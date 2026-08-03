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Series UL3G
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
55"
Tecnología del panel
IPS
Resolución natural
3.840 x 2.160 (UHD)
Brillo (Typ.)
400
Relación de contraste
1,200 : 1
Relación de contraste dinámico
1,000,000: 1 ※ El ratio de luminosidad de color Full Black/Full White en la condición de entrada de video.
Gama de colores
DCI 80%
Ángulo de visión (A x V)
178 x 178
Profundidad del color
16.7 millones de colores (8 bit)
Tiempo de respuesta
8 ms (gris a gris)
Tratamiento de la superficie
1% de turbidez
Horas de funcionamiento (Horas/Día)
16/7
Retrato/Paisaje
Sí/Sí
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI (3, HDCP 2.2/1.4), USB 2.0 Tipo A (2)
Salida
Audio
Control externo
RS232C Entrada/Salida (4 Pin Phone Jack), RJ45 (LAN) Entrada
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Color del biselado
Ceramic Black
Ancho del marco
15.5 mm (R/L/T) / 22.3 mm (B)
Peso (Cabezal)
14.3 kg
Dimensiones del monitor (A x A x P)
1,244 × 726 × 87.1 mm
Medidas del monitor con apoyo (An. x Al. x Prof.)
1,244 × 786 × 231 mm
Manija
No
Interfaz de montaje estándar VESA™
300 x 300 mm
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento
10% a 80%
CONSUMO DE ENERGÍA
Fuente de alimentación
CA 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
Tipo de potencia
Energía incorporada
Tip. / Máx.
105W/155W
BTU (British Thermal Unit)
BTU 359 BTU/Hr(Typ.), 529 BTU/Hr(Max.)
SONIDO
Altavoz
Sí
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB
EMC
FCC Clase “A”/CE/KC
ErP
Sí
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Supersign cms
Sí
SuperSign Control/Control+
Sí
SuperSign WB
Sí
SuperSign Media Editor
Sí
Signage365Care
Sí (la disponibilidad puede variar según la región)
ACCESORIO
Básicos
Mando a distancia, cable de alimentación, libro de normas, teléfono a conector D-sub9, soporte, portacable