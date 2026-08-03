We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Serie VL7F
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
49"
Tecnología del panel
IPS
Brillo (Típico, cd/m²)
700
Relación de contraste
1300:1
Relación de contraste dinámico
500.000: 1 *La relación de luminosidad del color Negro completo / Blanco completo según la condición de entrada de vídeo.
Ángulo de visión (A x V)
178 x 178
Tiempo de respuesta
8ms (gris a gris)
Tratamiento de la superficie
3%
Vida útil (Típ.)
60,000 horas
Horas de funcionamiento
24 horas
Orientación
Horizontal y vertical
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI, DP, DVI-D, RGB, Audio, USB
Salida
DP, Audio
Control externo
Entrada/salida RS232C, entrada RJ45 (LAN), entrada de infrarrojo
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Ancho del marco
2,25 mm (T/L), 1,25 mm (B/R)
Peso (Cabezal)
17,8 kg
Peso empacado
22,8 kg
Dimensiones del monitor (A x A x P)
1077,6 x 607,8 x 89,7 mm
Tamaño de la caja (A × A × P)
1214 x 778 x 263 mm
Interfaz de montaje estándar VESA™
600 x 400 mm
CONSUMO DE ENERGÍA
Fuente de alimentación
100 - 240V, 50/60Hz
Tipo de potencia
Energía incorporada
Tip. / Máx.
140 W / 165 W
Ahorro de energía inteligente
75 W
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Clase “A”/CE/KC
ErP
Sí (Solo UE)
COMPATIBILIDAD CON REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Compatible con tipo OPS
No
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenido
SuperSign CMS
Software de control y monitoreo
SuperSign Control/Control+
ACCESORIO
Básico
Control remoto, cable de alimentación, cable RS232C, cable DP, receptor infrarrojo, soporte de guía, tornillos, manual
Opcional
Montaje en pared (horizontal: WM-L640V, vertical: WM-P640V)