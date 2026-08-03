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Serie VL7F
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
55"
Tecnología del panel
IPS
Relación de aspecto
16 : 9
Resolución nativa
1,920 x 1,080 (FHD)
Brillo (Típico, cd/m²)
700
Relación de contraste
1200:1
Relación de contraste dinámico
500,000: 1 (La relación de luminosidad del color negro completo/blanco completo en la condición de entrada de video).
Ángulo de visualización (H x V)
178 x 178
Tiempo de respuesta
8ms (gris a gris)
Tratamiento de la superficie
3%
Vida útil (Típico.)
60,000 horas
Horas de funcionamiento
24 horas
Orientación
Horizontal y vertical
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI (2), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0
Salida
DP, Audio
Control externo
Entrada/salida RS232C, entrada RJ45 (LAN), entrada de infrarrojo
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Color del bisel
Negro
Peso del bisel
2,25 mm (parte superior izquierda), 1,25 mm (parte inferior derecha)
Dimensión del monitor (ancho × alto × profundidad)
1213,4 x 684,2 x 93,1 mm
Peso (Cabezal)
20.3 kg
Dimensiones del cartón (ancho × alto × profundidad)
1,353 x 980 x 263 mm
Peso con el empaque
33 kg
Mango
Sí
Interfaz de montaje estándar VESA™
600 x 400 mm
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento
10 % a 80 %
CONSUMO DE ENERGÍA
Suministro de energía
100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de energía
Energía incorporada
Tipo / Máx.
165 W / 195 W
Ahorro de energía inteligente
85W
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Clase “A”/CE/KC
ErP / Energy Star
Sí (Solo EU) / Sí (Energy Star 8.0)
COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Tipo compatible con OPS
No
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenido
SuperSign CMS
Software de control y monitoreo
SuperSign Control+/Control
ACCESORIO
Básico
Control remoto, cable de alimentación, cable RS232C, cable DP, receptor infrarrojo, soporte de guía, tornillos, manual
Opcional
Montaje en pared (horizontal: WM-L640V, vertical: WM-P640V), Kit OPS (KT-OPSF)