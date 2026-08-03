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Serie VM5E

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Características principales:

  • Brillo (típico): 500 cd/m²
  • Bisel: 0.9 mm (Plano)
  • Profundidad: 86.5 mm
  • Interfaz: HDMI(2)/ DP/ DVI-D/ USB 2.0/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR
Más

Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla

    55"

  • Resolución

    1,920 x 1,080 (FHD)

  • Brillo (Tipo, cd/m²)

    500

CONECTIVIDAD

  • Entrada

    HDMI (2), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0

  • Salida

    DP, Audio

  • Control externo

    RS232C Entrada/salida, RJ45 (LAN) Entrada/salida, Entrada IR

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

  • Ancho del bisel

    0.9 mm (Plano), B a B 1.8 mm

  • Dimensión del monitor (ancho × alto × profundidad)

    1,211.4 x 682.2 x 86.5 mm

  • Peso (Cabezal)

    18.6 kg

  • Dimensiones del cartón (ancho × alto × profundidad)

    1.353 x 855 x 263 mm

  • Peso con el empaque

    25.3 kg

  • Interfaz de montaje estándar VESA™

    600 x 400 mm

CONDICIONES DEL ENTORNO

  • Temperatura de funcionamiento

    0°C a 40°C

  • Humedad de funcionamiento

    10% a 80%

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Suministro de energía

    100-240 V~, 50/60 Hz

  • Tipo de energía

    Energía incorporada

  • Típico

    160 W

  • Máx

    180 W

  • Ahorro de energía inteligente

    80 W

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Clase “A” / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    Sí (Solo EU) / Energy Star 8.0

COMPATIBILIDAD DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

  • Tipo compatible con OPS

    Sí (Acceso a red inalámbrica)

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Software de gestión de contenido

    SuperSign CMS

  • Software de control y monitoreo

    SuperSign Control+/Control

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto, cable de alimentación, cable RS232C, cable LAN, receptor infrarrojo, soporte de guía, tornillos, manual