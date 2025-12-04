About Cookies on This Site

16 Zoll gram Pro 2in1 Notebook mit Windows 11 Pro | Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor | 16GB LPDDR5x RAM | 1TB Dual SSD |
Kaufanfrage

16 Zoll gram Pro 2in1 Notebook mit Windows 11 Pro | Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor | 16GB LPDDR5x RAM | 1TB Dual SSD |

16 Zoll gram Pro 2in1 Notebook mit Windows 11 Pro | Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor | 16GB LPDDR5x RAM | 1TB Dual SSD |

16TB90TP-K
Vorderansicht mit Schreibstift
Hauptmerkmale

  • 16 Zoll 16:10 WQXGA+ (2.880 x 1.800) OLED Pen Touch-Display / Stylus Pen
  • Windows 11 Pro
  • Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor | LPDDR5x RAM / NVMe Gen4 SSD
  • gram Hybrid AI / LG gram Link
  • 1.399 g Ultraleicht und superschlank / 77-Wh-Smart-Akku
  • 48–120Hz Variable Bildwiederholrate (VRR)
Mehr
Pro. Alles, überall.

Erlebe die AI-gestützte Zukunft mit dem ultraleichten gram 2-in-1-Notebook, das mit personalisierter On-Device gram AI und dem AI-optimierten neuen Intel® Core™-Prozessor ausgestattet ist.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

  • Eine Person, die bequem in einem modernen Stuhl sitzt und lächelnd an einem LG gram-Laptop arbeitet. Das „gram AI“-Logo ist auf dem Bild deutlich zu sehen.
    gram AI
  • Ein Laptop mit dem Windows Copilot-Logo über dem Bildschirm und der Windows Copilot-Benutzeroberfläche auf dem Display, der ein schlankes Design mit einem großen Bildschirm und der Windows 11-Benutzeroberfläche im Hintergrund aufweist.
    Copilot
  • Dieses Bild zeigt die linke Seite eines geöffneten Laptops und hebt sein schlankes Design hervor. In der oberen rechten Ecke ist das MIL-STD-Logo sichtbar.
    Ultraleicht und superschlank
  • Dieses Bild zeigt vier konvertierbare Laptops in verschiedenen Modi: Standmodus, Laptop, Tablet und Zelt. Es hebt die Vielseitigkeit des Laptops in verschiedenen Konfigurationen hervor, wobei jeder Bildschirm ein Bild in Lila- und Rosatönen anzeigt. Vor dem Laptop, der im Tablet-Modus eingestellt ist, liegt ein Schreibstift.
    360° Touch Display
  • Ein Laptop, ein Tablet und ein Smartphone werden zusammen präsentiert, wobei alle synchronisierte Inhalte auf ihren Bildschirmen anzeigen. Die Funktion „gram Link“ wird hervorgehoben, wobei die Apple- und Android-Logos in der unteren rechten Ecke die geräteübergreifende Konnektivität betonen.
    LG gram Link
  • Ein KI-Prozessor ist auf einer Platine gut sichtbar angebracht und symbolisiert fortschrittliche Technologie und Leistung. Das Intel Core Ultra-Logo wird in der unteren rechten Ecke angezeigt und unterstreicht die hochmodernen KI-Verarbeitungsfunktionen.
    Intels AI-Prozessor

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die oben genannten Tablet- und Mobilgeräte sind nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

gram AI

Leistungsfähigkeit der AI. Leistungsfähigkeit für dich.

gram AI, integriert in LG gram, definiert AI neu, indem es die Benutzer wirklich versteht. Es kombiniert On-Device-AI für sichere, personalisierte Lösungen mit Cloud-AI für umfassende, datenreiche Einblicke. Die Programm-AI bietet verbesserten Datenschutz und Präzision und sorgt jederzeit und überall für Produktivität und Effizienz.

Ein Bild mit geteiltem Bildschirm, das „gram AI“ mit zwei verschiedenen Modi zeigt: „gram chat On-Device“ auf der linken Seite, dargestellt durch ein pinkfarbenes Symbol, und „gram chat Cloud“ auf der rechten Seite, dargestellt durch ein blaues Symbol. Auf dem Bildschirm wird eine KI-Schnittstelle angezeigt, die eine nahtlose KI-Funktionalität in beiden Modi symbolisiert.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Bitte beachte, dass der gram chat On-Device für spezifische Anfragen konzipiert ist und keine fortlaufenden Konversationen unterstützt. Für beste Ergebnisse verwende es nur für einfache, einmalige Anfragen.

gram chat On-Device: Personalisierte Antworten nur für dich.

