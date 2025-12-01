Split R410A IWT
THERMA V R32 Tichý Monoblok
Obrázek zobrazuje dvě venkovní jednotky tepelného čerpadla LG Therma V R290 Monobloc S v minimalistickém betonovém interiéru.

THERMA V R290 Monobloc S

LG THERMA V R290 Monobloc S vytváří optimální podmínky v domácnosti díky integrovanému vytápění, ohřevu teplé vody a chlazení. Díky použití chladiva R290 nabízí vyšší výkon a prvotřídní energetickou účinnost. Čerpadlo Monobloc S typu vzduch–voda se pyšní kompaktní velikostí a snadnou instalací.

Certifikace produktuSpecifikaceProduktová řada
Certifikace produktu
KONTAKTUJTE NÁS

Certifikace produktu

Obrázek loga certifikace Keymark.

Keymark

Obrázek loga certifikace EHPA Quality Label.

EHPA Quality Label

Obrázek loga MID.

MID

Obrázek loga certifikace SG Ready certification logo.

SG Ready

Spolehlivý topný výkon

Monoblok LG R290 S zaručuje spolehlivé vytápění a vylepšený chladicí výkon.

Teplota výstupní vody dosahuje až 75 °C, zachovává 100% topný výkon při teplotě do -7 °C¹ a je provozuschopné až do -25 °C, což zajišťuje teplo a komfort i v extrémně chladných podmínkách.

Obrázek ženy, která myje nádobí u kuchyňského dřezu, s nápisem udávajícím maximální teplotu vody 75 °C.

Max. výstupní teplota vody

Až 75℃

Max. výstupní teplota vody 75 °C při okolní teplotě -25 °C

Energetický štítek ErP

A+++ / A++

Vysoká účinnost SCOP až 4,75 (7 kW)

'100% Topný výkon

'při -7℃

Výkon při nízké teplotě okolí @LWT 35 °C

(platí pouze pro modely 5/7/9 kW)

1) Platí pouze pro modely 5/7/9 kW.

Řešení typu ,,vše v jednom" umožňující snadnou instalaci

LG R290 Monobloc S je plnohodnotný monoblokový systém, jehož všechny důležité hydronické komponenty a řídicí jednotka je integrována do venkovní jednotky. Protože není potřeba žádná samostatná vnitřní jednotka, umožňuje efektivní využití prostoru a snadnou instalaci i v domácnostech s omezeným prostorem, a zároveň poskytuje příjemné a pohodlné prostředí. Navíc, protože není potřeba instalovat potrubí pro chladivo, lze instalaci v mnoha případech dokončit rychle a snadno i bez certifikovaného technika pro chladiva, což snižuje nejen dobu instalace, ale i její náročnost.2)

Obrázek černého lamelového výměníku tepla s měděnými trubkami podél jeho okrajů.

Obrázek biomimetického ventilátoru se třemi zakřivenými černými lopatkami, navrženými pro efektivní proudění vzduchu.

Výparník Black Fin

Speciální vrstva z epoxidové pryskyřice a černý nátěr poskytují ochranu výparníku před širokou škálou korozivních venkovních vlivů a znečištěním ovzduší. Žebro výměníku tepla má třívrstvou konstrukci – hydrofilní vrstvu, speciální pryskyřici a hliníkové žebro – což zajišťuje vyšší odolnost. Navíc technologie proti námraze a pro rychlejší odtávání zajišťují spolehlivý provoz vytápění.

Výparník Black Fin
Obrázek sestavy hydronických komponentů s označenými ventily, snímači a přípojkami vodovodního potrubí.

Biomimetický ventilátor

Pro dosažení snížené hlučnosti ventilátoru byl použit biomimetický design s řadou několika aerodynamických prvků. Biomimetické lopatky jsou navrženy tak, aby optimalizovaly proudění vzduchu díky odlišným sacím a tlakovým povrchům na lopatkách. Kromě toho technologie Aero Bulb zlepšuje proudění vzduchu směrem ke středu ventilátoru, zatímco výrazně zaoblená hrana lopatky přispívá ke snížení hlučnosti i spotřeby energie. Pružné křídlo lopatky rovněž minimalizuje ztráty způsobené víry na koncích lopatek, což umožňuje tišší provoz.

