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*9,5 mm (75"), 7,5 mm (55") * La imagen es solo para fines ilustrativos.
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla (pulgadas)
75
Tecnología de paneles
IPS/M+
Tipo de luz de fondo
Directo
Relación de aspecto
16:9
Resolución nativa
3840 x 2160 (UHD)
Frecuencia de actualización
60Hz
Brillo
3,000nit (Typ.), 2,400nit (Min.)
Relación de contraste
1,200:1
Dinámica CR
500,000:1
Gama de colores
NTSC 72%
Ángulo de visión (AxV)
178º x 178º
Profundidad de color (cantidad de colores)
1.07 mil millones de colores
Tiempo de respuesta
8ms (G to G)
Tratamiento de la superficie (Niebla)
Haze 3%
Vida útil
50,000 horas (típ.)
Horas de operación (Horas/Día)
24/7
Retrato/Paisaje
Sí/No
Transparencia
N/D
QWP (Placa de cuarto de onda)
SÍ
CONECTIVIDAD
Entrada HDMI
SÍ (1ea)
Entrada HDMI (Versión HDCP)
2.2
DP In
SÍ (HDCP 1.3)
Entrada DVI-D
SÍ
Entrada RGB
NO
Entrada de audio
SÍ
Entrada RS232C
SÍ
Entrada RJ45 (LAN)
SÍ (1ea)
Entrada de infrarrojos
NO
Entrada USB
USB 3.0 tipo A (1ea)
Salida de HDMI
NO
Salida de DP
SÍ
Salida de audio
NO
USB táctil
NO
Salida de altavoz externo
SÍ
Salida RS232C
SÍ
Salida RJ45 (LAN)
NO
Salida de infrarrojos
NO
Conexión en cadena
NO
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Color del marco
Black
Ancho del marco
T/R/L/B : 110/73.3/73.3/230mm
Peso (Cabezal)
180Kg
Peso empaquetado
247Kg
Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)
1075.6 x 2361.6 x 218.9mm
Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)
1075.6 x 2361.6 x 218.9mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)
1292 x 2296 x 468mm
Manija
SÍ
Interfaz de montaje estándar VESA
N/D
Peso (Cabezal + Soporte)
N/D
VIDRIO DE PROTECCIÓN
Espesor
9.5mm
Grado de protección
YES (P2A)
Templado / Fortalecimiento químico
Fortalecimiento templado
Antirreflectante
SÍ
Infrarrojo - Resistencia (IR)
SÍ
A prueba de roturas
SÍ
CARACTERÍSTICA - HARDWARE
Memoria interna (eMMC)
8 GB
Wi-Fi/BT (incorporado)
NO
Sensor de temperatura
SÍ
Sensor de brillo automático
SÍ
Sensor de píxeles
SÍ
Sensor de proximidad
NO
Sensor de corriente
NO
Sensor BLU
NO
Sensor de humedad
NO
Sensor de aceleración (giroscopio)
SÍ
Indicador de encendido
SÍ
Llave local de operación
NO
VENTILADOR (Incorporado)
SÍ
CARACTERÍSTICA - SOFTWARE
Versión del sistema operativo (webOS)
webOS 3.0
Programación de contenidos locales
SÍ
Administrador de grupo
NO
USB Plug & Play
SÍ
Conmutador
SÍ
Imagen del logotipo de arranque
SÍ
Imagen sin señal
NO
Sincronización RS232C
SÍ
Sincronización de red local
SÍ
Sincronización de retroiluminación
NO
PIP
NO
PBP
NO
Compartir pantalla
NO
Etiqueta de video
SÍ (2 etiquetas de video)
Reproducir vía URL
NO
Rotación de pantalla
SÍ
Rotación de entrada externa
SÍ
Reproducción sin obstáculos
SÍ
Configuración del modo mosaico
SÍ
Configuración de clonación de datos
SÍ
SNMP
SÍ
Método ISM
SÍ
ID de configuración automática
SÍ
Estado del envío
SÍ
Administrador de control
SÍ
Certificación Cisco
NO
Crestron Connected
NO
Ahorro de energía inteligente
SÍ
modo PM
SÍ
Despertador en LAN
SÍ
Network Ready
NO
Faro
NO
HDMI-CEC
SÍ
Configuración del servidor de SI
SÍ
webRTC
NO
Pro:Idiom
NO
Compensación de brillo
NO
Ajuste de blanco y negro por escala de grises
NO
Inversión de escaneo
NO
CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento
-30 °C to 50 °C
Humedad de funcionamiento
5 % to 100 %
ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100-240V~, 50/60Hz
Tipo de alimentación
Energía integrada
CONSUMO DE ENERGÍA
Típ.
750W (Full White) 403W (IEC 62087)
Máx.
1000W
BTU (Unidad Térmica Británica)
2559 BTU/Hr(Typ.), 3412 BTU/Hr(Max.)
DPM
1W
Apagado
0.5W
SONIDO
Altavoz (incorporado)
NO
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / UL / cUL
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
ErP/Energy Star
NO / NO
ePEAT (solo en los Estados Unidos)
NO
COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES
Compatible con tipo OPS
NO
Potencia OPS integrada
NO
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
SuperSign CMS
SÍ
SuperSign Control+
SÍ
SuperSign WB
NO
Nube SuperSign
NO
Promota
NO
CMS móvil
NO
Connected Care
NO
IDIOMA
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic
ACCESORIO
Básico
Remote Controller, Manual, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, USB cable, HDMI cable
Opcional
Enclosure Stand (ST-750X), Handle
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Compatibilidad de superposición táctil
N/D
Calibración inteligente
N/D
Inclinación (boca arriba)
N/D
Inclinación (boca abajo)
N/D
Calificación IP
N/D
Recubrimiento conformado (tablero de potencia)
SÍ
Protección de energía
N/D
Luz solar directa
SÍ
CARACTERÍSTICA DEDICADA - TÁCTIL
Tamaño de objeto disponible para tocar
N/D
Tiempo de respuesta (aplicación 'Paint' en PC con Windows 10)
N/D
Precisión (típ.)
N/D
Interfaz
N/D
Espesor del vidrio protector
N/D
Transmisión del vidrio protector
N/D
Soporte del sistema operativo
N/D
Punto multitáctil
N/D