Eine Zeitachsengrafik, die Aufgaben und Dokumente mit bestimmten Zeitstempeln zwischen 15:00 und 16:00 Uhr am 22.04.2024 anzeigt. Die visuelle Darstellung hebt Schlüsselmomente mit Symbolen und Vorschaubildern von Dokumenten entlang der Zeitachse hervor.

Zeitreise**

Schritte zurückverfolgen und aufrufen

Suche mit Anhaltspunkten oder vorherigen Bildschirmen, einschließlich Dokumente und Websites.

Seitenansicht eines Laptops mit einer Person, die tippt, und einer Suchleiste mit einem von KI inspirierten Symbol und weiteren Funktionssymbolen. Auf dem Laptop-Bildschirm werden Datendiagramme angezeigt, die die Produktivität und KI-gesteuerte Tools hervorheben.

Suchen

Erhalte sofort die richtige Antwort

Liefert personalisierte Antworten auf der Grundlage lokaler Daten aus Dokumenten und Bildern.

Ein Laptop-Bildschirm, auf dem eine Präsentation mit Finanz-Dashboards angezeigt wird, neben einem Pop-up-Fenster mit KI-generiertem Text, der die Präsentation zusammenfasst. Ein Pfeil verbindet die beiden und unterstreicht die Fähigkeit der KI, prägnante Zusammenfassungen zu erstellen.

Zusammenfassen

Weg mit Unwichtigem. Komm auf den Punkt!

Fasse Text- oder Dokumentdateien direkt in einer geräteinternen Umgebung zusammen.

Ein Laptop-Bildschirm mit zwei Benutzeroberflächen: eine mit einem KI-Chat-Fenster auf hellem Hintergrund und die andere im Übergang zu einer dunklen Version. Ein Pfeil markiert den Schalter und betont die nahtlose Anpassung des Modus.

Einstellung

Direkt einsatzbereit!

Stelle verschiedene*** Systemoptionen im gram chat On-Device mit einfachen Befehlen ein.

Ein Laptop-Bildschirm, der eine Kundensupport-Oberfläche mit einer Fortschrittsanzeige für die Systemdiagnose anzeigt, die die Offline-Funktionalität darstellt. Ein Kein-Wi-Fi-Symbol oben zeigt an, dass der Betrieb ohne Internetverbindung erfolgt.

Fehlerbehebung

Support rund um die Uhr, jederzeit und überall!

Bietet rund um die Uhr sofortigen Support bei Produktanfragen, auch ohne Wi-Fi.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die On-Device-Funktion ermöglicht es dir, mit Dokumenten zu interagieren, die auf deinem PC gespeichert sind, und sie behandelt keine einfachen täglichen Informationen oder Fragen, die eine Internetsuche erfordern. „Nach Konversation suchen“ befindet sich derzeit in der Beta-Phase und wird in Zukunft aktualisiert.

*Einige Funktionen funktionieren bei der ersten Verwendung möglicherweise nicht richtig, da die On-Device-AI eine Vorlaufzeit benötigt, um sich an den Benutzer anzupassen. ① gram chat On-Device erfordert eine Indexierung, um Wörter mit Daten aus deinen PC-Inhalten zu kombinieren, was einige Zeit dauern kann, bis die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. ② Für die Verwendung der Benachrichtigung zur Erkennung des Akkustands sind mindestens 80 Stunden Mustererkennung erforderlich.

*Die AI-Suchergebnisse können je nach Daten zum Zeitpunkt der Suche variieren und die Richtigkeit des Inhalts wird nicht garantiert, sodass eine Überprüfung durch den Benutzer erforderlich ist.

**Der PC-Bildschirm wird etwa alle 2 Sekunden erfasst, mit einer Speichergrenze von etwa 13 GB. Aufgenommene Bilder werden nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht. Benutzer können Einstellungen wie die Verwendung der Funktion, die Speicherdauer auf dem Bildschirm und die Kapazität über das Zahnradsymbol oben im gram-Chat anpassen.

**Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und muss aktiviert werden, wenn du sie nutzen möchtest.

**Für diese Funktion gilt Folgendes: ① Sie kann Schwierigkeiten bei der Suche nach handgeschriebenem Text, unscharfen Bildern oder dekorativen Schriftarten haben. ② Die Suche basiert auf exakten Textübereinstimmungen, einschließlich Leerzeichen. ③ Die Verwendung von Audio kann die Computerleistung beeinträchtigen.