Biomimetický ventilátor
Systém LG THERMA V R290 Monobloc S s označenými komponenty vodního okruhu a venkovní jednotkou v obytném prostředí

Sestava hydronických komponentů

Integrované hydronické komponenty umožňují pohodlnou instalaci jednotky R290 Monobloc S. Díky vestavěným komponentům není zapotřebí žádná další vnitřní jednotka ani potrubí pro chladivo – pro zajištění dodávky teplé užitkové i topné vody stačí pouze připojení hydronického potrubí. Integrované řešení navíc umožňuje několik způsobů ovládání čerpadla a nabízí optimalizované funkce řízení průtoku vody pro jeho efektivní chod.

Sestava hydronických komponentů
Systém LG THERMA V R290 Monobloc S s označenými komponenty vodního okruhu a venkovní jednotkou v obytném prostředí

2) Může se lišit v závislosti na regionu a podmínkách instalace.

Kompaktní velikost a snížená hmotnost

Díky nižší hmotnosti a kompaktnějším rozměrům nabízí model R290 Monobloc S praktičtější instalaci a údržbu. Jednotka váží 102 kg a její objem byl snížen na 0,41 m³.3)

Je rovněž vybavena dvěma opěrnýma nohama namísto tří, což umožňuje ještě snazší instalaci.4)

Systém LG THERMA V R290 Monobloc S s označenými komponenty vodního okruhu a venkovní jednotkou v obytném prostředí

3, 4) Uvedené údaje o hmotnosti a objemu se vztahují na jednofázové modely AWHP R290 Monobloc o výkonu 5–9 kW (HM051HFS, HM071HFS a HM091HFS) a mohou se lišit v závislosti na konkrétním modelu.

5) Jednotka je až o 33 % lehčí a o 41 % kompaktnější oproti předchozím modelům. Údaje vycházejí z modelů R290 Monobloc S 5–9 kW a mohou se lišit v závislosti na produktu.

Venkovní jednotka LG THERMA V R290 Monobloc S nainstalovaná v moderním exteriéru s čistým designem a minimalistickým okolím

Prozkoumejte naši modelovou řadu

Vyberte si model LG R290 Monobloc S, který nejlépe vyhovuje vašemu prostoru a potřebám

Prozkoumejte naši modelovou řadu

Často kladené otázky

Q.

Jak fungují tepelná čerpadla typu vzduch–voda?

A.

Tepelná čerpadla typu vzduch-voda využívají teplo z obnovitelných zdrojů energie, především z venkovního vzduchu a prostřednictvím chladicího cyklu jej přeměňují na využitelné teplo. Přibližně 75 %5) energie použité k vytápění a ohřevu užitkové vody pochází z okolního vzduchu, což z tepelných čerpadel typu vzduch-voda dělá efektivní a udržitelné řešení. Systém funguje na základě následujícího pětistupňového procesu:

 

1. Venkovní vzduch

Z okolního vzduchu je absorbována tepelná energie.

 

2. Výparník

Nízkoteplotní kapalné chladivo absorbuje tepelnou energii ze vzduchu a dochází tak ke změně kapalného skupenství na plynné.

 

3. Kompresor

Chladivo v plynném skupenství proudí do kompresoru. Elektrická energie použitá k provozu kompresoru se přemění na teplo a přidá ho k chladivu.

 

4. Kondenzátor

Vysokoteplotní plynné chladivo proudí do výměníku tepla a přenáší tepelnou energii do vody prostřednictvím výměny tepla mezi chladivem a vodou.

 

5. Expanzní ventil

Vysokotlaké kapalné chladivo protéká expanzním ventilem, aby se vrátilo do svého původního stavu. 

 

[ZJISTIT VÍCE]

 

 

5) Zmíněný poměr je obecný, slouží pouze k vysvětlení funkcí čerpadla a vychází z hodnoty SCOP modelu THERMA V Monobloc S za nízkoteplotních a průměrných klimatických podmínek, která je vyšší než 4. Skutečná účinnost se může lišit v závislosti na teplotě vody a venkovní teplotě.

Q.

Jaké jsou výhody systému Monobloc ve srovnání s jinými typy?

A.

