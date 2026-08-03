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55XE3C
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
Clase de 55" (54,64" medida diagonal)
Resolución nativa
1,920 x 1,080 (FHD), M+
Brillo (tip. con cristal protector, cd / m²)
3000
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI, DP, DVI-D, entrada de audio, USB 3.0, tarjeta SD
Salida
DP, Parlante externo
Control externo
RS232C (entrada/salida), entrada RJ45
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Peso del bisel
66.4 mm (T/B), 31.0 mm (L/R)
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
745.3 x 1,345.4 x 160.0 mm
Peso (cabezal)
70 kg
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura de funcionamiento
-30°C a 50°C
Humedad de funcionamiento
5% hasta 100%
CONSUMO DE ENERGÍA
Suministro de energía
100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de energía
Energía incorporada
Tipo / Máx.
350W/500W
Ahorro de energía inteligente
178W
ESTÁNDAR(CERTIFICADO)
Seguridad
UL/cUL/CB
EMC
FCC Clase “A”/CE/KC
ErP / Energy Star
No/No
COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Tipo compatible con OPS
No
Reproductor multimedia externo extraíble
Sí (Espacio disponible para la instalación del reproductor multimedia en el producto)
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenido
SuperSign CMS
Software de control y monitoreo
Supersign™ C
ACCESORIO
Básico
Control remoto, EIG, ESG, libro de normas, teléfono a género RS232C, cable USB, cable HDMI
Opcional
Soporte cerrado (ST-550X)