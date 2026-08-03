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Serie VL7F

Serie VL7F

Serie VL7F

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LG Serie VL7F, 55VL7F-A
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Características principales:

  • Brillo (típico): 700 cd/m²
  • Bisel: 2,25 mm (parte superior izquierda), 1,25 mm (parte inferior derecha)
  • Profundidad: 93,1 mm
  • Interfaz: HDMI (2)/DP/DVI-D/USB/ RS232C/ RJ45/ Audio/ Infrarrojo
Más

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla

    55"

  • Tecnología del panel

    IPS

  • Relación de aspecto

    16 : 9

  • Resolución nativa

    1,920 x 1,080 (FHD)

  • Brillo (Típico, cd/m²)

    700

  • Relación de contraste

    1200:1

  • Relación de contraste dinámico

    500,000: 1 (La relación de luminosidad del color negro completo/blanco completo en la condición de entrada de video).

  • Ángulo de visualización (H x V)

    178 x 178

  • Tiempo de respuesta

    8ms (gris a gris)

  • Tratamiento de la superficie

    3%

  • Vida útil (Típico.)

    60,000 horas

  • Horas de funcionamiento

    24 horas

  • Orientación

    Horizontal y vertical

CONECTIVIDAD

  • Entrada

    HDMI (2), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0

  • Salida

    DP, Audio

  • Control externo

    Entrada/salida RS232C, entrada RJ45 (LAN), entrada de infrarrojo

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

  • Color del bisel

    Negro

  • Peso del bisel

    2,25 mm (parte superior izquierda), 1,25 mm (parte inferior derecha)

  • Dimensión del monitor (ancho × alto × profundidad)

    1213,4 x 684,2 x 93,1 mm

  • Peso (Cabezal)

    20.3 kg

  • Dimensiones del cartón (ancho × alto × profundidad)

    1,353 x 980 x 263 mm

  • Peso con el empaque

    33 kg

  • Mango

  • Interfaz de montaje estándar VESA™

    600 x 400 mm

CONDICIONES DEL ENTORNO

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C a 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10 % a 80 %

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Suministro de energía

    100-240 V~, 50/60 Hz

  • Tipo de energía

    Energía incorporada

  • Tipo / Máx.

    165 W / 195 W

  • Ahorro de energía inteligente

    85W

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Clase “A”/CE/KC

  • ErP / Energy Star

    Sí (Solo EU) / Sí (Energy Star 8.0)

COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

  • Tipo compatible con OPS

    No

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Software de gestión de contenido

    SuperSign CMS

  • Software de control y monitoreo

    SuperSign Control+/Control

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto, cable de alimentación, cable RS232C, cable DP, receptor infrarrojo, soporte de guía, tornillos, manual

  • Opcional

    Montaje en pared (horizontal: WM-L640V, vertical: WM-P640V), Kit OPS (KT-OPSF)