Monobloc je všestranné tepelné čerpadlo typu vzduch-voda s plně integrovanými hydronickými komponenty, které jsou umístěny přímo ve venkovní jednotce. Tato integrovaná konstrukce umožňuje snadnou instalaci v relativně malých prostorách a zároveň tak optimalizuje jejich celkovou využitelnost. Jelikož soustava nevyžaduje žádné potrubí pro chladivo, minimalizuje se tím riziko jeho úniku. Díky tomu lze instalaci provést snadno a rychle i bez techniků s certifikací pro práci s chladivy.6) Navíc model R290 Monobloc S využívá chladivo R290, které má nízký potenciál globálního oteplování (GWP) a to pouhých 0,02. Chladivo R290 je rovněž účinné při ohřevu teplé vysokoteplotní užitkové vody a zachovává si svůj výkon i při nízkých venkovních teplotách, čímž zajišťuje efektivní a spolehlivý topný výkon i při nízkých venkovních teplotách. 6) Může se lišit v závislosti na regionu a podmínkách instalace.

Q.

Zajišťuje kromě vytápění a ohřevu užitkové vody také chlazení?

A.

Ano, k dispozici je i funkce chlazení. Model R290 Monobloc S nabízí ve srovnání s modelem R290 Premium Monobloc vyšší chladicí výkon. V závislosti na modelu se chladicí výkon zvýšil o 8–46 % a EER se zlepšilo až o 9,6 %. Model R290 Monobloc S nabízí spolehlivé vytápění a vyšší chladicí výkon, čímž zajišťuje ideální vnitřní prostředí.

Q.

Nabízí tento model funkce chytrého ovládání, jako je ovládání přes aplikaci a připojení k Wi-Fi?

A.

Ano. Zařízení je vybaveno integrovaným Wi-Fi modemem, který umožňuje dálkové ovládání pomocí ovladače a bezdrátově prostřednictvím aplikace LG ThinQ. Prostřednictvím služby BECON Cloud je k dispozici také podpora pro údržbu.

 

Dálkový ovladač nabízí větší 4,3palcový displej a plně dotykové ovládání, díky čemuž je ovládání pohodlnější a intuitivnější. Pro ovládání můžete používat i aplikaci ThinQ, která umožňuje nastavovat teplotu, plánovat zapínání a vypínání, sledovat spotřebu energie a spravovat různé provozní funkce z pohodlí vašeho chytrého zařízení.

 

Díky službě BECON Cloud je možné provádět vzdálené spuštění a aktualizace firmwaru bez nutnosti návštěvy na místě, což umožňuje rychlejší a pohodlnější podporu.

Q.

Jak tichý je jeho chod?

A.

LG R290 Monobloc S je vybaven celou řadou technologií pro snížení hluku, které zajišťují tichý provoz. Díky tomu se hladina akustického výkonu pohybuje v rozmezí 53–59 dB(A) v závislosti na modelu.

 

Také biomimetické design ventilátoru výrazně napomáhá ke snižování hluku. Na sací straně jsou drážkované vzory, hrbolky a pružná křídílka na hranách lopatek, zatímco na výstupní straně je vlnitá zadní hrana a výstupek na přední hraně, které pomáhají minimalizovat hluk.

 

Díky těmto technologiím může R290 Monobloc S pracovat tišeji než model R32 Monobloc S.

Q.

Co je to SG Ready?

A.

SG Ready (Smart Grid Ready) je funkce, která umožňuje tepelným čerpadlům komunikovat s vnější elektrickou sítí. Na základě přijatých signálů může čerpadlo automaticky přizpůsobit svůj provozní režim tak, aby optimalizovalo spotřebu energie. To přispívá ke zvýšení energetické účinnosti a potenciálně ke snížení nákladů na energii. Certifikace SG Ready se uděluje výrobkům, pokud splňují příslušné předpisy a požadavky stanovené autorizovanou certifikační institucí. Model LG R290 Monobloc S je držitelem certifikace SG Ready, což zaručuje jeho efektivní a úsporný provoz.

Zjistěte více o našich technologiích

Banner „Spojte se s LG Business“ s tlačítkem „Kontaktujte nás“ pro cenové nabídky produktů a dotazy.

Spojte se s LG Business

Pokud byste chtěli obdržet cenovou nabídku na produkt, o který máte zájem, nebo máte-li jakékoli další dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktujte nás

LG THERMA V R290 Monobloc S vytváří optimální podmínky v domácnosti díky integrovanému vytápění, ohřevu teplé vody a chlazení. Díky použití chladiva R290 nabízí vyšší výkon a prvotřídní energetickou účinnost. Vysoce účinné čerpadlo Monobloc S typu vzduch–voda se pyšní kompaktní velikostí a snadnou instalací s využitím vodovodního potrubí.