***Unterstützte Systemeinstellungen: • Dunkelmodus / • Fn-Sperre / • Verlängerung der Akkulaufzeit / • Erkennung des Akkuverbrauchs durch AI / • Lese-Modus / • Touchpad / • Energiesparmodus / • Offline-Aufladen über USB-C / • Helligkeitsregelung / • Soundsteuerung

gram chat Cloud: Antworten basierend auf AI GPT 4o.

Eine Chat-Oberfläche, die einen Benutzer zeigt, der nach Empfehlungen für Aktivitäten am Bleder See fragt, und eine KI-Antwort, die drei Vorschläge auflistet: 1. Besuch der Insel Bled und der Kirche, 2. Entdeckung die Bleder Burg, 3. Spaziergang um den Bleder See.

Q&A-Chatbot

Dein Experte für sofortige Antworten

Von der Lösung von Hausaufgaben bis hin zur Befriedigung reiner Neugier liefert der AI-Assistent die benötigten Informationen in Sekundenschnelle.

Eine Infografik, die drei KI-gestützte Funktionen zeigt: Zusammenfassung, dargestellt durch ein Dokumentensymbol, das sich in eine vereinfachte Datei verwandelt; Textextraktion, symbolisiert durch ein Bild, das sich in ein Dokument verwandelt; und Übersetzung, dargestellt durch ein Dokument, das in ein anderes Sprachformat wechselt.

Dokument-AI

Intelligente Erkenntnisse aus Dateien

Lass AI wichtige Details aus Dokumenten analysieren und extrahieren, um Zeit und Aufwand zu sparen.

Eine Illustration mit verschiedenen Produktivitäts-App-Symbolen, wie Google Drive, Gmail, Google Sheets und Google Calendar, die ein zentrales gram AI Cloud-Logo umgeben. Das Bild zeigt die nahtlose Integration der gram AI Cloud in beliebte Produktivitätstools.

Funktionsaufruf**

Einsatzbereite Agenten

Ermögliche es der AI, Aufgaben für dich zu erledigen, wie z. B. Planung von Veranstaltungen in Google Kalender oder Erstellen von Word-Dokumenten für dein Team.

*Die Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken, die Sequenzen sind gekürzt und können von der tatsächlichen Benutzererfahrung abweichen.

*Dieser Dienst bietet kostenpflichtige Funktionen von Chat-GPT4o, unterstützt jedoch nicht die Integration der Chat-GPT-Suche oder die Funktionalität des Code-Editors. gram chat Cloud ist im ersten Jahr nach der Benutzerregistrierung kostenlos, danach wird es zu einem kostenpflichtigen Dienst. Benutzer werden während dieses Zeitraums separat benachrichtigt und können sich auf Wunsch abmelden.

**Verknüpfter Google Workspace, Microsoft 365.

Dieses Bild zeigt einen konvertierbaren Laptop mit einem um 360 Grad drehbaren Display, der im Zeltmodus positioniert ist. Auf dem Bildschirm wird die Windows 11 Copilot-Oberfläche angezeigt und ein digitaler Schreibstift schwebt darüber, was darauf hinweist, dass die Stifteingabe auf dem Touchscreen unterstützt wird.

AI-Assistent Copilot in Windows 11

Entdecke die Leistung von AI mit Copilot in Windows

Erhalte echte Antworten auf der Grundlage des Internets und erstelle mit Copilot in Windows ganz einfach Bilder. Dieses leistungsstarke AI-Tool nutzt Online-Ressourcen, um dir genaue, aktuelle und auf deine Fragen zugeschnittene Informationen zu liefern. Mit nur wenigen Klicks erhältst du die Antworten, die du benötigst, und kannst benutzerdefinierte Bilder erstellen, um deine Projekte zu verbessern.

*Bildschirme simuliert. Die Funktionen und die Verfügbarkeit der App können je nach Region variieren. Erfordert ein Microsoft-Konto und eine Internetverbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren.

*Copilot in Windows 11 wird schrittweise in der Vorschauversion des neuesten Updates für Windows 11 in ausgewählten globalen Märkten eingeführt. Nicht alle Benutzer werden gleichzeitig Zugriff auf Copilot haben, da der Zeitpunkt der Verfügbarkeit je nach Gerät und Markt variiert.

*Die AI-Funktionen von Copilot in Windows 11 können je nach Benutzeranforderungen und Nutzungsumgebungen variieren und bieten möglicherweise nicht in allen Anwendungsfällen die gleiche Leistung.

Aktiviere Copilot sofort

Du kannst die Copilot-Integration über die Taskleiste oder durch gleichzeitiges Drücken der Windows- und C-Taste starten. Du kannst auch einen Tastatur-Hotkey verwenden, um schnell auf intelligente Tools auf deinem gram zuzugreifen.

