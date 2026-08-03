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Serie XS4J

Serie XS4J

Serie XS4J

55XS4J-B
LG Serie XS4J, 55XS4J-B
LG Serie XS4J, 55XS4J-B
LG Serie XS4J, 55XS4J-B
LG Serie XS4J, 55XS4J-B
LG Serie XS4J, 55XS4J-B
LG Serie XS4J, 55XS4J-B
LG Serie XS4J, 55XS4J-B
LG Serie XS4J, 55XS4J-B
LG Serie XS4J, 55XS4J-B
LG Serie XS4J, 55XS4J-B
LG Serie XS4J, 55XS4J-B
LG Serie XS4J, 55XS4J-B
LG Serie XS4J, 55XS4J-B
LG Serie XS4J, 55XS4J-B
LG Serie XS4J, 55XS4J-B
LG Serie XS4J, 55XS4J-B
LG Serie XS4J, 55XS4J-B
LG Serie XS4J, 55XS4J-B

Características principales:

  • Brillo : 4,000 nits (Typ.) / 3,200 nits (Min.)
  • Resolución : Full HD (1,920 x 1,080)
  • Marco (T,B / R,L) : 12.0 / 9.9 mm
  • Alto rendimiento basado en webOS
  • WiFi incorporado
  • Solución de monitorización basado en web
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de luz de fondo

    Directo

  • Brillo

    4,000nit (Typ.), 3,200nit (Min.)

  • Profundidad de color (cantidad de colores)

    16,7 millones de colores

  • Gama de colores

    NTSC 72%

  • Relación de contraste

    1,000:1

  • Dinámica CR

    500,000:1

  • Vida útil

    50,000 horas (típ.)

  • Resolución nativa

    1920 x 1080 (FHD)

  • Horas de operación (Horas/Día)

    24/7

  • Tecnología de paneles

    IPS/M+

  • Retrato/Paisaje

    Sí/Sí

  • QWP (Placa de cuarto de onda)

  • Frecuencia de actualización

    60Hz

  • Tiempo de respuesta

    9ms (G to G)

  • Tamaño de pantalla (pulgadas)

    55

  • Tratamiento de la superficie (Niebla)

    Haze 3%

  • Transparencia

    N/D

  • Ángulo de visión (AxV)

    178º x 178º

CONECTIVIDAD

  • Entrada de audio

    NO

  • Salida de audio

    NO

  • Conexión en cadena

    NO

  • DP In

    SÍ (HDCP 1.3)

  • Salida de DP

  • Entrada DVI-D

    NO

  • Salida de altavoz externo

  • Entrada HDMI

    SÍ (2ea)

  • Entrada HDMI (Versión HDCP)

    1.4

  • Salida de HDMI

    NO

  • Entrada de infrarrojos

  • Salida de infrarrojos

    SÍ (compartir salida RS232C)

  • Entrada RGB

    NO

  • Entrada RJ45 (LAN)

    SÍ (1ea)

  • Salida RJ45 (LAN)

    NO

  • Entrada RS232C

  • Salida RS232C

  • USB táctil

    NO

  • Entrada USB

    USB 2.0 tipo A (1ea)

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

  • Color del marco

    Black

  • Ancho del marco

    T/R/L/B : 12.0/9.9/9.9/12.0mm

  • Dimensiones de la caja (ancho x alto x profundidad)

    1360 x 844 x 231mm

  • Manija

  • Dimensiones del monitor (ancho x alto x profundidad)

    1235.5 x 709.4 x 85.4mm

  • Dimensión del monitor con soporte (ancho x alto x profundidad)

    N/D

  • Peso empaquetado

    31.2Kg

  • Interfaz de montaje estándar VESA

    600 x 400 mm

  • Peso (Cabezal)

    26.0Kg

  • Peso (Cabezal + Soporte)

    N/D

VIDRIO DE PROTECCIÓN

  • Antirreflectante

    N/D

  • Grado de protección

    N/D

  • Infrarrojo - Resistencia (IR)

