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LG MAGNIT

LG MAGNIT

LG MAGNIT

LSAB012-U1
Front view
Front view
Left side view
Side view
Right side view
Left side view
Top vire
Rare voew
Lignt view
Side bbbb ik
Front view
Front view
Left side view
Side view
Right side view
Left side view
Top vire
Rare voew
Lignt view
Side bbbb ik

Características principales:

  • Pantalla Micro LED
  • Tecnología Chip on Board
  • Tamaño de píxel: 1.250 mm
  • Brillo: 1,600 nit (pico), 800 nit (máx.)
  • Relación de contraste (10 lux): 150,000: 1
  • Transmisión de señales sin cables y acoplamiento de energía
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Todas las especificaciones

PARÁMETRO FÍSICO

  • Configuración de píxel

    1R, 1G, 1B (Chip on Board)

  • Paso de píxeles (mm)

    1,250

  • Resolución del módulo (ancho x alto)

    240 × 90

  • Dimensiones del módulo (ancho x alto, mm)

    300 × 112,5

  • Peso por módulo (kg)

    0.18

  • Número de módulos por gabinete (A x A)

    6 (2 x 3)

  • Resolución del gabinete (A x A)

    480 × 270

  • Tamaño del gabinete (A × A × P, mm)

    600 × 337,5 × 44,9

  • Área de superficie del gabinete (m²)

    0.203

  • Peso por gabinete (kg/unidad)

    7.2 (Redundancia de la fuente de alimentación 7.6)

  • Peso por metro cuadrado (kg/m²)

    35.5 (Redundancia de la fuente de alimentación 37.5)

  • Densidad física de píxeles (píxeles/m²)

    640

  • Horizontalidad del gabinete (mm)

    ±0,5

  • Material del gabinete

    Fundición a presión de aluminio

  • Acceso al servicio

    Parte frontal y trasera (módulo: solo parte frontal)

PARÁMETRO ÓPTICO

  • Brillo máximo (después de la calibración)

    1,600 nit (pico), 800 nit (máx.)

  • Temperatura de color

    7,300 K / 3,200~9,300 K (Ajustable vía asistente LED en PC)

  • Ángulo de visualización (H×V)

    160° × 160°

  • Uniformidad del brillo

    95%

  • Uniformidad del color

    ±0.02Cx, Cy

  • Relación de contraste (10 lux)

    150,000 : 1

  • Profundidad de procesamiento (bit)

    20

  • Compatibilidad con HDR

    * HDR10 Pro es la solución HDR propia de LG para procesar la señal HDR mediante un mapeo tonal dinámico mejorado.

PARÁMETRO ELÉCTRICO

  • Consumo de energía (W/gabinete, máx.)

    105

  • Consumo de energía (W/gabinete, promedio)

    76

  • Consumo de energía (W/m², máx.)

    519

  • Disipación de calor (BTU/h/gabinete, máx.)

    358

  • Disipación de calor (BTU/h/gabinete, promedio)

    259

  • Disipación de calor (BTU/h/m², máx.)

    1.769

  • Fuente de energía (V)

    100 a 240

  • Frecuencia de cuadro (Hz)

    50 / 60

  • Frecuencia de actualización (Hz)

    3.84

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

  • Vida útil (horas a brillo medio)

    100

  • Nivel 2

    0°C a +40°C

  • Humedad de funcionamiento

    10-80% RH

  • Escala IP (frontal/trasera)

    IP50 / IP20

CERTIFICACIÓN

  • Certificación

    Seguridad 60950-1, EMC Clase B, BS476 Parte 7 Clase 1

MEDIO AMBIENTE

  • medioambiental

    RoHS

CONTROLADOR

  • Controlador

    CSAB-0121