Mit Bing Chat einsatzbereit

Mit dem Bing-Chat kannst du einfach mehrere Anfragen an Copilot senden, von Songempfehlungen für deine Stimmung bis hin zur Organisation komplexer Seiten und der Festlegung von Einstellungen.

Komplexe Inhalte mit einem Klick vereinfachen

Copilot kann lange E-Mails und komplizierte Inhalte zusammenfassen, wodurch die Verarbeitung von Arbeitsinformationen effizienter wird und wertvolle Zeit gespart wird.

Bearbeitet Bilder und mehr

Von einfachen Aufgaben wie der Anpassung von Bildgröße und -helligkeit bis hin zu komplexeren Aufgaben wie dem Entfernen des Hintergrunds und dem Hochskalieren – alles kann über Copilot angefordert werden.

*Bildschirme simuliert. Die Funktionen und die Verfügbarkeit der App können je nach Region variieren. Erfordert ein Microsoft-Konto und eine Internetverbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren.

*Copilot in Windows 11 wird schrittweise in der Vorschauversion des neuesten Updates für Windows 11 in ausgewählten globalen Märkten eingeführt. Nicht alle Benutzer werden gleichzeitig Zugriff auf Copilot haben, da der Zeitpunkt der Verfügbarkeit je nach Gerät und Markt variiert.

*Die AI-Funktionen von Copilot in Windows 11 können je nach Benutzeranforderungen und Nutzungsumgebungen variieren und bieten möglicherweise nicht in allen Anwendungsfällen die gleiche Leistung.

360˚ Touch Display

Erschließe dir 360-Grad-Möglichkeiten

Mit seinem um 360 Grad drehbaren Design kannst du deiner Kreativität überall freien Lauf lassen. Vom Laptop bis zum Tablet – erwecke deine Ideen aus jedem Blickwinkel zum Leben.

Dieses Bild zeigt vier konvertierbare Laptops in verschiedenen Modi: Standmodus, Laptop, Tablet und Zelt. Es hebt die Vielseitigkeit des Laptops in verschiedenen Konfigurationen hervor, wobei jeder Bildschirm ein Bild in Lila- und Rosatönen anzeigt. Vor dem Laptop, der im Tablet-Modus eingestellt ist, liegt ein Schreibstift.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Der Stylus Pen ist im Lieferumfang enthalten.

*Das oben genannte Programm ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

Fortschrittlicher Stylus Pen

Jeder Strich erwacht zum Leben

Unser Stylus Pen bietet dir mit 4.096 Druckempfindlichkeitsstufen eine nuancierte Präzision. Detaillierte Neigung und Strichführung werden erfasst und ermöglichen eine flüssige Steuerung und Finesse. 

Dank der hohen Bildwiederholrate von 120 Hz bietet es außerdem ein flüssiges und reaktionsschnelles taktiles Erlebnis ohne Unterbrechungen oder Verzögerungen.

Dieses Video zeigt die Hand einer Frau, die einen Schreibstift hält und den Laptop-Bildschirm im Tablet-Modus sanft berührt, um flüssig zu zeichnen.

Im Handumdrehen aufgeladen

Stecke den Stylus Pen zum sofortigen kabellosen Laden auf. Dank des magnetischen Komforts bleibt dein Stylus Pen ohne zusätzliche Kabel mit Strom versorgt und an Ort und Stelle.

Goodnotes App**

Ersetze deine Notizbücher aus Papier und erfinde das digitale Notizenmachen mit Goodnotes neu.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Der Stylus Pen ist im Lieferumfang enthalten.

**Dein gekaufter PC wird mit einer 3-monatigen kostenlosen Testversion von Goodnotes for gram geliefert, die nach der Anmeldung auch Zugriff auf Premium-Vorlagen bietet. Zum Herunterladen und Verwenden der Goodnotes-App ist eine Netzwerkverbindung erforderlich. Bei Verwendung von Mobilfunkdaten können zusätzliche Datengebühren anfallen. Die in der Goodnotes-App verfügbaren Dienste und Funktionen können je nach App-Version variieren. Bitte beachte, dass die App „Goodnotes for gram“ nicht erneut heruntergeladen werden kann, sobald sie entfernt wurde. Die dreimonatige kostenlose Testversion wird nicht automatisch verlängert. Nach Ablauf der kostenlosen Testversion wird dir einmalig ein Rabatt von 30 % auf dein erstes kostenpflichtiges Abonnement gewährt. Dieser dreimonatige kostenlose Zugang zu Goodnotes steht nur Goodnotes-Nutzern zur Verfügung, die zuvor kein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen haben, und ist auf ein Angebot pro Gerät beschränkt. Besuche die Goodnotes-Website für die Nutzungsbedingungen unter https://www.goodnotes.com/terms-and-conditions

Leicht, jederzeit und überall

Der gram Pro 2-in-1 vereint das leichteste** ultraleichte Design der Welt, das vom Guinness-Buch der Rekorde zertifiziert wurde, mit einer starken Leistung und Langlebigkeit, die durch Tests nach Militärstandard bestätigt wurde, und ist damit der perfekte Begleiter für unterwegs.

