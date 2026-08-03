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LG MAGNIT

LG MAGNIT

LG MAGNIT

LSAB009
LG MAGNIT, LSAB009
LG MAGNIT, LSAB009
LG MAGNIT, LSAB009
LG MAGNIT, LSAB009
LG MAGNIT, LSAB009
LG MAGNIT, LSAB009
LG MAGNIT, LSAB009
LG MAGNIT, LSAB009
LG MAGNIT, LSAB009
LG MAGNIT, LSAB009
LG MAGNIT, LSAB009
LG MAGNIT, LSAB009
LG MAGNIT, LSAB009
LG MAGNIT, LSAB009
LG MAGNIT, LSAB009
LG MAGNIT, LSAB009
LG MAGNIT, LSAB009
LG MAGNIT, LSAB009
LG MAGNIT, LSAB009
LG MAGNIT, LSAB009

Características principales:

  • Pantalla Micro LED
  • Tecnología Chip on Board
  • Tamaño de píxel: 0.9 mm
  • Brillo: 1,200 nit (pico), 600 nit (máx.)
  • Relación de contraste (10 lux): 150,000: 1
  • Transmisión inalámbrica de datos y acoplamiento inalámbrico de alimentación
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Todas las especificaciones

PARÁMETROS FÍSICOS

  • Configuración de píxel

    1R, 1G, 1B (Chip on Board)

  • Tamaño de píxel (mm)

    0.93

  • Resolución del módulo (ancho x alto)

    160 x 180

  • Dimensiones del módulo (ancho x alto, mm)

    150 x 168.8

  • Peso por módulo (g)

    150

  • Número de módulos por gabinete (ancho x alto)

    8 (4x2)

  • Resolución del gabinete (ancho x alto)

    640 x 360

  • Dimensiones del gabinete (ancho x alto x profundidad, mm)

    600 x 337.5 x 44.9

  • Área de superficie del gabinete (m²)

    0.203

  • Peso por gabinete (kg/gabinete)

    7.0

  • Peso por metro cuadrado (kg/m²)

    34.6

  • Densidad física de píxel (pixeles/㎡)

    1,137,778

  • Horizontalidad del gabinete (mm)

    ±0.5 mm

  • Material del gabinete

    Fundición a presión de aluminio

  • Acceso al servicio

    Parte frontal y trasera (módulo: solo parte frontal)

ESPECIFICACIONES ÓPTICAS

  • Brillo (pico/máximo, después de la calibración)

    1,200 / 600

  • Temperatura del color (predeterminada/ajustable2))

    7,300/3,200~9,300K (ajustable a través de LG LED Assistant en la PC)

  • Ángulo de visión visual (horizontal)

    160°

  • Ángulo de visión visual (vertical)

    160°

  • Uniformidad del brillo

    95%

  • Uniformidad del color

    ±0.02Cx, Cy

  • Relación de contraste (10 lux)

    150,000:1

  • Profundidad de procesamiento (bit)

    20

  • Compatibilidad con HDR

    HDR10, HDR10 Pro1)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

  • Tipo de unidad de CI

    Cátodo común

  • Consumo de energía (W/gabinete, máx.)

    125

  • Consumo de energía (W/gabinete, promedio)

    85

  • Consumo de energía (W/㎡, máx.)

    617

  • Consumo de energía (BTU/h/gabinete, máx.)

    427

  • Consumo de energía (BTU/h/gabinete, promedio)

    290

  • Consumo de energía (BTU/h/㎡, máx.)

    2,108

  • Fuente de alimentación (V)

    100 a 240

  • Frecuencia de cuadro (Hz)

    50 / 60

  • Frecuencia de actualización (Hz)

    3,840

  • Vida útil (horas a brillo medio)

    100,000

  • Temperatura de funcionamiento(℃)

    0∘ a +40∘

  • Humedad de funcionamiento

    10-80 %RH

  • Escala IP frontal

    IP50

  • Escala IP trasera

    IP20

CERTIFICACIÓN

  • Certificación

    Seguridad 60950-1, EMC Clase A, BS476 Parte 7 Clase 1

MEDIOAMBIENTAL

  • medioambiental

    RoHS

ACCESORIO OPCIONAL

  • Accesorio opcional

    Kit de montaje para pared, kit de enmarcado

CONTROLADOR

  • Controlador

    CSAB-009X

CONTROLADOR

  • 1) HDR10 Pro es la solución HDR propia de LG para procesar la señal HDR mediante un mapeo tonal dinámico mejorado.