About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut

Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut

LT18SO000S
Vue avant de Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut LT18SO000S
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Vue avant de Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut LT18SO000S
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut
Réfrigérateur de 30 po d’une capacité de 18 pi3 avec congélateur en haut

principales caractéristiques

  • Grande capacité de 18 pi³ (avec congélateur en haut)
  • Portes à panneaux plats avec poignées dissimulées
  • Conception moderne
  • Prêt pour le garage
  • Finition résistante aux taches
  • Certifiées ENERGY STARMD
Plus

Grande capacité de 18 pi³ (avec congélateur en haut)

De l’espace quand vous en avez besoin

Obtenez plus d’espace pour votre épicerie dans un réfrigérateur avec congélateur en haut, doté de nombreuses fonctionnalités. Rien ne vaut la commodité de disposer de plus d’aliments quand vous en avez besoin; avec un espace généreux de 18 pi3, vous aurez suffisamment de place pour tous vos besoins.

  • Portes à panneaux plats avec poignées dissimulées

    Jetez un autre coup d’œil chaque fois que vous passez devant cette nouvelle conception de LG et admirez son style contemporain. Les panneaux plats sont agrémentés de poignées dissimulées discrètes qui offrent un accès facile.

  • Conception épurée et élégante

    Sans distributeur ni commandes visibles, les portes élégantes rehaussent le style de votre cuisine avec une conception minimaliste.

Prêt pour le garage

Conçu pour la maison, pensé pour le garage

Un réfrigérateur prêt pour le garage est conçu pour que vous n’ayez pas à vous soucier des changements de température à l’extérieur. Un réfrigérateur prêt pour le garage peut être utilisé dans un espace où la température n’est pas contrôlée*. Grâce à cet espace supplémentaire, vous pouvez ranger les produits préférés des membres de votre famille n’importe où dans la maison, par exemple au sous-sol, dans la salle de jeux ou dans un coin-détente.

* Les réfrigérateurs prêts pour le garage doivent être installés dans un endroit où la température est comprise entre 3,3 °C et 37,8 °C.

Finition résistante aux taches

Conçu pour la maison, pensé pour le garage

Gérez les réalités de la vie avec style

Profitez de tous les avantages de l’acier inoxydable sans avoir à vous encombrer de produits nettoyants particuliers ni à porter une attention constante à votre appareil. La finition résistante aux taches de LG se nettoie facilement avec un chiffon doux et sec pour une cuisine à votre goût qui s’occupe de votre quotidien.

Certifiées ENERGY STARMD

Économisez de l’argent. Économisez de l’énergie.

Avec un réfrigérateur qui consomme au moins 20 % moins d’énergie que ne l’exigent les normes fédérales, vous verrez tout un impact : sur votre consommation énergétique et sur votre facture d’électricité.

Imprimer

Caractéristique clé

  • CAPACITÉ - Total du volume (pi³)

    18,0

  • DIMENSIONS et POIDS - Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)

    30 1/4" x 68 5/8" x 31 7/8"

  • PERFORMANCE - Consommation d’énergie (kWh/année)

    366

  • CARACTÉRISTIQUES DE BASE - NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

    Homologué ENERGY STARMD

  • PERFORMANCE - Type de compresseur

    Compresseur intelligent à inversion

Toutes les spécifications

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

  • Marque

    LG

  • NIVEAU D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

    Homologué ENERGY STARMD

  • Type de produit

    Congélateur en haut

CODE À BARRE

  • Code à barre

    195174137178

CAPACITÉ

  • Total du volume (pi³)

    18,0

  • Volume du congélateur (pi³)

    4,7

  • Volume du réfrigérateur (pi³)

    13,3

COMMANDES ET AFFICHAGE

  • Avertisseur de porte

    Non

  • Gel express

    Non

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids du produit (lb)

    162,8

  • Profondeur sans la porte (po)

    26 3/4"

  • Profondeur sans la poignée (po)

    30 1/8"

  • Profondeur avec la poignée (po)

    30 1/8"

  • Poids brut (lb)

    171,6

  • Hauteur jusqu’au-dessus du caisson (po)

    64 1/4"

  • Hauteur à la charnière ou à la décoration de couvercle de porte (po)

    66 1/8"

  • Dégagement pour l’installation

    Arrière 2 po

  • Dimensions de l’emballage (L x H x P, pouces)

    30 1/4" x 68 5/8" x 31 7/8"

  • DIMENSIONS DE L'APPAREIL (L x H x P)

    29 3/4" x 66 1/8" x 30 1/8"

  • Profondeur totale avec la porte ouverte à 90° (po)

    57 5/8"

  • Largeur avec la porte ouverte à 90° sans la poignée (po)

    30 7/8"

  • Largeur avec la porte ouverte à 90° avec la poignée (po)

    30 7/8"

CARACTÉRISTIQUES

  • Door Cooling+

    Non

  • Charnières de porte à fermeture automatique

    Non

  • Porte dans la porte

    Non

  • Mode sabbat

    Non

COMPARTIMENT DE CONGÉLATEUR

  • Type de porte

    Battante latérale

  • Tablette_Verre trempé

    1

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’EAU ET DE GLAÇONS

  • Distributeur d’eau uniquement

    Non

  • Machine à glaçons automatique

    Non

  • Production de glaçons quotidienne (lb)

    N/A

  • Machine à glaçons_Manuelle

    Non

  • Capacité de stockage de glaçons (lb)

    N/A

MATÉRIAU ET FINITION

  • Type de poignée

    Dissimulée, horizontale

  • Extérieur résistant aux empreintes et aux taches

    Oui

  • finir (porte)

    Acier inoxydable résistant aux taches

PERFORMANCE

  • Consommation d’énergie (kWh/année)

    366

  • Type de compresseur

    Compresseur intelligent à inversion

COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATEUR

  • Éclairage du réfrigérateur

    DEL sur le dessus

  • Balconnet_Transparent

    6

  • Tablette_Verre trempé

    2

  • Bac à légumes

    Oui (2)

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Non

  • Service à la clientèle proactif

    Non

  • Smart Diagnosis

    Non

  • Ver. de Smart Learner

    Non

Ce que les gens disent

Nos choix pour vous

Trouver localement

Faites l’expérience de ce produit autour de vous.