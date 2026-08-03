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55XE3C

55XE3C

55XE3C

55XE3C
Front view
Display view
Right side view
Left side view
Side view
Side view
Back view
Front view
Display view
Right side view
Left side view
Side view
Side view
Back view

Características principales:

  • Brillo (tip.): 3,000 cd/m²
  • Temperatura de operación: -30 °C a 50 °C
  • Diseño IP56
  • Interfaz: HDMI / DP / DVI / RJ45 / RS232C / tarjeta SD / USB 3.0 / salida de altavoz externo
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla

    Clase de 55" (54,64" medida diagonal)

  • Resolución nativa

    1,920 x 1,080 (FHD), M+

  • Brillo (tip. con cristal protector, cd / m²)

    3000

CONECTIVIDAD

  • Entrada

    HDMI, DP, DVI-D, entrada de audio, USB 3.0, tarjeta SD

  • Salida

    DP, Parlante externo

  • Control externo

    RS232C (entrada/salida), entrada RJ45

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

  • Peso del bisel

    66.4 mm (T/B), 31.0 mm (L/R)

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    745.3 x 1,345.4 x 160.0 mm

  • Peso (cabezal)

    70 kg

CONDICIONES DEL ENTORNO

  • Temperatura de funcionamiento

    -30°C a 50°C

  • Humedad de funcionamiento

    5% hasta 100%

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Suministro de energía

    100-240 V~, 50/60 Hz

  • Tipo de energía

    Energía incorporada

  • Tipo / Máx.

    350W/500W

  • Ahorro de energía inteligente

    178W

ESTÁNDAR(CERTIFICADO)

  • Seguridad

    UL/cUL/CB

  • EMC

    FCC Clase “A”/CE/KC

  • ErP / Energy Star

    No/No

COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

  • Tipo compatible con OPS

    No

  • Reproductor multimedia externo extraíble

    Sí (Espacio disponible para la instalación del reproductor multimedia en el producto)

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Software de gestión de contenido

    SuperSign CMS

  • Software de control y monitoreo

    Supersign™ C

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto, EIG, ESG, libro de normas, teléfono a género RS232C, cable USB, cable HDMI

  • Opcional

    Soporte cerrado (ST-550X)