1.399 g

Leichtgewicht

12,4 mm

Superschlank 

Dieses Video zeigt den konvertiblen Laptop in verschiedenen Modi und hebt seinen um 360 Grad drehbaren Bildschirm hervor. Es betont das schlanke und leichte Design des Laptops und demonstriert gleichzeitig seine Vielseitigkeit in verschiedenen Konfigurationen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die oben angegebene Dicke misst den dünnsten Teil des Produkts und das Gewicht bezieht sich nur auf den Laptop. Eine detaillierte Produktbeschreibung findest du in der Spezifikation.

*LG gram: Prüfung und Zertifizierung nach der Norm MIL-STD-810H durch KOLAS Labs. Hat 7 verschiedene MIL-STD 810H-Tests zur Haltbarkeit bestanden, durchgeführt von einem unabhängigen Labor gemäß US-Militärstandards. Erfüllt folgende Methoden nach MIL-STD-810H: Methode 500.6 Niederdruck (Höhe) (Verfahren I – Lagerung und Methode und Verfahren II – Betrieb); Methode 501.7 Hohe Temperatur (Verfahren I – Lagerung und Verfahren II – Betrieb); Methode 502.7 Niedrige Temperatur (Verfahren I – Lagerung und Verfahren II – Betrieb); Methode 509.7 – Salznebeltest; Methode 510.7 – Staub; Methode 514.8 – Vibration; Methode 516.8 – Stoß (Verfahren I – Funktion und Verfahren Ⅳ – Transportfall). Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht unter allen Bedingungen wie im Test. Der Test wurde in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt. Nicht nachahmen.

*Wenn Verbraucher dieses Experiment durchführen und das gram beschädigen, ist dies nicht durch die Garantie abgedeckt.

Das Bestehen dieses Tests bedeutet nicht, dass es für den militärischen Einsatz geeignet ist.

Professionelle Leistung trifft auf AI-Brillanz

Wie geschaffen für AI, perfekt gepaart mit Intel® Core™ Ultra 7

Der neueste Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor, der über eine neuronale Verarbeitungseinheit (NPU) verfügt, die bis zu 13 Teraoperationen pro Sekunde (TOPS) für AI-Aufgaben verarbeiten kann, ist jetzt in das LG gram integriert und bietet eine für Laptops optimierte Leistung. Mit innovativer Leistungseffizienz und der besonderen Leistung eines AI-Prozessors werden AI- und maschinelle Lernaufgaben effizient bewältigt.

13 TOPS
NPU

Bis zu

74 TOPS
GPU

Bis zu

Nahaufnahme eines Intel Core Ultra-Prozessors mit einem KI-Symbol auf dem Chip, umgeben von leuchtenden Schaltkreisen, mit dem Intel Core Ultra-Logo in der Ecke.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Intel®, das Intel-Logo und Intel Core sind Handelsmarken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

*Die Leistung der NPU und GPU variiert je nach Prozessor.

**Die angegebene Leistung basiert auf internen Benchmarks von Intel, die mit der vorherigen Intel Core Ultra Processor Series 1 verglichen wurden.

Entfessle die Leistung der AI, überwinde Grenzen

Intels neuester AI-optimierter Prozessor mit Speicheroptionen von bis zu 1 TB NVMe SSD und erweiterbarem Speicher über einen zusätzlichen NVMe-Steckplatz, konfigurierbar bis zu 16 GB LPDDR5x RAM, bietet eine außergewöhnliche Rechenleistung. Von der Videobearbeitung über 3D-Arbeiten bis hin zu AI-gesteuerten Aufgaben – erziele professionelle Ergebnisse, die alle Erwartungen übertreffen.

LPDDR5x
NVMe (Gen4)
Ein eleganter Laptop wird mit einer lebendigen Videobearbeitungsoberfläche auf dem Bildschirm präsentiert, umgeben von zusätzlichen Bildschirmen, die verschiedene kreative Arbeitsabläufe zeigen.

