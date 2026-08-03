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Series UL3G
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
50"
Resolución natural
3.840 x 2.160 (UHD)
Brillo (típ., nit.)
400
Relación de contraste
5,000:1
Relación de contraste dinámico
1,000,000: 1 ※ El ratio de luminosidad de color Full Black/Full White en la condición de entrada de video.
Gama de cores
DCI 80%
Ángulo de visión (A x V)
178 x 178
Profundidade de cores
1.07G mil millones de colores (8bit + FRC)
Tiempo de respuesta
9,5 ms (gris a gris)
Tratamiento de la superficie
1% de turbidez
Horas de operação (horas/dia)
16/7
Paisagem/retrato
Sí/Sí
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI (3, HDCP 2.2/1.4), USB 2.0 Tipo A (2)
Salida
Audio
Control externo
RS232C Entrada/Salida (4 Pin Phone Jack), RJ45 (LAN) Entrada
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Color del biselado
Ceramic Black
Ancho del marco
15.5 mm (R/L/T) / 22.3 mm (B)
Peso (Cabezal)
11,3 kg
Dimensiones del monitor (A x A x P)
1130 × 663 × 86,3 mm
Dimensões do monitor com suporte (L x A x P)
1130 × 722 × 231 mm
Manija
No
Interfaz de montaje estándar VESA™
200 x 200 mm
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento
10% a 80%
CONSUMO DE ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de potencia
Energía incorporada
Tip. / Máx.
105 W / 150 W
Apagado
0.5W
Ahorro de energía inteligente
73,5 W
DPM
0.5W
BTU (British Thermal Unit)
359 BTU/Hr (normal), 512 BTU/Hr (máx.)
SONIDO
Altavoz
Sí
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB
EMC
FCC Clase “A” / CE
ErP
Sí
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Supersign cms
Sí
SuperSign Control/Control+
Sí
SuperSign WB
Sí
Editor de Mídia SuperSign
Sí
Signage365Care
Sim (a disponibilidade pode variar por região.)
ACCESORIO
Básicos
Mando a distancia, cable de alimentación, libro de normas, teléfono a conector D-sub9, soporte, portacable