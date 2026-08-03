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Serie XE3C
Contáctanos

Serie XE3C

Contáctanos

Serie XE3C

75XE3C
Front view
Front view

Características principales:

  • Brillo(Typ.): 3000 cd/m2
  • Temperatura operativa: -30 °C a 50 °C
  • Bisel: Superior 110 mm / inferior 230 mm, izquierdo / derecho: 73,3 mm
  • Profundidad: 218,9 mm
  • Interfaz: HDMI / DP / DVI / RJ45 / RS232C / tarjeta SD / USB 3.0 / salida de altavoz externo
Más
Control de brillo inteligente
Sensor de brillo automático

Control de brillo inteligente

La luminosidad de la pantalla se ajusta automáticamente conforme a su nivel de iluminación envolvente. El brillo aumenta en la luz para una mejor visibilidad, mientras que disminuye en la oscuridad para reducir el consumo de energía.
Clear View: Gafas de sol polarizadas1
QWP (Placa de cuarto de onda)

Clear View: Gafas de sol polarizadas

Tecnología FPR (Film-type Patterned Retarder) incorporada con un QWP que permite una clara visibilidad cuando el espectador usa lentes de sol polarizados.
Color real, vista amplia1
Tecnología del panel IPS

Color real, vista amplia

La tecnología IPS proporciona un mejor control de los cristales líquidos, lo que a su vez permite ver la pantalla prácticamente desde cualquier ángulo.
Revestimiento de conformación1

Revestimiento de conformación

A menudo, el producto se puede exponer inevitablemente al polvo y al agua durante el mantenimiento. El revestimiento de seguridad en cada tablero de circuito elimina tales problemas al protegerlo contra el polvo, el polvo de hierro, la humedad, etc.
Protección contra el polvo y la humedad2
Diseño IP56

Protección contra el polvo y la humedad

La serie XE está sellada con el diseño IP56 que garantiza un funcionamiento confiable. Además de ser a prueba de agua es impermeable ante los efectos perjudiciales del sol, lluvia, nieve, polvo y viento.
Circulación de aire efectiva1
Solución de manejo térmico

Circulación de aire efectiva

Ofrece una confiabilidad superior en altas temperaturas. La tecnología patentada de manejo térmico enfría de manera eficaz el calor generado por cada parte del producto, evitando que ingrese el aire exterior.
Protege contra impactos externos1

Protege contra impactos externos

Vidrio frontal templado y laminado que garantiza una óptima protección contra las extremidades exteriores, permitiendo mínimo daño a causa de impactos externos.

*9,5 mm (75"), 7,5 mm (55") * La imagen es solo para fines ilustrativos.

Monitorización web y móvil1
Gerente de control integrado

Monitorización web y móvil

La monitorización web integrada fácil de controlar en todo momento en el panel permite diagnosticar una variedad de parámetros en tiempo real mediante sensores de temperatura, píxeles, puertas, luz ambiental y giroscopios.
Accesorios aplicables de soporte1
Configuración opcional

Accesorios aplicables de soporte

Soporte opcional para permitir que el panel se sostenga libremente y facilite el manejo del cable.

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    75

  • Tecnología de paneles

    IPS/M+

  • Tipo de luz de fondo

    Directo

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Resolución nativa

    3840 x 2160 (UHD)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Brillo

    3,000nit (Typ.), 2,400nit (Min.)

  • Relación de contraste

    1,200:1

  • Dinámica CR

    500,000:1

  • Gama de colores

    NTSC 72%

  • Ángulo de visión (AxV)

    178º x 178º

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    1.07 mil millones de colores

  • Tiempo de respuesta

    8ms (G to G)

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Haze 3%

  • Vida útil

    50,000 horas (típ.)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    24/7

  • Retrato/Paisaje

    Sí/No

  • Transparencia

    N/D

  • QWP (Placa de cuarto de onda)

CONECTIVIDAD

  • Entrada HDMI

    SÍ (1ea)

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    2.2

  • DP In

    SÍ (HDCP 1.3)

  • Entrada DVI-D

  • Entrada RGB

    NO

  • Entrada de audio

  • Entrada RS232C

  • Entrada RJ45 (LAN)

    SÍ (1ea)

  • Entrada de infrarrojos

    NO

  • Entrada USB

    USB 3.0 tipo A (1ea)

