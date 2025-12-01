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THERMA V Monoblok
Proč vybrat LG Monoblok tepelné čerpadlo
Spolehlivé vytápění v chladném počasí
Tepelné čerpadlo LG THERMA V Monobloc nabízí provozní rozsah až do -25 ℃, což zajišťuje spolehlivý a stabilní výkon i v mrazivém klimatu a udržuje váš komfort.
Efektivní řešení, zařízení All-in-one
Monoblok vyžaduje pouze připojení vodního potrubí, což eliminuje potřebu dalších prací na potrubí chladiva. To nejen zjednodušuje instalaci, ale také zajišťuje efektivní instalaci v omezeném vnitřním prostoru.
Venkovní jednotka LG Therma V na boku domu je propojena s vnitřními topnými tělesy a zásobníkem vody červenými trubkami, které zároveň spojují zásobník s vanou.
LG ThinQ
Zažijte pohodlí se vzdálenou správou domácnosti. Aplikace LG ThinQ umožňuje pohodlné ovládání teploty a sledování spotřeby energie v reálném čase, čímž optimalizuje celkovou energetickou účinnost domácnosti.
* Upozorňujeme, že je vyžadován WiFi modem.