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Serie VM5E
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
49"
Resolución
1,920 x 1,080 (FHD)
Brillo (Tipo, cd/m²)
500
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI (2), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0
Salida
DP, Audio
Control externo
RS232C Entrada/salida, RJ45 (LAN) Entrada/salida, Entrada IR
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Peso del bisel
0.9 mm (Plano), B a B 1.8 mm
Dimensión del monitor (ancho × alto × profundidad)
1,075.6 x 605.8 x 86.2 mm
Peso (Cabezal)
17,5 kg
Dimensiones del cartón (ancho × alto × profundidad)
1,214 x 775 x 263 mm
Peso con el empaque
23.2 kg
Interfaz de montaje estándar VESA™
600 x 400 mm
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura de funcionamiento
0°C a 40°C
Humedad de funcionamiento
10% a 80%
CONSUMO DE ENERGÍA
Suministro de energía
100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de energía
Energía incorporada
Típico
120 W
Máx
140 W
Ahorro de energía inteligente
65 W
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB / NRTL
EMC
FCC Clase “A” / CE / KC
ErP / Energy Star
Yes (Solo EU) / Energy Star 8.0
COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA
Tipo compatible con OPS
Sí (Acceso a red inalámbrica)
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Software de gestión de contenido
SuperSign CMS
Software de control y monitoreo
SuperSign Control+/Control
ACCESORIO
Básico
Control remoto, cable de alimentación, cable RS232C, cable LAN, receptor infrarrojo, soporte de guía, tornillos, manual