  • Salida de HDMI

    NO

  • Salida de DP

  • Salida de audio

    NO

  • USB táctil

    NO

  • Salida de altavoz externo

  • Salida RS232C

  • Salida RJ45 (LAN)

    NO

  • Salida de infrarrojos

    NO

  • Conexión en cadena

    NO

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Black

  • Ancho del marco

    T/R/L/B : 110/73.3/73.3/230mm

  • Peso (Cabezal)

    180Kg

  • Peso empaquetado

    247Kg

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1075.6 x 2361.6 x 218.9mm

  • Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)

    1075.6 x 2361.6 x 218.9mm

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1292 x 2296 x 468mm

  • Manija

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    N/D

  • Peso (Cabezal + Soporte)

    N/D

VIDRIO DE PROTECCIÓN

  • Espesor

    9.5mm

  • Grado de protección

    YES (P2A)

  • Templado / Fortalecimiento químico

    Fortalecimiento templado

  • Antirreflectante

  • Infrarrojo - Resistencia (IR)

  • A prueba de roturas

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Memoria interna (eMMC)

    8 GB

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

    NO

  • Sensor de temperatura

  • Sensor de brillo automático

  • Sensor de píxeles

  • Sensor de proximidad

    NO

  • Sensor de corriente

    NO

  • Sensor BLU

    NO

  • Sensor de humedad

    NO

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

  • Indicador de encendido

  • Llave local de operación

    NO

  • VENTILADOR (Incorporado)

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS 3.0

  • Programación de contenidos locales

  • Administrador de grupo

    NO

  • USB Plug & Play

  • Conmutador

  • Imagen del logotipo de arranque

  • Imagen sin señal

    NO

  • Sincronización RS232C

  • Sincronización de red local

  • Sincronización de retroiluminación

    NO

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • Compartir pantalla

    NO

  • Etiqueta de video

    SÍ (2 etiquetas de video)

  • Reproducir vía URL

    NO

  • Rotación de pantalla

  • Rotación de entrada externa

  • Reproducción sin obstáculos

  • Configuración del modo mosaico

  • Configuración de clonación de datos

  • SNMP

  • Método ISM

  • ID de configuración automática

  • Estado del envío

  • Administrador de control

  • Certificación Cisco

    NO

  • Crestron Connected

    NO

  • Ahorro de energía inteligente

  • modo PM

  • Despertador en LAN

  • Network Ready

    NO

  • Faro

    NO

  • HDMI-CEC

  • Configuración del servidor de SI

  • webRTC

    NO

  • Pro:Idiom

    NO

  • Compensación de brillo

    NO

  • Ajuste de blanco y negro por escala de grises

    NO

  • Inversión de escaneo

    NO

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Temperatura de funcionamiento

    -30 °C to 50 °C

  • Humedad de funcionamiento

    5 % to 100 %

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Típ.

    750W (Full White) 403W (IEC 62087)

  • Máx.

    1000W

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    2559 BTU/Hr(Typ.), 3412 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    1W

  • Apagado

    0.5W

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    NO

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / UL / cUL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP/Energy Star

    NO / NO

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    NO

COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES

  • Compatible con tipo OPS

    NO

  • Potencia OPS integrada

    NO

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

    NO

  • Nube SuperSign

    NO

  • Promota

    NO

  • CMS móvil

    NO

  • Connected Care

    NO

IDIOMA

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

ACCESORIO

  • Básico

    Remote Controller, Manual, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, USB cable, HDMI cable

  • Opcional

    Enclosure Stand (ST-750X), Handle

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Compatibilidad de superposición táctil

    N/D

  • Calibración inteligente

    N/D

  • Inclinación (boca arriba)

    N/D

  • Inclinación (boca abajo)

    N/D

  • Calificación IP

    N/D

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

  • Protección de energía

    N/D

  • Luz solar directa

CARACTERÍSTICA DEDICADA - TÁCTIL

  • Tamaño de objeto disponible para tocar

    N/D

  • Tiempo de respuesta (aplicación 'Paint' en PC con Windows 10)

    N/D

  • Precisión (típ.)

    N/D

  • Interfaz

    N/D

  • Espesor del vidrio protector

    N/D

  • Transmisión del vidrio protector

    N/D

  • Soporte del sistema operativo

    N/D

  • Punto multitáctil

    N/D