Ein eleganter Laptop wird mit einer lebendigen Videobearbeitungsoberfläche auf dem Bildschirm präsentiert, umgeben von zusätzlichen Bildschirmen, die verschiedene kreative Arbeitsabläufe zeigen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die oben genannten Speicher- und SSD-Optionen müssen separat erworben werden und die Preise können je nach Land und Modell variieren.

*Das oben genannte Programm ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

Intelligente Leistung, Stecker ziehen und spielen

Mit einer Leistung von 77 Wh bietet der Akku eine Betriebszeit von bis zu 19 Stunden. Der AI Smart Assistant von gram analysiert das Nutzungsverhalten, um die Akkueffizienz zu optimieren. Steigere deine Produktivität und genieße ununterbrochenes Spielen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die oben genannte Akkulaufzeit stellt die maximale Kapazität basierend auf der Videowiedergabezeit unter den folgenden Bedingungen dar: Helligkeit auf 150 nits eingestellt, WiFi aus und Audio-Wiedergabe über Kopfhörer (Standardlautstärke). 

*Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Modell, Konfiguration, verwendeten Anwendungen, genutzten Funktionen und Leistungeinstellungen von den Angaben abweichen.

*Um die Benachrichtigungsfunktion des AI Smart Assistant zur Erkennung des Batterieverbrauchs nutzen zu können, sind mindestens 80 Stunden Mustererkennung erforderlich.

Bleib cool. Bleib kreativ.

Arbeite und spiele mit Leidenschaft, aber bleib cool. Unser leistungsstarkes Kühlsystem sorgt dafür, dass deine Projekte reibungslos ablaufen, selbst bei ressourcenintensiven, AI-basierten Schwergewichtsaufgaben.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Sehen wie ein Profi

16 Zoll 16:10 WQXGA+

Klare und deutliche Bilder

OLED
True Black

Tiefstes Schwarz

DCI-P3 100%

Reichhaltige Farbskala

Bis zu
120Hz

Gleichmäßige Bildwiederholrate

Ein Laptop, der auf seinem Bildschirm eine lebendige und farbenfrohe Landschaft mit leuchtenden Bergen zeigt, wobei die hohe Auflösung und die satte Farbwiedergabe besonders hervorstechen. Im Hintergrund ist eine unscharfe Version derselben Landschaft zu sehen, um die Aufmerksamkeit auf die Bildschirmqualität zu lenken.

LG OLED

Lebendige Bilder

Im Reich der unendlichen Möglichkeiten, die AI eröffnet, hebt der OLED-Bildschirm komplizierte Details mit lebhaftem Kontrast und Farben hervor und liefert klare Bilder mit Präzision und Tiefe.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

VRR (Variable Bildwiederholrate)

Flüssige und professionelle Darstellung

Erlebe flüssige Grafiken, die auf deine Arbeit und deine Bedürfnisse optimiert sind. Der gram Pro synchronisiert die Bildwiederholrate (Bereich von 48Hz bis 120Hz) intuitiv mit deinen Aktivitäten und liefert lebendige Details, wenn du in Fahrt bist, und spart Leistung, wenn du stillstehst.

Eine Animation zeigt einen Laptop, auf dessen Bildschirm ein Autorennspiel mit dem hervorgehobenen Text „31Hz bis 144Hz“ zu sehen ist, umgeben von weiteren Bildschirmen mit verschiedenen visuellen Darstellungen. Diese Konfiguration betont die Vielseitigkeit von Spielen und Multimedia mit einer variablen Bildwiederholfrequenz.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Das oben genannte Programm ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

Mehr Freiraum

Mit dem LG gram Pro mit einem Bildseitenverhältnis von 16:10 kannst du mehr Inhalte sehen, ohne so viel scrollen zu müssen.

True Black für
tiefe Details

Dank des des hohen Kontrastverhältnisses und der HDR-Fähigkeit des OLED-Panels kannst du lebendige Details und satte Farben genießen, während eine Helligkeit von 400 Nits (typ.) feine Texturdetails hervorhebt.

Das volle Spektrum sehen

Dank der 100 % DCI-P3-Farbskala des OLED-Bildschirms kannst du lebendige Details und satte Farben genießen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*DCI-P3 Typisch 100 %, Minimum 90 %. (DCI-P3: Der von der Digital Cinema Initiatives (DCI) definierte Farbstandard).

*Die Helligkeit beträgt 400 Nits (typ.).

gram Link

Sei stets verbunden

LG gram verbindet problemlos bis zu 10 Geräte gleichzeitig, egal ob es sich um ein iOS- oder Android-Gerät handelt. Teile, arbeite zusammen und erschaffe, indem du deinen Arbeitsbereich in ein Konzert der Technologie verwandelst.

