴹᶜ, vous ferez l’expérience d’un nettoyage ultrasilencieux. Cela signifie que les assiettes, les verres et les autres articles sont d’une propreté impeccable, sans interrompre votre quotidien.
ThinQᴹᴰ
Restez connecté, pour une propreté étincelante
Vous pensez devoir vérifier où en est votre vaisselle? Les lave-vaisselle intelligents de LG sont dotés de la technologie ThinQᴹᴰ intégrée, ce qui vous permet de recevoir des notifications sur votre téléphone intelligent lorsqu’un cycle est terminé. Votre routine de nettoyage est plus simple, de sorte que vous pouvez vous concentrer sur vos autres tâches. Vous pouvez même vérifier l’état du cycle à l’aide de commandes vocales grâce à l’assistant Google, sans même avoir à lever le petit doigt.
Toutes les spécifications
APPARENCE
Indicateur de verrouillage de sécurité
Non
CycleTrack™
Non
Résiste aux empreintes
Oui
Indicateur de remplissage d’agent de rinçage
Oui
Indicateur de niveau de sel
Non
Voyants lumineux de cycle SignaLightMC
Non
3e panier coulissant
Non
Indicateurs d’état
Indicateur(Barre)
Affichage de température
Non
Indicateur de temps restant
Non
Éclairage de la cuve (lampe de cuve)
Non
Matériau de la cuve
Acier inoxydable NeveRustMC
BAR CODE
Bar Code
048231349192
CARACTÉRISTIQUES DE BASE
Panneau de commande (Matériel)
ABS (Revêtement en miroir)
Type d’affichage
DEL
Type de poignée
Poignée dissimulée
Type de panneau
Commandes sur le dessus
Nombre total de couverts
16
CYCLE/OPTION
Nombre de cycles de lavage (programme)
5
1 heure
Non
Auto
Oui
Annuler
Oui
Verrouillage des commandes
Oui
Démarrage différé
Oui
Articles délicats
Non
Téléchargement de cycles
Oui
Accélérateur de séchage
Non
Double zone
Non
Éco
Non
Économie d’énergie
Non
Express
Non
Extra sec
Oui
Demi-charge
Non
Haut rendement
Oui
Haute temp.
Oui
Intensif
Non
Nettoyage du lave-vaisselle
Non
Normal
Oui
Nombre d’options
6
Rafraîchissement
Non
Rinçage
Non
Vapeur
Oui
Nettoyage de la cuve
Nettoyage de la cuve(Vapeur)_Téléchargé
Turbo
Oui
DIMENSIONS / DÉGAGEMENTS / POIDS
Dimensions de l’emballage - L x H x P (po)
28 1/32 x 34 7/8 x 29 5/8
Poids de l’emballage (lb)
88,2
Dimensions du produit - L x H x P (po)
23 3/4 x 33 5/8 x 23 3/4
Poids du produit (lb)
75
PERFORMANCE ÉNERGIE/EAU
Niveau de cote CEE
1
Energy Star
Oui
Consommation d’énergie (kWh/an)
220
Consommation d’eau (gallons/cycle)
2,9
GÉNÉRAL
Fabricant
LG
PRINCIPALE CARACTÉRISTIQUE
QuadWashMC
QuadWash Pro
Aqua-Stop
Non
Distributeur de détergent et de produit de rinçage
Oui
Moteur DirectDriveMC
Non
Système de séchage
AOD
Chauffe-eau dissimulé
Oui
Moteur à inversion DirectDrive
Oui
Fonctionnement silencieux LoDecibel (dBA)
46
Nombre de bras gicleurs
3
Interrupteur de sécurité à flotteur (fuites)
Oui
Système de lavage SenseClean
Oui
Capteur de saleté (turbidité)
Oui
TrueSteamMC
Non
Système de lavage Vario
Oui
Adoucisseur d’eau
Non
CARACTÉRISTIQUES DES PANIERS
Paniers à couverts
Oui
BlastZone™
Non
Système EasyRackMC Plus
Oui
3éme glissière rail
Non
Type coulissant_inférieur
Non
Type coulissant_supérieur
Non
3e panier ajustable en hauteur
Oui (fixe)
Hauteur maximale du panier inférieur (po)
12 1/2
Hauteur maximale du panier supérieur (po)
9 5/16
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
NFC
Non
Service client proactif
Non
Télécommande
Oui
Surveillance à distance
Oui
Diagnostic intelligent
Oui
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