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LG MAGNIT
Todas las especificaciones
PARÁMETRO FÍSICO
Configuración de píxel
1R, 1G, 1B (Chip on Board)
Paso de píxeles (mm)
1,250
Resolución del módulo (ancho x alto)
240 × 90
Dimensiones del módulo (ancho x alto, mm)
300 × 112,5
Peso por módulo (kg)
0.18
Número de módulos por gabinete (A x A)
6 (2 x 3)
Resolución del gabinete (A x A)
480 × 270
Tamaño del gabinete (A × A × P, mm)
600 × 337,5 × 44,9
Área de superficie del gabinete (m²)
0.203
Peso por gabinete (kg/unidad)
7.2 (Redundancia de la fuente de alimentación 7.6)
Peso por metro cuadrado (kg/m²)
35.5 (Redundancia de la fuente de alimentación 37.5)
Densidad física de píxeles (píxeles/m²)
640
Horizontalidad del gabinete (mm)
±0,5
Material del gabinete
Fundición a presión de aluminio
Acceso al servicio
Parte frontal y trasera (módulo: solo parte frontal)
PARÁMETRO ÓPTICO
Brillo máximo (después de la calibración)
1,600 nit (pico), 800 nit (máx.)
Temperatura de color
7,300 K / 3,200~9,300 K (Ajustable vía asistente LED en PC)
Ángulo de visualización (H×V)
160° × 160°
Uniformidad del brillo
95%
Uniformidad del color
±0.02Cx, Cy
Relación de contraste (10 lux)
150,000 : 1
Profundidad de procesamiento (bit)
20
Compatibilidad con HDR
* HDR10 Pro es la solución HDR propia de LG para procesar la señal HDR mediante un mapeo tonal dinámico mejorado.
PARÁMETRO ELÉCTRICO
Consumo de energía (W/gabinete, máx.)
105
Consumo de energía (W/gabinete, promedio)
76
Consumo de energía (W/m², máx.)
519
Disipación de calor (BTU/h/gabinete, máx.)
358
Disipación de calor (BTU/h/gabinete, promedio)
259
Disipación de calor (BTU/h/m², máx.)
1.769
Fuente de energía (V)
100 a 240
Frecuencia de cuadro (Hz)
50 / 60
Frecuencia de actualización (Hz)
3.84
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Vida útil (horas a brillo medio)
100
Nivel 2
0°C a +40°C
Humedad de funcionamiento
10-80% RH
Escala IP (frontal/trasera)
IP50 / IP20
CERTIFICACIÓN
Certificación
Seguridad 60950-1, EMC Clase B, BS476 Parte 7 Clase 1
MEDIO AMBIENTE
medioambiental
RoHS
CONTROLADOR
Controlador
CSAB-0121