Ein Laptop, ein Tablet und ein Smartphone werden zusammen präsentiert, wobei alle synchronisierte Inhalte auf ihren Bildschirmen anzeigen. Die Funktion „gram Link“ wird hervorgehoben, wobei die Apple- und Android-Logos in der unteren rechten Ecke die geräteübergreifende Konnektivität betonen.
Datenübertragung

Einfache Datenübertragung zwischen gram und Mobilgerät (Android & iOS).

Ein Laptop und ein Tablet werden nebeneinander aufgestellt, beide zeigen auf ihren Bildschirmen dasselbe farbenfrohe und künstlerische Design. Der Hintergrund zeigt geometrische Formen, die die kreative Arbeit und die nahtlose Gerätesynchronisierung betonen.
Anzeigeerweiterung und Duplizierung

Verwende dein Tablet oder Smartphone als zweiten Bildschirm.

Ein Laptop auf einem grünen Tisch, auf dessen Bildschirm eine Galerieanwendung mit Bildern von roten Früchten angezeigt wird, was auf Navigations- oder Fotoverwaltungsaktivitäten hindeutet.
AI-Klassifizierung

AI übernimmt automatisch die Bildklassifizierung und -kennzeichnung.

Ein Laptop, auf dessen Bildschirm eine Videokonferenz mit mehreren Teilnehmern zu sehen ist, und daneben ein Smartphone, auf dem ein einzelner Teilnehmer derselben Konferenz zu sehen ist. Diese Konfiguration legt den Schwerpunkt auf nahtlose Konnektivität und Multitasking für virtuelle Meetings.
Telefon als Webcam

Verwende die Hochleistungskamera deines Smartphones für Videoanrufe.

Ein Laptop und ein Smartphone werden auf einen Schreibtisch gestellt, auf beiden wird dieselbe Musikwiedergabeschnittstelle angezeigt, was auf eine synchronisierte Funktionalität hinweist. Die Einrichtung unterstreicht die nahtlose Integration zwischen Geräten für Multimedia-Aktivitäten.
Audiofreigabe auf Telefon

Gib die Audioausgabe deines Smartphones direkt über die Lautsprecher des LG gram wieder.

Ein Laptop mit einer Kommunikationsschnittstelle und einer schwebenden Wähltastatur, die die Möglichkeit unterstreicht, direkt vom Gerät aus zu telefonieren. Diese Konfiguration hebt verbesserte Funktionen für Konnektivität und Produktivität hervor.
Anrufe tätigen und entgegennehmen

Tätige und empfange Anrufe direkt von deinem LG gram.

Das Bild zeigt eine Person, die ein Smartphone vor einen grauen Laptop hält, auf denen beide dasselbe Video einer Frau zu sehen ist, die eine Yoga-Pose ausführt. Die Szene zeigt die nahtlose Bildschirmspiegelung oder die Inhaltsfreigabe zwischen Geräten.
Bildschirmspiegelung

Projiziere den Bildschirm deines Tablets oder Smartphones auf den gram.

Ein grauer Laptop und ein Tablet nebeneinander, beide zeigen ein „Diagramm zur Rentabilitätsschwelle“ mit einem Liniendiagramm in leuchtenden Farben vor einem dunklen Hintergrund. Eine kabellose Maus wird neben dem Laptop platziert.
Freigabe von Tastatur und Maus

Steuere dein Tablet oder Smartphone mit der Tastatur und Maus deines gram.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Damit die App ordnungsgemäß funktioniert, installiere die LG gram Link-App auf deinen Mobilgeräten. iOS-Version 15.2 oder höher und Android-Version 9 oder höher sind erforderlich.

* Um die LG gram Link-App zu installieren, kannst du das [LG Update-Programm] verwenden, um automatisch die LG Update-App zu finden und zu installieren, die zu deinem System passt. (Gilt für Modelle, die 2024 und später auf den Markt kommen).

* Die oben genannten Tablet- und Mobilgeräte sind nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

*Das Bild zeigt das repräsentative LG gram-Produkt zu Illustrationszwecken. Bitte beachte die Galeriebilder, welche mit dem tatsächlichen Produkt aufgenommen wurden.

*gram Link wird in Zukunft aktualisiert und der Zeitplan für die Versionsaktualisierung kann je nach Land variieren.