    N/D

  • A prueba de roturas

    N/D

  • Templado / Fortalecimiento químico

    N/D

  • Espesor

    N/D

CARACTERÍSTICA - HARDWARE

  • Sensor de aceleración (giroscopio)

  • Sensor de brillo automático

  • Sensor BLU

    NO

  • Sensor de corriente

    NO

  • VENTILADOR (Incorporado)

  • Sensor de humedad

    NO

  • Memoria interna (eMMC)

    16 GB

  • Llave local de operación

  • Sensor de píxeles

    NO

  • Indicador de encendido

    NO

  • Sensor de proximidad

    NO

  • Sensor de temperatura

  • Wi-Fi/BT (incorporado)

CARACTERÍSTICA - SOFTWARE

  • ID de configuración automática

  • Sincronización de retroiluminación

  • Faro

  • Imagen del logotipo de arranque

  • Compensación de brillo

    NO

  • Certificación Cisco

    NO

  • Administrador de control

  • Crestron Connected

    NO

  • Rotación de entrada externa

  • Conmutador

  • Reproducción sin obstáculos

  • Administrador de grupo

  • HDMI-CEC

  • Método ISM

  • Programación de contenidos locales

  • Sincronización de red local

  • Network Ready

  • Imagen sin señal

  • Versión del sistema operativo (webOS)

    webOS 4.1

  • PBP

    SÍ (2PBP)

  • PIP

  • Reproducir vía URL

  • modo PM

  • Pro:Idiom

  • Sincronización RS232C

  • Inversión de escaneo

    NO

  • Rotación de pantalla

  • Compartir pantalla

    NO

  • Configuración de clonación de datos

  • Configuración del servidor de SI

  • Ahorro de energía inteligente

  • SNMP

  • Estado del envío

  • Configuración del modo mosaico

  • USB Plug & Play

  • Etiqueta de video

    SÍ (4 etiquetas de video)

  • Despertador en LAN

  • webRTC

  • Ajuste de blanco y negro por escala de grises

    NO

CONDICIONES AMBIENTALES

  • Humedad de funcionamiento

    10 % to 80 %

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C to 40 °C (w/o Direct Sunlight, Direct Sunlight in Cooling System) 0 °C to 30 °C (Direct Sunlight)

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Tipo de alimentación

    Energía integrada

CONSUMO DE ENERGÍA

  • BTU (Unidad Térmica Británica)

    1280 BTU/Hr(Typ.), 1365 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • Máx.

    400W

  • Apagado

    0.5W

  • Típ.

    375W (Full White) 147W (IEC 62087)

SONIDO

  • Altavoz (incorporado)

    NO

CERTIFICACIÓN

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

  • ePEAT (solo en los Estados Unidos)

    NO

  • ErP/Energy Star

    Sí/No

  • Seguridad

    CB / NRTL

COMPATIBILIDAD DE OPERACIONES

  • Potencia OPS integrada

    NO

  • Compatible con tipo OPS

    NO

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Connected Care

  • CMS móvil

    NO

  • Promota

    NO

  • Nube SuperSign

    NO

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

    NO

IDIOMA

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

ACCESORIO

  • Básico

    Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, HDMI Cable, Manual (EIG, IG), IR Receiver(w/Ambient Light Sensor), RS-232C Gender

  • Opcional

    WM-L640V(Landscape wall mount), WM-P640V(Portrait wall mount)

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Recubrimiento conformado (tablero de potencia)

  • Luz solar directa

    N/D

  • Calificación IP

    N/D

  • Compatibilidad de superposición táctil

    N/D

  • Protección de energía

    N/D

  • Calibración inteligente

    N/D

  • Inclinación (boca abajo)

    N/D

  • Inclinación (boca arriba)

    N/D

CARACTERÍSTICA DEDICADA - TÁCTIL

  • Precisión (típ.)

    N/D

  • Tamaño de objeto disponible para tocar

    N/D

  • Interfaz

    N/D

  • Punto multitáctil

    N/D

  • Soporte del sistema operativo

    N/D

  • Espesor del vidrio protector

    N/D

  • Transmisión del vidrio protector

    N/D

  • Tiempo de respuesta (aplicación 'Paint' en PC con Windows 10)

    N/D