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THERMA V Monoblok

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Zobrazeny jsou dvě venkovní jednotky LG Therma V Monobloc. Malá obdélníková jednotka vlevo a větší jednotka vpravo.

Zobrazeny jsou dvě venkovní jednotky LG Therma V Monobloc. Malá obdélníková jednotka vlevo a větší jednotka vpravo.

Proč vybrat LG   Monoblok tepelné čerpadlo

Spolehlivé vytápění
v chladném počasí

Efektivní řešení,
zařízení All-in-one

LG ThinQ

Spolehlivé vytápění v chladném počasí

Tepelné čerpadlo LG THERMA V Monobloc nabízí provozní rozsah až do -25 ℃, což zajišťuje spolehlivý a stabilní výkon i v mrazivém klimatu a udržuje váš komfort.

Žena sedí v teple na podlaze domua za ní je červený radiátor značící vytápění za pomoci tepelného čerpadla, které je venku umístěné u domu.

Žena sedí v teple na podlaze domua za ní je červený radiátor značící vytápění za pomoci tepelného čerpadla, které je venku umístěné u domu.

Efektivní řešení, zařízení All-in-one   

Monoblok vyžaduje pouze připojení vodního potrubí, což eliminuje potřebu dalších prací na potrubí chladiva. To nejen zjednodušuje instalaci, ale také zajišťuje efektivní instalaci v omezeném vnitřním prostoru.

Venkovní jednotka LG Therma V na boku domu je propojena s vnitřními topnými tělesy a zásobníkem vody červenými trubkami, které zároveň spojují zásobník s vanou.

LG ThinQ

Zažijte pohodlí se vzdálenou správou domácnosti. Aplikace LG ThinQ umožňuje pohodlné ovládání teploty a sledování spotřeby energie v reálném čase, čímž optimalizuje celkovou energetickou účinnost domácnosti.

Na levé straně je smartphone s aplikací LG ThinQ, který je pomocí přerušované čáry připojen k LG Monobloku a WiFi modemu na pravé straně.

Na levé straně je smartphone s aplikací LG ThinQ, který je pomocí přerušované čáry připojen k LG Monobloku a WiFi modemu na pravé straně.

* Upozorňujeme, že je vyžadován WiFi modem.

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