Eine Person sitzt auf einer Couch und genießt beeindruckendes Audio, während sie einen LG gram-Laptop benutzt. Der Text hebt die Dolby Atmos-Technologie hervor und betont ein reichhaltiges, umfassendes 360-Grad-Hörerlebnis. Umgebende Klangwellen im Hintergrund stellen die immersive Klanglandschaft visuell dar.

Dolby Atmos

Vertiefe deine Sinne

Klanglandschaften werden lebendig. Die Dolby Atmos-Technologie versetzt dich in ein üppiges, weitläufiges, 360-Grad-Hörabenteuer.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Handelsmarken von der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Einfacher Anschluss

Einfache, sofortige Konnektivität

Verbinde dich mit gram +view, Hochgeschwindigkeitsspeicher, größeren Monitoren oder hochmodernen Geräten. Die vielen Häfen bieten ein Paradies für Plug-and-Play-Geräte, das für mehr Produktivität und endlose Unterhaltung sorgt.

Eine Seitenansicht eines Laptops mit seinen Anschlüssen, einschließlich USB 3.2, Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (HP/MIC), HDMI und USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4). Das klare Layout hebt die vielseitigen Optionen für die Konnektivität hervor.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*USB Type-C™ (USB 4 Gen 3x2, Thunderbolt™), USB Type A (USB 3.2 Gen 1x1).

*USB Type-C™ und USB-C™ sind Handelsmarken des USB Implementers Forum.

Key Feature

  • 16 Zoll 16:10 WQXGA+ (2.880 x 1.800) OLED Pen Touch-Display / Stylus Pen
  • Windows 11 Pro
  • Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor | LPDDR5x RAM / NVMe Gen4 SSD
  • gram Hybrid AI / LG gram Link
  • 1.399 g Ultraleicht und superschlank / 77-Wh-Smart-Akku
  • 48–120Hz Variable Bildwiederholrate (VRR)
Drucken

Alle Spezifikationen

INFO

  • Produktkategorie

    Notebooks

  • Jahr

    2025

SYSTEM

  • Betriebssystem

    Windows 11 Pro

  • Grafik

    Intel® Arc™ 140T GPU

  • Arbeitsspeicher

    16 GB LPDDR5x (Dual Channel, 8.400 MHz)

  • Prozessor

    Intel® Core™ Ultra 7 255H (24 MB Cache, bis zu 5,1 GHz)

DISPLAY

  • Helligkeit

    400 cd/m2

  • Panel-Typ

    OLED

  • Ratio

    16:10

  • Auflösung

    2.880 x 1.800

  • Größe (Zoll)

    16 Zoll

  • Größe (cm)

    40,6 cm

SPEICHER

  • SSD

    1 TB Dual SSD (M.2) NVMe PCIe Gen 4

KONNEKTIVITÄT

  • BT

    BT 5.4

  • Webcam

    FHD IR Webcam mit Dual Mic

  • Wireless

    Intel WiFi-7

  • LAN

    Kein LAN-Anschluss

SOUND

  • Audio

    HD Audio mit Dolby Atmos

  • Lautsprecher

    2 x 3 Watt, Smart AMP (2 x 5 Watt)

AKKU

  • Akku

    77 Wh Li-Ion

ABMESSUNGEN/GEWICHT

  • Abmessungen (mm)

    357,3 x 253,8 x 12,4 ~ 12,9

  • Maße mit Verpackung (mm)

    477 x 298 x 62

  • Gewicht mit Verpackung (kg)

    2,2

  • Gewicht (kg)

    1,399

DESIGN

  • Farbe

    Schwarz

VORINSTALLIERTE SOFTWARE

  • Dolby Atmos

    Ja

  • Intel® Connectivity Performance Suite

    Ja

  • LG Display Extension

    Ja

  • LG Easy Guide / Troubleshooting Guide

    Ja

  • LG Glance by Mirametrix®

    Ja

  • LG On Screen Display 3

    Ja

  • LG Update & Recovery

    Ja

  • McAfee Live Safe (30 Days Trial)

    Ja

  • Microsoft 365 (30 Days Trial)

    Ja

  • LG Lively Theme

    Ja

EINGABEGERÄT

  • Tastatur

    Tastatur mit Ziffernblock und Hintergrundbeleuchtung

EINGANGS-/AUSGANGSANSCHLUSS

  • Kopfhörerausgang

    Ja

  • USB Type A

    2 x USB-A (3.2 Gen2x1)

  • USB Type C

    2 x USB-C (4 Gen3x2, Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4)

  • HDMI

    1 x HDMI

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

Besuchen Sie das LG B2B-Partnerportal, um Zugang zu weiteren technischen Dokumentationen und Ressourcen zu erhalten.