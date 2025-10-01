Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut

Un réfrigérateur prêt pour le garage est conçu pour que vous n’ayez pas à vous soucier des changements de température à l’extérieur. Un réfrigérateur prêt pour le garage peut être utilisé dans un espace où la température n’est pas contrôlée*. Grâce à cet espace supplémentaire, vous pouvez ranger les produits préférés des membres de votre famille n’importe où dans la maison, par exemple au sous-sol, dans la salle de jeux ou dans un coin-détente.