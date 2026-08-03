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LG MAGNIT
Todas las especificaciones
PARÁMETROS FÍSICOS
Configuración de píxel
1R, 1G, 1B (Chip on Board)
Tamaño de píxel (mm)
0.93
Resolución del módulo (ancho x alto)
160 x 180
Dimensiones del módulo (ancho x alto, mm)
150 x 168.8
Peso por módulo (g)
150
Número de módulos por gabinete (ancho x alto)
8 (4x2)
Resolución del gabinete (ancho x alto)
640 x 360
Dimensiones del gabinete (ancho x alto x profundidad, mm)
600 x 337.5 x 44.9
Área de superficie del gabinete (m²)
0.203
Peso por gabinete (kg/gabinete)
7.0
Peso por metro cuadrado (kg/m²)
34.6
Densidad física de píxel (pixeles/㎡)
1,137,778
Horizontalidad del gabinete (mm)
±0.5 mm
Material del gabinete
Fundición a presión de aluminio
Acceso al servicio
Parte frontal y trasera (módulo: solo parte frontal)
ESPECIFICACIONES ÓPTICAS
Brillo (pico/máximo, después de la calibración)
1,200 / 600
Temperatura del color (predeterminada/ajustable2))
7,300/3,200~9,300K (ajustable a través de LG LED Assistant en la PC)
Ángulo de visión visual (horizontal)
160°
Ángulo de visión visual (vertical)
160°
Uniformidad del brillo
95%
Uniformidad del color
±0.02Cx, Cy
Relación de contraste (10 lux)
150,000:1
Profundidad de procesamiento (bit)
20
Compatibilidad con HDR
HDR10, HDR10 Pro1)
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Tipo de unidad de CI
Cátodo común
Consumo de energía (W/gabinete, máx.)
125
Consumo de energía (W/gabinete, promedio)
85
Consumo de energía (W/㎡, máx.)
617
Consumo de energía (BTU/h/gabinete, máx.)
427
Consumo de energía (BTU/h/gabinete, promedio)
290
Consumo de energía (BTU/h/㎡, máx.)
2,108
Fuente de alimentación (V)
100 a 240
Frecuencia de cuadro (Hz)
50 / 60
Frecuencia de actualización (Hz)
3,840
Vida útil (horas a brillo medio)
100,000
Temperatura de funcionamiento(℃)
0∘ a +40∘
Humedad de funcionamiento
10-80 %RH
Escala IP frontal
IP50
Escala IP trasera
IP20
CERTIFICACIÓN
Certificación
Seguridad 60950-1, EMC Clase A, BS476 Parte 7 Clase 1
MEDIOAMBIENTAL
medioambiental
RoHS
ACCESORIO OPCIONAL
Accesorio opcional
Kit de montaje para pared, kit de enmarcado
CONTROLADOR
Controlador
CSAB-009X
CONTROLADOR
1) HDR10 Pro es la solución HDR propia de LG para procesar la señal HDR mediante un mapeo tonal dinámico mejorado.