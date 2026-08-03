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Series UL3G

Series UL3G

Series UL3G

55UL3G-B
LG Series UL3G, 55UL3G-B
LG Series UL3G, 55UL3G-B
LG Series UL3G, 55UL3G-B
LG Series UL3G, 55UL3G-B
LG Series UL3G, 55UL3G-B
LG Series UL3G, 55UL3G-B
LG Series UL3G, 55UL3G-B
LG Series UL3G, 55UL3G-B
LG Series UL3G, 55UL3G-B
LG Series UL3G, 55UL3G-B
LG Series UL3G, 55UL3G-B
LG Series UL3G, 55UL3G-B
LG Series UL3G, 55UL3G-B
LG Series UL3G, 55UL3G-B
LG Series UL3G, 55UL3G-B
LG Series UL3G, 55UL3G-B
LG Series UL3G, 55UL3G-B
LG Series UL3G, 55UL3G-B
LG Series UL3G, 55UL3G-B
LG Series UL3G, 55UL3G-B
LG Series UL3G, 55UL3G-B
LG Series UL3G, 55UL3G-B

Características principales:

  • Brillo (Typ.): 400 cd/㎡
  • Panel: 15.5mm (R/L/T), 22.3mm (B)
  • Profundidad: 87.1mm
  • Interfaz: HDMI(3), USB 2.0(2), RS232C Entrada/Salida, RJ45 Entrada, Salida de audio
  • Altavoces incorporados
Más

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla

    55"

  • Tecnología del panel

    IPS

  • Resolución natural

    3.840 x 2.160 (UHD)

  • Brillo (Typ.)

    400

  • Relación de contraste

    1,200 : 1

  • Relación de contraste dinámico

    1,000,000: 1 ※ El ratio de luminosidad de color Full Black/Full White en la condición de entrada de video.

  • Gama de colores

    DCI 80%

  • Ángulo de visión (A x V)

    178 x 178

  • Profundidad del color

    16.7 millones de colores (8 bit)

  • Tiempo de respuesta

    8 ms (gris a gris)

  • Tratamiento de la superficie

    1% de turbidez

  • Horas de funcionamiento (Horas/Día)

    16/7

  • Retrato/Paisaje

    Sí/Sí

CONECTIVIDAD

  • Entrada

    HDMI (3, HDCP 2.2/1.4), USB 2.0 Tipo A (2)

  • Salida

    Audio

  • Control externo

    RS232C Entrada/Salida (4 Pin Phone Jack), RJ45 (LAN) Entrada

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

  • Color del biselado

    Ceramic Black

  • Ancho del marco

    15.5 mm (R/L/T) / 22.3 mm (B)

  • Peso (Cabezal)

    14.3 kg

  • Dimensiones del monitor (A x A x P)

    1,244 × 726 × 87.1 mm

  • Medidas del monitor con apoyo (An. x Al. x Prof.)

    1,244 × 786 × 231 mm

  • Manija

    No

  • Interfaz de montaje estándar VESA™

    300 x 300 mm

CONDICIONES DEL ENTORNO

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C a 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10% a 80%

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    CA 100 - 240 V ~, 50/60 Hz

  • Tipo de potencia

    Energía incorporada

  • Tip. / Máx.

    105W/155W

  • BTU (British Thermal Unit)

    BTU 359 BTU/Hr(Typ.), 529 BTU/Hr(Max.)

SONIDO

  • Altavoz

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB

  • EMC

    FCC Clase “A”/CE/KC

  • ErP

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Supersign cms

  • SuperSign Control/Control+

  • SuperSign WB

  • SuperSign Media Editor

  • Signage365Care

    Sí (la disponibilidad puede variar según la región)

ACCESORIO

  • Básicos

    Mando a distancia, cable de alimentación, libro de normas, teléfono a conector D-sub9, soporte, portacable